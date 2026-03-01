Путин отреагировал на ликвидацию Хаменеи: соболезнования президенту Ирана
Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал смерть аятоллы Хаменеи. Путин направил телеграмму Пезешкиану, выразив поддержку иранскому режиму после ударов Израиля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Президент России охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - цитирует российского диктатора одно из российских информагентств.
Также Путин заявил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля", который "внес огромный вклад в развитие отношений" между Москвой и Тегераном. Он отдельно выразил соболезнования и поддержку родным и близким Хаменеи, а также правительству и народу Ирана.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Єго убіла ракєта (с)
харимандераХаменея - то 99, 9999 не знають.
А що він ще може?
Бомбардуванням вбито лідерів країни, яка воювала майже сторіччя … як ? Де бункери, на кшталт путінського? Уся сімʼя не була убезпечена ? Нонсенс.
Дубаї. Абсотна нездатність захистити небо. Територія України приблизно у СІМ РАЗІВ більша, за територію усіх ОАЕ. Уявіть масштаб безпорадності однієї з найбагатших країн.
Абсолютна упевненість в безпеці на фоні десятирічних війн по світу.
Ні. В нас немає до них емпатії. (с)