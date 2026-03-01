Путин отреагировал на ликвидацию Хаменеи: соболезнования президенту Ирана

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал смерть аятоллы Хаменеи. Путин направил телеграмму Пезешкиану, выразив поддержку иранскому режиму после ударов Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Президент России охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - цитирует российского диктатора одно из российских информагентств.

Также Путин заявил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля", который "внес огромный вклад в развитие отношений" между Москвой и Тегераном. Он отдельно выразил соболезнования и поддержку родным и близким Хаменеи, а также правительству и народу Ирана.

Удары по Ирану 28 февраля