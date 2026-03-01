РУС
Путин отреагировал на ликвидацию Хаменеи: соболезнования президенту Ирана

путін

Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал смерть аятоллы Хаменеи. Путин направил телеграмму Пезешкиану, выразив поддержку иранскому режиму после ударов Израиля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Президент России охарактеризовал гибель аятоллы Хаменеи как циничное убийство с нарушением всех норм человеческой морали и международного права", - цитирует российского диктатора одно из российских информагентств.

Также Путин заявил, что в России Хаменеи будут помнить как "выдающегося государственного деятеля", который "внес огромный вклад в развитие отношений" между Москвой и Тегераном. Он отдельно выразил соболезнования и поддержку родным и близким Хаменеи, а также правительству и народу Ирана.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

путин владимир (16473) Хаменеи (17)
+23
Ти наступний!
01.03.2026 12:25
+16
"норм людської моралі та міжнародного права" - щооо, млять???
01.03.2026 12:25
+10
Хто б ще вякав про міжнародне право?
01.03.2026 12:26
Ти наступний!
01.03.2026 12:25
Она утанула (с)
Єго убіла ракєта (с)
01.03.2026 12:40
Яке чудове розширення знайшов для Хром. Так новина виглядає ліпше.

01.03.2026 12:51
"норм людської моралі та міжнародного права" - щооо, млять???
01.03.2026 12:25
Хто б ще вякав про міжнародне право?
01.03.2026 12:26
Це типова поведінка і психоматика гопніка і маніяка. Котрі якщо наскакують на сильнішого за себе і отримують по рогам, то зразу верещать про закон, права і звуть міліцію. Тому що гопніки і маніяки як плавило великі боягузи і дуже бояться вмерти. Тому всім потрібно вже зрозуміти що цих тварюк потрібно бити і знищувати а не вести з ними переговори. Бо шляхом переговорів ви навпаки підвищуєте їм задоволення від вбивств і свого роду благословляєте на нові ще жорстокіші злочини. тому що це свого роду як наркоманія, і для нового задоволення потрібно кожен раз збільшувати дозу
01.03.2026 12:44
Доречі Х'уйло як і його кумир Гітлер захоплюється оккультизмом. Х'уйло постійно і з захопленням цитує фрази Гітлера, видно що перечитавши всі його книги. Всі напади і обстріли Х'уйло присвячує якимось датам, особливо в християнські свята. А масові вбивства мирних людей це ніщо інше як жертвоприношення путустороннім силам. Таким чином і Гітлер і Х'уйло вірять що потусторонні сили йому допоможуть захопити світ.
01.03.2026 12:52
Сидів на найглибшому рівні в одному з бункерів,чекав)))Вилізло *****,як кріт,і поспівчував)
01.03.2026 12:26
Зарився так глибоко що чув як через стінку вже кобзон концерт давав
01.03.2026 12:34
То в партері оркестр налаштовув інструменти,а кабздон був ще в гримерній)))
01.03.2026 12:35
"Вы там держитесь, всего хорошего!"...
01.03.2026 12:27
Знищення того непотрібу і цього непотрібу - є найвишим проявом людської моралі і міжнародного права
01.03.2026 12:27
Нах йому твої співчуття?
01.03.2026 12:28
маю надію, що трумп тобі цього не простить.
01.03.2026 12:29
А якже всєаб'ємлющєє сатруднєчєства ва всєх сфєрах?))Доречі,а корейці закінчилися чи як?там також же сатрупнічєвства)))
01.03.2026 12:29
)(уйло призамислилось, вилізло. Не в"їбе його Патрушев?(та потвора небезпечніша за самого пєдофіла).
01.03.2026 12:31
царь: ну, что бы все... Лавров, отсылай.
01.03.2026 12:31
А чому ти не допоміг своєму союзнику з яким підписав договір про всеосяжне партнерство і військову допомогу? В черговий раз кинув свого чергового союзничка? До того ж смішно читати як ''Путін надіслав телеграму Пезешкіану, висловивши підтримку іранському режиму після ударів Ізраїлю.'' А як же сша і Тромб? Х'уйлу сцикотно даже вголос звинуватити саме сша які наносили удари по ірану по наказу дружбана Тромба.
01.03.2026 12:31
01.03.2026 12:32
Асоциация туроператоров росії заявила шо із за заборони авіапольотів із ОАЄ не можуть виїхати 20 тисяч (!!!) російських туристів.
01.03.2026 13:06
От падло цинічне! "Президент Росії охарактеризував загибель аятоли Хаменеї як цинічне вбивство з порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права" А то шо ти лупиш по пологових, багатоповерхових будинках та ТЕЦах в 20 градусний мороз це не є норми людської моралі?!
01.03.2026 12:32
Не дивуйтеся, воно *******, вже давно і надовго.
01.03.2026 12:51
Та на сросії 70% населення не знає де знаходиться Іран. А хто воно ота харимандера Хаменея - то 99, 9999 не знають.
01.03.2026 12:32
Сам ховайсь у бункер і сиди тихенько, очікуючи на трансляцію «Лебединого озера», присвячену тобі!
01.03.2026 12:32
01.03.2026 12:33
І все?
01.03.2026 12:33
01.03.2026 12:40
Ну хоч би якост пригрозив.Боти он генерують ші картинки,навіть про підбитий авіаносець.
01.03.2026 12:42
Висловив співчуття рідним та близьким?))Та ця вся сімейка була разом з цим старим маразматиком,ідіоте))Всі вже в алахових хоромах)))
01.03.2026 12:34
Починати потрібно було з *****, і зараз ще не запізно
01.03.2026 12:35
Цинічне падло ще сміє свій кровожерливий рот розкривати.Чи тобі виродок говорити про мораль і право? Мабуть вже перемістився разом з бункером ще в один, тому що жижа по ляшкам потекла)
01.03.2026 12:37
не все, що від імені путіна, робить сам путін
01.03.2026 12:38
Нам теж дуже шкода, що ти був не разом з тим вбивцею, дуже дуже шкода.
01.03.2026 12:42
Це він як людожер людожеру. Жах...
01.03.2026 12:43
***** коли ти здохнеш ми теж висловимо тобі співчуття що ти не здохло ще років 25 раніше
01.03.2026 12:44
***** надо не соболезнования кому-то выражать а самому готовиться к путешествию в Ад.
01.03.2026 12:52
На похороны полетит?
01.03.2026 12:53
Висловив "Глубокую озабоченность"!
А що він ще може?
01.03.2026 12:56
Краще кремлівського гремліна завалили би,але й іранського ішака,теж непогано.
01.03.2026 12:59
Мабуть ху...ло, побачивши усе це, сам увесь ранок лопатою бункер поглиблював, безпосередньо через бетон
01.03.2026 13:00
Киздец, мы на грани грандиозного шухера
01.03.2026 13:03
Який безпечний світ…

Бомбардуванням вбито лідерів країни, яка воювала майже сторіччя … як ? Де бункери, на кшталт путінського? Уся сімʼя не була убезпечена ? Нонсенс.

Дубаї. Абсотна нездатність захистити небо. Територія України приблизно у СІМ РАЗІВ більша, за територію усіх ОАЕ. Уявіть масштаб безпорадності однієї з найбагатших країн.

Абсолютна упевненість в безпеці на фоні десятирічних війн по світу.

Ні. В нас немає до них емпатії. (с)
01.03.2026 13:06 Ответить
Кацапське ППО в Ірані обісралося по повній. З цього приводу чемодани путіна змінюють кожні 30 хвилин!
01.03.2026 13:08 Ответить
Боягузливе,нікчемне чмо. Може воювати тільки з тими хто роззброєний і слабший. Підозрюю,що після новини про смерть аятолли,Путін затаївся в найглибшому бункері в обнімку із завітною валізою для екскрементів,ну а Медведєв з чистою совістю пішов у черговий запой...
01.03.2026 13:15 Ответить
Здаровья пагібшему! Сподіваємося, ***** не тягнутиме і наслідує приклад свого падєльніка, Кабзон вже заждався його на свій концерт!
01.03.2026 13:21 Ответить
 
 