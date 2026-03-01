Путин потерял ближайших друзей – Ассада, Мадуро и Хаменеи. Его падение тоже неизбежно, – Сибига.
Российский диктатор Владимир Путин за последний год потерял ближайших союзников - Ассада, Мадуро и Хаменеи, и не смог им помочь.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.
Путин теряет друзей
"Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трех своих ближайших друзей чуть больше чем за год. Он также не помог ни одному из них", - напоминает министр.
По его словам, эта динамика доказывает три вещи.
- Во-первых, Россия не является надежным союзником даже для тех, кто сильно на нее полагается.
- Во-вторых, пока Россия застряла в своей бессмысленной войне против Украины, которую она никогда не выиграет и отказывается прекращать, ее влияние в мире резко падает.
- В-третьих, домино свергнутых диктаторов должно продолжаться, и падение Путина однажды неизбежно.
"Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все российские преступления. Справедливость неизбежна", - подчеркнул глава МИД Украины", - добавляет Сибига.
