РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8769 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Удары США по Ирану
2 058 37

Путин потерял ближайших друзей – Ассада, Мадуро и Хаменеи. Его падение тоже неизбежно, – Сибига.

Сибига о падении Путина

Российский диктатор Владимир Путин за последний год потерял ближайших союзников - Ассада, Мадуро и Хаменеи, и не смог им помочь.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Путин теряет друзей 

"Асад, Мадуро, а теперь и Хаменеи. Путин потерял трех своих ближайших друзей чуть больше чем за год. Он также не помог ни одному из них", - напоминает министр.

По его словам, эта динамика доказывает три вещи.

  • Во-первых, Россия не является надежным союзником даже для тех, кто сильно на нее полагается.
  • Во-вторых, пока Россия застряла в своей бессмысленной войне против Украины, которую она никогда не выиграет и отказывается прекращать, ее влияние в мире резко падает.
  • В-третьих, домино свергнутых диктаторов должно продолжаться, и падение Путина однажды неизбежно.

"Вместе мы должны приложить все усилия, чтобы приблизить этот радостный день и обеспечить ответственность за все российские преступления. Справедливость неизбежна", - подчеркнул глава МИД Украины", - добавляет Сибига.

Автор: 

путин владимир (16473) Хаменеи (17) Сибига Андрей (694)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Лідор втратив Єрмака та Міндича. Теж падіння неминуче ?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:28 Ответить
+9
Але не втратив союзника зеленського .
показать весь комментарий
01.03.2026 10:13 Ответить
+8
Асада убрали, Мадуру украли, аятоллу закапали, что будут делать с ****** это вопрос интересный... и не праздный...
показать весь комментарий
01.03.2026 10:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Але не втратив союзника зеленського .
показать весь комментарий
01.03.2026 10:13 Ответить
Після суботи тяжко?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:23 Ответить
Правильно Юрій! Наш Лідор не союзник, а найвеличніший васал путіна
показать весь комментарий
01.03.2026 10:35 Ответить
Аналітик 99 левела )
показать весь комментарий
01.03.2026 10:13 Ответить
У путина друг краснопузый Си,все остальные для него просто полезные идиоты.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:13 Ответить
Помиляєтесь. Сі то хазяїн х7йла.... та й засрашки , частково вже напряму контроль мають на територією засрашки.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:35 Ответить
Это вам так хочется видеть ситуацию,на самом деле путин развел краснопузого идиота Си,как младенца,Китай должен был начинать возвращать себе северные территории,но его натравили на Тайвань пообещав содействие.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:25 Ответить
Трампон анкоріджський нікуди не подівся.. у його й досі дух той виходить.. Йому це на руку, якщо США застрягне в Ірані..
показать весь комментарий
01.03.2026 10:14 Ответить
Там є де застрягати?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:26 Ответить
Є ще Кім Чен Ин, Фіцо, Орбан та півАфрики вірних друзів
показать весь комментарий
01.03.2026 10:15 Ответить
Трамп, який став другом, заміняє за користю їх всіх втрачених і не втрачених разом.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:36 Ответить
США все таки мастаки сво проводить. Мадуро за пол часа, лидер Ирана за 1 день, Асада скинули думаю тоже не без помощи США проводилась подготовка к операции. Один только полоумный дед несчатный Донбасс уже 5 лет уничтожает непонятно зачем
показать весь комментарий
01.03.2026 10:15 Ответить
Не 5 лет, а уже 13-й пошёл.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:29 Ответить
його падіння мало кого цікавить. цікавить лише одне, коли нарешті паде Кассапердонія.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:19 Ответить
Сподіваюсь що кривавий злочинець терорист путін буде наступний після хомейні ,надто затрималась ця нікчемна рашиська істота.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:19 Ответить
Хай ще побачить як сконає жирній Ыын..Щоб вночі стали приходити "кровавые челавечки"..
показать весь комментарий
01.03.2026 10:28 Ответить
Асада убрали, Мадуру украли, аятоллу закапали, что будут делать с ****** это вопрос интересный... и не праздный...
показать весь комментарий
01.03.2026 10:20 Ответить
Расстилать красные дорожки и аплодировать.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:39 Ответить
Якщо та доріжка до його труни - то я заперечень не маю...
показать весь комментарий
01.03.2026 11:11 Ответить
Коли вже Сортир втратить ***** а Трамп "лутшаго друга"..
показать весь комментарий
01.03.2026 10:21 Ответить
Маячня
показать весь комментарий
01.03.2026 10:26 Ответить
Лідор втратив Єрмака та Міндича. Теж падіння неминуче ?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:28 Ответить
ЗЕ його найкращий агент. Поки він при владі Пуйлу боятись нічого
показать весь комментарий
01.03.2026 10:28 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 10:28 Ответить
Поплюй, щоб не наврочити!
показать весь комментарий
01.03.2026 10:31 Ответить
А де син мами Ріми? Тут такий глобальний пістєц, а найвеличніший Лідор світу це не коментує
показать весь комментарий
01.03.2026 10:36 Ответить
Інфузоріям зайде, молодець Сибіга. Яка отара, такий і корм)
показать весь комментарий
01.03.2026 10:38 Ответить
Звісно, що ***** рани чи пізно здохне. Питання тільки коли? ВонО повинно було б здохнути ще в 2014-му, але падло живуче... На жаль...
показать весь комментарий
01.03.2026 10:41 Ответить
Нам би ще єрмака та чмоню здихатись.
Це булу б Перемога
показать весь комментарий
01.03.2026 10:45 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 10:49 Ответить
У Путіна друзі Нетаньягу та Трамп.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:07 Ответить
Невдовзі і путлеру кінець, лукашенко виживе
показать весь комментарий
01.03.2026 11:26 Ответить
Зять, невістка, внук, купа людей...може Хаменеї треба було судити?
показать весь комментарий
01.03.2026 11:28 Ответить
 
 