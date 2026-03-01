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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Путін втратив найближчих друзів - Ассада, Мадуро та Хаменеї. Його падіння теж неминуче, - Сибіга

Сибіга про падіння путіна

Російський диктатор Володимир Путін за останній рік втратив найближчих союзників - Ассада, Мадуро та Хаменеї, і не зміг їм допомогти.

Про це зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

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Путін втрачає друзів 

"Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них", - нагадує міністр.

За його словами, ця динаміка доводить три речі.

  • По-перше, Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається.
  • По-друге, поки Росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку вона ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає.
  • По-третє, доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче.

"Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча", – наголосив глава МЗС України", - додає Сибіга.

Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

путін володимир (25463) Хаменеї (50) Сибіга Андрій (989)
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Топ коментарі
+20
Асада убрали, Мадуру украли, аятоллу закапали, что будут делать с ****** это вопрос интересный... и не праздный...
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01.03.2026 10:20 Відповісти
+19
Але не втратив союзника зеленського .
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01.03.2026 10:13 Відповісти
+17
Лідор втратив Єрмака та Міндича. Теж падіння неминуче ?
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01.03.2026 10:28 Відповісти
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Але не втратив союзника зеленського .
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01.03.2026 10:13 Відповісти
Правильно Юрій! Наш Лідор не союзник, а найвеличніший васал путіна
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01.03.2026 10:35 Відповісти
Аналітик 99 левела )
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01.03.2026 10:13 Відповісти
У путина друг краснопузый Си,все остальные для него просто полезные идиоты.
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01.03.2026 10:13 Відповісти
Помиляєтесь. Сі то хазяїн х7йла.... та й засрашки , частково вже напряму контроль мають на територією засрашки.
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01.03.2026 10:35 Відповісти
Это вам так хочется видеть ситуацию,на самом деле путин развел краснопузого идиота Си,как младенца,Китай должен был начинать возвращать себе северные территории,но его натравили на Тайвань пообещав содействие.
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01.03.2026 11:25 Відповісти
Якщо анексували Крим, то чому не анексувати Тайвань ?
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01.03.2026 13:19 Відповісти
Та ні, то нашваберні кацапи вірять що х7йло чмощне "развел" когось там.... так "развел" що Китай торгує кацапським лісом й частина засрашки вже заселена Китайцями.
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02.03.2026 00:23 Відповісти
Трампон анкоріджський нікуди не подівся.. у його й досі дух той виходить.. Йому це на руку, якщо США застрягне в Ірані..
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01.03.2026 10:14 Відповісти
Там є де застрягати?
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01.03.2026 10:26 Відповісти
Є ще Кім Чен Ин, Фіцо, Орбан та півАфрики вірних друзів
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01.03.2026 10:15 Відповісти
Трамп, який став другом, заміняє за користю їх всіх втрачених і не втрачених разом.
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01.03.2026 10:36 Відповісти
США все таки мастаки сво проводить. Мадуро за пол часа, лидер Ирана за 1 день, Асада скинули думаю тоже не без помощи США проводилась подготовка к операции. Один только полоумный дед несчатный Донбасс уже 5 лет уничтожает непонятно зачем
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01.03.2026 10:15 Відповісти
Не 5 лет, а уже 13-й пошёл.
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01.03.2026 10:29 Відповісти
його падіння мало кого цікавить. цікавить лише одне, коли нарешті паде Кассапердонія.
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01.03.2026 10:19 Відповісти
Сподіваюсь що кривавий злочинець терорист путін буде наступний після хомейні ,надто затрималась ця нікчемна рашиська істота.
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01.03.2026 10:19 Відповісти
Хай ще побачить як сконає жирній Ыын..Щоб вночі стали приходити "кровавые челавечки"..
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01.03.2026 10:28 Відповісти
Асада убрали, Мадуру украли, аятоллу закапали, что будут делать с ****** это вопрос интересный... и не праздный...
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01.03.2026 10:20 Відповісти
Расстилать красные дорожки и аплодировать.
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01.03.2026 10:39 Відповісти
Якщо та доріжка до його труни - то я заперечень не маю...
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01.03.2026 11:11 Відповісти
Почати бальзамувати вже зараз, а потім в мавзолей !
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01.03.2026 13:22 Відповісти
Коли вже Сортир втратить ***** а Трамп "лутшаго друга"..
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01.03.2026 10:21 Відповісти
Маячня
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01.03.2026 10:26 Відповісти
Лідор втратив Єрмака та Міндича. Теж падіння неминуче ?
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01.03.2026 10:28 Відповісти
ЗЕ його найкращий агент. Поки він при владі Пуйлу боятись нічого
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01.03.2026 10:28 Відповісти
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01.03.2026 10:28 Відповісти
Поплюй, щоб не наврочити!
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01.03.2026 10:31 Відповісти
Воно аналізує, що робиться.
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01.03.2026 12:11 Відповісти
Інфузоріям зайде, молодець Сибіга. Яка отара, такий і корм)
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01.03.2026 10:38 Відповісти
Звісно, що ***** рани чи пізно здохне. Питання тільки коли? ВонО повинно було б здохнути ще в 2014-му, але падло живуче... На жаль...
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01.03.2026 10:41 Відповісти
Нам би ще єрмака та чмоню здихатись.
Це булу б Перемога
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01.03.2026 10:45 Відповісти
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01.03.2026 10:49 Відповісти
Невдовзі і путлеру кінець, лукашенко виживе
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01.03.2026 11:26 Відповісти
Зять, невістка, внук, купа людей...може Хаменеї треба було судити?
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01.03.2026 11:28 Відповісти
Его главные союзники в Вашингтоне и Пекине сидят. Ну и немножечко в ЕС.
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01.03.2026 11:37 Відповісти
Хто наступний? Куба? Нікарагуа? Колумбія?

1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;

2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;

3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;

4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;

5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ДОМІНІКА, КОЛУМБІЯ, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;

6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;

7) УГОРЩИНА + СЛОВАЧЧИНА, (СЕРБІЯ), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ)…

«ВІСЬ ЗЛА - 2026»…
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01.03.2026 11:52 Відповісти
дурень думкою багатіє, в рф сидить колективний путін з пейсами, так як і по всьому світу. він спеціально пригріває всіляких ізгоїв типу ірану, щоб плебс радів і мав шоу коли ці ірани знищують, не думаючи що наступним буде сам плебс
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01.03.2026 12:13 Відповісти
А сн хіба не від путіна?
Як він назвав тих прид.ків,що далися на.бати-слугами народу?
Навіть своїх депутатів він не насмілився назвати "слугами народу" по сталінськи,а тут його ідея проросла густим бур'яном,та ще й як..
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01.03.2026 12:51 Відповісти
Можно добавить, януковича и берлускони!
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01.03.2026 16:27 Відповісти
 
 