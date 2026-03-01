Путін втратив найближчих друзів - Ассада, Мадуро та Хаменеї. Його падіння теж неминуче, - Сибіга
Російський диктатор Володимир Путін за останній рік втратив найближчих союзників - Ассада, Мадуро та Хаменеї, і не зміг їм допомогти.
Про це зазначив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
Путін втрачає друзів
"Асад, Мадуро, а тепер і Хаменеї. Путін втратив трьох своїх найближчих друзів трохи більше ніж за рік. Він також не допоміг жодному з них", - нагадує міністр.
За його словами, ця динаміка доводить три речі.
- По-перше, Росія не є надійним союзником навіть для тих, хто сильно на неї покладається.
- По-друге, поки Росія застрягла у своїй безглуздій війні проти України, яку вона ніколи не виграє і відмовляється припиняти, її вплив у світі різко падає.
- По-третє, доміно повалених диктаторів має продовжуватися, і падіння Путіна одного дня неминуче.
"Разом ми повинні докласти всіх зусиль, щоб наблизити цей радісний день і забезпечити відповідальність за всі російські злочини. Справедливість неминуча", – наголосив глава МЗС України", - додає Сибіга.
Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+20 Серый Вовк
показати весь коментар01.03.2026 10:20 Відповісти Посилання
+19 Сергій Малецький
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+17 Kravchenko Igor
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Це булу б Перемога
1) МОСКОВІЯ + БІЛОРУСЬ, ВЕНЕСУЕЛА, ЗІМБАБВЕ, ІРАН, КНДР, КУБА, МАЛІ, НІГЕР, НІКАРАГУА;
2) КИТАЙ + АФГАНІСТАН, ЄМЕН, КАЗАХСТАН, КИРГИЗСТАН, М'ЯНМА, МОНГОЛІЯ, ТАДЖИКІСТАН, ТУРКМЕНІСТАН, УЗБЕКИСТАН;
3) АЛЖИР + БУРУНДІ, ГАБОН, ГВІНЕЯ, ГВІНЕЯ-БІСАУ, ЕКВ.ГВІНЕЯ, ЕРИТРЕЯ, ЕФІОПІЯ, ЛІВІЯ, ЧАД;
4) ПАР + АНГОЛА, БУРКІНА-ФАСО, МОЗАМБІК, НАМІБІЯ, ПІВД.СУДАН, СУДАН, УГАНДА, ТАНЗАНІЯ, ЦАР;
5) БРАЗИЛІЯ + БОЛІВІЯ, ДОМІНІКА, КОЛУМБІЯ, САЛЬВАДОР, ЕСВАТІНІ, КАМЕРУН, МАДАГАСКАР, СЕНЕГАЛ, ТОГО;
6) ІНДІЯ + БАНГЛАДЕШ, В'ЄТНАМ, ІРАК, ЛАОС, ЛІВАН, ПАКИСТАН, (СИРІЯ), ШРІ-ЛАНКА, ДР КОНГО;
7) УГОРЩИНА + СЛОВАЧЧИНА, (СЕРБІЯ), (АЗЕРБАЙДЖАН), (ВІРМЕНІЯ), (ГРУЗІЯ)…
«ВІСЬ ЗЛА - 2026»…
Як він назвав тих прид.ків,що далися на.бати-слугами народу?
Навіть своїх депутатів він не насмілився назвати "слугами народу" по сталінськи,а тут його ідея проросла густим бур'яном,та ще й як..