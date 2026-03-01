Іран атакував ракетами Тель-Авів: одна людина загинула, щонайменше 20 поранених

Одна людина загинула та щонайменше 20 людей зазнали поранень внаслідок влучання іранської балістичної ракети в Тель-Авіві.

Про це повідомляє Тimes of Іsrael, інформує Цензор.НЕТ.

Іран вдарив по Тель-Авіву

Повідомляється, що одна людина загинула - жінка 40 років зазнала тяжких поранень. Попри намагання медиків, врятувати її не вдалося.

Також до лікарень доправляють чоловіка близько 40 років у тяжкому стані, чоловіка близько 30 років у стані середньої тяжкості, жінку близько 90 років у стані середньої тяжкості, а також ще 17 осіб із легкими пораненнями.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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