Іран атакував ракетами Тель-Авів: одна людина загинула, щонайменше 20 поранених
Одна людина загинула та щонайменше 20 людей зазнали поранень внаслідок влучання іранської балістичної ракети в Тель-Авіві.
Про це повідомляє Тimes of Іsrael, інформує Цензор.НЕТ.
Іран вдарив по Тель-Авіву
Повідомляється, що одна людина загинула - жінка 40 років зазнала тяжких поранень. Попри намагання медиків, врятувати її не вдалося.
Також до лікарень доправляють чоловіка близько 40 років у тяжкому стані, чоловіка близько 30 років у стані середньої тяжкості, жінку близько 90 років у стані середньої тяжкості, а також ще 17 осіб із легкими пораненнями.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+8 юрий Шмалько #512164
показати весь коментар01.03.2026 05:53 Відповісти Посилання
+6 Снарк Льюїс
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+5 Наталия Гончар
показати весь коментар01.03.2026 01:37 Відповісти Посилання
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Довідково:
фрегат був спущений на воду на іранських верфях, і дуже тішив аятол, як перший військовий вітчизняний корабель. У 2024 році його переозброїли найновішою зброєю.