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Іран атакував ракетами Тель-Авів: одна людина загинула, щонайменше 20 поранених

Іран випустив ракети по Тель-Авіву: 1 загиблий, 20 поранених

Одна людина загинула та щонайменше 20 людей зазнали поранень внаслідок влучання іранської балістичної ракети в Тель-Авіві.

Про це повідомляє Тimes of Іsrael, інформує Цензор.НЕТ.

Іран вдарив по Тель-Авіву

Повідомляється, що одна людина загинула - жінка 40 років зазнала тяжких поранень. Попри намагання медиків, врятувати її не вдалося. 

Також до лікарень доправляють чоловіка близько 40 років у тяжкому стані, чоловіка близько 30 років у стані середньої тяжкості, жінку близько 90 років у стані середньої тяжкості, а також ще 17 осіб із легкими пораненнями.

Читайте також: Хаменеї, один із найзліших людей в історії, мертвий, - Трамп

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: Трамп про загибель Хаменеї: Ми вважаємо, що це правдива історія

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Ізраїль (1988) Іран (3471) атака (1605)
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Топ коментарі
+8
Ізраїльтяни- це ті , хто технологію бпла "Ланцет" кацапам передали і НіКОЛИ Україну не підтримували?
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01.03.2026 05:53 Відповісти
+6
Якщо зараз залишити Іран у спокої, згодом загине набагато більше.
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01.03.2026 01:04 Відповісти
+5
Що сказати - подяка Ізраїлю, вони насрали вбивцям України по саме вінце . Там у рашці такі прокльони . Так буває- борешся за себе й допомагаєш жертвам корєша твого ворога .
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01.03.2026 01:37 Відповісти
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все по підерському ***** - кріса загнана у вугол кидається...
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01.03.2026 00:33 Відповісти
Якщо зараз залишити Іран у спокої, згодом загине набагато більше.
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01.03.2026 01:04 Відповісти
Ізраїльські пабліки пишуть про знищення гордості іранського флоту фрегату "Джамаран".

Довідково:
фрегат був спущений на воду на іранських верфях, і дуже тішив аятол, як перший військовий вітчизняний корабель. У 2024 році його переозброїли найновішою зброєю.
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01.03.2026 01:10 Відповісти
Що сказати - подяка Ізраїлю, вони насрали вбивцям України по саме вінце . Там у рашці такі прокльони . Так буває- борешся за себе й допомагаєш жертвам корєша твого ворога .
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01.03.2026 01:37 Відповісти
Ізраїльтяни- це ті , хто технологію бпла "Ланцет" кацапам передали і НіКОЛИ Україну не підтримували?
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01.03.2026 05:53 Відповісти
Чого радієте, Україні також не дозволять мати власну ядерну зброю, американці так само будуть бомбити перші, ще і рашу попросять допомогти
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01.03.2026 06:02 Відповісти
Сили і стійкості ізраїльтянам. Сподіваюся вони розіб'ють іранську військову промисловість на шмаття.
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01.03.2026 06:10 Відповісти
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01.03.2026 06:56 Відповісти
 
 