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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Трамп про загибель Хаменеї: Ми вважаємо, що це правдива історія

Трамп про загибель Хаменеї

США вважають, що повідомлення про те, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий в результаті авіаудару по Ірану, є правдивими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News, про це заявив президент США Дональд Трамп.

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Правдива історія

"Ми вважаємо, що це правдива історія", - сказав Трамп.

Він додав, що "більшість" вищого керівництва Ірану "зникла".

"Люди, які ухвалюють усі рішення, більшість з них зникли", - наголосив Трамп.

Також читайте: Перед атакою на Іран Трампа поінформували про її "високий ризик та винагороду", - Reuters

Що передувало

Напередодні у відеозверненні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що є все більше ознак, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "більше немає".

Також агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли

Читайте: Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії, - Сибіга

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Автор: 

Іран (3471) США (26698) Трамп Дональд (8909)
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Топ коментарі
+8
Якби ми грохнулі патріарха Гундяя, ото воплі були би у Штатах.
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28.02.2026 23:39 Відповісти
+3
закони збереження ніколи не порушуються!! якщо в ірані вище керівництво зникло, то це може означати що в ростові воно з'явилось! ))
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28.02.2026 23:45 Відповісти
+3
гундяй і хаменеї обидва виродки, ти не згодна?
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01.03.2026 00:10 Відповісти
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в гарні часи сьогуната Токугава для підтвердження смерті противника самурай мусив показати його відрубану голову.

.
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28.02.2026 23:34 Відповісти
майже 450 років тому мабуть так і було...
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28.02.2026 23:49 Відповісти
у ті часи знали як боротись з корупцією на вбитих ворогах

.
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28.02.2026 23:59 Відповісти
у редакторів Цензора зібралась гарна колекція заглавних фото для новин про трампа.
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28.02.2026 23:35 Відповісти
модель для фото безпрограшна !
з якого боку не фотографуй - більшого довбня не знайдеш.

.
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01.03.2026 00:00 Відповісти
Якби ми грохнулі патріарха Гундяя, ото воплі були би у Штатах.
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28.02.2026 23:39 Відповісти
до чого тут порівняння гундяя з хаменеї?
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28.02.2026 23:50 Відповісти
гундяй і хаменеї обидва виродки, ти не згодна?
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01.03.2026 00:10 Відповісти
Порівняння недоречне...На параші державна ідеологія рашизм, гундяй замполітська шістка...В Ірані державна ідеологія шиитізм, хаменеї її голова....Знищення хаменеї рівнозначно знищенню генерального секретаря цк кпрс в срср
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01.03.2026 09:23 Відповісти
Послухайте заяву МИД рашки -на 23 хвилині Швець зчитує - епіческі
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01.03.2026 00:18 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=iK9f1bxsVf0
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01.03.2026 00:19 Відповісти
закони збереження ніколи не порушуються!! якщо в ірані вище керівництво зникло, то це може означати що в ростові воно з'явилось! ))
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28.02.2026 23:45 Відповісти
та хер там, не встигло, кобзона слухає...
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28.02.2026 23:55 Відповісти
еге ж, на завтра ми визнаємо, що у ростовський Будинок піонерів взяли на роботу... Хоттабича.

.
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01.03.2026 00:02 Відповісти
Краснов також казав що прутін його друг і хоче миру.
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01.03.2026 00:08 Відповісти
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01.03.2026 00:24 Відповісти
А я ніт
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01.03.2026 01:05 Відповісти
Може вони десь сховались.та объявили загиблими.щоб не шукали?.щось подозріло швидко усе керівництво "зникло"
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01.03.2026 08:31 Відповісти
 
 