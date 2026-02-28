Трамп про загибель Хаменеї: Ми вважаємо, що це правдива історія
США вважають, що повідомлення про те, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий в результаті авіаудару по Ірану, є правдивими.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News, про це заявив президент США Дональд Трамп.
Правдива історія
"Ми вважаємо, що це правдива історія", - сказав Трамп.
Він додав, що "більшість" вищого керівництва Ірану "зникла".
"Люди, які ухвалюють усі рішення, більшість з них зникли", - наголосив Трамп.
Що передувало
Напередодні у відеозверненні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що є все більше ознак, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "більше немає".
Також агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
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