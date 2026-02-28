Трамп про загибель Хаменеї: Ми вважаємо, що це правдива історія

США вважають, що повідомлення про те, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий в результаті авіаудару по Ірану, є правдивими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NBC News, про це заявив президент США Дональд Трамп.

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Правдива історія

"Ми вважаємо, що це правдива історія", - сказав Трамп.

Він додав, що "більшість" вищого керівництва Ірану "зникла".

"Люди, які ухвалюють усі рішення, більшість з них зникли", - наголосив Трамп.

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Що передувало

Напередодні у відеозверненні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що є все більше ознак, що верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "більше немає".

Також агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

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Удари по Ірану 28 лютого