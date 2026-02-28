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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
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Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії, - Сибіга

Сибіга про удари Ірану

Україна засуджує удари Ірану по країнах Близького Сходу і висловлює непохитну підтримку іранському народу.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Удари смертоносних "Шахедів"

"Україна висловлює солідарність з Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Саудівською Аравією та ОАЕ на тлі безрозсудних атак Ірану проти цих країн", - йдеться в повідомленні.

Сибіга зауважив, що для кожного українця вигляд ударів смертоносних "Шахедів" по житлових будинках одразу ж нагадує про удари по наших власних містах.

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Україна засуджує удари Ірану

"Іранський режим знову і знов демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії всередині та за межами своєї країни. Цьому має бути покладено край", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що Україна засуджує ці удари, висловлює нашу непохитну підтримку іранському народу та закликає всі країни підтримати право іранців жити в безпеці, мирі та процвітанні, без репресій.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Автор: 

Іран (3471) Сибіга Андрій (989)
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Топ коментарі
+9
а Оман тихенько причаївся, і вдає що його начебто нема?
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28.02.2026 21:16 Відповісти
+9
потужні світові лідори сибіга і зеленський - коментуюють події в Ірані
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28.02.2026 21:16 Відповісти
+5
"Війна це мир а мир це війна"
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28.02.2026 21:11 Відповісти
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Сибіга! Невже через тиждень-два шахедів над Україною буде меньше?
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28.02.2026 21:11 Відповісти
Щас в раші ці Шахеди штампують пачками в "Алабузі"(Татарстан) під назвою "Герань".
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01.03.2026 00:29 Відповісти
"Війна це мир а мир це війна"
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28.02.2026 21:11 Відповісти
Цілий день вичікував, Штірліц
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28.02.2026 21:12 Відповісти
а Оман тихенько причаївся, і вдає що його начебто нема?
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28.02.2026 21:16 Відповісти
потужні світові лідори сибіга і зеленський - коментуюють події в Ірані
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28.02.2026 21:16 Відповісти
а де "над" перед "потужні"?
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28.02.2026 21:20 Відповісти
сибіга щось плутає - хто на кого напав. Прямо як лавров. Одна кацапська школа
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28.02.2026 23:35 Відповісти
'слов"янські розбірки'"...
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28.02.2026 21:46 Відповісти
Требо було "екстадувати" тих , хто призначив людину з подвійним громадянством на посаду ... А так ніхто під одну особу не стане "підрехтовувати" властне законодавство яке й не дозволяє властних громадян ектрадувати . Це контраверсує з принципами загальної демократії .
В Ізраїлі сотні тисяч нелегальних біженців з Сомалі й від їх роками не можуть позбавитися . А тут справа йде про громадянина ...
Шарікова не Ізраїль призначав на голову "чистки"
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28.02.2026 23:49 Відповісти
Наверно в угоду США..Проти США він же не попре?
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01.03.2026 00:32 Відповісти
Вбив 85 дівчаток, підірвавши школу. А чєкай-но, це ж не злочинний режим Ірану зовсім. П.С. США напали, по 14 базам США Іран відповів. У Бахрейні, є відео, місцеві просто хороводи водять від радості по поводу прильотів по базі.
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28.02.2026 21:34 Відповісти
Водять хороводи як по їх готелям шахеди прилітають від братушек-мкскльман? Ну значить не шкода.
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28.02.2026 21:57 Відповісти
КСІР заявив, шо наніс першу хвилю ракетних ударів по базам США в Бахрейні і по ізраілю в відповідь на ранкове бомбардуваня Ірану ізраілем і сша.
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01.03.2026 00:40 Відповісти
Що там з посольством Ірану в Києві? Ще досі не закрите?
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28.02.2026 21:50 Відповісти
Бородатих нелюдів і дикунів треба всіх знищити. Після того як вони передали шахеди кацапам, вони мають всі піти на концерт до кобздона.
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28.02.2026 22:29 Відповісти
а тим, хто ланцети, і форпости??
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01.03.2026 09:11 Відповісти
 
 