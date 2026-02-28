Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії, - Сибіга

Україна засуджує удари Ірану по країнах Близького Сходу і висловлює непохитну підтримку іранському народу.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

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Удари смертоносних "Шахедів"

"Україна висловлює солідарність з Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Саудівською Аравією та ОАЕ на тлі безрозсудних атак Ірану проти цих країн", - йдеться в повідомленні.

Сибіга зауважив, що для кожного українця вигляд ударів смертоносних "Шахедів" по житлових будинках одразу ж нагадує про удари по наших власних містах.

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Україна засуджує удари Ірану

"Іранський режим знову і знов демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії всередині та за межами своєї країни. Цьому має бути покладено край", - наголосив глава МЗС.

Він додав, що Україна засуджує ці удари, висловлює нашу непохитну підтримку іранському народу та закликає всі країни підтримати право іранців жити в безпеці, мирі та процвітанні, без репресій.

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Удари по Ірану 28 лютого