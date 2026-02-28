Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії, - Сибіга
Україна засуджує удари Ірану по країнах Близького Сходу і висловлює непохитну підтримку іранському народу.
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.
Удари смертоносних "Шахедів"
"Україна висловлює солідарність з Бахрейном, Іраком, Йорданією, Кувейтом, Катаром, Саудівською Аравією та ОАЕ на тлі безрозсудних атак Ірану проти цих країн", - йдеться в повідомленні.
Сибіга зауважив, що для кожного українця вигляд ударів смертоносних "Шахедів" по житлових будинках одразу ж нагадує про удари по наших власних містах.
Україна засуджує удари Ірану
"Іранський режим знову і знов демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії всередині та за межами своєї країни. Цьому має бути покладено край", - наголосив глава МЗС.
Він додав, що Україна засуджує ці удари, висловлює нашу непохитну підтримку іранському народу та закликає всі країни підтримати право іранців жити в безпеці, мирі та процвітанні, без репресій.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В Ізраїлі сотні тисяч нелегальних біженців з Сомалі й від їх роками не можуть позбавитися . А тут справа йде про громадянина ...
Шарікова не Ізраїль призначав на голову "чистки"