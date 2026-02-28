Перед атакою на Іран Трампа поінформували про її "високий ризик та винагороду", - Reuters
Напередодні атаки на Іран президент США Дональд Трамп отримав брифінги не лише з оцінками ризиків великих втрат з боку Сполучених Штатів, але й щодо перспектив змін на Близькому Сході на користь інтересів США на покоління вперед.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.
Високий ризик та висока винагорода
Так, за словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, Трампу описали операцію проти Ірану як сценарій "високого ризику та високої винагороди".
Ззаначається, що перед ударами США по Ірану Трамп отримав брифінги від топпосадовців, зокрема директора ЦРУ Джона Реткліффа, голови Об'єднаного комітету начальників штабів Дена Кейна, державного секретаря США Марко Рубіо та міністра оборони Піта Гегсета.
Керівник Центрального командування США адмірал Бред Купер, який очолює американські війська на Близькому Сході, у четвер вилетів до Вашингтона, щоб узяти участь в обговореннях у ситуаційній кімнаті Білого дому.
Білий дім був поінформований про низку ризиків
Крім того, інший американський чиновник заявив, що перед ударами Білий дім був поінформований про низку ризиків, пов'язаних з операціями проти Ірану, включно з ударами у відповідь по кількох американських базах у регіоні іранськими ракетами, які можуть подолати оборону ППО, а також атаками іранських проксі на американські війська в Іраку та Сирії.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
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