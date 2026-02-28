Перед атакою на Іран Трампа поінформували про її "високий ризик та винагороду", - Reuters

Напередодні атаки на Іран президент США Дональд Трамп отримав брифінги не лише з оцінками ризиків великих втрат з боку Сполучених Штатів, але й щодо перспектив змін на Близькому Сході на користь інтересів США на покоління вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Високий ризик та висока винагорода

Так, за словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, Трампу описали операцію проти Ірану як сценарій "високого ризику та високої винагороди".

Ззаначається, що перед ударами США по Ірану Трамп отримав брифінги від топпосадовців, зокрема директора ЦРУ Джона Реткліффа, голови Об'єднаного комітету начальників штабів Дена Кейна, державного секретаря США Марко Рубіо та міністра оборони Піта Гегсета.

Також читайте: Трамп стежив за ударами по Ірану зі своєї резиденції у Мар-а-Лаго, - Білий дім

Керівник Центрального командування США адмірал Бред Купер, який очолює американські війська на Близькому Сході, у четвер вилетів до Вашингтона, щоб узяти участь в обговореннях у ситуаційній кімнаті Білого дому.

Білий дім був поінформований про низку ризиків

Крім того, інший американський чиновник заявив, що перед ударами Білий дім був поінформований про низку ризиків, пов'язаних з операціями проти Ірану, включно з ударами у відповідь по кількох американських базах у регіоні іранськими ракетами, які можуть подолати оборону ППО, а також атаками іранських проксі на американські війська в Іраку та Сирії.

Також читайте: Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії, - Сибіга

Удари по Ірану 28 лютого