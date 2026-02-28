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Новини Операція США проти Ірану
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Перед атакою на Іран Трампа поінформували про її "високий ризик та винагороду", - Reuters

Трампа поінформували про високий ризик ударів по Ірану

Напередодні атаки на Іран президент США Дональд Трамп отримав брифінги не лише з оцінками ризиків великих втрат з боку Сполучених Штатів, але й щодо перспектив змін на Близькому Сході на користь інтересів США на покоління вперед.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

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Високий ризик та висока винагорода

Так, за словами американського чиновника, який говорив на умовах анонімності, Трампу описали операцію проти Ірану як сценарій "високого ризику та високої винагороди".

Ззаначається, що перед ударами США по Ірану Трамп отримав брифінги від топпосадовців, зокрема директора ЦРУ Джона Реткліффа, голови Об'єднаного комітету начальників штабів Дена Кейна, державного секретаря США Марко Рубіо та міністра оборони Піта Гегсета.

Також читайте: Трамп стежив за ударами по Ірану зі своєї резиденції у Мар-а-Лаго, - Білий дім

Керівник Центрального командування США адмірал Бред Купер, який очолює американські війська на Близькому Сході, у четвер вилетів до Вашингтона, щоб узяти участь в обговореннях у ситуаційній кімнаті Білого дому.

Білий дім був поінформований про низку ризиків

Крім того, інший американський чиновник заявив, що перед ударами Білий дім був поінформований про низку ризиків, пов'язаних з операціями проти Ірану, включно з ударами у відповідь по кількох американських базах у регіоні іранськими ракетами, які можуть подолати оборону ППО, а також атаками іранських проксі на американські війська в Іраку та Сирії.

Також читайте: Іранський режим знову демонструє злочинну політику насильства, терору та агресії, - Сибіга

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

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Іран (3471) США (26698) Трамп Дональд (8909)
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Топ коментарі
+9
Хороший Трамп послав Вітькоффа домовлятись, навіть вчора МІД Оману завив про успішні домовленності. А поганий Трамп в той же час готував напад.
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28.02.2026 21:48 Відповісти
+2
Тіло верховного лідера Ірану Алі Хаменеї знайдене в його зруйнованій резиденції, повідомляє Reuters
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28.02.2026 21:53 Відповісти
+2
Іран вже перекрив Ормуз і у понеділок нафта буде вище 100 доларів. Неабиякий подарунок *****. А перспектив там у вас немає ніяких. Ви тільки об'єднали іранців навколо їх влади. Довбойоби. Вам же казали.
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28.02.2026 21:53 Відповісти
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Хороший Трамп послав Вітькоффа домовлятись, навіть вчора МІД Оману завив про успішні домовленності. А поганий Трамп в той же час готував напад.
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28.02.2026 21:48 Відповісти
це дипломатія - світова.....
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28.02.2026 21:52 Відповісти
Після Венесуели він був впевнений в своїх воїнах на всі 100...
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28.02.2026 21:49 Відповісти
Тіло верховного лідера Ірану Алі Хаменеї знайдене в його зруйнованій резиденції, повідомляє Reuters
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28.02.2026 21:53 Відповісти
❗️ Офіційно: Лідера Ірану Аятола Хаменеї - ліквідовано: тіло витягнули з руїн палацу, - «CGTN».
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28.02.2026 21:54 Відповісти
Іран вже перекрив Ормуз і у понеділок нафта буде вище 100 доларів. Неабиякий подарунок *****. А перспектив там у вас немає ніяких. Ви тільки об'єднали іранців навколо їх влади. Довбойоби. Вам же казали.
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28.02.2026 21:53 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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28.02.2026 21:58 Відповісти
ага, кажуть курди вже записуються у басіджи, а бєлуджи вступають у КСІР.
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28.02.2026 21:59 Відповісти
А про карти поінформували ?
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28.02.2026 21:53 Відповісти
Ось на картах покажуть - звідти і звідти на аятолу готувався напад
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28.02.2026 22:01 Відповісти
Нагорода переважила - потрібно бити
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28.02.2026 21:54 Відповісти
па рузькі це - кто нє ріскуєт тот...
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28.02.2026 21:56 Відповісти
"винагороду" - це мається на увазі Нобелєвська премія миру?
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28.02.2026 21:57 Відповісти
Це пропаганда. Типу Бла Бла великі перспективи для впливу і престижу Гамеріки, росту демократії та стабільності в світі, покращення "прав людини" тощо тошо
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28.02.2026 22:03 Відповісти
Та нє, думаю "винагорода" - це про майбутній видобуток американськими компаніями рідкоземельних металів з родовищ Ірану.
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28.02.2026 22:09 Відповісти
дурний думкою багатіє, а винагороду отримає Китай
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28.02.2026 21:59 Відповісти
а може він так разхарахореться - й після пермоги над аятолами на хйла гримне ?
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28.02.2026 22:13 Відповісти
Думаєте ,виконає давнішню погрозу куйлу ,і запустить пару "томагавків" по кремлівських звьоздах"???
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28.02.2026 22:17 Відповісти
маленькая победоносная война
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28.02.2026 22:00 Відповісти
Зараз якусь гарну казочку Тромбу напишуть який він молодець і стратег. А реальність така що Віткоф зі своїми переговорами обісрався по саму шию. Але Тромб все одно цього не визнав і офіційно не вийшов з переговорів а підло без оголошення війни вдарив по ірану коли там нічого не підозрюючи проводили нараду високопоставленні главарі режиму. І справа не втому що мені жалко іран чи його терористичний режим а справа в тому щоб всі побачили в якій реальності ми живемо і чого вартує міжнародне право чи слово честі чи якісь правила? Тромб прямо під час переговорів розхерачив ракетами верхівку іранського режиму, ООН щось там зібралося обговорити занепокоєність... І про які гарантії безпеки і мірну угоду вони після цього нам впарюють? Те ж саме рашисти можуть зробити з Україною в любий момент після підписання мірної угоди. І в любий час вдарять ракетами по ВР чи по банковій обезглавивши Україну І все на що піде Захід це скличе засідання ООН обговорити занепокоєння і заклики обох сторін до міру на нових умовах
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28.02.2026 22:00 Відповісти
ТРАМП ПОСТАВИВ НА КАРТУ СВОЄ ПРЕЗИДЕНТСТВО: ЯКА ЦІНА ПОРАЗКИ США В ІРАНІ - REUTERS
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28.02.2026 22:10 Відповісти
Так цеж вам не з китайцями воювати.
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28.02.2026 22:20 Відповісти
Без закінчення війни в Україні."трампло" пролетить "як фанера над Парижем", або рівно так само , як його "перемога з талібами" ,у війну з котрими було вкладено з 1,5 трл вічно зелених, і в один день, все накрилося "чалмою Талібану"
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28.02.2026 22:21 Відповісти
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28.02.2026 22:26 Відповісти
Вірніше це було так:
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28.02.2026 22:36 Відповісти
Это заказ х-ла рыжей псине и порхатому би-би - барель по 120.
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01.03.2026 00:16 Відповісти
 
 