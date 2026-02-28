РУС
Трамп о гибели Хаменеи: Мы считаем, что это правдивая история

Трамп о гибели Хаменеи

США считают, что сообщения о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате авиаудара по Ирану, являются правдивыми.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Правдивая история

"Мы считаем, что это правдивая история", - сказал Трамп.

Он добавил, что "большинство" высшего руководства Ирана "исчезло".

"Люди, которые принимают все решения, большинство из них исчезли", - подчеркнул Трамп.

Читайте также: Перед атакой на Иран Трампа проинформировали о ее "высоком риске и вознаграждении", - Reuters

Что предшествовало

Накануне в видеообращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что есть все больше признаков того, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи "больше нет".

Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли

Читайте: Иранский режим снова демонстрирует преступную политику насилия, террора и агрессии, - Сибига

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

+8
Якби ми грохнулі патріарха Гундяя, ото воплі були би у Штатах.
28.02.2026 23:39 Ответить
+3
закони збереження ніколи не порушуються!! якщо в ірані вище керівництво зникло, то це може означати що в ростові воно з'явилось! ))
28.02.2026 23:45 Ответить
+3
гундяй і хаменеї обидва виродки, ти не згодна?
01.03.2026 00:10 Ответить
в гарні часи сьогуната Токугава для підтвердження смерті противника самурай мусив показати його відрубану голову.

28.02.2026 23:34 Ответить
майже 450 років тому мабуть так і було...
28.02.2026 23:49 Ответить
у ті часи знали як боротись з корупцією на вбитих ворогах

28.02.2026 23:59 Ответить
у редакторів Цензора зібралась гарна колекція заглавних фото для новин про трампа.
28.02.2026 23:35 Ответить
модель для фото безпрограшна !
з якого боку не фотографуй - більшого довбня не знайдеш.

01.03.2026 00:00 Ответить
Якби ми грохнулі патріарха Гундяя, ото воплі були би у Штатах.
28.02.2026 23:39 Ответить
до чого тут порівняння гундяя з хаменеї?
28.02.2026 23:50 Ответить
гундяй і хаменеї обидва виродки, ти не згодна?
01.03.2026 00:10 Ответить
Порівняння недоречне...На параші державна ідеологія рашизм, гундяй замполітська шістка...В Ірані державна ідеологія шиитізм, хаменеї її голова....Знищення хаменеї рівнозначно знищенню генерального секретаря цк кпрс в срср
01.03.2026 09:23 Ответить
Послухайте заяву МИД рашки -на 23 хвилині Швець зчитує - епіческі
01.03.2026 00:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iK9f1bxsVf0
01.03.2026 00:19 Ответить
закони збереження ніколи не порушуються!! якщо в ірані вище керівництво зникло, то це може означати що в ростові воно з'явилось! ))
28.02.2026 23:45 Ответить
та хер там, не встигло, кобзона слухає...
28.02.2026 23:55 Ответить
еге ж, на завтра ми визнаємо, що у ростовський Будинок піонерів взяли на роботу... Хоттабича.

01.03.2026 00:02 Ответить
Краснов також казав що прутін його друг і хоче миру.
01.03.2026 00:08 Ответить
01.03.2026 00:24 Ответить
А я ніт
01.03.2026 01:05 Ответить
Може вони десь сховались.та объявили загиблими.щоб не шукали?.щось подозріло швидко усе керівництво "зникло"
01.03.2026 08:31 Ответить
 
 