Трамп о гибели Хаменеи: Мы считаем, что это правдивая история
США считают, что сообщения о том, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате авиаудара по Ирану, являются правдивыми.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NBC News, об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Правдивая история
"Мы считаем, что это правдивая история", - сказал Трамп.
Он добавил, что "большинство" высшего руководства Ирана "исчезло".
"Люди, которые принимают все решения, большинство из них исчезли", - подчеркнул Трамп.
Что предшествовало
Накануне в видеообращении премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что есть все больше признаков того, что верховного лидера Ирана Али Хаменеи "больше нет".
Также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
