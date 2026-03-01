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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Зміна режиму в Ірані
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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію семи іранських військових чиновників

ЦАХАЛ: Ліквідовано сім військових чиновників Ірану

Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію 7 військових посадовців іранських сил безпеки. Серед них є командувач Корпусу ісламської революційної гвардії.

Про це повідомляє Тimes of Іsrael, інформує Цензор.НЕТ.

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Ліквідовано низку іранських посадовців

Розвідка Ізраїлю визначила два місця в Тегерані, де зібралися високопосадовці іранських сил безпеки.

ЦАХАЛ заявляє, що може підтвердити загибель таких чиновників під час ударів:

  • Алі Шамхані, головний радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
  • Мохаммад Пакпур, командувач КВІР. ЦАХАЛ заявляє, що Пакпур очолював "план Ірану щодо знищення Ізраїлю" і був відповідальним за ракетні та дронові атаки на Ізраїль, підтримував проіранські угруповання та "ефективно керував жорстоким придушенням іранських протестувальників під час внутрішніх протестів минулого місяця".
  • Салах Асаді, начальник розвідки в штабі військової надзвичайної ситуації Ірану та старший офіцер розвідки генерального штабу збройних сил Ірану.
  • Мохаммад Ширазі, керівник військового бюро Хаменеї з 1989 року. Він був відповідальним за "зв'язки між вищим командуванням збройних сил і лідером, а також був центральною фігурою у вищих ешелонах іранського терористичного режиму".
  • Азіз Насірзаде, міністр оборони Ірану, колишній керівник іранських повітряних сил і заступник начальника штабу. Він був відповідальним за "промисловість, що виробляє ракети великої дальності та зброю, яка передається представникам режиму, а також за організацію SPND, яка просувала проєкти в галузі ядерної, біологічної та хімічної зброї".
  • Хоссейн Джабал-Амеліан, голова SPND (Організація оборонних інновацій та досліджень). Він був відповідальним за "розробку передових технологій та зброї для режиму" та просував "проєкти протягом багатьох років у сферах ядерної, біологічної та хімічної зброї".
  • Реза Мозафарі-Ніа, колишній голова SPND. Він "просував зусилля з розробки ядерної зброї".

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Ізраїль (1988) Іран (3471) атака (1605)
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Топ коментарі
+10
тепер треба захистити народ Ірану ,від рештків влади хеменеї...
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01.03.2026 01:17 Відповісти
+5
Ну, наприклад, тому, що за останні 30 років Україна постійно міняла вектор руху, вкючно з відверто антизахідним та антиамериканським. І навіть зараз хз, куди її крива виведе з дебілами, що переслідують виключно особисті цілі.

А з Ізраїлем історія стосунків різна але налічує вже з півстоліття. І у США міцне ізраїльське лоббі, а не клоуни в кедах з роздутим его.
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01.03.2026 02:01 Відповісти
+3
Там походу квадратно-гніздовим методом треба випалювати, щоб нікого старшого за єфрейтора не залишилося.
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01.03.2026 01:30 Відповісти
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тепер треба захистити народ Ірану ,від рештків влади хеменеї...
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01.03.2026 01:17 Відповісти
Чого б не бути американцям тз Україною такими друзями як Ізраїлем . Згадую слова Лариси Волошиної в перші дні висерів Трампа на Європу ще у січні 2025 р - він доб"ється зміцненню Європи військово , завдяки досвіду України та економічно , коли Китай приєднається до сильного ... Як ще можна перевірити народ на міцність краще, ніж як це відбувається з Україною.

Але мабуть ще не все загублено для України з Штатами - маю надію.
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01.03.2026 01:30 Відповісти
потому что у х у йла есть бимбы
и с ним ржавый хочет вести бизнес
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01.03.2026 01:43 Відповісти
Ну, наприклад, тому, що за останні 30 років Україна постійно міняла вектор руху, вкючно з відверто антизахідним та антиамериканським. І навіть зараз хз, куди її крива виведе з дебілами, що переслідують виключно особисті цілі.

А з Ізраїлем історія стосунків різна але налічує вже з півстоліття. І у США міцне ізраїльське лоббі, а не клоуни в кедах з роздутим его.
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01.03.2026 02:01 Відповісти
"куди її крива виведе з дебілами, що переслідують виключно особисті цілі". Це про MAGA.
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01.03.2026 08:57 Відповісти
Там походу квадратно-гніздовим методом треба випалювати, щоб нікого старшого за єфрейтора не залишилося.
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01.03.2026 01:30 Відповісти
Для Ірана це майже нічого не значить. Там генерали дохнуть як мухи. Тому на кожну посаду прописано по 3-4 бармалєя аж до сержантів.
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01.03.2026 03:21 Відповісти
Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї загинув внаслідок операції США та Ізраїлю.
Цю інформацію підтвердили вранці в неділю, 1 березня, іранські державні агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr та Fars.
Fars повідомило, що Хаменеї був убитий на робочому місці в своїй резиденції. Він загинув рано вранці 28 лютого, пише агентство.
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01.03.2026 05:03 Відповісти
ага ,сидів чекав поки прилетить ,не треба мене дурити я ще не п'яний
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01.03.2026 05:33 Відповісти
лідари пів року ганяли непосільно нажитоє до кацапії, для чого?
правильно!
що б "загинути" коли підвернеться підходящій случай.
от і "загинули".
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01.03.2026 08:18 Відповісти
Звичайно, американські та ізраїльські спецслужби то дурники, яких можна обдурити як в бойовику.
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01.03.2026 08:59 Відповісти
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01.03.2026 09:04 Відповісти
цахалу вірю!
буданову ні!
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01.03.2026 08:16 Відповісти
 
 