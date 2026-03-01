ЦАХАЛ заявив про ліквідацію семи іранських військових чиновників
Армія оборони Ізраїлю повідомила про ліквідацію 7 військових посадовців іранських сил безпеки. Серед них є командувач Корпусу ісламської революційної гвардії.
Про це повідомляє Тimes of Іsrael, інформує Цензор.НЕТ.
Ліквідовано низку іранських посадовців
Розвідка Ізраїлю визначила два місця в Тегерані, де зібралися високопосадовці іранських сил безпеки.
ЦАХАЛ заявляє, що може підтвердити загибель таких чиновників під час ударів:
- Алі Шамхані, головний радник верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.
- Мохаммад Пакпур, командувач КВІР. ЦАХАЛ заявляє, що Пакпур очолював "план Ірану щодо знищення Ізраїлю" і був відповідальним за ракетні та дронові атаки на Ізраїль, підтримував проіранські угруповання та "ефективно керував жорстоким придушенням іранських протестувальників під час внутрішніх протестів минулого місяця".
- Салах Асаді, начальник розвідки в штабі військової надзвичайної ситуації Ірану та старший офіцер розвідки генерального штабу збройних сил Ірану.
- Мохаммад Ширазі, керівник військового бюро Хаменеї з 1989 року. Він був відповідальним за "зв'язки між вищим командуванням збройних сил і лідером, а також був центральною фігурою у вищих ешелонах іранського терористичного режиму".
- Азіз Насірзаде, міністр оборони Ірану, колишній керівник іранських повітряних сил і заступник начальника штабу. Він був відповідальним за "промисловість, що виробляє ракети великої дальності та зброю, яка передається представникам режиму, а також за організацію SPND, яка просувала проєкти в галузі ядерної, біологічної та хімічної зброї".
- Хоссейн Джабал-Амеліан, голова SPND (Організація оборонних інновацій та досліджень). Він був відповідальним за "розробку передових технологій та зброї для режиму" та просував "проєкти протягом багатьох років у сферах ядерної, біологічної та хімічної зброї".
- Реза Мозафарі-Ніа, колишній голова SPND. Він "просував зусилля з розробки ядерної зброї".
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+10 Luiza
показати весь коментар01.03.2026 01:17 Відповісти Посилання
+5 Снарк Льюїс
показати весь коментар01.03.2026 02:01 Відповісти Посилання
+3 Снарк Льюїс
показати весь коментар01.03.2026 01:30 Відповісти Посилання
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Але мабуть ще не все загублено для України з Штатами - маю надію.
и с ним ржавый хочет вести бизнес
А з Ізраїлем історія стосунків різна але налічує вже з півстоліття. І у США міцне ізраїльське лоббі, а не клоуни в кедах з роздутим его.
Цю інформацію підтвердили вранці в неділю, 1 березня, іранські державні агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr та Fars.
Fars повідомило, що Хаменеї був убитий на робочому місці в своїй резиденції. Він загинув рано вранці 28 лютого, пише агентство.
правильно!
що б "загинути" коли підвернеться підходящій случай.
от і "загинули".
буданову ні!