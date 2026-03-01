ЦАХАЛ заявил о ликвидации семи иранских военных чиновников
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации 7 военных чиновников иранских сил безопасности. Среди них есть командующий Корпусом исламской революционной гвардии.
Об этом сообщаетТimes of Іsrael, информирует Цензор.НЕТ.
Ликвидированы ряд иранских чиновников
Разведка Израиля определила два места в Тегеране, где собрались высокопоставленные чиновники иранских сил безопасности.
ЦАХАЛ заявляет, что может подтвердить гибель следующих чиновников во время ударов:
- Али Шамхани, главный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
- Мохаммад Пакпур, командующий КВИР. ЦАХАЛ заявляет, что Пакпур возглавлял "план Ирана по уничтожению Израиля" и был ответственным за ракетные и дронные атаки на Израиль, поддерживал проиранские группировки и "эффективно руководил жестоким подавлением иранских протестующих во время внутренних протестов в прошлом месяце".
- Салах Асади, начальник разведки в штабе военной чрезвычайной ситуации Ирана и старший офицер разведки генерального штаба вооруженных сил Ирана.
- Мохаммад Ширази, руководитель военного бюро Хаменеи с 1989 года. Он был ответственным за "связи между высшим командованием вооруженных сил и лидером, а также был центральной фигурой в высших эшелонах иранского террористического режима".
- Азиз Насирзаде, министр обороны Ирана, бывший руководитель иранских воздушных сил и заместитель начальника штаба. Он отвечал за "промышленность, производящую ракеты большой дальности и оружие, которое передается представителям режима, а также за организацию SPND, которая продвигала проекты в области ядерного, биологического и химического оружия".
- Хоссейн Джабал-Амелиан, председатель SPND (Организация оборонных инноваций и исследований). Он был ответственным за "разработку передовых технологий и оружия для режима" и продвигал "проекты на протяжении многих лет в сферах ядерного, биологического и химического оружия".
- Реза Мозафари-Ниа, бывший глава SPND. Он "продвигал усилия по разработке ядерного оружия".
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Але мабуть ще не все загублено для України з Штатами - маю надію.
и с ним ржавый хочет вести бизнес
А з Ізраїлем історія стосунків різна але налічує вже з півстоліття. І у США міцне ізраїльське лоббі, а не клоуни в кедах з роздутим его.
Цю інформацію підтвердили вранці в неділю, 1 березня, іранські державні агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr та Fars.
Fars повідомило, що Хаменеї був убитий на робочому місці в своїй резиденції. Він загинув рано вранці 28 лютого, пише агентство.
правильно!
що б "загинути" коли підвернеться підходящій случай.
от і "загинули".
буданову ні!