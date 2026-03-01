ЦАХАЛ заявил о ликвидации семи иранских военных чиновников

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации 7 военных чиновников иранских сил безопасности. Среди них есть командующий Корпусом исламской революционной гвардии.

Об этом сообщаетТimes of Іsrael, информирует Цензор.НЕТ.

Ликвидированы ряд иранских чиновников

Разведка Израиля определила два места в Тегеране, где собрались высокопоставленные чиновники иранских сил безопасности.

ЦАХАЛ заявляет, что может подтвердить гибель следующих чиновников во время ударов:

Али Шамхани, главный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Мохаммад Пакпур, командующий КВИР. ЦАХАЛ заявляет, что Пакпур возглавлял "план Ирана по уничтожению Израиля" и был ответственным за ракетные и дронные атаки на Израиль, поддерживал проиранские группировки и "эффективно руководил жестоким подавлением иранских протестующих во время внутренних протестов в прошлом месяце".

Салах Асади, начальник разведки в штабе военной чрезвычайной ситуации Ирана и старший офицер разведки генерального штаба вооруженных сил Ирана.

Мохаммад Ширази, руководитель военного бюро Хаменеи с 1989 года. Он был ответственным за "связи между высшим командованием вооруженных сил и лидером, а также был центральной фигурой в высших эшелонах иранского террористического режима".

Азиз Насирзаде, министр обороны Ирана, бывший руководитель иранских воздушных сил и заместитель начальника штаба. Он отвечал за "промышленность, производящую ракеты большой дальности и оружие, которое передается представителям режима, а также за организацию SPND, которая продвигала проекты в области ядерного, биологического и химического оружия".

Хоссейн Джабал-Амелиан, председатель SPND (Организация оборонных инноваций и исследований). Он был ответственным за "разработку передовых технологий и оружия для режима" и продвигал "проекты на протяжении многих лет в сферах ядерного, биологического и химического оружия".

Реза Мозафари-Ниа, бывший глава SPND. Он "продвигал усилия по разработке ядерного оружия".

Удары по Ирану 28 февраля