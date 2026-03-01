РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9236 посетителей онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Смена режима в Иране
3 757 13

ЦАХАЛ заявил о ликвидации семи иранских военных чиновников

ЦАХАЛ: Ликвидированы семь военных чиновников Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации 7 военных чиновников иранских сил безопасности. Среди них есть командующий Корпусом исламской революционной гвардии.

Об этом сообщаетТimes of Іsrael, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ликвидированы ряд иранских чиновников

Разведка Израиля определила два места в Тегеране, где собрались высокопоставленные чиновники иранских сил безопасности.

ЦАХАЛ заявляет, что может подтвердить гибель следующих чиновников во время ударов:

  • Али Шамхани, главный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
  • Мохаммад Пакпур, командующий КВИР. ЦАХАЛ заявляет, что Пакпур возглавлял "план Ирана по уничтожению Израиля" и был ответственным за ракетные и дронные атаки на Израиль, поддерживал проиранские группировки и "эффективно руководил жестоким подавлением иранских протестующих во время внутренних протестов в прошлом месяце".
  • Салах Асади, начальник разведки в штабе военной чрезвычайной ситуации Ирана и старший офицер разведки генерального штаба вооруженных сил Ирана.
  • Мохаммад Ширази, руководитель военного бюро Хаменеи с 1989 года. Он был ответственным за "связи между высшим командованием вооруженных сил и лидером, а также был центральной фигурой в высших эшелонах иранского террористического режима".
  • Азиз Насирзаде, министр обороны Ирана, бывший руководитель иранских воздушных сил и заместитель начальника штаба. Он отвечал за "промышленность, производящую ракеты большой дальности и оружие, которое передается представителям режима, а также за организацию SPND, которая продвигала проекты в области ядерного, биологического и химического оружия".
  • Хоссейн Джабал-Амелиан, председатель SPND (Организация оборонных инноваций и исследований). Он был ответственным за "разработку передовых технологий и оружия для режима" и продвигал "проекты на протяжении многих лет в сферах ядерного, биологического и химического оружия".
  • Реза Мозафари-Ниа, бывший глава SPND. Он "продвигал усилия по разработке ядерного оружия".

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Автор: 

Израиль (501) Иран (785) атака (821)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
тепер треба захистити народ Ірану ,від рештків влади хеменеї...
показать весь комментарий
01.03.2026 01:17 Ответить
+4
Ну, наприклад, тому, що за останні 30 років Україна постійно міняла вектор руху, вкючно з відверто антизахідним та антиамериканським. І навіть зараз хз, куди її крива виведе з дебілами, що переслідують виключно особисті цілі.

А з Ізраїлем історія стосунків різна але налічує вже з півстоліття. І у США міцне ізраїльське лоббі, а не клоуни в кедах з роздутим его.
показать весь комментарий
01.03.2026 02:01 Ответить
+2
Там походу квадратно-гніздовим методом треба випалювати, щоб нікого старшого за єфрейтора не залишилося.
показать весь комментарий
01.03.2026 01:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тепер треба захистити народ Ірану ,від рештків влади хеменеї...
показать весь комментарий
01.03.2026 01:17 Ответить
Чого б не бути американцям тз Україною такими друзями як Ізраїлем . Згадую слова Лариси Волошиної в перші дні висерів Трампа на Європу ще у січні 2025 р - він доб"ється зміцненню Європи військово , завдяки досвіду України та економічно , коли Китай приєднається до сильного ... Як ще можна перевірити народ на міцність краще, ніж як це відбувається з Україною.

Але мабуть ще не все загублено для України з Штатами - маю надію.
показать весь комментарий
01.03.2026 01:30 Ответить
потому что у х у йла есть бимбы
и с ним ржавый хочет вести бизнес
показать весь комментарий
01.03.2026 01:43 Ответить
Ну, наприклад, тому, що за останні 30 років Україна постійно міняла вектор руху, вкючно з відверто антизахідним та антиамериканським. І навіть зараз хз, куди її крива виведе з дебілами, що переслідують виключно особисті цілі.

А з Ізраїлем історія стосунків різна але налічує вже з півстоліття. І у США міцне ізраїльське лоббі, а не клоуни в кедах з роздутим его.
показать весь комментарий
01.03.2026 02:01 Ответить
"куди її крива виведе з дебілами, що переслідують виключно особисті цілі". Це про MAGA.
показать весь комментарий
01.03.2026 08:57 Ответить
Там походу квадратно-гніздовим методом треба випалювати, щоб нікого старшого за єфрейтора не залишилося.
показать весь комментарий
01.03.2026 01:30 Ответить
Для Ірана це майже нічого не значить. Там генерали дохнуть як мухи. Тому на кожну посаду прописано по 3-4 бармалєя аж до сержантів.
показать весь комментарий
01.03.2026 03:21 Ответить
Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї загинув внаслідок операції США та Ізраїлю.
Цю інформацію підтвердили вранці в неділю, 1 березня, іранські державні агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr та Fars.
Fars повідомило, що Хаменеї був убитий на робочому місці в своїй резиденції. Він загинув рано вранці 28 лютого, пише агентство.
показать весь комментарий
01.03.2026 05:03 Ответить
ага ,сидів чекав поки прилетить ,не треба мене дурити я ще не п'яний
показать весь комментарий
01.03.2026 05:33 Ответить
лідари пів року ганяли непосільно нажитоє до кацапії, для чого?
правильно!
що б "загинути" коли підвернеться підходящій случай.
от і "загинули".
показать весь комментарий
01.03.2026 08:18 Ответить
Звичайно, американські та ізраїльські спецслужби то дурники, яких можна обдурити як в бойовику.
показать весь комментарий
01.03.2026 08:59 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 09:04 Ответить
цахалу вірю!
буданову ні!
показать весь комментарий
01.03.2026 08:16 Ответить
 
 