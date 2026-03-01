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Новини Зміна режиму в Ірані
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Верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю, - держЗМІ Ірану

В Ірані офіційно підтвердили смерть аятолли Хаменеї

Державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть верховного лідера Алі Хаменеї після ракетних ударів США та Ізраїлю. В країні оголошено 40-денну жалобу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявило інформаційне агентство ісламської республіки (IRNA).

Зазначається, що аятола  загинув уранці 28 лютого. Разом з ним  були ліквідовані його ключові соратники. Серед вбитих називають впливового колишнього секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Шамхані та командувача сухопутних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммада Пакпура.

Крім того, іранські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок ізраїльсько-американських ударів загинули дочка, онука, невістка та зять Хаменеї.

Уряд країни оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та 7 днів офіційних вихідних.

Хто буде керувати Іраном?

Згідно з даними The New York Times, аятола Хаменеї заздалегідь розробив стратегію збереження режиму, передавши управління країною своєму близькому союзнику Алі Лариджані.

Для забезпечення стабільності в разі своєї загибелі або недоступності він уповноважив вузьке коло осіб приймати рішення, визначивши чотири рівні наступності. Серед ключових фігур плану згадуються спікер парламенту Галібаф, військовий радник Сафаві та керівник апарату Хеджазі, хоча ізраїльська сторона заявляє про ліквідацію останнього.

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Можливі наступники Хаменеї 

Ще під час минулорічної війни з Ізраїлем Хаменеї назвав трьох можливих наступників:

  • глава судової влади Голям Хосейн Мохсені-Еджеї;
  • заступник глави адміністрації Хаменеї Алі Асгар Хеджазі;
  • релігійний діяч Хасан Хомейні (онук попередника Хаменеї, засновника Ісламської республіки Рухолли Хомейні).

За даними видання, один із синів Хаменеї, Моджтаба, користується підтримкою деяких фракцій, проте сам Хаменеї не хотів, щоб посада Верховного лідера передавалася у спадок.

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Автор: 

Іран (3472) Хаменеї (50)
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Топ коментарі
+30
ціна за те що заїбав весь регіон своїми хамасами, хезболами, хуситами та іншою мразотою + до цього ще й бімбу ядерну захотів!
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01.03.2026 08:14 Відповісти
+20
І це протягом 24 годин.Ірану навішають по повній.
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01.03.2026 07:48 Відповісти
+17
чудова новина.
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01.03.2026 07:49 Відповісти
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Це було в 2012 році ...
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01.03.2026 09:47 Відповісти
https://ru.wikinews.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B8_%C2%AB%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%C2%BB
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01.03.2026 09:55 Відповісти
В Ізраїлі така ж сама "хода" кожного 8 травня відбувається вже так років 50 . Можливо , що московити й цю традицію поцупали , бо це бувало й у Нью-Йорку , й в Парижі . Поки були живі ветерани 2-х світової .
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01.03.2026 11:50 Відповісти
вже десь на багамах - Іран підпалив і втік.місія виконана.
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01.03.2026 08:38 Відповісти
@ (в перекладі):
З'явилися нові подробиці операції з ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, проведеної ізраїльськими та американськими ВПС.

У момент удару по резиденції Хаменеї в центрі Тегерана він перебував у підземній частині комплексу, проте не в найглибшому стратегічному бункері.
За попередніми даними, рішення спуститися саме в цей сектор було ухвалено занадто пізно - лише за кілька хвилин до атаки. Тож, для цього банально не вистачило часу, а наявне укриття не було розраховане на пряме влучання важких проникаючих *********** /вже пройшла інформація, що на резиденцію Хаменеї скинули близько 30 протибункерних бомб/.

Основний удар припав по центральному блоку підземної інфраструктури, де розташовувались приміщення командного пункту та особисті апартаменти. Серія приблизно з тридцяти авіабомб викликала ланцюгову детонацію і обвалення декількох рівнів перекриттів. Частина тунелів виявилася повністю заблокованою.
Зв'язок з Хаменеї було втрачено майже відразу після перших вибухів. Рятувальні підрозділи, допущені до розбору завалів через кілька годин, виявили тіло серед конструкцій, що обрушилися. Пошкодження вказують на вплив потужної ударної хвилі та обвалу бетонних плит.
Комплекс, який вважався одним із найбільш захищених об'єктів у Тегерані, отримав критичні руйнування. Удар був розрахований на ураження саме підземних приміщень, що фактично виключило можливість евакуації з центральної частини укриття."
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01.03.2026 08:42 Відповісти
если их завалило под землей а сверху были здания то это куучи обломков ..они не могли так быстро раскопать.
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01.03.2026 10:16 Відповісти
Певне там було кілька ходів до центральної частини резиденції.
Тож, через один з них, що найменше постраждав від ударів, рятувальники і зайшли.
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01.03.2026 13:08 Відповісти
Ще одного людожера відправили к чортам де йому і місце, ***** наступний пекло його чекає.
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01.03.2026 08:45 Відповісти
що ти плетеш,бевзь? Найбільший людожер Путін ходить у найкращих дружбанах Рудого і Бібі,а такому простачку як ти розказали про поганого іранця,воно й радіє,амеба....
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01.03.2026 11:23 Відповісти
Кацапа видає презирливе відношення до інших людей та іншої думки.
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01.03.2026 12:42 Відповісти
Опохмелись, дурко.
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01.03.2026 13:01 Відповісти
Що б йому на тому світі тільки салом харчуватись ішаку кривавому.
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01.03.2026 08:46 Відповісти
Почему Х'уйло жив?
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01.03.2026 08:47 Відповісти
Ну хз, може тому що ********** постійно лиже йому руки( і не тільки), а може тому що наприклад якогось х навіть в білому домі повісили їх фото з останньої зустрічі.
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01.03.2026 08:56 Відповісти
короткий ответ, личное мое мнение: маловероятное, но возможное применение ядерного оружия, в случае неудачной попытки ликвидации
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01.03.2026 11:25 Відповісти
Лебедине озеро. Частина I.
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01.03.2026 08:53 Відповісти
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01.03.2026 08:58 Відповісти
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01.03.2026 13:44 Відповісти
Це добрі новини, звісно, але хотілося б не просто грохнути одного з численних аятол, а і сам режим.
Надіюсь, що цю операцію доведуть до якогось логічного кінця, бо оті бомбардування в червні, - було щось незрозуміле.
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01.03.2026 09:00 Відповісти
Чорти як сядуть тебе гризти -
То вже не встануть з-за стола.
Хай зжеруть тебе, антихристе,
І сруть тобой, аятолла!
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01.03.2026 09:05 Відповісти
США як завжди запіздалі, уряд ірану втопив в крові протести а через місяц почали бомбити, як би під час протестів вбили цього чурбана, владу би знесли і силовики би не пручались
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01.03.2026 09:11 Відповісти
він тоді сидів у найглибшому бункері. пишуть, що не встиг спуститись на найнижчий рівень, а був недостатньо глибого і тому дістали. ну так пишуть.
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02.03.2026 16:56 Відповісти
Кацапідари, так а шо з їбалом?

От спочатку Сирія накрилася ******.
Далі Венесуела, 30 млрд $ псу під хвіст.
Карабах туди ж.
А тепер ще і вірний союзник Іран.

Шо з їбалом, товаріщь майор?
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01.03.2026 09:32 Відповісти
Про Кубу трамп теж щось буркнув
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01.03.2026 10:02 Відповісти
да их карежит не подетски ахахха
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01.03.2026 10:18 Відповісти
НАСТУПНИЙ путлер-ЧЕКАЄМО 💀
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01.03.2026 09:39 Відповісти
А хто його вб'є?
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01.03.2026 09:48 Відповісти
Буданга!!
Судячи з почавшихся підготувань до зомбування електорату, на випадок падіння кремлівського режиму ➡️ буде змонтований серіал Буданга суперЛідор, Незламний Вождь і Вчітель . Про те як він послідовно прориває всі рівні захисту енергетики червоної кривавої площі та руйнує кувалдої всі башти крИмля... У фіналі двобій з вусами піскова та урочисті танці на чорних руїнах спаленого крИмля
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01.03.2026 11:17 Відповісти
Буданов декілька днів тому сказав що не можна вбивати прутіна.
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01.03.2026 14:23 Відповісти
Ви вірете в цю нісенітницю, вбита вся сім'я?
Шукайте десь під Ростовом, там де Януовощ.
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01.03.2026 09:49 Відповісти
ага, зробив пластичну операцію і виїхав в Аргекнтину, точно, так і було.
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02.03.2026 16:58 Відповісти
Южні народи генетично не схильні до високої дисципліни, в перший же день по розгильдяйству втратити верховного лідера, ще й начальника генштабу - жесть.

Минулого року начальника генштабу Ірану тоже в перший день втратили.

У Венесуеллі президента винесли з ногами.

Бананові народи.
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01.03.2026 10:00 Відповісти
Як би там не було, але цей іранський "Хоттабич" помер гідно - не тікав, не ховався у жіночі шати, а зустрів смерть від ворога на своєму посту.
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01.03.2026 13:14 Відповісти
Не загинув, а був ЗНИЩЕНИЙ!!!
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01.03.2026 10:00 Відповісти
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01.03.2026 10:11 Відповісти
****! А справді
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01.03.2026 14:17 Відповісти
"Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи после ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур.
Правительство страны объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней официальных выходных."

Какой на хрен 40-дневный траур ?

Режим аятолл-чурбанов в тюрбанах не продержится 40 дней, его уничтожат за эти 7 дней официальных выходных, а потом в течение 33-х дней весь народ будет праздновать пышную коронацию шаха Реза Пехлеви с раздачей шахских подарков многодетным семья в виде чеков на 20 баррелей нефти ...
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01.03.2026 10:24 Відповісти
По інету гуляє така фотка (схоже на ШІ):

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01.03.2026 10:38 Відповісти
Це монтаж. Тіло привалене плитами непропорційно велике в порівнянні з рятувальниками. Крім того рятувальники не тупцяють по плитах, якими привалений потерпілий. Так не рятують...
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01.03.2026 15:46 Відповісти
так йому вже пофіг, але, теж, думаю, що монтаж. навряд чи хтось там фоткав його дохлого.
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02.03.2026 17:01 Відповісти
Вкусі віна курі кал'ян
і будєш сит і п'ян ©
Дааавааай гуляй славянє
Танцууй і поой циганє
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01.03.2026 11:12 Відповісти
Удар ізраїльських ВПС по резиденції аятоли:

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01.03.2026 11:14 Відповісти
Справжні перемовини.
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01.03.2026 14:25 Відповісти
Друзі,звідки таке цуценяче захоплення і радість? Путін ходить у найкращих дружках Трампа і Бібі,але вам розказали про злих чалмоносів і ви радієте,що іранські нафтові запаси перейдуть США та Ізраїлю....Ви не гої,часом?
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01.03.2026 11:25 Відповісти
У тебе голівка бобо чи ліки перепутав.
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01.03.2026 11:49 Відповісти
Абіжаєш, начальнік! Які гої? Ми тут всі - обрізані б-гоносці, окрім тебе . Не знаю як ти будеш з цим жити? Напевно фігово.
Тепер по темі.
Хай краще перейдуть США і почнуть продаватися відкрито. На ринок хлине здоровенна хвиля нафти, яку до цього продавали лише в Китай з під поли, з величезними проблемами. Венесуела + Іран = гарантований капець нафтобізнесу кацапів, навіть якщо країни ОПЕК спробують шось проти цього робити (а вони не будуть).
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01.03.2026 14:15 Відповісти
Наушники поклялися до вб'ють кожного сунніта, а перед тим кожного єврея. І що? Захлинулись власною кров'ю.
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01.03.2026 11:44 Відповісти
А була жалоба за тисячами беззбройних громадян, яких він вбив?
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01.03.2026 13:32 Відповісти
Азохенвей! Шо ж таке робиться?
Доречі, питання до сходо і ісламо знавців.
От вбили цього мудилу, потрапив він куди він там мав потрапити, зустрічають його 80 (чи скільки там повинно бути) незайманих дівчат, а в нього бац, і вівімахєр не стоїть. То це він в рай потрапив чи в пекло?
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01.03.2026 14:09 Відповісти
отримав те що заслужив за шахеди і ракети, які поставляв пуйлу, за протести, які потопив в крові, за геноцид свого народу, за ядерні погрози всім навкруги ... але замало
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01.03.2026 14:33 Відповісти
Як там в пісні:
Аятола і даже Хамені
Амінь! Гурії чекають
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01.03.2026 14:55 Відповісти
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