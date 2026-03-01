Верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю, - держЗМІ Ірану
Державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть верховного лідера Алі Хаменеї після ракетних ударів США та Ізраїлю. В країні оголошено 40-денну жалобу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявило інформаційне агентство ісламської республіки (IRNA).
Зазначається, що аятола загинув уранці 28 лютого. Разом з ним були ліквідовані його ключові соратники. Серед вбитих називають впливового колишнього секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Шамхані та командувача сухопутних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммада Пакпура.
Крім того, іранські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок ізраїльсько-американських ударів загинули дочка, онука, невістка та зять Хаменеї.
Уряд країни оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та 7 днів офіційних вихідних.
Хто буде керувати Іраном?
Згідно з даними The New York Times, аятола Хаменеї заздалегідь розробив стратегію збереження режиму, передавши управління країною своєму близькому союзнику Алі Лариджані.
Для забезпечення стабільності в разі своєї загибелі або недоступності він уповноважив вузьке коло осіб приймати рішення, визначивши чотири рівні наступності. Серед ключових фігур плану згадуються спікер парламенту Галібаф, військовий радник Сафаві та керівник апарату Хеджазі, хоча ізраїльська сторона заявляє про ліквідацію останнього.
Можливі наступники Хаменеї
Ще під час минулорічної війни з Ізраїлем Хаменеї назвав трьох можливих наступників:
- глава судової влади Голям Хосейн Мохсені-Еджеї;
- заступник глави адміністрації Хаменеї Алі Асгар Хеджазі;
- релігійний діяч Хасан Хомейні (онук попередника Хаменеї, засновника Ісламської республіки Рухолли Хомейні).
За даними видання, один із синів Хаменеї, Моджтаба, користується підтримкою деяких фракцій, проте сам Хаменеї не хотів, щоб посада Верховного лідера передавалася у спадок.
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З'явилися нові подробиці операції з ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, проведеної ізраїльськими та американськими ВПС.
У момент удару по резиденції Хаменеї в центрі Тегерана він перебував у підземній частині комплексу, проте не в найглибшому стратегічному бункері.
За попередніми даними, рішення спуститися саме в цей сектор було ухвалено занадто пізно - лише за кілька хвилин до атаки. Тож, для цього банально не вистачило часу, а наявне укриття не було розраховане на пряме влучання важких проникаючих *********** /вже пройшла інформація, що на резиденцію Хаменеї скинули близько 30 протибункерних бомб/.
Основний удар припав по центральному блоку підземної інфраструктури, де розташовувались приміщення командного пункту та особисті апартаменти. Серія приблизно з тридцяти авіабомб викликала ланцюгову детонацію і обвалення декількох рівнів перекриттів. Частина тунелів виявилася повністю заблокованою.
Зв'язок з Хаменеї було втрачено майже відразу після перших вибухів. Рятувальні підрозділи, допущені до розбору завалів через кілька годин, виявили тіло серед конструкцій, що обрушилися. Пошкодження вказують на вплив потужної ударної хвилі та обвалу бетонних плит.
Комплекс, який вважався одним із найбільш захищених об'єктів у Тегерані, отримав критичні руйнування. Удар був розрахований на ураження саме підземних приміщень, що фактично виключило можливість евакуації з центральної частини укриття."
Тож, через один з них, що найменше постраждав від ударів, рятувальники і зайшли.
Надіюсь, що цю операцію доведуть до якогось логічного кінця, бо оті бомбардування в червні, - було щось незрозуміле.
То вже не встануть з-за стола.
Хай зжеруть тебе, антихристе,
І сруть тобой, аятолла!
От спочатку Сирія накрилася ******.
Далі Венесуела, 30 млрд $ псу під хвіст.
Карабах туди ж.
А тепер ще і вірний союзник Іран.
Шо з їбалом, товаріщь майор?
Судячи з почавшихся підготувань до зомбування електорату, на випадок падіння кремлівського режиму ➡️ буде змонтований серіал Буданга суперЛідор, Незламний Вождь і Вчітель . Про те як він послідовно прориває всі рівні захисту
енергетикичервоної кривавої площі та руйнує кувалдої всі башти крИмля... У фіналі двобій з вусами піскова та урочисті танці на чорних руїнах спаленого крИмля
Шукайте десь під Ростовом, там де Януовощ.
Минулого року начальника генштабу Ірану тоже в перший день втратили.
У Венесуеллі президента винесли з ногами.
Бананові народи.
Правительство страны объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней официальных выходных."
Какой на хрен 40-дневный траур ?
Режим аятолл-чурбанов в тюрбанах не продержится 40 дней, его уничтожат за эти 7 дней официальных выходных, а потом в течение 33-х дней весь народ будет праздновать пышную коронацию шаха Реза Пехлеви с раздачей шахских подарков многодетным семья в виде чеков на 20 баррелей нефти ...
і будєш сит і п'ян ©
Дааавааай гуляй славянє
Танцууй і поой циганє
Тепер по темі.
Хай краще перейдуть США і почнуть продаватися відкрито. На ринок хлине здоровенна хвиля нафти, яку до цього продавали лише в Китай з під поли, з величезними проблемами. Венесуела + Іран = гарантований капець нафтобізнесу кацапів, навіть якщо країни ОПЕК спробують шось проти цього робити (а вони не будуть).
Доречі, питання до сходо і ісламо знавців.
От вбили цього мудилу, потрапив він куди він там мав потрапити, зустрічають його 80 (чи скільки там повинно бути) незайманих дівчат, а в нього бац, і вівімахєр не стоїть. То це він в рай потрапив чи в пекло?
Аятола і даже Хамені
Амінь! Гурії чекають