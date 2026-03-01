Верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю, - держЗМІ Ірану

Державні ЗМІ Ірану підтвердили смерть верховного лідера Алі Хаменеї після ракетних ударів США та Ізраїлю. В країні оголошено 40-денну жалобу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявило інформаційне агентство ісламської республіки (IRNA).

Зазначається, що аятола загинув уранці 28 лютого. Разом з ним були ліквідовані його ключові соратники. Серед вбитих називають впливового колишнього секретаря Вищої ради національної безпеки Алі Шамхані та командувача сухопутних сил Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммада Пакпура.

Крім того, іранські державні ЗМІ повідомили, що внаслідок ізраїльсько-американських ударів загинули дочка, онука, невістка та зять Хаменеї.

Уряд країни оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та 7 днів офіційних вихідних.

Хто буде керувати Іраном?

Згідно з даними The New York Times, аятола Хаменеї заздалегідь розробив стратегію збереження режиму, передавши управління країною своєму близькому союзнику Алі Лариджані.

Для забезпечення стабільності в разі своєї загибелі або недоступності він уповноважив вузьке коло осіб приймати рішення, визначивши чотири рівні наступності. Серед ключових фігур плану згадуються спікер парламенту Галібаф, військовий радник Сафаві та керівник апарату Хеджазі, хоча ізраїльська сторона заявляє про ліквідацію останнього.

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Можливі наступники Хаменеї

Ще під час минулорічної війни з Ізраїлем Хаменеї назвав трьох можливих наступників:

глава судової влади Голям Хосейн Мохсені-Еджеї;

заступник глави адміністрації Хаменеї Алі Асгар Хеджазі;

релігійний діяч Хасан Хомейні (онук попередника Хаменеї, засновника Ісламської республіки Рухолли Хомейні).

За даними видання, один із синів Хаменеї, Моджтаба, користується підтримкою деяких фракцій, проте сам Хаменеї не хотів, щоб посада Верховного лідера передавалася у спадок.

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