Гутерріш на Радбезі ООН закликав США та Іран повернутися за стіл переговорів
Виступаючи на екстреному засіданні Радбезу ООН, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав США та Іран до діалогу, зокрема відновити перемовини щодо іранської ядерної програми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію засідання.
Гутерріш закликав до діалогу
Генсек ООН засудив масований удар США та Ізраїлю по Ірану, як і атаки Ірану по країнах Близького Сходу: Катару, Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту, Сирії, Оману, Йорданії та інших.
"Ми є свідками загрози міжнародної безпеки. Такі події можуть покласти початок низці інших подій, які ніхто не зможе контролювати в цій частині світу. Силою не можна розв'язувати конфлікти - лише шляхом діалогу політичних перемовин",- сказав він.
Гутерріш згадав про можливу загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, хоча додав, що не може підтвердити цей факт.
Жертви серед цивільних
Генсек ООН сказав, що атаки зазнали близько 20 міст Ірану, є жертви серед цивільних, зокрема, діти. Також, за його словами, 78 людей поранені в Ізраїлі.
Гутерріш закликав до негайної деескалації та припинення бойових дій.
"Я закликаю сторони негайно повернутися до переговорів, зокрема, щодо іранської ядерної програми",- заявив він.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Та й в принципі там - колективна монархія. на зразок касапської чи китайської. Тільки з релігійним ухилом. Втім, релігія - також сфера ідеології.
Президента выбирали среди кандидатов, одобренных аятоллой.
Страной управляет и всё решает кто? Второй в стране не решает ничего.
В Иране аятоллу избирают один раз и он управляет и религиозными делами, и страной. Президента регулярно избирают, но он в стране без аятоллы ничего не решает.
Так какая система управления в Иране?
Статья 57 Конституции Исламской Республики Ирана, определяя принципы гос. устройства, гласит: «Управление Исламской Республики Иран осуществляется законодательной, исполнительной и судебной властями, которые функционируют под контролем абсолютного правления религиозного Лидера и согласно нижеследующим статьям Конституции. Указанные власти независимы друг от друга».
Попереднику у страшному сні не наснилася б співпраця з комуністами Китаю та РФ.
Десятки тисяч розстріляно та замордовано в Ірані цим поміркованим.
А з ким тепер переговорюватися? 😁
"Двіж" тільки почався, а він розрахований на декілька тижднів. Ще багато рушників залишаться без голів.
Зараз вони заметушаться на фоні зміни ієрархій, а добрі євреї будуть їх вираховувати і від усієї душі бажати всього найкращого на тому світі.
Цю інформацію підтвердили вранці в неділю, 1 березня, іранські державні агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr та Fars.
Fars повідомило, що Хаменеї був убитий на робочому місці в своїй резиденції. Він загинув рано вранці 28 лютого, пише агентство.
Про це повідомило іранське агентство Fars.
«Це єдиний шанс для іранського народу», - написав він у Truth Social, пообіцявши продовжувати «інтенсивні та цілеспрямовані бомбардування» Ірану без перерви протягом тижня «або стільки, скільки потрібно, щоб досягти миру на Близькому Сході.»
«Армія оборони Ізраїлю розпочала додаткову хвилю ударів по батареях балістичних ракет та системах протиповітряної оборони, які належать іранському терористичному режиму», - йдеться в повідомленні.
Висновок 2. Роботи американських і ізраїльських військових є недосконала, бо більшість особин цієї недокраїни залишилися живими.
Неабияний винахід. Але цей винахід знищив багато українців в перші роки війни. Бажаю всім цим чорнодупим одного - смерті.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан, глава судової влади та один із членів ради охоронців конституції тимчасово керуватимуть Іраном після загибелі верховного лідера.
Про це з посиланням на першого віце-президента Ірану Мохаммада Мохбера повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA.
Як пише AFP з посиланням на іранське державне телебачення, Корпус вартових Ісламської революції повідомив про початок нової хвилі ударів проти Ізраїлю та американських військових баз у регіоні.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що у відповідь на запуск ракет у центрі країни оголошено повітряну тривогу.
«Сирени пролунали у кількох районах по всій країні після того, як були виявлені ракети, запущені з Ірану в бік Держави Ізраїль», - йдеться у заяві військових.
КСІР заявив про атаку на 27 американських військових баз
Корпус вартових Ісламської революції заявив про нанесення «масованих ракетних і безпілотних» ударів по Ізраїлю та військових базах США в регіоні (переклад Al Jazeera).
Як стверджує КСІР, були атаковані 27 американських баз, а також ізраїльська авіабаза Тель-Ноф, штаб-квартира ізраїльської армії в Тель-Авіві та великий оборонно-промисловий комплекс у тому ж місті.
Іран «застосовує інший, більш жорсткий крок помсти, наносячи послідовні, гідні жалю удари», цитує Al Jazeera заяву КСІР.
Про атаки на ізраїльську територію повідомляла Армія оборони Ізраїлю, заявивши про залучення ППО.
Кореспонденти AFP у регіоні повідомляють з місць про гучні вибухи в Дубаї (ОАЕ), Досі (Катар) та Манамі (Бахрейн). Наслідки уточнюються.
Після оголошення держСМІ про смерть верховного правителя Ірану Алі Хаменеї на вулиці Тегерана та інших іранських міст вийшли як сумуючі, так і радіючі загибелі аятоли мешканці Ірану, повідомляють західні ЗМІ.
Як пише кореспондент AFP, тисячі сумуючих з портретами Хаменеї в руках вийшли в центр іранської столиці.
Одночасно з ними на вулицях іранських міст можна побачити й тих, хто, навпаки, святкує закінчення правління Хаменеї, повідомляє, висвітлюючи події в Ірані, кореспондент New York Times Фарназ Фассіхі.
Трамп: Іран щойно заявив, що вони збираються завдати дуже сильного удару сьогодні, сильнішого, ніж будь-коли раніше. Однак, їм краще цього не робити, бо якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них із силою, якої ще ніколи не бачили. (c)
Тобто, Іран сяде за стіл перемовин, але його при цьому продовжать стирати в нуль.
Чудовий план, саме отак "ефективно" й діє ООН. Дуже "впливова" контора