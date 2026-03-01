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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Гутерріш на Радбезі ООН закликав США та Іран повернутися за стіл переговорів

Генсек ООН закликав Вашингтон і Тегеран сісти за стіл переговорів

Виступаючи на екстреному засіданні Радбезу ООН, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав США та Іран до діалогу, зокрема відновити перемовини щодо іранської ядерної програми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію засідання.

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Гутерріш закликав до діалогу 

Генсек ООН засудив масований удар США та Ізраїлю по Ірану, як і атаки Ірану по країнах Близького Сходу: Катару, Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту, Сирії, Оману, Йорданії та інших.

"Ми є свідками загрози міжнародної безпеки. Такі події можуть покласти початок низці інших подій, які ніхто не зможе контролювати в цій частині світу. Силою не можна розв'язувати конфлікти - лише шляхом діалогу політичних перемовин",- сказав він.

Гутерріш згадав про можливу загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, хоча додав, що не може підтвердити цей факт.

Читайте також: Хаменеї, один із найзліших людей в історії, - мертвий, - Трамп

Жертви серед цивільних 

Генсек ООН сказав, що атаки зазнали близько 20 міст Ірану, є жертви серед цивільних, зокрема, діти. Також, за його словами, 78 людей поранені в Ізраїлі.

Гутерріш закликав до негайної деескалації та припинення бойових дій.

"Я закликаю сторони негайно повернутися до переговорів, зокрема, щодо іранської ядерної програми",- заявив він.

Читайте також: Іран атакував ракетами Тель-Авів: одна людина загинула, щонайменше 20 поранених

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: ЦАХАЛ заявив про ліквідацію семи іранських військових чиновників

Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3471) США (26698) Радбез ООН (915) жертви (1988) Гутерріш Антоніу (425)
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Топ коментарі
+13
Генсек ООН выразил офигенную озабоченность. И что-то там к чему-то призвал. Всё как обычно. Стурбовані, дуже стурбовані,-напомнил председателя профсоюза колхоза. Такой же уровень и с такими же полномочиями. Ничего не решал- но жил сытно.
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01.03.2026 05:55 Відповісти
+10
Такий поміркований, що зняв заборрну на розробку ЯЗ, яку наклав його непоміркований попередник.
Попереднику у страшному сні не наснилася б співпраця з комуністами Китаю та РФ.

Десятки тисяч розстріляно та замордовано в Ірані цим поміркованим.
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01.03.2026 02:40 Відповісти
+7
Помиляєшся.
Та й в принципі там - колективна монархія. на зразок касапської чи китайської. Тільки з релігійним ухилом. Втім, релігія - також сфера ідеології.
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01.03.2026 02:40 Відповісти
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Если я не ошибаюсь, Хаменеи как раз умеренный чел был. Если американцы не смогут поставить своего чела, то следующий будет кто-то более агрессивный.
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01.03.2026 02:24 Відповісти
Помиляєшся.
Та й в принципі там - колективна монархія. на зразок касапської чи китайської. Тільки з релігійним ухилом. Втім, релігія - також сфера ідеології.
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01.03.2026 02:40 Відповісти
Какая монархия. У них выборы регулярно проводятся. Самое смешное что все союзники США в регионы ужасные диктатуры, которые давят народ в крови, а в Иране люди сами выбирают этих мулл.
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01.03.2026 04:16 Відповісти
Выборы кого - аятоллы? И когда последние "регулярные" были? После смерти Хомейни 40 лет назад.
Президента выбирали среди кандидатов, одобренных аятоллой.
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01.03.2026 04:36 Відповісти
Они там всех выбирают. У них же депутаты всякие и прочее. Так что говорить что у них монархия нельзя. Аятоллы в Иране были задолго до современной теократии - этому институту уже много столетий. И он никуда не исчезнет даже после прекращения теократии.
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01.03.2026 04:39 Відповісти
Когда был шах, был и аятолла. Это как у нас там метрополит условный. Глава церкви. Его выбирают на собрании и он там главный всю жизнь.
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01.03.2026 04:40 Відповісти
Гугл говорит, что аятоллы с десятого века - короче, это очень уважаемые богословы, которые шарят в местной религии.
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01.03.2026 04:44 Відповісти
Это как профессор физики для примера. Ты там можешь быть профессором, можешь стать академиком. Ну вот так у них аятоллы и верховные аятоллы.
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01.03.2026 04:45 Відповісти
На рассии есть путин и есть пожизненный гундяев. Первого "регулярно" избирают, второго один раз избрали до самой его смерти.
Страной управляет и всё решает кто? Второй в стране не решает ничего.
В Иране аятоллу избирают один раз и он управляет и религиозными делами, и страной. Президента регулярно избирают, но он в стране без аятоллы ничего не решает.
Так какая система управления в Иране?
Статья 57 Конституции Исламской Республики Ирана, определяя принципы гос. устройства, гласит: «Управление Исламской Республики Иран осуществляется законодательной, исполнительной и судебной властями, которые функционируют под контролем абсолютного правления религиозного Лидера и согласно нижеследующим статьям Конституции. Указанные власти независимы друг от друга».
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01.03.2026 09:32 Відповісти
Речь не про Россию, а что все союзники США в регионе намного менее демократичны. Арабские монархии или Египет.
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01.03.2026 12:13 Відповісти
Такий поміркований, що зняв заборрну на розробку ЯЗ, яку наклав його непоміркований попередник.
Попереднику у страшному сні не наснилася б співпраця з комуністами Китаю та РФ.

Десятки тисяч розстріляно та замордовано в Ірані цим поміркованим.
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01.03.2026 02:40 Відповісти
Генсек ООН выразил офигенную озабоченность. И что-то там к чему-то призвал. Всё как обычно. Стурбовані, дуже стурбовані,-напомнил председателя профсоюза колхоза. Такой же уровень и с такими же полномочиями. Ничего не решал- но жил сытно.
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01.03.2026 05:55 Відповісти
Так переговори якраз тривають,просто формат такий,ракетно бомбовий.Процес виривання отруйних зубів гадини триває...
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01.03.2026 06:52 Відповісти
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01.03.2026 10:26 Відповісти
Як справи на росососії?
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01.03.2026 06:15 Відповісти
Умєренно страчував власних громадян.
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01.03.2026 06:49 Відповісти
Тигиги...
А з ким тепер переговорюватися? 😁
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01.03.2026 02:37 Відповісти
в нього купа заступників. Є нещодавно ним же призначений наступник.
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01.03.2026 02:41 Відповісти
Ну так не факт, що вони доживуть до завтра. 😝
"Двіж" тільки почався, а він розрахований на декілька тижднів. Ще багато рушників залишаться без голів.

Зараз вони заметушаться на фоні зміни ієрархій, а добрі євреї будуть їх вираховувати і від усієї душі бажати всього найкращого на тому світі.
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01.03.2026 02:49 Відповісти
До вечора по Вашингтону (а в нас - до ранку) Трамп Гутьєреша з його ООН пошле нахер. З нього станеться.... ну, хіба що пошле цивілізованими словами. Або нецивілізованими....
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01.03.2026 02:47 Відповісти
І у цьому випадку зробить абсолютно вірно, якщо не ідіот.
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01.03.2026 02:55 Відповісти
Чого вірного посилати когось туди де він і так по життю сидить?
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01.03.2026 03:49 Відповісти
оон i руда рада миру - два прикацаплених лайна.
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01.03.2026 03:10 Відповісти
рудий хочя б не стісняється - дай мілліард!
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01.03.2026 03:12 Відповісти
Две масонские системы что то не поделили. Ну вот заачем им спасать Иран?
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01.03.2026 03:38 Відповісти
Цап ти береги поплутав.як погода в Гатчині?
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01.03.2026 05:56 Відповісти
Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї загинув внаслідок операції США та Ізраїлю.
Цю інформацію підтвердили вранці в неділю, 1 березня, іранські державні агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr та Fars.
Fars повідомило, що Хаменеї був убитий на робочому місці в своїй резиденції. Він загинув рано вранці 28 лютого, пише агентство.
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01.03.2026 04:47 Відповісти
Корпус охоронців Ісламської революції оголосив, що найближчим часом почне «найпотужнішу наступальну операцію» проти Ізраїлю та військових баз США.
Про це повідомило іранське агентство Fars.
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01.03.2026 04:48 Відповісти
Трамп, коментуючи офіційне визнання Тегераном загибелі Верховного лідера країни Алі Хаменені внаслідок ударів США та Ізраїлю, на тлі обіцянки Корпусу вартових ісламської революції розпочати удари у відповідь, закликав іранські сили безпеки скласти зброю і «разом із іранськими патріотами» «повернути країну».

«Це єдиний шанс для іранського народу», - написав він у Truth Social, пообіцявши продовжувати «інтенсивні та цілеспрямовані бомбардування» Ірану без перерви протягом тижня «або стільки, скільки потрібно, щоб досягти миру на Близькому Сході.»
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01.03.2026 05:15 Відповісти
ЦАХАЛ у своєму Telegram-каналі оголосив про початок нової серії ударів по Ірану.
«Армія оборони Ізраїлю розпочала додаткову хвилю ударів по батареях балістичних ракет та системах протиповітряної оборони, які належать іранському терористичному режиму», - йдеться в повідомленні.
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01.03.2026 05:26 Відповісти
Зроблю висновок: іранський аналог кацапу гундяєва слухає кобзона.
Висновок 2. Роботи американських і ізраїльських військових є недосконала, бо більшість особин цієї недокраїни залишилися живими.
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01.03.2026 06:03 Відповісти
Чому Їран " недокраїна" ? Це багатійша країна в ісламському мирі- 4 по ВВП. В Західній Азії по економіці на 2 місці після Турції. Також славиться своею історіею .По території- це 3 України. 75млн. жителів.Офіційно Іран нікому не угрожа, ну крім Ізраіль. Ну це в них ще давні "тьорки", ще з часів празнування "пуріма".
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01.03.2026 06:49 Відповісти
Кацап тупорилий,тесля,згинь звідси,не бачиш що тут люди спілкуються????
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01.03.2026 06:55 Відповісти
Вже тому 'недокраїна' що їхні шахеди кошмарили Україну майже 3 роки.

Неабияний винахід. Але цей винахід знищив багато українців в перші роки війни. Бажаю всім цим чорнодупим одного - смерті.
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01.03.2026 06:55 Відповісти
BBC
Президент Ірану Масуд Пезешкіан, глава судової влади та один із членів ради охоронців конституції тимчасово керуватимуть Іраном після загибелі верховного лідера.
Про це з посиланням на першого віце-президента Ірану Мохаммада Мохбера повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA.
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01.03.2026 06:45 Відповісти
BBC
Як пише AFP з посиланням на іранське державне телебачення, Корпус вартових Ісламської революції повідомив про початок нової хвилі ударів проти Ізраїлю та американських військових баз у регіоні.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що у відповідь на запуск ракет у центрі країни оголошено повітряну тривогу.

«Сирени пролунали у кількох районах по всій країні після того, як були виявлені ракети, запущені з Ірану в бік Держави Ізраїль», - йдеться у заяві військових.
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01.03.2026 06:58 Відповісти
BBC
КСІР заявив про атаку на 27 американських військових баз
Корпус вартових Ісламської революції заявив про нанесення «масованих ракетних і безпілотних» ударів по Ізраїлю та військових базах США в регіоні (переклад Al Jazeera).

Як стверджує КСІР, були атаковані 27 американських баз, а також ізраїльська авіабаза Тель-Ноф, штаб-квартира ізраїльської армії в Тель-Авіві та великий оборонно-промисловий комплекс у тому ж місті.

Іран «застосовує інший, більш жорсткий крок помсти, наносячи послідовні, гідні жалю удари», цитує Al Jazeera заяву КСІР.

Про атаки на ізраїльську територію повідомляла Армія оборони Ізраїлю, заявивши про залучення ППО.

Кореспонденти AFP у регіоні повідомляють з місць про гучні вибухи в Дубаї (ОАЕ), Досі (Катар) та Манамі (Бахрейн). Наслідки уточнюються.
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01.03.2026 07:05 Відповісти
BBC
Після оголошення держСМІ про смерть верховного правителя Ірану Алі Хаменеї на вулиці Тегерана та інших іранських міст вийшли як сумуючі, так і радіючі загибелі аятоли мешканці Ірану, повідомляють західні ЗМІ.

Як пише кореспондент AFP, тисячі сумуючих з портретами Хаменеї в руках вийшли в центр іранської столиці.

Одночасно з ними на вулицях іранських міст можна побачити й тих, хто, навпаки, святкує закінчення правління Хаменеї, повідомляє, висвітлюючи події в Ірані, кореспондент New York Times Фарназ Фассіхі.
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01.03.2026 07:14 Відповісти
А як вони будуть наступати, якщо між Іраном і Ізраелем 2000км?
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01.03.2026 06:24 Відповісти
дайте цьому чючелу двушечку і що би він вже зник з горізонту назавжди...
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01.03.2026 05:55 Відповісти
Яка марна та жалюгідна установа разом с головою. Окрім закликів та стурбованностей нічого не може, лише внески отримають та щоки дують, иов від них щось залежить...
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01.03.2026 06:01 Відповісти
Щезни, Антоніна.
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01.03.2026 06:14 Відповісти
ещё один хаменей сидит в кремле, колбасьте его! Трамп подключи своё вооружение и убей бункерного п.дара путлера!
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01.03.2026 06:21 Відповісти
....ця організвція себе вичерпала, вона ніяк не впливає на якісь події, відмивання грощей і все, закрити її потрібно!!!!!
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01.03.2026 06:23 Відповісти
Радбез ООН висловила глибоку стурбованість .
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01.03.2026 07:07 Відповісти
Великий пердь у здорову калюжу.
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01.03.2026 07:14 Відповісти
Корпус вартових ісламської революції: найбільш руйнівна наступальна операція в історії збройних сил Ісламської Республіки Іран розпочнеться незабаром на окупованих територіях та американських терористичних базах.

Трамп: Іран щойно заявив, що вони збираються завдати дуже сильного удару сьогодні, сильнішого, ніж будь-коли раніше. Однак, їм краще цього не робити, бо якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них із силою, якої ще ніколи не бачили. (c)
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01.03.2026 07:32 Відповісти
Ах даа, цеж у нас ще Гутеріш та ООН є, точно...
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01.03.2026 08:04 Відповісти
Посміховисько
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01.03.2026 08:14 Відповісти
Кликуша, все закликає.
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01.03.2026 08:37 Відповісти
От влаштувався на роботу, за одні заклики отримує таку скажену зарплату
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01.03.2026 09:44 Відповісти
Гутерріш рятує іранський режим ? Бо у кремлі занервувалися ? Переговори ,тільки після падіння цього ісламського радікалізму !!!...
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01.03.2026 10:40 Відповісти
Гутеереш,їдь в Іран і стань живим щитом проти томагавків))
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01.03.2026 11:31 Відповісти
Гутаперечное изделие!
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01.03.2026 12:17 Відповісти
"Гутерріш закликав США та Іран до діалогу..." - а Україну згадав як приклад?
Тобто, Іран сяде за стіл перемовин, але його при цьому продовжать стирати в нуль.
Чудовий план, саме отак "ефективно" й діє ООН. Дуже "впливова" контора
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01.03.2026 12:21 Відповісти
 
 