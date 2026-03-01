Гутерріш на Радбезі ООН закликав США та Іран повернутися за стіл переговорів

Виступаючи на екстреному засіданні Радбезу ООН, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав США та Іран до діалогу, зокрема відновити перемовини щодо іранської ядерної програми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію засідання.

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Гутерріш закликав до діалогу

Генсек ООН засудив масований удар США та Ізраїлю по Ірану, як і атаки Ірану по країнах Близького Сходу: Катару, Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту, Сирії, Оману, Йорданії та інших.

"Ми є свідками загрози міжнародної безпеки. Такі події можуть покласти початок низці інших подій, які ніхто не зможе контролювати в цій частині світу. Силою не можна розв'язувати конфлікти - лише шляхом діалогу політичних перемовин",- сказав він.

Гутерріш згадав про можливу загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, хоча додав, що не може підтвердити цей факт.

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Жертви серед цивільних

Генсек ООН сказав, що атаки зазнали близько 20 міст Ірану, є жертви серед цивільних, зокрема, діти. Також, за його словами, 78 людей поранені в Ізраїлі.

Гутерріш закликав до негайної деескалації та припинення бойових дій.

"Я закликаю сторони негайно повернутися до переговорів, зокрема, щодо іранської ядерної програми",- заявив він.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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