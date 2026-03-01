РУС
1 965 50

Гутерриш в Совбезе ООН призвал США и Иран вернуться за стол переговоров

Генсек ООН призвал Вашингтон и Тегеран сесть за стол переговоров

Выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Иран к диалогу, в частности возобновить переговоры по иранской ядерной программе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.

Гутерриш призвал к диалогу 

Генсек ООН осудил массированный удар США и Израиля по Ирану, как и атаки Ирана по странам Ближнего Востока: Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту, Сирии, Оману, Иордании и другим.

"Мы являемся свидетелями угрозы международной безопасности. Такие события могут положить начало ряду других событий, которые никто не сможет контролировать в этой части мира. Силой нельзя решать конфликты - только путем диалога политических переговоров", - сказал он.

Гутерриш упомянул о возможной гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, хотя добавил, что не может подтвердить этот факт.

Жертвы среди гражданских 

Генсек ООН сказал, что атакам подверглись около 20 городов Ирана, есть жертвы среди гражданских, в частности, дети. Также, по его словам, 78 человек ранены в Израиле.

Гутерриш призвал к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий.

"Я призываю стороны немедленно вернуться к переговорам, в частности, по иранской ядерной программе", - заявил он.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит  утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Автор: 

Топ комментарии
+6
Такий поміркований, що зняв заборрну на розробку ЯЗ, яку наклав його непоміркований попередник.
Попереднику у страшному сні не наснилася б співпраця з комуністами Китаю та РФ.

Десятки тисяч розстріляно та замордовано в Ірані цим поміркованим.
показать весь комментарий
01.03.2026 02:40 Ответить
+6
Генсек ООН выразил офигенную озабоченность. И что-то там к чему-то призвал. Всё как обычно. Стурбовані, дуже стурбовані,-напомнил председателя профсоюза колхоза. Такой же уровень и с такими же полномочиями. Ничего не решал- но жил сытно.
показать весь комментарий
01.03.2026 05:55 Ответить
+2
Помиляєшся.
Та й в принципі там - колективна монархія. на зразок касапської чи китайської. Тільки з релігійним ухилом. Втім, релігія - також сфера ідеології.
показать весь комментарий
01.03.2026 02:40 Ответить
Если я не ошибаюсь, Хаменеи как раз умеренный чел был. Если американцы не смогут поставить своего чела, то следующий будет кто-то более агрессивный.
показать весь комментарий
01.03.2026 02:24 Ответить
Помиляєшся.
Та й в принципі там - колективна монархія. на зразок касапської чи китайської. Тільки з релігійним ухилом. Втім, релігія - також сфера ідеології.
показать весь комментарий
01.03.2026 02:40 Ответить
Какая монархия. У них выборы регулярно проводятся. Самое смешное что все союзники США в регионы ужасные диктатуры, которые давят народ в крови, а в Иране люди сами выбирают этих мулл.
показать весь комментарий
01.03.2026 04:16 Ответить
Выборы кого - аятоллы? И когда последние "регулярные" были? После смерти Хомейни 40 лет назад.
Президента выбирали среди кандидатов, одобренных аятоллой.
показать весь комментарий
01.03.2026 04:36 Ответить
Они там всех выбирают. У них же депутаты всякие и прочее. Так что говорить что у них монархия нельзя. Аятоллы в Иране были задолго до современной теократии - этому институту уже много столетий. И он никуда не исчезнет даже после прекращения теократии.
показать весь комментарий
01.03.2026 04:39 Ответить
Когда был шах, был и аятолла. Это как у нас там метрополит условный. Глава церкви. Его выбирают на собрании и он там главный всю жизнь.
показать весь комментарий
01.03.2026 04:40 Ответить
Гугл говорит, что аятоллы с десятого века - короче, это очень уважаемые богословы, которые шарят в местной религии.
показать весь комментарий
01.03.2026 04:44 Ответить
Это как профессор физики для примера. Ты там можешь быть профессором, можешь стать академиком. Ну вот так у них аятоллы и верховные аятоллы.
показать весь комментарий
01.03.2026 04:45 Ответить
На рассии есть путин и есть пожизненный гундяев. Первого "регулярно" избирают, второго один раз избрали до самой его смерти.
Страной управляет и всё решает кто? Второй в стране не решает ничего.
В Иране аятоллу избирают один раз и он управляет и религиозными делами, и страной. Президента регулярно избирают, но он в стране без аятоллы ничего не решает.
Так какая система управления в Иране?
Статья 57 Конституции Исламской Республики Ирана, определяя принципы гос. устройства, гласит: «Управление Исламской Республики Иран осуществляется законодательной, исполнительной и судебной властями, которые функционируют под контролем абсолютного правления религиозного Лидера и согласно нижеследующим статьям Конституции. Указанные власти независимы друг от друга».
показать весь комментарий
01.03.2026 09:32 Ответить
Такий поміркований, що зняв заборрну на розробку ЯЗ, яку наклав його непоміркований попередник.
Попереднику у страшному сні не наснилася б співпраця з комуністами Китаю та РФ.

Десятки тисяч розстріляно та замордовано в Ірані цим поміркованим.
показать весь комментарий
01.03.2026 02:40 Ответить
Генсек ООН выразил офигенную озабоченность. И что-то там к чему-то призвал. Всё как обычно. Стурбовані, дуже стурбовані,-напомнил председателя профсоюза колхоза. Такой же уровень и с такими же полномочиями. Ничего не решал- но жил сытно.
показать весь комментарий
01.03.2026 05:55 Ответить
Так переговори якраз тривають,просто формат такий,ракетно бомбовий.Процес виривання отруйних зубів гадини триває...
показать весь комментарий
01.03.2026 06:52 Ответить
Як справи на росососії?
показать весь комментарий
01.03.2026 06:15 Ответить
Умєренно страчував власних громадян.
показать весь комментарий
01.03.2026 06:49 Ответить
Тигиги...
А з ким тепер переговорюватися? 😁
показать весь комментарий
01.03.2026 02:37 Ответить
в нього купа заступників. Є нещодавно ним же призначений наступник.
показать весь комментарий
01.03.2026 02:41 Ответить
Ну так не факт, що вони доживуть до завтра. 😝
"Двіж" тільки почався, а він розрахований на декілька тижднів. Ще багато рушників залишаться без голів.

Зараз вони заметушаться на фоні зміни ієрархій, а добрі євреї будуть їх вираховувати і від усієї душі бажати всього найкращого на тому світі.
показать весь комментарий
01.03.2026 02:49 Ответить
До вечора по Вашингтону (а в нас - до ранку) Трамп Гутьєреша з його ООН пошле нахер. З нього станеться.... ну, хіба що пошле цивілізованими словами. Або нецивілізованими....
показать весь комментарий
01.03.2026 02:47 Ответить
І у цьому випадку зробить абсолютно вірно, якщо не ідіот.
показать весь комментарий
01.03.2026 02:55 Ответить
Чого вірного посилати когось туди де він і так по життю сидить?
показать весь комментарий
01.03.2026 03:49 Ответить
оон i руда рада миру - два прикацаплених лайна.
показать весь комментарий
01.03.2026 03:10 Ответить
рудий хочя б не стісняється - дай мілліард!
показать весь комментарий
01.03.2026 03:12 Ответить
Две масонские системы что то не поделили. Ну вот заачем им спасать Иран?
показать весь комментарий
01.03.2026 03:38 Ответить
Цап ти береги поплутав.як погода в Гатчині?
показать весь комментарий
01.03.2026 05:56 Ответить
Бахмут до орков. Какая красота была. https://www.youtube.com/watch?v=J9CuXkBFsFM
показать весь комментарий
01.03.2026 04:45 Ответить
Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї загинув внаслідок операції США та Ізраїлю.
Цю інформацію підтвердили вранці в неділю, 1 березня, іранські державні агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr та Fars.
Fars повідомило, що Хаменеї був убитий на робочому місці в своїй резиденції. Він загинув рано вранці 28 лютого, пише агентство.
показать весь комментарий
01.03.2026 04:47 Ответить
Корпус охоронців Ісламської революції оголосив, що найближчим часом почне «найпотужнішу наступальну операцію» проти Ізраїлю та військових баз США.
Про це повідомило іранське агентство Fars.
показать весь комментарий
01.03.2026 04:48 Ответить
Трамп, коментуючи офіційне визнання Тегераном загибелі Верховного лідера країни Алі Хаменені внаслідок ударів США та Ізраїлю, на тлі обіцянки Корпусу вартових ісламської революції розпочати удари у відповідь, закликав іранські сили безпеки скласти зброю і «разом із іранськими патріотами» «повернути країну».

«Це єдиний шанс для іранського народу», - написав він у Truth Social, пообіцявши продовжувати «інтенсивні та цілеспрямовані бомбардування» Ірану без перерви протягом тижня «або стільки, скільки потрібно, щоб досягти миру на Близькому Сході.»
показать весь комментарий
01.03.2026 05:15 Ответить
ЦАХАЛ у своєму Telegram-каналі оголосив про початок нової серії ударів по Ірану.
«Армія оборони Ізраїлю розпочала додаткову хвилю ударів по батареях балістичних ракет та системах протиповітряної оборони, які належать іранському терористичному режиму», - йдеться в повідомленні.
показать весь комментарий
01.03.2026 05:26 Ответить
Зроблю висновок: іранський аналог кацапу гундяєва слухає кобзона.
Висновок 2. Роботи американських і ізраїльських військових є недосконала, бо більшість особин цієї недокраїни залишилися живими.
показать весь комментарий
01.03.2026 06:03 Ответить
Чому Їран " недокраїна" ? Це багатійша країна в ісламському мирі- 4 по ВВП. В Західній Азії по економіці на 2 місці після Турції. Також славиться своею історіею .По території- це 3 України. 75млн. жителів.Офіційно Іран нікому не угрожа, ну крім Ізраіль. Ну це в них ще давні "тьорки", ще з часів празнування "пуріма".
показать весь комментарий
01.03.2026 06:49 Ответить
Кацап тупорилий,тесля,згинь звідси,не бачиш що тут люди спілкуються????
показать весь комментарий
01.03.2026 06:55 Ответить
Вже тому 'недокраїна' що їхні шахеди кошмарили Україну майже 3 роки.

Неабияний винахід. Але цей винахід знищив багато українців в перші роки війни. Бажаю всім цим чорнодупим одного - смерті.
показать весь комментарий
01.03.2026 06:55 Ответить
BBC
Президент Ірану Масуд Пезешкіан, глава судової влади та один із членів ради охоронців конституції тимчасово керуватимуть Іраном після загибелі верховного лідера.
Про це з посиланням на першого віце-президента Ірану Мохаммада Мохбера повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA.
показать весь комментарий
01.03.2026 06:45 Ответить
BBC
Як пише AFP з посиланням на іранське державне телебачення, Корпус вартових Ісламської революції повідомив про початок нової хвилі ударів проти Ізраїлю та американських військових баз у регіоні.

Армія оборони Ізраїлю повідомила, що у відповідь на запуск ракет у центрі країни оголошено повітряну тривогу.

«Сирени пролунали у кількох районах по всій країні після того, як були виявлені ракети, запущені з Ірану в бік Держави Ізраїль», - йдеться у заяві військових.
показать весь комментарий
01.03.2026 06:58 Ответить
BBC
КСІР заявив про атаку на 27 американських військових баз
Корпус вартових Ісламської революції заявив про нанесення «масованих ракетних і безпілотних» ударів по Ізраїлю та військових базах США в регіоні (переклад Al Jazeera).

Як стверджує КСІР, були атаковані 27 американських баз, а також ізраїльська авіабаза Тель-Ноф, штаб-квартира ізраїльської армії в Тель-Авіві та великий оборонно-промисловий комплекс у тому ж місті.

Іран «застосовує інший, більш жорсткий крок помсти, наносячи послідовні, гідні жалю удари», цитує Al Jazeera заяву КСІР.

Про атаки на ізраїльську територію повідомляла Армія оборони Ізраїлю, заявивши про залучення ППО.

Кореспонденти AFP у регіоні повідомляють з місць про гучні вибухи в Дубаї (ОАЕ), Досі (Катар) та Манамі (Бахрейн). Наслідки уточнюються.
показать весь комментарий
01.03.2026 07:05 Ответить
BBC
Після оголошення держСМІ про смерть верховного правителя Ірану Алі Хаменеї на вулиці Тегерана та інших іранських міст вийшли як сумуючі, так і радіючі загибелі аятоли мешканці Ірану, повідомляють західні ЗМІ.

Як пише кореспондент AFP, тисячі сумуючих з портретами Хаменеї в руках вийшли в центр іранської столиці.

Одночасно з ними на вулицях іранських міст можна побачити й тих, хто, навпаки, святкує закінчення правління Хаменеї, повідомляє, висвітлюючи події в Ірані, кореспондент New York Times Фарназ Фассіхі.
показать весь комментарий
01.03.2026 07:14 Ответить
А як вони будуть наступати, якщо між Іраном і Ізраелем 2000км?
показать весь комментарий
01.03.2026 06:24 Ответить
дайте цьому чючелу двушечку і що би він вже зник з горізонту назавжди...
показать весь комментарий
01.03.2026 05:55 Ответить
Яка марна та жалюгідна установа разом с головою. Окрім закликів та стурбованностей нічого не може, лише внески отримають та щоки дують, иов від них щось залежить...
показать весь комментарий
01.03.2026 06:01 Ответить
Щезни, Антоніна.
показать весь комментарий
01.03.2026 06:14 Ответить
ещё один хаменей сидит в кремле, колбасьте его! Трамп подключи своё вооружение и убей бункерного п.дара путлера!
показать весь комментарий
01.03.2026 06:21 Ответить
....ця організвція себе вичерпала, вона ніяк не впливає на якісь події, відмивання грощей і все, закрити її потрібно!!!!!
показать весь комментарий
01.03.2026 06:23 Ответить
Радбез ООН висловила глибоку стурбованість .
показать весь комментарий
01.03.2026 07:07 Ответить
Великий пердь у здорову калюжу.
показать весь комментарий
01.03.2026 07:14 Ответить
Корпус вартових ісламської революції: найбільш руйнівна наступальна операція в історії збройних сил Ісламської Республіки Іран розпочнеться незабаром на окупованих територіях та американських терористичних базах.

Трамп: Іран щойно заявив, що вони збираються завдати дуже сильного удару сьогодні, сильнішого, ніж будь-коли раніше. Однак, їм краще цього не робити, бо якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них із силою, якої ще ніколи не бачили. (c)
показать весь комментарий
01.03.2026 07:32 Ответить
Ах даа, цеж у нас ще Гутеріш та ООН є, точно...
показать весь комментарий
01.03.2026 08:04 Ответить
Посміховисько
показать весь комментарий
01.03.2026 08:14 Ответить
Кликуша, все закликає.
показать весь комментарий
01.03.2026 08:37 Ответить
 
 