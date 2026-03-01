Гутерриш в Совбезе ООН призвал США и Иран вернуться за стол переговоров

Выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Иран к диалогу, в частности возобновить переговоры по иранской ядерной программе.

Гутерриш призвал к диалогу

Генсек ООН осудил массированный удар США и Израиля по Ирану, как и атаки Ирана по странам Ближнего Востока: Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту, Сирии, Оману, Иордании и другим.

"Мы являемся свидетелями угрозы международной безопасности. Такие события могут положить начало ряду других событий, которые никто не сможет контролировать в этой части мира. Силой нельзя решать конфликты - только путем диалога политических переговоров", - сказал он.

Гутерриш упомянул о возможной гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, хотя добавил, что не может подтвердить этот факт.

Жертвы среди гражданских

Генсек ООН сказал, что атакам подверглись около 20 городов Ирана, есть жертвы среди гражданских, в частности, дети. Также, по его словам, 78 человек ранены в Израиле.

Гутерриш призвал к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий.

"Я призываю стороны немедленно вернуться к переговорам, в частности, по иранской ядерной программе", - заявил он.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

