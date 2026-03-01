Гутерриш в Совбезе ООН призвал США и Иран вернуться за стол переговоров
Выступая на экстренном заседании Совбеза ООН, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал США и Иран к диалогу, в частности возобновить переговоры по иранской ядерной программе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на трансляцию заседания.
Гутерриш призвал к диалогу
Генсек ООН осудил массированный удар США и Израиля по Ирану, как и атаки Ирана по странам Ближнего Востока: Катару, Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейту, Сирии, Оману, Иордании и другим.
"Мы являемся свидетелями угрозы международной безопасности. Такие события могут положить начало ряду других событий, которые никто не сможет контролировать в этой части мира. Силой нельзя решать конфликты - только путем диалога политических переговоров", - сказал он.
Гутерриш упомянул о возможной гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, хотя добавил, что не может подтвердить этот факт.
Жертвы среди гражданских
Генсек ООН сказал, что атакам подверглись около 20 городов Ирана, есть жертвы среди гражданских, в частности, дети. Также, по его словам, 78 человек ранены в Израиле.
Гутерриш призвал к немедленной деэскалации и прекращению боевых действий.
"Я призываю стороны немедленно вернуться к переговорам, в частности, по иранской ядерной программе", - заявил он.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Та й в принципі там - колективна монархія. на зразок касапської чи китайської. Тільки з релігійним ухилом. Втім, релігія - також сфера ідеології.
Президента выбирали среди кандидатов, одобренных аятоллой.
Страной управляет и всё решает кто? Второй в стране не решает ничего.
В Иране аятоллу избирают один раз и он управляет и религиозными делами, и страной. Президента регулярно избирают, но он в стране без аятоллы ничего не решает.
Так какая система управления в Иране?
Статья 57 Конституции Исламской Республики Ирана, определяя принципы гос. устройства, гласит: «Управление Исламской Республики Иран осуществляется законодательной, исполнительной и судебной властями, которые функционируют под контролем абсолютного правления религиозного Лидера и согласно нижеследующим статьям Конституции. Указанные власти независимы друг от друга».
Попереднику у страшному сні не наснилася б співпраця з комуністами Китаю та РФ.
Десятки тисяч розстріляно та замордовано в Ірані цим поміркованим.
А з ким тепер переговорюватися? 😁
"Двіж" тільки почався, а він розрахований на декілька тижднів. Ще багато рушників залишаться без голів.
Зараз вони заметушаться на фоні зміни ієрархій, а добрі євреї будуть їх вираховувати і від усієї душі бажати всього найкращого на тому світі.
Цю інформацію підтвердили вранці в неділю, 1 березня, іранські державні агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr та Fars.
Fars повідомило, що Хаменеї був убитий на робочому місці в своїй резиденції. Він загинув рано вранці 28 лютого, пише агентство.
Про це повідомило іранське агентство Fars.
«Це єдиний шанс для іранського народу», - написав він у Truth Social, пообіцявши продовжувати «інтенсивні та цілеспрямовані бомбардування» Ірану без перерви протягом тижня «або стільки, скільки потрібно, щоб досягти миру на Близькому Сході.»
«Армія оборони Ізраїлю розпочала додаткову хвилю ударів по батареях балістичних ракет та системах протиповітряної оборони, які належать іранському терористичному режиму», - йдеться в повідомленні.
Висновок 2. Роботи американських і ізраїльських військових є недосконала, бо більшість особин цієї недокраїни залишилися живими.
Неабияний винахід. Але цей винахід знищив багато українців в перші роки війни. Бажаю всім цим чорнодупим одного - смерті.
Президент Ірану Масуд Пезешкіан, глава судової влади та один із членів ради охоронців конституції тимчасово керуватимуть Іраном після загибелі верховного лідера.
Про це з посиланням на першого віце-президента Ірану Мохаммада Мохбера повідомляє іранське інформаційне агентство IRNA.
Як пише AFP з посиланням на іранське державне телебачення, Корпус вартових Ісламської революції повідомив про початок нової хвилі ударів проти Ізраїлю та американських військових баз у регіоні.
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що у відповідь на запуск ракет у центрі країни оголошено повітряну тривогу.
«Сирени пролунали у кількох районах по всій країні після того, як були виявлені ракети, запущені з Ірану в бік Держави Ізраїль», - йдеться у заяві військових.
КСІР заявив про атаку на 27 американських військових баз
Корпус вартових Ісламської революції заявив про нанесення «масованих ракетних і безпілотних» ударів по Ізраїлю та військових базах США в регіоні (переклад Al Jazeera).
Як стверджує КСІР, були атаковані 27 американських баз, а також ізраїльська авіабаза Тель-Ноф, штаб-квартира ізраїльської армії в Тель-Авіві та великий оборонно-промисловий комплекс у тому ж місті.
Іран «застосовує інший, більш жорсткий крок помсти, наносячи послідовні, гідні жалю удари», цитує Al Jazeera заяву КСІР.
Про атаки на ізраїльську територію повідомляла Армія оборони Ізраїлю, заявивши про залучення ППО.
Кореспонденти AFP у регіоні повідомляють з місць про гучні вибухи в Дубаї (ОАЕ), Досі (Катар) та Манамі (Бахрейн). Наслідки уточнюються.
Після оголошення держСМІ про смерть верховного правителя Ірану Алі Хаменеї на вулиці Тегерана та інших іранських міст вийшли як сумуючі, так і радіючі загибелі аятоли мешканці Ірану, повідомляють західні ЗМІ.
Як пише кореспондент AFP, тисячі сумуючих з портретами Хаменеї в руках вийшли в центр іранської столиці.
Одночасно з ними на вулицях іранських міст можна побачити й тих, хто, навпаки, святкує закінчення правління Хаменеї, повідомляє, висвітлюючи події в Ірані, кореспондент New York Times Фарназ Фассіхі.
Трамп: Іран щойно заявив, що вони збираються завдати дуже сильного удару сьогодні, сильнішого, ніж будь-коли раніше. Однак, їм краще цього не робити, бо якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них із силою, якої ще ніколи не бачили. (c)