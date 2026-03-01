Верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля, - госСМИ Ирана
Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи после ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило информационное агентство Исламской Республики (IRNA).
Отмечается, что аятолла погиб утром 28 февраля. Вместе с ним были ликвидированы его ключевые соратники. Среди убитых называют влиятельного бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани и командующего сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.
Кроме того, иранские государственные СМИ сообщили, что в результате израильско-американских ударов погибли дочь, внучка, невестка и зять Хаменеи.
Правительство страны объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней официальных выходных.
Кто будет управлять Ираном?
Согласно данным The New York Times, аятолла Хаменеи заранее разработал стратегию сохранения режима, передав управление страной своему близкому союзнику Али Лариджани.
Для обеспечения стабильности в случае своей гибели или недоступности он уполномочил узкий круг лиц принимать решения, определив четыре уровня преемственности. Среди ключевых фигур плана упоминаются спикер парламента Галибаф, военный советник Сафави и руководитель аппарата Хеджази, хотя израильская сторона заявляет о ликвидации последнего.
Возможные преемники Хаменеи
Еще во время прошлогодней войны с Израилем Хаменеи назвал трех возможных преемников:
- глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи;
- заместитель главы администрации Хаменеи Али Асгар Хеджази;
- религиозный деятель Хасан Хомейни (внук предшественника Хаменеи, основателя Исламской республики Рухоллы Хомейни).
По данным издания, один из сыновей Хаменеи, Моджтаба, пользуется поддержкой некоторых фракций, однако сам Хаменеи не хотел, чтобы должность Верховного лидера передавалась по наследству.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Кремля.
Зазначається, що під час розмови обговорювався поточний розвиток подій на Близькому Сході. В тому числі і план американського лідера Дональда Трампа з нормалізації в секторі Газа.
Крім того, ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження. Нетаньяху висловив російському диктатору "найщиріші побажання".
Зі свого боку Путін привітав Нетаньяху та ізраїльтян з настанням єврейського свята ******.
З'явилися нові подробиці операції з ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, проведеної ізраїльськими та американськими ВПС.
У момент удару по резиденції Хаменеї в центрі Тегерана він перебував у підземній частині комплексу, проте не в найглибшому стратегічному бункері.
За попередніми даними, рішення спуститися саме в цей сектор було ухвалено занадто пізно - лише за кілька хвилин до атаки. Тож, для цього банально не вистачило часу, а наявне укриття не було розраховане на пряме влучання важких проникаючих *********** /вже пройшла інформація, що на резиденцію Хаменеї скинули близько 30 протибункерних бомб/.
Основний удар припав по центральному блоку підземної інфраструктури, де розташовувались приміщення командного пункту та особисті апартаменти. Серія приблизно з тридцяти авіабомб викликала ланцюгову детонацію і обвалення декількох рівнів перекриттів. Частина тунелів виявилася повністю заблокованою.
Зв'язок з Хаменеї було втрачено майже відразу після перших вибухів. Рятувальні підрозділи, допущені до розбору завалів через кілька годин, виявили тіло серед конструкцій, що обрушилися. Пошкодження вказують на вплив потужної ударної хвилі та обвалу бетонних плит.
Комплекс, який вважався одним із найбільш захищених об'єктів у Тегерані, отримав критичні руйнування. Удар був розрахований на ураження саме підземних приміщень, що фактично виключило можливість евакуації з центральної частини укриття."
