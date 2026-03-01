Верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля, - госСМИ Ирана

Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи после ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

Отмечается, что аятолла погиб утром 28 февраля. Вместе с ним были ликвидированы его ключевые соратники. Среди убитых называют влиятельного бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани и командующего сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Кроме того, иранские государственные СМИ сообщили, что в результате израильско-американских ударов погибли дочь, внучка, невестка и зять Хаменеи.

Правительство страны объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней официальных выходных.

Кто будет управлять Ираном?

Согласно данным The New York Times, аятолла Хаменеи заранее разработал стратегию сохранения режима, передав управление страной своему близкому союзнику Али Лариджани.

Для обеспечения стабильности в случае своей гибели или недоступности он уполномочил узкий круг лиц принимать решения, определив четыре уровня преемственности. Среди ключевых фигур плана упоминаются спикер парламента Галибаф, военный советник Сафави и руководитель аппарата Хеджази, хотя израильская сторона заявляет о ликвидации последнего.

Возможные преемники Хаменеи

Еще во время прошлогодней войны с Израилем Хаменеи назвал трех возможных преемников:

глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи;

заместитель главы администрации Хаменеи Али Асгар Хеджази;

религиозный деятель Хасан Хомейни (внук предшественника Хаменеи, основателя Исламской республики Рухоллы Хомейни).

По данным издания, один из сыновей Хаменеи, Моджтаба, пользуется поддержкой некоторых фракций, однако сам Хаменеи не хотел, чтобы должность Верховного лидера передавалась по наследству.

