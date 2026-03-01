РУС
Новости Смена режима в Иране
6 545 91

Верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля, - госСМИ Ирана

В Иране официально подтвердили смерть аятоллы Хаменеи

Государственные СМИ Ирана подтвердили смерть верховного лидера Али Хаменеи после ракетных ударов США и Израиля. В стране объявлен 40-дневный траур.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило информационное агентство Исламской Республики (IRNA).

Отмечается, что аятолла погиб утром 28 февраля. Вместе с ним были ликвидированы его ключевые соратники. Среди убитых называют влиятельного бывшего секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани и командующего сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммада Пакпура.

Кроме того, иранские государственные СМИ сообщили, что в результате израильско-американских ударов погибли дочь, внучка, невестка и зять Хаменеи.

Правительство страны объявило 40 дней общенационального траура и 7 дней официальных выходных.

Кто будет управлять Ираном?

Согласно данным The New York Times, аятолла Хаменеи заранее разработал стратегию сохранения режима, передав управление страной своему близкому союзнику Али Лариджани.

Для обеспечения стабильности в случае своей гибели или недоступности он уполномочил узкий круг лиц принимать решения, определив четыре уровня преемственности. Среди ключевых фигур плана упоминаются спикер парламента Галибаф, военный советник Сафави и руководитель аппарата Хеджази, хотя израильская сторона заявляет о ликвидации последнего.

Возможные преемники Хаменеи 

Еще во время прошлогодней войны с Израилем Хаменеи назвал трех возможных преемников:

  • глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи;
  • заместитель главы администрации Хаменеи Али Асгар Хеджази;
  • религиозный деятель Хасан Хомейни (внук предшественника Хаменеи, основателя Исламской республики Рухоллы Хомейни).

По данным издания, один из сыновей Хаменеи, Моджтаба, пользуется поддержкой некоторых фракций, однако сам Хаменеи не хотел, чтобы должность Верховного лидера передавалась по наследству.

Автор: 

Иран (785) Хаменеи (17)
+20
ціна за те що заїбав весь регіон своїми хамасами, хезболами, хуситами та іншою мразотою + до цього ще й бімбу ядерну захотів!
01.03.2026 08:14 Ответить
+11
І це протягом 24 годин.Ірану навішають по повній.
01.03.2026 07:48 Ответить
+10
чудова новина.
01.03.2026 07:49 Ответить
І це протягом 24 годин.Ірану навішають по повній.
01.03.2026 07:48 Ответить
Чого ж мовчали - надіялись шо воскресне?
01.03.2026 07:49 Ответить
Ні, мождиво зараз надіються, що про нього забудуть і він зможе вижити. Я дуже ********* ставлюся до повідомлень із таких закритих країн, як Ірчн, чи чучхістан, чи Китай, чи навіть той же кацапстан. Офіційні повґдомлення звідти можуть бути звичайною спецоперацією по дезінформуванні.
01.03.2026 08:37 Ответить
чудова новина.
01.03.2026 07:49 Ответить
А якби Трампа? Було б добре чи погано?
01.03.2026 09:14 Ответить
для мене шо трамп шо ***** з зеленським- 3.14дараси кончені
показать весь комментарий
01.03.2026 09:22 Ответить
писати можна все що завгодно
будь яким покидькам вірити не варто
невже не було двійників???
01.03.2026 07:52 Ответить
А нащо двійники?
В них ВІРА а не момона!
Діду було 86! Офіційно сповістили про смерть!
Ну, ок, вижив він і що далі?
Сенс який приховувати?
01.03.2026 07:59 Ответить
не його!
а йому!
вони ж 150 живуть.
десь попиває бурбон з асадом на рубльовкє...
а мадура дура.....
показать весь комментарий
*** він десь посасує, а не бурбон попиває...
показать весь комментарий
епштейн же подох.
чи, справа живе?
показать весь комментарий
десь там у алаха, аятола практикує бача-базі навпаки
показать весь комментарий
так ти в темі став в чергу чи може вже ти відсмоктав
показать весь комментарий
так ти в темі вже відсмоктав
показать весь комментарий
дура нагуляна, чого істериш?
показать весь комментарий
До віри той покидьок мав таке ж відношення як морська свинка до моря.
показать весь комментарий
Вам видніше.
показать весь комментарий
ще й трійники були лікуй голову...
показать весь комментарий
маж дупу вазєліном
показать весь комментарий
бачу тобі вже на суху засадили
показать весь комментарий
швидше за все тобі засадили в твого паскудного рота вже шепелявиш
показать весь комментарий
тикай язика свого у піхву своїй овечці а не незнайомим людям
показать весь комментарий
01.03.2026 08:25 Ответить
01.03.2026 07:53 Ответить
Это они для быдла такое показывают..типа скромные мусульмане...а детки у них все в ненавистной алллаху гейропе успешные мажоры...наберите в гугле жизнь детей иранской элиты
01.03.2026 08:54 Ответить
в кацапів вчаться жити
показать весь комментарий
Для нас головне ,щоб нафта в ціні, не пішла вгору.
показать весь комментарий
піде...і буде рости аж доки не кинуть іранську нафту на ринок
показать весь комментарий
Собаці-собача смерть...
показать весь комментарий
Сьогодні ЗМІ та різні політико блохєри зійдуть зрозуму коментуючи та обсосуючи що сталося і ,що буде далі.
показать весь комментарий
життя гімно!
наприкінці смерть!
показать весь комментарий
ціна за причетність до загибелі українців від атак шахедів
показать весь комментарий
ціна за бажання мати власну ядерну програму.
показать весь комментарий
ціна за те що заїбав весь регіон своїми хамасами, хезболами, хуситами та іншою мразотою + до цього ще й бімбу ядерну захотів!
показать весь комментарий
Хамас - сунніти. Причина війни озвучена Трампом офіційно. За ядерну програму. Ядерну бомбу хотів? Хто це казав? Іран - ні.
показать весь комментарий
і що з того що хамас сунніти? це не заважало аятолам їх підтримувати та фінінсувати! Іран казав що знищить Ізраїль зброєю відплати - ***********! хаменеї ліквідував саме Ізраїль, не США, не трумп!
показать весь комментарий
і 140 дівчаток разом.
показать весь комментарий
Колись ХАМАС волав про "разбомблєнную сіоністамі больніцу в Газє".
Тільки Газа була маленька, і тому камери зняли приліт ХАМАСівської ракети.
І кількість жертв там була "нємножко прєувєлічєна".
Ну а так віримо аятолам, авжеж.
показать весь комментарий
ага ,сидів ждав в резиденції коли до нього прилетить
показать весь комментарий
На одного чорта менше стало ,ось так треба із путіном ,це криваве рашиське чмо має здохнути ,ворог розуміє тільки силу.
показать весь комментарий
Знищений модернізований радар раннього попередження США AN/FPS-132 Block 5 (UEWR) вартістю близько 1,1 млрд.$ на військовій базі США в Аль-Удейді, Катар.
Розроблений для виявлення та відстеження запусків балістичних ракет великої дальності з відстані до 5000 кілометрів, AN/FPS-132 був розміщений на авіабазі Аль-Удейд або поблизу неї, найбільшої військової бази США на Близькому Сході, де він забезпечував критично важливе раннє попередження про потенційні загрози, включаючи ті, що походять з самого Ірану.
показать весь комментарий
ШІ картинка.
показать весь комментарий
Відео поблизу з цього місця
https://defencesecurityasia.com/en/iran-destroys-us-an-fps-132-radar-qatar-irgc-missile-defense-gulf-escalation/
показать весь комментарий
Я бачив це відео.А картинка ШІ.
показать весь комментарий
ти дєбіл, чи за гроші?
показать весь комментарий
ІПСО ,не вірю
показать весь комментарий
Карма за український літак і шахеди для кацапів
показать весь комментарий
Асад потерял всю власть и теперь скрывается в Москвабаде, Мадуро в тюрьме, главари ХАМАСа и Хезболы мертвы, Аятолла убит. У Путлера среди союзников остались теперь только Лукашенко и жирный Ын
показать весь комментарий
А Трамп?
показать весь комментарий
⚡️Іран анонсував найпотужнішу операцію помсти в історії, - «Al Jazeera».
показать весь комментарий
Найпотужніший пердь в калюжу.
показать весь комментарий
Наконец-то,было как то подозрительно - страны обладающие бесчисленным количеством ракет и огромными разведвозможностями не пытались ликвидировать своего главного врага,как будто этот бородач агент Моссада.
показать весь комментарий
шукаємо в пяторочкє десь у сочі.....
в черзі за чєкушєчкою стєкломоя.
показать весь комментарий
СХаменеїтесь!... Не відкидаючи позитивний (але скоріше побочний) момент у знесенні одіозного режиму, чомусь так виглядає, що бімба, народу волю! - то все привиди накшталт химічної зброї в іраку. а головна причина - країна з третіми у світі доведеними запасами нафти! навіть уявити не можу, чиї компанії зайдуть в регіон з новою типу демократичною владою (але то хіба для бабок на лавочці тема для розмов) і хто збагатиться на результатах тої "революції"... а поки іран перекриє протоку, і нафта (так неочікувано!) злетить в ціні, і ***** лише потиратиме руки від додаткових коштів для ведення війни в Україні та Європі. Все, що йому було потрібно від ірану (навіть відволікаючий момент), він отримав...
показать весь комментарий
Вона злетить не надовго.
показать весь комментарий
треба почекати, що скаже блогер з Банкової, як це вплине на перемовини, рух до миру та стійкість народу
показать весь комментарий
показать весь комментарий
На робочому місці, разом з родичами. Знаючи Ізраіль, чомусь не сидів у бункері. Тількі не кажіть, що не мог. П.С. Путін вбив людей на порядок більше, тим не менше, з ним ходив під ручку на бессмертний полк його друг Нетаньягу, а Трамп стелив червону доріжку та вішав портрет у Білому домі. Бо ми унтерменші.
показать весь комментарий
В нього в резиденції бункер.
показать весь комментарий
Не допоміг !
показать весь комментарий
Як видно,що ні.
показать весь комментарий
не очікувало воно удару в той момент, Ізраїль як завжди приспав пильність...
показать весь комментарий
Очікував. У 2025 році навіть приняв програму на цей випадок.
показать весь комментарий
не очікував саме того суботнього ранку...
показать весь комментарий
Демократія положила око на іранську нафту ..
показать весь комментарий
Помер Федот той хер йому в.рот.
Пс отправился к аллаху
показать весь комментарий
ЯДЕРКА РІШАЄ!!! - хто її має тому нічого не буде
показать весь комментарий
У них хоч одна ракета на чергуванні в шахті для запуску стояла?
показать весь комментарий
В колах наступників можуть бути люди, які не будуть підтримувати нинішній курс Ірану.
показать весь комментарий
Потрібно знищити кремлівську верхівку разом
з путіним і світ стане чистішим від такоі нечисті 😡
показать весь комментарий
Чомусь ніхто тут не припускає , як ***** почувши цю новину нахезав у свію топ-сікрет валізку !!!

Попердження дуже гучне й натяк - теж . Мадуро буде сидіти у комфорті , а цей зконав від розриву ануса -- щось на кшалт "героїчної" смерті мухамора кадафі !!!
показать весь комментарий
Натаньяху вб'є путіна?
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Бібі - тимчасовий голова кабміну . Сьогодні він є , а завтра -- лідер опозиції . Тим більше , що з 2012 року вони жодного разу не зустрічалися . Меркельша до ***** крайще ставилася й Сарказі - теж . В 2024 році депутат фрації Лікуда (соратник Натан"ягу) відкрито звинуватив московитів в підготовці напада на Ізраїль 07.10.2023 року .
показать весь комментарий
Сьогодні, 6 жовтня 2025 року, відбулася телефонна розмова прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху і російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Кремля.

Зазначається, що під час розмови обговорювався поточний розвиток подій на Близькому Сході. В тому числі і план американського лідера Дональда Трампа з нормалізації в секторі Газа.

Крім того, ізраїльський прем'єр достроково привітав Путіна з днем народження. Нетаньяху висловив російському диктатору "найщиріші побажання".

Зі свого боку Путін привітав Нетаньяху та ізраїльтян з настанням єврейського свята ******.
показать весь комментарий
Як це не зустрічалися? В 2018 - "9 Мая в маскве" разом з ****** палки несли в "бессмертного полка". Остання зустріч - січень 2020 року. Після 2022 - багато дзвінків
показать весь комментарий
вже десь на багамах - Іран підпалив і втік.місія виконана.
показать весь комментарий
@ (в перекладі):
З'явилися нові подробиці операції з ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, проведеної ізраїльськими та американськими ВПС.

У момент удару по резиденції Хаменеї в центрі Тегерана він перебував у підземній частині комплексу, проте не в найглибшому стратегічному бункері.
За попередніми даними, рішення спуститися саме в цей сектор було ухвалено занадто пізно - лише за кілька хвилин до атаки. Тож, для цього банально не вистачило часу, а наявне укриття не було розраховане на пряме влучання важких проникаючих *********** /вже пройшла інформація, що на резиденцію Хаменеї скинули близько 30 протибункерних бомб/.

Основний удар припав по центральному блоку підземної інфраструктури, де розташовувались приміщення командного пункту та особисті апартаменти. Серія приблизно з тридцяти авіабомб викликала ланцюгову детонацію і обвалення декількох рівнів перекриттів. Частина тунелів виявилася повністю заблокованою.
Зв'язок з Хаменеї було втрачено майже відразу після перших вибухів. Рятувальні підрозділи, допущені до розбору завалів через кілька годин, виявили тіло серед конструкцій, що обрушилися. Пошкодження вказують на вплив потужної ударної хвилі та обвалу бетонних плит.
Комплекс, який вважався одним із найбільш захищених об'єктів у Тегерані, отримав критичні руйнування. Удар був розрахований на ураження саме підземних приміщень, що фактично виключило можливість евакуації з центральної частини укриття."
показать весь комментарий
Ще одного людожера відправили к чортам де йому і місце, ***** наступний пекло його чекає.
показать весь комментарий
Що б йому на тому світі тільки салом харчуватись ішаку кривавому.
показать весь комментарий
Почему Х'уйло жив?
показать весь комментарий
Ну хз, може тому що ********** постійно лиже йому руки( і не тільки), а може тому що наприклад якогось х навіть в білому домі повісили їх фото з останньої зустрічі.
показать весь комментарий
Лебедине озеро. Частина I.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Це добрі новини, звісно, але хотілося б не просто грохнути одного з численних аятол, а і сам режим.
Надіюсь, що цю операцію доведуть до якогось логічного кінця, бо оті бомбардування в червні, - було щось незрозуміле.
показать весь комментарий
Чорти як сядуть тебе гризти -
То вже не встануть з-за стола.
Хай зжеруть тебе, антихристе,
І сруть тобой, аятолла!
показать весь комментарий
США як завжди запіздалі, уряд ірану втопив в крові протести а через місяц почали бомбити, як би під час протестів вбили цього чурбана, владу би знесли і силовики би не пручались
показать весь комментарий
Кацапідари, так а шо з їбалом?

От спочатку Сирія накрилася ******.
Далі Венесуела, 30 млрд $ псу під хвіст.
Карабах туди ж.
А тепер ще і вірний союзник Іран.

Шо з їбалом, товаріщь майор?
показать весь комментарий
