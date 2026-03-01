Путін відреагував на ліквідацію Хаменеї: співчуття президенту Ірану

Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував смерть аятоли Хаменеї. Путін надіслав телеграму Пезешкіану, висловивши підтримку іранському режиму після ударів Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Президент Росії охарактеризував загибель аятоли Хаменеї як цинічне вбивство з порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права", - цитує російського диктатора одне з російських інформагентств.

Також Путін заявив, що у Росії Хаменеї пам'ятатимуть як "видатного державного діяча", який "зробив величезний внесок у розвиток відносин" між Москвою та Тегераном. Він окремо висловив співчуття та підтримку рідним та близьким Хаменеї, а також уряду та народу Ірану.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін втратив найближчих друзів - Ассада, Мадуро та Хаменеї. Його падіння теж неминуче, - Сибіга

Удари по Ірану 28 лютого