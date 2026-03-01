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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Путін відреагував на ліквідацію Хаменеї: співчуття президенту Ірану

путін

Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував смерть аятоли Хаменеї. Путін надіслав телеграму Пезешкіану, висловивши підтримку іранському режиму після ударів Ізраїлю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

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"Президент Росії охарактеризував загибель аятоли Хаменеї як цинічне вбивство з порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права", - цитує російського диктатора одне з російських інформагентств.

Також Путін заявив, що у Росії Хаменеї пам'ятатимуть як "видатного державного діяча", який "зробив величезний внесок у розвиток відносин" між Москвою та Тегераном. Він окремо висловив співчуття та підтримку рідним та близьким Хаменеї, а також уряду та народу Ірану.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

путін володимир (25463) Хаменеї (50)
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Топ коментарі
+58
Ти наступний!
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01.03.2026 12:25 Відповісти
+37
"норм людської моралі та міжнародного права" - щооо, млять???
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01.03.2026 12:25 Відповісти
+27
Хто б ще вякав про міжнародне право?
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01.03.2026 12:26 Відповісти
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Ти наступний!
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01.03.2026 12:25 Відповісти
Она утанула (с)
Єго убіла ракєта (с)
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01.03.2026 12:40 Відповісти
Яке чудове розширення знайшов для Хром. Так новина виглядає ліпше.

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01.03.2026 12:51 Відповісти
"норм людської моралі та міжнародного права" - щооо, млять???
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01.03.2026 12:25 Відповісти
А мене потішили співчуття жмуру. 😊 Чим і як вони йому допоможуть? 🤔
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01.03.2026 14:20 Відповісти
Хто б ще вякав про міжнародне право?
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01.03.2026 12:26 Відповісти
Це типова поведінка і психоматика гопніка і маніяка. Котрі якщо наскакують на сильнішого за себе і отримують по рогам, то зразу верещать про закон, права і звуть міліцію. Тому що гопніки і маніяки як плавило великі боягузи і дуже бояться вмерти. Тому всім потрібно вже зрозуміти що цих тварюк потрібно бити і знищувати а не вести з ними переговори. Бо шляхом переговорів ви навпаки підвищуєте їм задоволення від вбивств і свого роду благословляєте на нові ще жорстокіші злочини. тому що це свого роду як наркоманія, і для нового задоволення потрібно кожен раз збільшувати дозу
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01.03.2026 12:44 Відповісти
Доречі Х'уйло як і його кумир Гітлер захоплюється оккультизмом. Х'уйло постійно і з захопленням цитує фрази Гітлера, видно що перечитавши всі його книги. Всі напади і обстріли Х'уйло присвячує якимось датам, особливо в християнські свята. А масові вбивства мирних людей це ніщо інше як жертвоприношення путустороннім силам. Таким чином і Гітлер і Х'уйло вірять що потусторонні сили йому допоможуть захопити світ.
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01.03.2026 12:52 Відповісти
Гопники не просто так кличуть міліцію. Причина в тому, що "міліція" - такі самі гопники, тільки у формі і з повноваженнями. Тому вони завжди допоможуть своїм колегам по "бізнесу". Якби міліція справді працювала, не було б ніяких гопників.
Такий розлогий опис тут для того, щоб пояснити - ху#ло та Трамп по суті такі самі "гопник і мєнт", і взаємодіють так само, воз'єднані у своєму потворному симбіозі.
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01.03.2026 13:47 Відповісти
Я про те і кажу що гоптин зве міліцію на допомогу щоб міліція врятувала гопника від справедливого народного покарання і правосуддя на місці. А в основному, так. Міліція і гопники це єдиний організм який один без одного не виживе. Доки буде один то буде і інший.
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01.03.2026 14:11 Відповісти
Сидів на найглибшому рівні в одному з бункерів,чекав)))Вилізло *****,як кріт,і поспівчував)
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01.03.2026 12:26 Відповісти
Зарився так глибоко що чув як через стінку вже кобзон концерт давав
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01.03.2026 12:34 Відповісти
То в партері оркестр налаштовув інструменти,а кабздон був ще в гримерній)))
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01.03.2026 12:35 Відповісти
"Вы там держитесь, всего хорошего!"...
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01.03.2026 12:27 Відповісти
17 січня 2025 року Росія та Іран підписали договір про «всеосяжне стратегічне партнерство»який закріплює посилену оборонну співпрацюобмін розвідданими
та спільну протидію
третім країнам. Угодаратифікована Володимиром Путіним у квітні 2025 рокувключає економічнітехнологічні та військові пунктизокрема постачання зброї та зміцнення союзу.
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01.03.2026 14:18 Відповісти
хоч він цьогоі не говорив і не писав, але це правда.
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02.03.2026 17:32 Відповісти
Знищення того непотрібу і цього непотрібу - є найвишим проявом людської моралі і міжнародного права
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01.03.2026 12:27 Відповісти
Нах йому твої співчуття?
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01.03.2026 12:28 Відповісти
маю надію, що трумп тобі цього не простить.
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01.03.2026 12:29 Відповісти
Він зробить вигляд, що не чув про це огидне "співчуття", бо ху#ло ж його друх по пісділу та бізнесу.
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01.03.2026 13:51 Відповісти
А якже всєаб'ємлющєє сатруднєчєства ва всєх сфєрах?))Доречі,а корейці закінчилися чи як?там також же сатрупнічєвства)))
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01.03.2026 12:29 Відповісти
)(уйло призамислилось, вилізло. Не в"їбе його Патрушев?(та потвора небезпечніша за самого пєдофіла).
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01.03.2026 12:31 Відповісти
царь: ну, что бы все... Лавров, отсылай.
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01.03.2026 12:31 Відповісти
А чому ти не допоміг своєму союзнику з яким підписав договір про всеосяжне партнерство і військову допомогу? В черговий раз кинув свого чергового союзничка? До того ж смішно читати як ''Путін надіслав телеграму Пезешкіану, висловивши підтримку іранському режиму після ударів Ізраїлю.'' А як же сша і Тромб? Х'уйлу сцикотно даже вголос звинуватити саме сша які наносили удари по ірану по наказу дружбана Тромба.
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01.03.2026 12:31 Відповісти
Асоциация туроператоров росії заявила шо із за заборони авіапольотів із ОАЄ не можуть виїхати 20 тисяч (!!!) російських туристів.
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01.03.2026 13:06 Відповісти
наших трохи менше,і на зелемарафоні переймаються як там українці в дубаях
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01.03.2026 13:40 Відповісти
Писав тут ще вчора, у тих "наших" котрі зараз там, все добре.
На відміну від тих "наших" котрі тут без світла і тепла.
Але ж на те він і "зелемарафон", щоб існувати у своїй потворній, зеленій реальності.
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01.03.2026 13:55 Відповісти
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01.03.2026 17:38 Відповісти
От падло цинічне! "Президент Росії охарактеризував загибель аятоли Хаменеї як цинічне вбивство з порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права" А то шо ти лупиш по пологових, багатоповерхових будинках та ТЕЦах в 20 градусний мороз це не є норми людської моралі?!
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01.03.2026 12:32 Відповісти
Не дивуйтеся, воно *******, вже давно і надовго.
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01.03.2026 12:51 Відповісти
Ну так покійний Нємцов так і сказав, за що він його і вбив... І взагалі ***** повбивав на расєї всих хто міг би повести за собою бидлостадо.
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01.03.2026 13:42 Відповісти
Та на сросії 70% населення не знає де знаходиться Іран. А хто воно ота харимандера Хаменея - то 99, 9999 не знають.
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01.03.2026 12:32 Відповісти
Сам ховайсь у бункер і сиди тихенько, очікуючи на трансляцію «Лебединого озера», присвячену тобі!
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01.03.2026 12:32 Відповісти
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01.03.2026 12:33 Відповісти
І все?
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01.03.2026 12:33 Відповісти
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01.03.2026 12:40 Відповісти
Ну хоч би якост пригрозив.Боти он генерують ші картинки,навіть про підбитий авіаносець.
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01.03.2026 12:42 Відповісти
Висловив співчуття рідним та близьким?))Та ця вся сімейка була разом з цим старим маразматиком,ідіоте))Всі вже в алахових хоромах)))
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01.03.2026 12:34 Відповісти
Починати потрібно було з *****, і зараз ще не запізно
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01.03.2026 12:35 Відповісти
А от тут сцикотно Трампу, бо друх ху#ло може образитися.
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01.03.2026 13:59 Відповісти
Цинічне падло ще сміє свій кровожерливий рот розкривати.Чи тобі виродок говорити про мораль і право? Мабуть вже перемістився разом з бункером ще в один, тому що жижа по ляшкам потекла)
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01.03.2026 12:37 Відповісти
не все, що від імені путіна, робить сам путін
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01.03.2026 12:38 Відповісти
Нам теж дуже шкода, що ти був не разом з тим вбивцею, дуже дуже шкода.
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01.03.2026 12:42 Відповісти
Це він як людожер людожеру. Жах...
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01.03.2026 12:43 Відповісти
***** коли ти здохнеш ми теж висловимо тобі співчуття що ти не здохло ще років 25 раніше
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01.03.2026 12:44 Відповісти
***** надо не соболезнования кому-то выражать а самому готовиться к путешествию в Ад.
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01.03.2026 12:52 Відповісти
На похороны полетит?
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01.03.2026 12:53 Відповісти
Хай би особисто іранському народу висловив свої співчуття
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01.03.2026 13:50 Відповісти
Висловив "Глубокую озабоченность"!
А що він ще може?
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01.03.2026 12:56 Відповісти
Краще кремлівського гремліна завалили би,але й іранського ішака,теж непогано.
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01.03.2026 12:59 Відповісти
Мабуть ху...ло, побачивши усе це, сам увесь ранок лопатою бункер поглиблював, безпосередньо через бетон
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01.03.2026 13:00 Відповісти
Киздец, мы на грани грандиозного шухера
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01.03.2026 13:03 Відповісти
"Ну, как мы должность шаха проворонили, - нам этого потомки не простят..." (В.Висоцький)
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01.03.2026 15:26 Відповісти
Який безпечний світ…

Бомбардуванням вбито лідерів країни, яка воювала майже сторіччя … як ? Де бункери, на кшталт путінського? Уся сімʼя не була убезпечена ? Нонсенс.

Дубаї. Абсотна нездатність захистити небо. Територія України приблизно у СІМ РАЗІВ більша, за територію усіх ОАЕ. Уявіть масштаб безпорадності однієї з найбагатших країн.

Абсолютна упевненість в безпеці на фоні десятирічних війн по світу.

Ні. В нас немає до них емпатії. (с)
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01.03.2026 13:06 Відповісти
Нічого дивно. Еміратці були абсолютно впевнені, що в кого в кого, а в них війни ніколи не буде.
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01.03.2026 14:01 Відповісти
Кацапське ППО в Ірані обісралося по повній. З цього приводу чемодани путіна змінюють кожні 30 хвилин!
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01.03.2026 13:08 Відповісти
Боягузливе,нікчемне чмо. Може воювати тільки з тими хто роззброєний і слабший. Підозрюю,що після новини про смерть аятолли,Путін затаївся в найглибшому бункері в обнімку із завітною валізою для екскрементів,ну а Медведєв з чистою совістю пішов у черговий запой...
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01.03.2026 13:15 Відповісти
Здаровья пагібшему! Сподіваємося, ***** не тягнутиме і наслідує приклад свого падєльніка, Кабзон вже заждався його на свій концерт!
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01.03.2026 13:21 Відповісти
Уж кому-кому, а ***** вже геть ***** на аятолу. Свою справу Іран зробив у 22-23 рр. Зараз москалям дуже вигідний довгостроковий срач у Перській Затоці та ціна на нафту набагато вище 100 дол. Смерть аятоли може реанімувати його економіку. І він це знає.
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01.03.2026 13:27 Відповісти
Союзник потужнічає
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01.03.2026 13:38 Відповісти
Також Путін заявив, що у Росії Хаменеї пам'ятатимуть як "видатного державного діяча", який "зробив величезний внесок у розвиток відносин" між Москвою та Тегераном. Він окремо висловив співчуття та підтримку рідним та близьким Хаменеї, а також уряду та народу Ірану Джерело: https://censor.net/ua/n3602977

Якому народові? Пишуть, що після смерті Хаменеї в Ірані почалися народні гуляння.
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01.03.2026 13:41 Відповісти
https://images.cnscdn.com/c/0/5/8/c058691bde5b02114aecae90f8180ce0/original.jpg "Президент Росії [той хто вже десятки років обсирає моральні принципи і міжнародне право] охарактеризував загибель аятоли Хаменеї як цинічне вбивство з порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права"

А ще ху.ло заявило, що у росії хаменеї пам'ятатимуть як "видатного державного діяча", який "зробив величезний внесок у розвиток відносин" між Москвою та Тегераном спільника злочинного режиму - ката власного народу
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01.03.2026 13:47 Відповісти
Так, про цинізм, вбивства, мораль і міжнародне право - детальніше, будь-ласка, дуже цікава тема.
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01.03.2026 14:13 Відповісти
Коли ти рашиська наволоч здохнеш ? і воно про якусь людську мораль говорить ,здохни **** всі чекають.
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01.03.2026 14:37 Відповісти
про КАКОЕ "международное право" мычит этот бункерный гондон?????????
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01.03.2026 14:41 Відповісти
"Моль сортирна" розчулилася, HIMARS йому в дупу.
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01.03.2026 14:44 Відповісти
Хвуйловий мораліст
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01.03.2026 14:54 Відповісти
******* плєшива,побачив,******,порушення міжнародного права.На концерт до Кобзона треба і тебе відправить,хай і з порушенням міжнародного права Собакам собача смерть.
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01.03.2026 15:48 Відповісти
Хай кремлівський уйобок чорновик телеграми не викидає.
Ще буде слати і слати.
Зразу б пазешкіяну надіслав би і так зекономив на доставці.
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01.03.2026 16:07 Відповісти
*** скільки теплих слів на адресу ***** .
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01.03.2026 16:08 Відповісти
На пітьмі - тривога:

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01.03.2026 16:10 Відповісти
Що, тварина, очко вже грає?
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01.03.2026 16:48 Відповісти
Ахахаха
"здоров'я загиблим"
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01.03.2026 16:59 Відповісти
***** яке говорить про людську мораль це всеодно що диявол який говорить про цноту.
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01.03.2026 16:59 Відповісти
Єто были муж и жена...
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01.03.2026 17:38 Відповісти
чемодан насраний через краї
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01.03.2026 18:50 Відповісти
шоб ты поскорее сдох, мразь проклятая, как Хомейни!!!

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01.03.2026 21:10 Відповісти
Асад, Мадуро, Хаменеї... 'Супердержава' Росія здатна лише на співчуття своїм головним союзникам! Привід дуже задуматися Орбану, Фіцо та іншим московським міньйонам: 'А чи на ту шкапу ми поставили?'.
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01.03.2026 21:48 Відповісти
 
 