Путін відреагував на ліквідацію Хаменеї: співчуття президенту Ірану
Російський диктатор Володимир Путін вперше прокоментував смерть аятоли Хаменеї. Путін надіслав телеграму Пезешкіану, висловивши підтримку іранському режиму після ударів Ізраїлю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
"Президент Росії охарактеризував загибель аятоли Хаменеї як цинічне вбивство з порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права", - цитує російського диктатора одне з російських інформагентств.
Також Путін заявив, що у Росії Хаменеї пам'ятатимуть як "видатного державного діяча", який "зробив величезний внесок у розвиток відносин" між Москвою та Тегераном. Він окремо висловив співчуття та підтримку рідним та близьким Хаменеї, а також уряду та народу Ірану.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+58 Сергей121
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+37 Сармат Сарматович
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+27 Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар01.03.2026 12:26 Відповісти Посилання
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Єго убіла ракєта (с)
Такий розлогий опис тут для того, щоб пояснити - ху#ло та Трамп по суті такі самі "гопник і мєнт", і взаємодіють так само, воз'єднані у своєму потворному симбіозі.
та спільну протидію
третім країнам. Угодаратифікована Володимиром Путіним у квітні 2025 рокувключає економічнітехнологічні та військові пунктизокрема постачання зброї та зміцнення союзу.
На відміну від тих "наших" котрі тут без світла і тепла.
Але ж на те він і "зелемарафон", щоб існувати у своїй потворній, зеленій реальності.
харимандераХаменея - то 99, 9999 не знають.
А що він ще може?
Бомбардуванням вбито лідерів країни, яка воювала майже сторіччя … як ? Де бункери, на кшталт путінського? Уся сімʼя не була убезпечена ? Нонсенс.
Дубаї. Абсотна нездатність захистити небо. Територія України приблизно у СІМ РАЗІВ більша, за територію усіх ОАЕ. Уявіть масштаб безпорадності однієї з найбагатших країн.
Абсолютна упевненість в безпеці на фоні десятирічних війн по світу.
Ні. В нас немає до них емпатії. (с)
Якому народові? Пишуть, що після смерті Хаменеї в Ірані почалися народні гуляння.
Президент Росії[той хто вже десятки років обсирає моральні принципи і міжнародне право] охарактеризував загибель аятоли Хаменеї як цинічне вбивство з порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права"
А ще ху.ло заявило, що у росії хаменеї пам'ятатимуть як
"видатного державного діяча", який "зробив величезний внесок у розвиток відносин" між Москвою та Тегераномспільника злочинного режиму - ката власного народу
Ще буде слати і слати.
Зразу б пазешкіяну надіслав би і так зекономив на доставці.
"здоров'я загиблим"