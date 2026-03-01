Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи
В Иране аятоллу Алиреза Арафи назначили временным верховным лидером после ликвидации Али Хаменеи.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет иранское агентство ISNA.
Что известно
Так, отмечается, что временным верховным лидером Ирана стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Согласно конституции страны, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.
Кроме того, в состав этого совета вошли президент Масуд Пезешкиан и главный судья Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи. Этот орган будет совместно управлять страной во время перехода власти.
Изменения в КВИР
Также известно, что в результате массированных ударов ликвидирована верхушка Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщается о гибели главнокомандующего генерала Мохаммада Пакпура.
Новым главой КВИР назначен Ахмад Вахиди. Стоит отметить, что Корпус является самой влиятельной институцией Ирана, которая контролирует не только военные, но и политические и экономические процессы, действуя отдельно от регулярных вооруженных сил.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Призначили, я прочитав як привезли😸
плідерів, які стали лідерами в обхід демократичних процедур та ще й на довічні терміни треба усувати будь-якими доступними способами, яеюкщо вони не хочуть вступитися зі своїх крісел самостійно.
Можна ставки приймати скільки він протягне...