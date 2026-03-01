РУС
4 124 17

Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи

В Иране назначили нового верховного лидера

В Иране аятоллу Алиреза Арафи назначили временным верховным лидером после ликвидации Али Хаменеи.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет иранское агентство ISNA.

Что известно

Так, отмечается, что временным верховным лидером Ирана стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Согласно конституции страны, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.

Кроме того, в состав этого совета вошли президент Масуд Пезешкиан и главный судья Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи. Этот орган будет совместно управлять страной во время перехода власти.

Читайте также: Иран обещает месть за смерть Хаменеи, - заявление президента Пезешкиана

Изменения в КВИР

Также известно, что в результате массированных ударов ликвидирована верхушка Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщается о гибели главнокомандующего генерала Мохаммада Пакпура.

Новым главой КВИР назначен Ахмад Вахиди. Стоит отметить, что Корпус является самой влиятельной институцией Ирана, которая контролирует не только военные, но и политические и экономические процессы, действуя отдельно от регулярных вооруженных сил.

Смотрите также: Миллионы иранцев празднуют смерть аятоллы Хаменеи на улицах городов. ВИДЕО

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Топ комментарии
+11
Піде за іншим аятолою.
01.03.2026 13:19 Ответить
01.03.2026 13:19 Ответить
+7
Там аятол еще много, особо радоваться нечему.
01.03.2026 13:29 Ответить
01.03.2026 13:29 Ответить
+4
Можливо варто починати з України? А то зелені євреї сильно засиділися
01.03.2026 13:37 Ответить
01.03.2026 13:37 Ответить
01.03.2026 13:19 Ответить
Призначили, я прочитав як привезли😸
01.03.2026 13:19 Ответить
01.03.2026 13:19 Ответить
Ну - ось - свіженький аятола
01.03.2026 13:21 Ответить
01.03.2026 13:21 Ответить
Тимчасово дихаючий і щось там погрожуючий волохатою голою дупою.
01.03.2026 13:33 Ответить
01.03.2026 13:33 Ответить
Там аятол еще много, особо радоваться нечему.
01.03.2026 13:29 Ответить
01.03.2026 13:29 Ответить
Нууу, сподіваюся, ракет тв бомб у СЩА та Ізраїлю теж багато. Якщо щось, то британці докинуть, хоч і не планували цього робити. А для загальнолюдського блага усіх верховних плідерів, які стали лідерами в обхід демократичних процедур та ще й на довічні терміни треба усувати будь-якими доступними способами, яеюкщо вони не хочуть вступитися зі своїх крісел самостійно.
01.03.2026 14:26 Ответить
01.03.2026 14:26 Ответить
Если будет сговорчивее, выживет.
01.03.2026 13:33 Ответить
01.03.2026 13:33 Ответить
Пора вводить в Иране внешнее управление и проводить свободные ,демократичные выборы.
01.03.2026 13:34 Ответить
01.03.2026 13:34 Ответить
Можливо варто починати з України? А то зелені євреї сильно засиділися
01.03.2026 13:37 Ответить
01.03.2026 13:37 Ответить
А Україні у зелених сидьно розвинутий істинкт самозбереження і впевнений, що навіть красномовні приклади в інших країнах дадуть старт їхньому бігу у напрямку західного кордону.
01.03.2026 14:29 Ответить
01.03.2026 14:29 Ответить
Черговий смертник...
Можна ставки приймати скільки він протягне...
01.03.2026 14:00 Ответить
01.03.2026 14:00 Ответить
Цьому треба глибше закопуватися, мабуть до центру Землі.
01.03.2026 14:11 Ответить
01.03.2026 14:11 Ответить
Там система, а не отдельно взятый старик. У ***** такая же ситуация. Даже если ***** завтра сдохнет, кардинально ничего не поменяется. Пока не раздолбают режим поткускам до основания ничего не будет. А без наземной операции это сделать будет не реально.
01.03.2026 14:14 Ответить
01.03.2026 14:14 Ответить
в черзі на концерт до кабздона
01.03.2026 14:20 Ответить
01.03.2026 14:20 Ответить
Перманентні аятолли. До безкінечності. Ісламські республіки, які виникли в другій половині ХХ ст. Чому виникли? І Ізраїль, який хоче..Чого? І напіввідкритий ящик Пандори Трампом. Хто зна, що з того вийде. В усякому разі Трамп не та людина, яка розуміє все це. А Україні треба вистояти серед цього всесвітнього хаосу...
01.03.2026 14:24 Ответить
01.03.2026 14:24 Ответить
смертники...
01.03.2026 14:44 Ответить
01.03.2026 14:44 Ответить
Вже 10 годин пройшло, вiн ще живий?
01.03.2026 14:58 Ответить
01.03.2026 14:58 Ответить
 
 