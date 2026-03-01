Временным верховным лидером Ирана стал Алиреза Арафи

В Иране аятоллу Алиреза Арафи назначили временным верховным лидером после ликвидации Али Хаменеи.

Что известно

Так, отмечается, что временным верховным лидером Ирана стал высокопоставленный священнослужитель аятолла Алиреза Арафи. Согласно конституции страны, он вошел в состав временного совета руководства, который будет исполнять обязанности главы государства до избрания преемника.

Кроме того, в состав этого совета вошли президент Масуд Пезешкиан и главный судья Голям-Хоссейн Мохсени-Эджеи. Этот орган будет совместно управлять страной во время перехода власти.

Изменения в КВИР

Также известно, что в результате массированных ударов ликвидирована верхушка Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Сообщается о гибели главнокомандующего генерала Мохаммада Пакпура.

Новым главой КВИР назначен Ахмад Вахиди. Стоит отметить, что Корпус является самой влиятельной институцией Ирана, которая контролирует не только военные, но и политические и экономические процессы, действуя отдельно от регулярных вооруженных сил.

Удары по Ирану 28 февраля