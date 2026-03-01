Иран обещает месть за смерть Хаменеи, - заявление президента Пезешкиана
Президент Ирана МасудПезешкиан пообещал ответ на ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи.
Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление цитирует Sky News.
Масуд Пезешкиан, судьба которого оставалась неизвестной, якобы заявил, что убийство верховного лидера является "открытой войной против мусульман".
"Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть против исполнителей и руководителей этого преступления своим законным долгом и правом и выполнит эту большую ответственность и долг со всей своей силой", – добавил он.
Его смерть, по его словам, является "величайшим горем исламского мира сегодня".
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Топ комментарии
+10 vitaliymkua
показать весь комментарий01.03.2026 12:17 Ответить Ссылка
+8 Lax Klyaks
показать весь комментарий01.03.2026 12:16 Ответить Ссылка
+6 Сергей121
показать весь комментарий01.03.2026 12:20 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Генерал Флінн засудив Трампа за удари по Ірану без згоди Конгресу.