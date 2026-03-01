Иран обещает месть за смерть Хаменеи, - заявление президента Пезешкиана

Президент Ирана МасудПезешкиан пообещал ответ на ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление цитирует Sky News.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Масуд Пезешкиан, судьба которого оставалась неизвестной, якобы заявил, что убийство верховного лидера является "открытой войной против мусульман".

"Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть против исполнителей и руководителей этого преступления своим законным долгом и правом и выполнит эту большую ответственность и долг со всей своей силой", – добавил он.

Его смерть, по его словам, является "величайшим горем исламского мира сегодня".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае эскалации

Удары по Ирану 28 февраля