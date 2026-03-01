РУС
Иран обещает месть за смерть Хаменеи, - заявление президента Пезешкиана

Пезешкиан об убийстве Хаменеи: Месть — наше законное право

Президент Ирана МасудПезешкиан пообещал ответ на ликвидацию верховного лидера Али Хаменеи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, заявление цитирует Sky News.

Масуд Пезешкиан, судьба которого оставалась неизвестной, якобы заявил, что убийство верховного лидера является "открытой войной против мусульман".

"Исламская Республика Иран считает кровопролитие и месть против исполнителей и руководителей этого преступления своим законным долгом и правом и выполнит эту большую ответственность и долг со всей своей силой", – добавил он.

Его смерть, по его словам, является "величайшим горем исламского мира сегодня".

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Иран (785) Хаменеи (17)
+10
показать весь комментарий
01.03.2026 12:17 Ответить
+8
"Тебе нема карт" - сказало Трампло і розпакувало нову колоду...
показать весь комментарий
01.03.2026 12:16 Ответить
+6
Ось цим виттям в пустелю ти, клоун, тільки ще раз підтверджуєш, що вас всіх треба знищувати, як скажених пацюків, що розносять заразу по всьому світу! Вас і вам подібним пуйлам, инам, сі - всіх на знищення, фізичне знищення, бо залишати вас в живих - це знову піддавати небезпеці весь цивілізований світ! І історія з Гітлером, навіть не живим, це підтверджує - ідіотів фанатиків вистачає по всьому світу.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:20 Ответить
"Тебе нема карт" - сказало Трампло і розпакувало нову колоду...
показать весь комментарий
01.03.2026 12:16 Ответить
Іранці радіють,що аятола в могилі.Наііть сьогодні жіночку одну з Ірану поздоровив. Можу навіть фото сюди запостити,думаю вона не буде проти.Все одно в неї профіль в Х повністю відкритий.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:16 Ответить
⚠️❗️Іранські Шахеди атакують Дубаї та Харків
показать весь комментарий
01.03.2026 12:17 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 12:17 Ответить
Овочевич, відчиняй двері до гуртожитку.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:21 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 13:10 Ответить
А ще масові демонстрації ірнанців-емігрантів в найбільших містах західного світу на підтримку дій американців та євреїв .
показать весь комментарий
01.03.2026 12:19 Ответить
Вже помстилися, але не військовим, а цивільним аеропортам та готелям. Когось мені це дуже нагадує... 🤔
показать весь комментарий
01.03.2026 12:20 Ответить
Ось цим виттям в пустелю ти, клоун, тільки ще раз підтверджуєш, що вас всіх треба знищувати, як скажених пацюків, що розносять заразу по всьому світу! Вас і вам подібним пуйлам, инам, сі - всіх на знищення, фізичне знищення, бо залишати вас в живих - це знову піддавати небезпеці весь цивілізований світ! І історія з Гітлером, навіть не живим, це підтверджує - ідіотів фанатиків вистачає по всьому світу.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:20 Ответить
Не мішало і цього зажмурити
показать весь комментарий
01.03.2026 12:21 Ответить
Зарядіть вже по Флориді. Там рудий миролюбний клоун дістав усіх.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:22 Ответить
Обязательно зарядят, когда догребут из Персидского залива.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:27 Ответить
Вполне в духе для режима религиозных фанатиков, назвать смерть своего лидера "войной против мусульман". Война то идет, но против конкретных мусульман. Ответная операция "Карабас-Барабас" не за горами.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:23 Ответить
Потужну помсту чи таку собі?
показать весь комментарий
01.03.2026 12:23 Ответить
Щось мені здається, що 11 вересня здасться амерам як легкий садют...
показать весь комментарий
01.03.2026 12:25 Ответить
Уявіть що китайці висаджують десант в Берлін і викрадають Мерца з дружиною, а потім ракетами вбивають Макрона (китайці звичайно не настільки божевільні як цивілізований світ). Оцініть наскільки реальність викривлена в голові кожної людини. Кожного як зомбі контролюють ЗМІ.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:31 Ответить
я шось пропустив, Мерц із Макроном встигли знищити сотні тисяч соїх співгромадян і постійно закликають до знищення сусідніх держав? це ж наскільки треба мати викривлене уявлення про реальність, шоб постити цю чухню?
показать весь комментарий
01.03.2026 12:59 Ответить
Мер Нью-Йорка Мамдані жорстко розкритикував удари США по Ірану. «Бомбардування міст. Смерть мирного населення. Початок нового етапу військових дій. Американці цього не бажають. Вони не хочуть чергової війни заради зміни влади. Вони прагнуть розв'язання проблеми зростання вартості життя. Вони хочуть миру», - зазначається в його заяві.
Генерал Флінн засудив Трампа за удари по Ірану без згоди Конгресу.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:32 Ответить
Пезеждит как всегда!
показать весь комментарий
01.03.2026 12:55 Ответить
Йой, комуніст засудив бомбардування міст в Ірані. Де ж він був коли КВІР вбивав тисячі протестуючих в цьому самому Ірані? З приводу Флінна це працює наступним чином. Вдалося швидко з мінімальними втратами досягнути мети - ти рішучий і сильний лідер демократичного світу, що бореться з авторитарними режимами; війна перетворилася за затяжну і коштовну операцію - дурень, що необдумано втягнув США в непотрібну їм війну за зміну влади.
показать весь комментарий
01.03.2026 12:55 Ответить
тебе це теж чекає
показать весь комментарий
01.03.2026 13:08 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 13:14 Ответить
 
 