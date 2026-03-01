Іран обіцяє помсту за смерть Хаменеї, - заява президента Пезешкіана.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан пообіцяв відповідь на ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву цитує Sky News.

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Масуд Пезешкіан, доля якого залишалася невідомою, нібито заявив, що вбивство верховного лідера є "відкритою війною проти мусульман".

"Ісламська Республіка Іран вважає кровопролиття і помсту проти виконавців і керівників цього злочину своїм законним обов'язком і правом і виконає цю велику відповідальність і обов'язок з усією своєю силою", – додав він.

Його смерть, за його словами, є "найбільшим горем ісламського світу сьогодні".

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