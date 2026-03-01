Іран обіцяє помсту за смерть Хаменеї, - заява президента Пезешкіана
Президент Ірану Масуд Пезешкіан пообіцяв відповідь на ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї.
Як інформує Цензор.НЕТ, заяву цитує Sky News.
Масуд Пезешкіан, доля якого залишалася невідомою, нібито заявив, що вбивство верховного лідера є "відкритою війною проти мусульман".
"Ісламська Республіка Іран вважає кровопролиття і помсту проти виконавців і керівників цього злочину своїм законним обов'язком і правом і виконає цю велику відповідальність і обов'язок з усією своєю силою", – додав він.
Його смерть, за його словами, є "найбільшим горем ісламського світу сьогодні".
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+20 vitaliymkua
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+18 Сергей121
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+14 untrollable
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путін знищує сусідню державу і здійснює геноцид. Перед ним розстилають червону доріжку. І нічого. Це і є викривлення.
хочете мене переконати в лицемірності і подвійному дні трампа? це - кумендо.
Генерал Флінн засудив Трампа за удари по Ірану без згоди Конгресу.
У них роздвоєння особистості: хотів би здатися, але свої заріжуть.
🔥В ізраїльському Бейт-Шемеші іранська ракета вбила 8 людей, понад 20 дістали поранення
Унаслідок ракетної атаки Ірану в ізраїльському місті Бейт-Шемеш https://espreso.tv/svit-v-izrailskomu-beyt-shemeshi-iranska-raketa-vbila-4-lyudey-ta-15-poranila загинули восьмеро людей, ще понад 20 осіб дістали поранення, серед них - 10-річна дівчинка, - ЗМІ.
за те що не захистив брата