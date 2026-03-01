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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Іран обіцяє помсту за смерть Хаменеї, - заява президента Пезешкіана

Пезешкіан про вбивство Хаменеї: Помста — наше законне право

Президент Ірану Масуд Пезешкіан пообіцяв відповідь на ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї.

Як інформує Цензор.НЕТ, заяву цитує Sky News.

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Масуд Пезешкіан, доля якого залишалася невідомою, нібито заявив, що вбивство верховного лідера є "відкритою війною проти мусульман".

"Ісламська Республіка Іран вважає кровопролиття і помсту проти виконавців і керівників цього злочину своїм законним обов'язком і правом і виконає цю велику відповідальність і обов'язок з усією своєю силою", – додав він.

Його смерть, за його словами, є "найбільшим горем ісламського світу сьогодні".

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

Іран (3472) Хаменеї (50)
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Топ коментарі
+20
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01.03.2026 12:17 Відповісти
+18
Ось цим виттям в пустелю ти, клоун, тільки ще раз підтверджуєш, що вас всіх треба знищувати, як скажених пацюків, що розносять заразу по всьому світу! Вас і вам подібним пуйлам, инам, сі - всіх на знищення, фізичне знищення, бо залишати вас в живих - це знову піддавати небезпеці весь цивілізований світ! І історія з Гітлером, навіть не живим, це підтверджує - ідіотів фанатиків вистачає по всьому світу.
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01.03.2026 12:20 Відповісти
+14
я шось пропустив, Мерц із Макроном встигли знищити сотні тисяч соїх співгромадян і постійно закликають до знищення сусідніх держав? це ж наскільки треба мати викривлене уявлення про реальність, шоб постити цю чухню?
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01.03.2026 12:59 Відповісти
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"Тебе нема карт" - сказало Трампло і розпакувало нову колоду...
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01.03.2026 12:16 Відповісти
Іранці радіють,що аятола в могилі.Наііть сьогодні жіночку одну з Ірану поздоровив. Можу навіть фото сюди запостити,думаю вона не буде проти.Все одно в неї профіль в Х повністю відкритий.
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01.03.2026 12:16 Відповісти
⚠️❗️Іранські Шахеди атакують Дубаї та Харків
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01.03.2026 12:17 Відповісти
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01.03.2026 12:17 Відповісти
Овочевич, відчиняй двері до гуртожитку.
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01.03.2026 12:21 Відповісти
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01.03.2026 13:10 Відповісти
🤣🤣🤣
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01.03.2026 18:57 Відповісти
А ще масові демонстрації ірнанців-емігрантів в найбільших містах західного світу на підтримку дій американців та євреїв .
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01.03.2026 12:19 Відповісти
Вже помстилися, але не військовим, а цивільним аеропортам та готелям. Когось мені це дуже нагадує... 🤔
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01.03.2026 12:20 Відповісти
Ось цим виттям в пустелю ти, клоун, тільки ще раз підтверджуєш, що вас всіх треба знищувати, як скажених пацюків, що розносять заразу по всьому світу! Вас і вам подібним пуйлам, инам, сі - всіх на знищення, фізичне знищення, бо залишати вас в живих - це знову піддавати небезпеці весь цивілізований світ! І історія з Гітлером, навіть не живим, це підтверджує - ідіотів фанатиків вистачає по всьому світу.
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01.03.2026 12:20 Відповісти
Не мішало і цього зажмурити
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01.03.2026 12:21 Відповісти
Зарядіть вже по Флориді. Там рудий миролюбний клоун дістав усіх.
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01.03.2026 12:22 Відповісти
Обязательно зарядят, когда догребут из Персидского залива.
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01.03.2026 12:27 Відповісти
Вполне в духе для режима религиозных фанатиков, назвать смерть своего лидера "войной против мусульман". Война то идет, но против конкретных мусульман. Ответная операция "Карабас-Барабас" не за горами.
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01.03.2026 12:23 Відповісти
Потужну помсту чи таку собі?
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01.03.2026 12:23 Відповісти
Щось мені здається, що 11 вересня здасться амерам як легкий садют...
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01.03.2026 12:25 Відповісти
Уявіть що китайці висаджують десант в Берлін і викрадають Мерца з дружиною, а потім ракетами вбивають Макрона (китайці звичайно не настільки божевільні як цивілізований світ). Оцініть наскільки реальність викривлена в голові кожної людини. Кожного як зомбі контролюють ЗМІ.
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01.03.2026 12:31 Відповісти
я шось пропустив, Мерц із Макроном встигли знищити сотні тисяч соїх співгромадян і постійно закликають до знищення сусідніх держав? це ж наскільки треба мати викривлене уявлення про реальність, шоб постити цю чухню?
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01.03.2026 12:59 Відповісти
ну мадуро особливо нікого не чіпав. Крав у себе по-тихеньку. І що? його викрали амери серед біла дня. І нічого.
путін знищує сусідню державу і здійснює геноцид. Перед ним розстилають червону доріжку. І нічого. Це і є викривлення.
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02.03.2026 01:04 Відповісти
мадуро створив ескадрони смерті, шо їздили на мокіках по містах і банально вирізали незгодних. такий же маньяк, як і рушникоголовий.
хочете мене переконати в лицемірності і подвійному дні трампа? це - кумендо.
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02.03.2026 01:33 Відповісти
лукашенко створив не менші ескадрони. І його ніхто не викрав. Чому, пояснювати?
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02.03.2026 02:46 Відповісти
звичайно, поясніть.
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02.03.2026 09:53 Відповісти
Мер Нью-Йорка Мамдані жорстко розкритикував удари США по Ірану. «Бомбардування міст. Смерть мирного населення. Початок нового етапу військових дій. Американці цього не бажають. Вони не хочуть чергової війни заради зміни влади. Вони прагнуть розв'язання проблеми зростання вартості життя. Вони хочуть миру», - зазначається в його заяві.
Генерал Флінн засудив Трампа за удари по Ірану без згоди Конгресу.
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01.03.2026 12:32 Відповісти
Пезеждит как всегда!
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01.03.2026 12:55 Відповісти
Йой, комуніст засудив бомбардування міст в Ірані. Де ж він був коли КВІР вбивав тисячі протестуючих в цьому самому Ірані? З приводу Флінна це працює наступним чином. Вдалося швидко з мінімальними втратами досягнути мети - ти рішучий і сильний лідер демократичного світу, що бореться з авторитарними режимами; війна перетворилася за затяжну і коштовну операцію - дурень, що необдумано втягнув США в непотрібну їм війну за зміну влади.
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01.03.2026 12:55 Відповісти
тебе це теж чекає
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01.03.2026 13:08 Відповісти
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01.03.2026 13:14 Відповісти
Так, так. В наш час ліпше бути,, бєдним і больним ніж здоровим і богатим,,.
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01.03.2026 14:14 Відповісти
Іран обіцяє помсту за смерть Хаменеї, - заява президента Пезешкіана.
У них роздвоєння особистості: хотів би здатися, але свої заріжуть.
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01.03.2026 14:21 Відповісти
https://t.me/espresotb/156278 Еспресо.TV:

🔥В ізраїльському Бейт-Шемеші іранська ракета вбила 8 людей, понад 20 дістали поранення

Унаслідок ракетної атаки Ірану в ізраїльському місті Бейт-Шемеш https://espreso.tv/svit-v-izrailskomu-beyt-shemeshi-iranska-raketa-vbila-4-lyudey-ta-15-poranila загинули восьмеро людей, ще понад 20 осіб дістали поранення, серед них - 10-річна дівчинка, - ЗМІ.
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01.03.2026 15:48 Відповісти
Нема такого поняття як ісламський світ . Америка і Ізраїль бомбили Іран а Іран наніс удари по Кувейту ...
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01.03.2026 16:13 Відповісти
Вбийте Хвуйла
за те що не захистив брата
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02.03.2026 06:18 Відповісти
 
 