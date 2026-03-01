Трамп пригрозив Ірану ударом небаченої сили у разі ескалації

Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що у разі подальшої ескалації або нових атак на нього чекає удар небаченої потужності.

Про це президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Президент США наголосив, що Іран відкрито заявив про намір завдати "надзвичайно потужного удару" вже сьогодні.

За словами Трампа, ця атака, яку готує Тегеран, може перевершити за масштабом усі попередні операції іранського режиму.

Погроза Трампа

"Їм краще цього не робити. Якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них із силою, якої ніколи раніше не бачили! Дякую за увагу до цього питання!" - написав президент США.

Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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