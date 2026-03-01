Трамп пригрозив Ірану ударом небаченої сили у разі ескалації
Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що у разі подальшої ескалації або нових атак на нього чекає удар небаченої потужності.
Про це президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Президент США наголосив, що Іран відкрито заявив про намір завдати "надзвичайно потужного удару" вже сьогодні.
За словами Трампа, ця атака, яку готує Тегеран, може перевершити за масштабом усі попередні операції іранського режиму.
Погроза Трампа
"Їм краще цього не робити. Якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них із силою, якої ніколи раніше не бачили! Дякую за увагу до цього питання!" - написав президент США.
Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+14 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар01.03.2026 11:40 Відповісти Посилання
+13 Randall Flag #387882
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+8 Green Bill #603485
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А власну думку тут може висказати будь хто. Від нового Сенекі до нащадків Шарікова, і навіть ви.
- Іран запитує, а можна не залишати?
- Викреслюю!
Трамп: Да, дискомбобулятор. Вообще мне нельзя об этом рассказывать, скажу лишь, что у них все вдруг перестало работать. Вот что это такое. Это я придумал ему название, чем немало горжусь. Короче, там все было моментально дискомбобулировано. Ведь они-то были готовы! Но когда мы прилетели, они ничего не смогли сделать.
Журналист: Вы же наблюдали за всем по видео, не так ли?
Трамп: Там просто все было дискомбобулировано! Все!
Журналист: И ничего не работало? Включая живую силу?
Трамп: Скажем так, у нас вообще не было потерь. А ведь они прекрасные бойцы. И локация была не из приятных. Это была военная база! Самая большая, кстати, на территории Южной Америки. Резиденция была внутри базы. И вот в таких тяжелых условиях мы не понесли никаких потерь, ни в живой силе, ни в технике.
Журналист: Все было дискомбобулировано?
Трамп: Да.
https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/211209173417-cia-logo-file.jpg?c=16x9&q=h_653,w_1160,c_fill/f_avif
Центральне розвідувальне управління США прогнозує, що в разі ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї під час американсько-ізраїльської військової операції, владу в країні можуть захопити ще більш радикальні ісламісти.
Джерело: агентство "Reuters" із посиланням на двох поінформованих співрозмовників у розвідці.
Деталі: За інформацією співрозмовників агентства, відповідні оцінки ЦРУ були підготовлені протягом останніх двох тижнів. Американська розвідка комплексно проаналізувала можливий розвиток подій в Ірані після втручання Сполучених Штатів. Зокрема, спецслужба вивчала, наскільки військова операція здатна спровокувати зміну режиму в Ісламській Республіці.
Офіційні представники Центрального розвідувального управління відмовилися коментувати цю інформацію.
он по рашці не хоче - вдарив по Україні..
"матка всіх терористів світу сидить в
москвібейджіні".
Война, начавшаяся в субботу, имеет цель смену режима в Иране. Собственно, об этом прямо заявил и Трамп в своем видеообращении.
Это видеообращение было не по телевидению в прямом эфире, не из Белого Дома, не с трибуны Конгресса. 47-й президент опубликовал его в своей социальной сети Truth Social в 2:30 ночи по времени Восточного побережья. То ли он обращался только к своим сторонникам и подписчикам. То ли к иранцам в первую очередь. Непонятно. И записано это видеообращение было не в Белом Доме, а в Мар-а-Лаго, поместье Трампа во Флориде, откуда он и руководит теперь войной.
В Иране только что было подавлено массовое народное выступление против режима. Оценить число жертв достоверно невозможно, но по многим данным, публикуемым западными СМИ, опричниками режима могли быть убиты десятки тысяч людей. Поднимутся ли снова люди, рискуя жизнью, на борьбу с режимом? Ответа на этот вопрос нет. Достаточно ли для людей того, что к ним обратился Трамп в своей социальной сети? Но в Иране не работает Интернет, и обращение Трампа вряд ли вообще кто-то слышал. А вот вещание Голоса Америки на языке фарси, как и на всех других языках, было 47-м президентом США ликвидировано в прошлом году.