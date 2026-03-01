УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9047 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
4 933 56

Трамп пригрозив Ірану ударом небаченої сили у разі ескалації

Трамп назвав провал переговорів однією з головних причин початку операції проти Ірану

Президент США Дональд Трамп попередив Іран, що у разі подальшої ескалації або нових атак на нього чекає удар небаченої потужності.

Про це президент США Дональд Трамп написав у Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Президент США наголосив, що Іран відкрито заявив про намір завдати "надзвичайно потужного удару" вже сьогодні.

За словами Трампа, ця атака, яку готує Тегеран, може перевершити за масштабом усі попередні операції іранського режиму.

Погроза Трампа

"Їм краще цього не робити. Якщо вони це зроблять, ми вдаримо по них із силою, якої ніколи раніше не бачили! Дякую за увагу до цього питання!" - написав президент США.

Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.

Читайте також: Іран атакував ракетами Тель-Авів: одна людина загинула, щонайменше 20 поранених

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: ЦАХАЛ заявив про ліквідацію семи іранських військових чиновників

Автор: 

Іран (3472) Трамп Дональд (8911)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Тромбу краще вдарити по кремлю. Знищивши московський режим, всі інші режими в світі заб'ються під лавку і носа не висовуватимуть. Бо матка всіх терористів світу сидить в моцкві. Рашисти даже не приховують що на близькому сході їм потрібна вічна війна щоб підтримувати високі ціни на нафту і газ. І повірте, вони для цього все роблять.
показати весь коментар
01.03.2026 11:40 Відповісти
+13
Дискомбобулятором???
показати весь коментар
01.03.2026 11:15 Відповісти
+8
Додик, давай для начала потренируйся на }{уйле !!!
показати весь коментар
01.03.2026 11:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хана Ірану - залишиться тільки мокре місце - Трамп
показати весь коментар
01.03.2026 11:14 Відповісти
Не згоден. Без наземной операції та забузпечення курдів та інще населення зброєю з бк тоща на тіх руїнах ця ракова пухлива розрастется дуже швидки. Китай з Парашей допоможуть.
показати весь коментар
01.03.2026 11:25 Відповісти
Так я за наземну операцію вчора писав - там 1 млн стражів - а це стьоб
показати весь коментар
01.03.2026 11:34 Відповісти
Коваль,а скільки в цапорилії,менше стражів і що цапи домоглись.США ще нічого не приміняла,а там є що примінить.Цапорилі не полізуть,путло всіх кришів кидає.
показати весь коментар
01.03.2026 11:55 Відповісти
Не полізуть
показати весь коментар
01.03.2026 11:57 Відповісти
Куди ще цапорилі полізуть? У них самих для фронту в Україні людей нема, почали студентів в армію агітувати.
показати весь коментар
01.03.2026 12:00 Відповісти
думаю там сидят в штабах люди не тупее цензорных трибунов и сами понимают что им делать
показати весь коментар
01.03.2026 11:38 Відповісти
Це дуже добре шо ви думаєтє. Дуже добре і навіть вселяє надію стосовно вас.
А власну думку тут може висказати будь хто. Від нового Сенекі до нащадків Шарікова, і навіть ви.
показати весь коментар
01.03.2026 11:45 Відповісти
Мені взагалі несрати на вашу думку. Та і на вас.
показати весь коментар
01.03.2026 13:19 Відповісти
смешной ты человечек, сначала доказывал целый день как тебе пофиг а потом побежал жаловаться модерам чтобы потерли. Господи
показати весь коментар
02.03.2026 13:13 Відповісти
Якут, я на таке гівно людства як ти, з тавром "росиянин", не скаржусь. Я на до вас відношусь як до тупого дохлого скота.
показати весь коментар
02.03.2026 13:24 Відповісти
🤣
показати весь коментар
02.03.2026 01:08 Відповісти
...
- Іран запитує, а можна не залишати?
- Викреслюю!
показати весь коментар
01.03.2026 11:47 Відповісти
Дискомбобулятором???
показати весь коментар
01.03.2026 11:15 Відповісти
О забув, як ця вундрервафля зветься. Дяк, що нагадали!
показати весь коментар
01.03.2026 11:46 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 11:50 Відповісти
Журналист: Вы упомянули о нашем новом оружии. Об этом «дискомбобуляторе». Что это вообще такое?

Трамп: Да, дискомбобулятор. Вообще мне нельзя об этом рассказывать, скажу лишь, что у них все вдруг перестало работать. Вот что это такое. Это я придумал ему название, чем немало горжусь. Короче, там все было моментально дискомбобулировано. Ведь они-то были готовы! Но когда мы прилетели, они ничего не смогли сделать.

Журналист: Вы же наблюдали за всем по видео, не так ли?

Трамп: Там просто все было дискомбобулировано! Все!

Журналист: И ничего не работало? Включая живую силу?

Трамп: Скажем так, у нас вообще не было потерь. А ведь они прекрасные бойцы. И локация была не из приятных. Это была военная база! Самая большая, кстати, на территории Южной Америки. Резиденция была внутри базы. И вот в таких тяжелых условиях мы не понесли никаких потерь, ни в живой силе, ни в технике.

Журналист: Все было дискомбобулировано?

Трамп: Да.
показати весь коментар
01.03.2026 12:07 Відповісти
Досить вже "потужністями" мінятися- якщо справді можеш то рівняй їх з землею
показати весь коментар
01.03.2026 11:16 Відповісти
іво-бобулятором
показати весь коментар
01.03.2026 11:17 Відповісти
*мірятися*
показати весь коментар
01.03.2026 11:28 Відповісти
Звезда Смерти имени Трампа заняла позицию.
показати весь коментар
01.03.2026 11:19 Відповісти
Демократы,как верные союзники аятолл,помешают разобраться с иранскими религиозными фанатиками.
показати весь коментар
01.03.2026 11:21 Відповісти
хахахха, это в точку. Америке повезло с Трампом
показати весь коментар
01.03.2026 11:39 Відповісти
Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего чем одним только добрым словом
показати весь коментар
01.03.2026 11:22 Відповісти
Покидьку ,роби ,а не варнякай(Ти віриш цим приматам так як і ***** ?(((
показати весь коментар
01.03.2026 11:25 Відповісти
Було б чим Іран ще учора ударив би, можливо запустить залишки ракет на тому і усе.
показати весь коментар
01.03.2026 11:25 Відповісти
ЦРУ: Після можливої смерті Хаменеї владу в Ірані можуть захопити ще більш радикальні ісламісти - "https://www.reuters.com/world/middle-east/prior-iran-attacks-cia-assessed-khamenei-would-be-replaced-by-hardline-irgc-2026-02-28/ Reuters"
https://media.cnn.com/api/v1/images/stellar/prod/211209173417-cia-logo-file.jpg?c=16x9&q=h_653,w_1160,c_fill/f_avif
Центральне розвідувальне управління США прогнозує, що в разі ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї під час американсько-ізраїльської військової операції, владу в країні можуть захопити ще більш радикальні ісламісти.
Джерело: агентство "Reuters" із посиланням на двох поінформованих співрозмовників у розвідці.
Деталі: За інформацією співрозмовників агентства, відповідні оцінки ЦРУ були підготовлені протягом останніх двох тижнів. Американська розвідка комплексно проаналізувала можливий розвиток подій в Ірані після втручання Сполучених Штатів. Зокрема, спецслужба вивчала, наскільки військова операція здатна спровокувати зміну режиму в Ісламській Республіці.
Офіційні представники Центрального розвідувального управління відмовилися коментувати цю інформацію.
показати весь коментар
01.03.2026 11:25 Відповісти
коли б це трампло слухав розумних радників? він захотів - він вдарив.
он по рашці не хоче - вдарив по Україні..
показати весь коментар
01.03.2026 11:40 Відповісти
Додик, давай для начала потренируйся на }{уйле !!!
показати весь коментар
01.03.2026 11:26 Відповісти
❗️Сьогодні Іран вдарить по США та Ізраїлю з такою силою, якою вони ніколи не відчували, - секретар Ради нацбезпеки Ірану Алі Ларіджані вийшов з погрозами
показати весь коментар
01.03.2026 11:28 Відповісти
сперечатися у кого товще
показати весь коментар
01.03.2026 11:29 Відповісти
Іран це не тільки Персія але більша частина Азербайджану і Курдистан .
показати весь коментар
01.03.2026 11:35 Відповісти
Ну відверто кажучі, курди стовідсотково за аятолл не впишуться. В них свої рахунки до режиму.
показати весь коментар
01.03.2026 11:51 Відповісти
на випадок ескалації, зеля вже послав два літаки до телаві. одним - кращого свого друга міедича та подєльніків вивезти, а іншим папу сашу та маму ріму. а то їм там в войну не вижить на їх мізєрні пєнзії ))
показати весь коментар
01.03.2026 11:35 Відповісти
нічого не буде!!!! ***** попросить свого дружбана не бити по ірану, бо у нього там економічні інтєрєси!! ))
показати весь коментар
01.03.2026 11:38 Відповісти
Тромбу краще вдарити по кремлю. Знищивши московський режим, всі інші режими в світі заб'ються під лавку і носа не висовуватимуть. Бо матка всіх терористів світу сидить в моцкві. Рашисти даже не приховують що на близькому сході їм потрібна вічна війна щоб підтримувати високі ціни на нафту і газ. І повірте, вони для цього все роблять.
показати весь коментар
01.03.2026 11:40 Відповісти
Все так, але трішечки не так.
"матка всіх терористів світу сидить в москві бейджіні".
показати весь коментар
01.03.2026 13:15 Відповісти
Трамм страшить так само як іранці. Ті страшать серетними ракетами, а Трамп потужним ударом. Головного моллу прикінчили то треба зупинитись бо Нобелівську медальку заберуть. )
показати весь коментар
01.03.2026 11:43 Відповісти
У мене таке враження по коментам,що це рашасерурс
показати весь коментар
01.03.2026 11:45 Відповісти
Хто проти русскіх той єврей, а хто проти євреїв той русскій. Чи навпаки?...бо я вже заплутався ...
показати весь коментар
01.03.2026 12:02 Відповісти
Кому, кому, а от Ізраелю дістанеться. Комбінована атака, як це роблять рашисти в Україні - спочатку шахеди, шоб виснажити купол, а потім туди ж ракети, через пів-години.
показати весь коментар
01.03.2026 11:49 Відповісти
ми глибоко занепокоєні
показати весь коментар
02.03.2026 01:11 Відповісти
деды продолжают меряться своими письками (((
показати весь коментар
01.03.2026 11:51 Відповісти
Бєларуси нє пазволят..
показати весь коментар
01.03.2026 11:58 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-glavnoe-k-koncu-nedeli-subbota-28-fevralya-2026---igor-aizenberg/185033#gsc.tab=0 Ігор Айзенберг, український та американський вчений в сфері ІТ, професор Манхеттенського університету:
Война, начавшаяся в субботу, имеет цель смену режима в Иране. Собственно, об этом прямо заявил и Трамп в своем видеообращении.
Это видеообращение было не по телевидению в прямом эфире, не из Белого Дома, не с трибуны Конгресса. 47-й президент опубликовал его в своей социальной сети Truth Social в 2:30 ночи по времени Восточного побережья. То ли он обращался только к своим сторонникам и подписчикам. То ли к иранцам в первую очередь. Непонятно. И записано это видеообращение было не в Белом Доме, а в Мар-а-Лаго, поместье Трампа во Флориде, откуда он и руководит теперь войной.
В Иране только что было подавлено массовое народное выступление против режима. Оценить число жертв достоверно невозможно, но по многим данным, публикуемым западными СМИ, опричниками режима могли быть убиты десятки тысяч людей. Поднимутся ли снова люди, рискуя жизнью, на борьбу с режимом? Ответа на этот вопрос нет. Достаточно ли для людей того, что к ним обратился Трамп в своей социальной сети? Но в Иране не работает Интернет, и обращение Трампа вряд ли вообще кто-то слышал. А вот вещание Голоса Америки на языке фарси, как и на всех других языках, было 47-м президентом США ликвидировано в прошлом году.
показати весь коментар
01.03.2026 12:55 Відповісти
Дід мусить тепер дуже голосно брехати, бо на його маленьку брехню вже ніхто уваги не звертає. Так і голос втратити можна... Популізм дуже шкідливий для здоров'я...
показати весь коментар
01.03.2026 14:36 Відповісти
Трампон Трампакс, а ***** не хочешь ничего сказать?!
показати весь коментар
01.03.2026 16:24 Відповісти
 
 