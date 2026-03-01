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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Атаки Ірану на Ізраїль Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
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Іран пригрозив найпотужнішою в історії наступальною операцією: Змусимо Вашингтон і Тель-Авів капітулювати

Іран викликав послів ЄС через підтримку протестів

Тегеран офіційно заявив про запуск масштабної військової операції у відповідь на знищення верховного лідера держави.

Про це пише Al Jazeera, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар готує Корпус вартових ісламської революції, і, за твердженням керівництва Ірану, ця операція нібито здатна докорінно змінити розстановку сил на Близькому Сході.

Після офіційного підтвердження загибелі аятоли силова структура режиму оприлюднила різку й безкомпромісну заяву. Представники військового крила пообіцяли широкомасштабну відплату, наголосивши, що під удар можуть потрапити не лише ізраїльські об’єкти, а й американські військові бази та інфраструктура в усьому регіоні.

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Найпотужніша наступальна операція в історії

"Це буде найпотужніша наступальна операція в історії Ісламської Республіки. Ми не зупинимося, доки ворог не буде розбитий", - сказано у заяві КВІР.

Серед пріоритетних цілей Тегеран назвав:

  • американські військові об’єкти на Близькому Сході, зокрема бази у Іраку та Сирії;

  • стратегічну інфраструктуру Ізраїля, який в офіційній риториці Ірану іменують "сіоністським утворенням";

  • центри ухвалення рішень, що, за версією іранської сторони, причетні до операції з ліквідації верховного лідера.

Своєю чергою, президент Ірану Масуд Пезешкіан підтвердив, що країна відкидає будь-які спроби дипломатичного врегулювання на цьому етапі. Він назвав вбивство Хаменеї "тяжким злочином", який вимагає лише силової відповіді.

"Ми змусимо Америку і сіоністське утворення пошкодувати про це. Наша відповідь буде настільки потужною, що змусить Вашингтон та Тель-Авів капітулювати", - наголосив Пезешкіан, додавши, що справу Хаменеї буде продовжено.

Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Ізраїль (1988) Іран (3472) США (26703)
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Топ коментарі
+47
Щоб змусити Ізраїль та США капітулювати, треба провести успішні наземні операції на їх територіях.
Тобто якщо США та Ізраїль не починають наземну операцію, її починає Іранський режим.
Схоже, вони там вирішили остаточно уїбатись об стінку.
Удачі, ****.
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01.03.2026 09:34 Відповісти
+23
Гітлер теж в 1945 про тотальну війну казав, потискуючи руку дітям з Гітлерюгенд
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01.03.2026 09:35 Відповісти
+22
Вона максимум може кілька гектарів забруднити і все.Тоді вже гарантоване буде знищення всіх іранських керівників.
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01.03.2026 09:42 Відповісти
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Памятаю живих станіліністів, яких обробляли з народження. На початку 90-х вони залишалися вірними "штиками" КПРС. Ніякі зміни в світі не могли змінити їх безмежну відданість сталіну. Смерть сталіна і його похорони для них були сакральним виголошенням клятв до останнього подиху прямувати визначеним сталіном шляхом. То ж релігійні фанатики Ірану ще більш оброблені та зомбовані. Релігійі війни не припиняються ніколи бо будь який компроміс з ворогом означає компроміс з самим Сатаною, Іблісом чи ще там якимсь ворогом Бога. Для "істинно-віруючого" це неможливо в принципі. На щастя релігійних або ідеологічних фанатиків, навіть за повного зомбування націй!, ніколи не буває більше 15% населення і врешті завжди перемагає світський здоровий глузд, інстинкт самозбереження і продовження роду. Єдиною ідеологією ********* світу яка здатна сприяти розвитку націй є світські Права людини. Все інше омана...
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01.03.2026 10:54 Відповісти
Хотелось бы верить , что их 15 % , но судя по тому , что сейчас происходит в Иране и как они скандируют Смерть Америки , то там все 100% фанатиков исламистов …
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01.03.2026 11:27 Відповісти
їх повно по всьому світу
Якщо в Німеччині почнуть квакати
саме зараз потрібно їх прямо з поліції на депортацію направляти
тому ще це пряма підтримка релігійного екстремізму, а не мусульманства
Було б бажання
Бо завтра вокзали вибухатимуть
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01.03.2026 13:18 Відповісти
Дайош Тель-Авів за трідня!
Ну шо там іво пабіждать, ну Тель-Авівже))
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01.03.2026 11:02 Відповісти
Словам вже давно ніхто не вірить, картинку давайте! 🤣
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01.03.2026 12:12 Відповісти
На все що вони здатні так провести надпотужнішу операцію проти власного беззбройного народу...тут вони випереджають навіть комуністів
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01.03.2026 11:08 Відповісти
Там хоча би народ є, а на ху.... лостані тільки бидло, яке називається населенням
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01.03.2026 11:14 Відповісти
Ну нарешті..
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01.03.2026 11:09 Відповісти
Іран повинен спочатку ху... лостану помститися, як гарантові, якому він допомагав, а коли дали пі...дюлей йому, то у другана не чутно було навіть щоб кінь ху...ла щось проіржал, не кажучи вже про допомогу
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01.03.2026 11:12 Відповісти
Найпотужнішу в історії купу накладуть вони. Народ ірану вже святкує на вулицях знищення цього диктатора. Так що скоріше іранці доб'ють свій режим ніж підуть за нього воювати. Коли хочеш погрожувати якісь країні не потрібно розстрілювати свій народ.
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01.03.2026 11:14 Відповісти
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/smert-ameritsi-irantsi-vijshli-na-vulitsi-z-portretami-hamenei-i-zaklikali-do-pomsti.htm

Они там все фанатики исламисты , у них крышу рвет на религии , так что скорее всего к власти опять придёт Хаменеи 2 …
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01.03.2026 11:22 Відповісти
Завтра мої колеги тунісці будуть нєгадавать,який рудий покидьок поганий)Так,він поганий,але для українців шахедна вічність може ,якщо не припинитися повністю,то зменшитися в рази,це їм і повідомлю)
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01.03.2026 11:29 Відповісти
дай Бог, але каци розгорнули своє виробництво
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02.03.2026 01:17 Відповісти
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01.03.2026 11:34 Відповісти
Найшлися вояки, мабуть забули як з Іраком мучилися.
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01.03.2026 11:56 Відповісти
По улицам Слона водили,Как видно напоказ
-Известно, что Слоны в диковинку у нас
-Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться,
Ну, так и лезет в драку с ним.
«Соседка, перестань срамиться»,
Ей шавка говорит: «тебе ль с Слоном возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет Вперед
И лаю твоего совсем не примечает».
-«Эх, эх!» ей Моська отвечает:
«Вот то́-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! Знать она сильна
Что лает на слона!"»
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01.03.2026 12:14 Відповісти
Горох військам вже роздали ???
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01.03.2026 12:17 Відповісти
Ану ж бо, утріть носа рудому дятлу 😊
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01.03.2026 12:56 Відповісти
Будуть торбити Воронеж 100 пудово!(((
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01.03.2026 12:56 Відповісти
Доживет ли Пезешкян до вторника?
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01.03.2026 15:04 Відповісти
а ще наберіть в рот лайна і плюнте на них
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01.03.2026 15:44 Відповісти
Все як завжди від чалмоголових божевільних фанатиків: пук, срєньк.
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01.03.2026 22:41 Відповісти
ПедоКраснов з другом прутіна та Катару Натаньяху будуть раді.
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01.03.2026 22:53 Відповісти
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