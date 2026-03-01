Іран пригрозив найпотужнішою в історії наступальною операцією: Змусимо Вашингтон і Тель-Авів капітулювати

Тегеран офіційно заявив про запуск масштабної військової операції у відповідь на знищення верховного лідера держави.

Про це пише Al Jazeera, інформує Цензор.НЕТ.

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Удар готує Корпус вартових ісламської революції, і, за твердженням керівництва Ірану, ця операція нібито здатна докорінно змінити розстановку сил на Близькому Сході.

Після офіційного підтвердження загибелі аятоли силова структура режиму оприлюднила різку й безкомпромісну заяву. Представники військового крила пообіцяли широкомасштабну відплату, наголосивши, що під удар можуть потрапити не лише ізраїльські об’єкти, а й американські військові бази та інфраструктура в усьому регіоні.

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Найпотужніша наступальна операція в історії

"Це буде найпотужніша наступальна операція в історії Ісламської Республіки. Ми не зупинимося, доки ворог не буде розбитий", - сказано у заяві КВІР.

Серед пріоритетних цілей Тегеран назвав:

американські військові об’єкти на Близькому Сході, зокрема бази у Іраку та Сирії;

стратегічну інфраструктуру Ізраїля, який в офіційній риториці Ірану іменують "сіоністським утворенням";

центри ухвалення рішень, що, за версією іранської сторони, причетні до операції з ліквідації верховного лідера.

Своєю чергою, президент Ірану Масуд Пезешкіан підтвердив, що країна відкидає будь-які спроби дипломатичного врегулювання на цьому етапі. Він назвав вбивство Хаменеї "тяжким злочином", який вимагає лише силової відповіді.

"Ми змусимо Америку і сіоністське утворення пошкодувати про це. Наша відповідь буде настільки потужною, що змусить Вашингтон та Тель-Авів капітулювати", - наголосив Пезешкіан, додавши, що справу Хаменеї буде продовжено.

Нагадаємо, верховний лідер Хаменеї загинув під час масованих ракетних ударів США та Ізраїлю.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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