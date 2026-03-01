Иран пригрозил самой мощной в истории наступательной операцией: Заставим Вашингтон и Тель-Авив капитулировать

Тегеран официально заявил о запуске масштабной военной операции в ответ на уничтожение верховного лидера государства.

Об этом пишет Al Jazeera, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удар готовит Корпус стражей исламской революции, и, по утверждению руководства Ирана, эта операция якобы способна коренным образом изменить расстановку сил на Ближнем Востоке.

После официального подтверждения гибели аятоллы силовая структура режима обнародовала резкое и бескомпромиссное заявление. Представители военного крыла пообещали широкомасштабную расплату, подчеркнув, что под удар могут попасть не только израильские объекты, но и американские военные базы и инфраструктура во всем регионе.

Читайте: Гутерриш в Совбезе ООН призвал США и Иран вернуться за стол переговоров

Самая мощная наступательная операция в истории

"Это будет самая мощная наступательная операция в истории Исламской Республики. Мы не остановимся, пока враг не будет разбит", - говорится в заявлении КВИР.

Среди приоритетных целей Тегеран назвал:

американские военные объекты на Ближнем Востоке, в частности базы в Ираке и Сирии;

стратегическую инфраструктуру Израиля, который в официальной риторике Ирана именуют "сионистским образованием";

центры принятия решений, которые, по версии иранской стороны, причастны к операции по ликвидации верховного лидера.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что страна отвергает любые попытки дипломатического урегулирования на этом этапе. Он назвал убийство Хаменеи "тяжким преступлением", которое требует только силового ответа.

"Мы заставим Америку и сионистское образование пожалеть об этом. Наш ответ будет настолько мощным, что заставит Вашингтон и Тель-Авив капитулировать", - подчеркнул Пезешкиан, добавив, что дело Хаменеи будет продолжено.

Напомним, верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля.

Читайте также: Иран атаковал ракетами Тель-Авив: один человек погиб, не менее 20 раненых

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: ЦАХАЛ заявил о ликвидации семи иранских военных чиновников