Иран пригрозил самой мощной в истории наступательной операцией: Заставим Вашингтон и Тель-Авив капитулировать
Тегеран официально заявил о запуске масштабной военной операции в ответ на уничтожение верховного лидера государства.
Об этом пишет Al Jazeera, информирует Цензор.НЕТ.
Удар готовит Корпус стражей исламской революции, и, по утверждению руководства Ирана, эта операция якобы способна коренным образом изменить расстановку сил на Ближнем Востоке.
После официального подтверждения гибели аятоллы силовая структура режима обнародовала резкое и бескомпромиссное заявление. Представители военного крыла пообещали широкомасштабную расплату, подчеркнув, что под удар могут попасть не только израильские объекты, но и американские военные базы и инфраструктура во всем регионе.
Самая мощная наступательная операция в истории
"Это будет самая мощная наступательная операция в истории Исламской Республики. Мы не остановимся, пока враг не будет разбит", - говорится в заявлении КВИР.
Среди приоритетных целей Тегеран назвал:
-
американские военные объекты на Ближнем Востоке, в частности базы в Ираке и Сирии;
-
стратегическую инфраструктуру Израиля, который в официальной риторике Ирана именуют "сионистским образованием";
-
центры принятия решений, которые, по версии иранской стороны, причастны к операции по ликвидации верховного лидера.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что страна отвергает любые попытки дипломатического урегулирования на этом этапе. Он назвал убийство Хаменеи "тяжким преступлением", которое требует только силового ответа.
"Мы заставим Америку и сионистское образование пожалеть об этом. Наш ответ будет настолько мощным, что заставит Вашингтон и Тель-Авив капитулировать", - подчеркнул Пезешкиан, добавив, что дело Хаменеи будет продолжено.
Напомним, верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Тобто якщо США та Ізраїль не починають наземну операцію, її починає Іранський режим.
Схоже, вони там вирішили остаточно уїбатись об стінку.
Удачі, ****.
А ось "отвєтка" стане справою честі всієї 340-мільйонної нації з першою армією і першою економікою світу, і з купою союзників, які теж не хочуть собі "брудних бомб".
Але в любому випадку зараз нафта почне зростати,тільки не ясно ще з якою динамікою. Фьючи поки в одноцифрових процентах але завтра на відкритті бірж по коммодітіс і індексах побачим.
Це все (зростання ціни) звістно на руку московії і частково США,якщо вони будуть брати дешеву мадурівську нафту і зглажувати ціну на галон у США для своїх громадян.
, по всіх каналах показують, як люди святкують смерть хаменеї
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/smert-ameritsi-irantsi-vijshli-na-vulitsi-z-portretami-hamenei-i-zaklikali-do-pomsti.htm
«Народ» походу повернул не туда … 🤪
Ізраїль не стане... А Вашингтон здатний до капітуляції - з Афганістану дременули, з Кореї, з В'єтнаму... Трамп то видасть за свою миротворчість
Куди податися віруючий людини ?
Ну шо там іво пабіждать, ну Тель-Авівже))
Підари!
Вам всім, вашим Сиріям, Іранам --- *****!
Читайте по губах і по складах:
Велика, Волохата, Рожева ПИИИ-ЗДА !!!
Они там все фанатики исламисты , у них крышу рвет на религии , так что скорее всего к власти опять придёт Хаменеи 2 …