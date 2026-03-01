РУС
7 449 96

Иран пригрозил самой мощной в истории наступательной операцией: Заставим Вашингтон и Тель-Авив капитулировать

Тегеран официально заявил о запуске масштабной военной операции в ответ на уничтожение верховного лидера государства.

Об этом пишет Al Jazeera, информирует Цензор.НЕТ.

Удар готовит Корпус стражей исламской революции, и, по утверждению руководства Ирана, эта операция якобы способна коренным образом изменить расстановку сил на Ближнем Востоке.

После официального подтверждения гибели аятоллы силовая структура режима обнародовала резкое и бескомпромиссное заявление. Представители военного крыла пообещали широкомасштабную расплату, подчеркнув, что под удар могут попасть не только израильские объекты, но и американские военные базы и инфраструктура во всем регионе.

Самая мощная наступательная операция в истории

"Это будет самая мощная наступательная операция в истории Исламской Республики. Мы не остановимся, пока враг не будет разбит", - говорится в заявлении КВИР.

Среди приоритетных целей Тегеран назвал:

  • американские военные объекты на Ближнем Востоке, в частности базы в Ираке и Сирии;

  • стратегическую инфраструктуру Израиля, который в официальной риторике Ирана именуют "сионистским образованием";

  • центры принятия решений, которые, по версии иранской стороны, причастны к операции по ликвидации верховного лидера.

В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что страна отвергает любые попытки дипломатического урегулирования на этом этапе. Он назвал убийство Хаменеи "тяжким преступлением", которое требует только силового ответа.

"Мы заставим Америку и сионистское образование пожалеть об этом. Наш ответ будет настолько мощным, что заставит Вашингтон и Тель-Авив капитулировать", - подчеркнул Пезешкиан, добавив, что дело Хаменеи будет продолжено.

Напомним, верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Автор: 

Израиль (501) Иран (785) США (7117)
Топ комментарии
+35
Щоб змусити Ізраїль та США капітулювати, треба провести успішні наземні операції на їх територіях.
Тобто якщо США та Ізраїль не починають наземну операцію, її починає Іранський режим.
Схоже, вони там вирішили остаточно уїбатись об стінку.
Удачі, ****.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:34 Ответить
+19
Вона максимум може кілька гектарів забруднити і все.Тоді вже гарантоване буде знищення всіх іранських керівників.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:42 Ответить
+16
Гітлер теж в 1945 про тотальну війну казав, потискуючи руку дітям з Гітлерюгенд
показать весь комментарий
01.03.2026 09:35 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 09:32 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 10:00 Ответить
Ой баюс,баюс
показать весь комментарий
01.03.2026 10:03 Ответить
Не смішно. Приблизно у 2010 році "Інтєрєсная газета" друкувала чиєсь пророцтво: У 2025 почнеться світова війна і якась мусульманська країна використає в Європі спочатку хімічну, а потім ядерну зброю. Європа стане малолюдною. Може в когось збереглись номери тої газети?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:32 Ответить
Ні,тими газетами самі кацапи вже підтерлися у свАїх перекошених сральниках..Може й хто зберіг цей "рарітет"..
показать весь комментарий
01.03.2026 10:39 Ответить
🤣💯 єдиний корисний функціонал таких "інтєрєсних газєт".
показать весь комментарий
01.03.2026 11:27 Ответить
проверте кукуху )))) вспоминать всякий бред ....да плять станет безлюдной но только сразу после того как развалиться америка))))
показать весь комментарий
01.03.2026 10:58 Ответить
Тоже вспомнил о ней. Там про кислотные дожди ещё. Валяется где-то.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:29 Ответить
Щоб змусити Ізраїль та США капітулювати, треба провести успішні наземні операції на їх територіях.
Тобто якщо США та Ізраїль не починають наземну операцію, її починає Іранський режим.
Схоже, вони там вирішили остаточно уїбатись об стінку.
Удачі, ****.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:34 Ответить
Грязную ядерную бомбу подорвут в двух трех больших городах, с угрозой ещё в десяти, США вот и капитулируют сразу
показать весь комментарий
01.03.2026 09:41 Ответить
Вона максимум може кілька гектарів забруднити і все.Тоді вже гарантоване буде знищення всіх іранських керівників.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:42 Ответить
Ой не скажіть...В Штатах звиклий снігопад здатний викликати паніку і одномоментне спустошення супермаркетів.Люди живуть в комфорті,розніжені,боягузливі і при тому звикли весь час боротись за якісь там свої права.Жити в умовах постійних терактів вони просто не здатні ні фізично,ні морально...
показать весь комментарий
01.03.2026 10:32 Ответить
Постійних не буде.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:37 Ответить
Як сказав Літій нижче, це - точкові ураження, і не факт, що 100% летальні.
А ось "отвєтка" стане справою честі всієї 340-мільйонної нації з першою армією і першою економікою світу, і з купою союзників, які теж не хочуть собі "брудних бомб".
показать весь комментарий
01.03.2026 09:48 Ответить
хіба що сраку вони собі підірвуть, це максимум
показать весь комментарий
01.03.2026 09:56 Ответить
Мешне кацапської пиз…овні слухай. Якби могли, вже б використали принаймні на территорії Ізраілю. А так: вже Хаменеї Кобзону підспівує, разом з керівником генштабу і керівником КСІРу.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:56 Ответить
Все тiльки починаеться
показать весь комментарий
01.03.2026 10:15 Ответить
ахахахах киев за три дня да кацапмы еще не начинали ахах
показать весь комментарий
01.03.2026 10:23 Ответить
Для цього треба радіоактивні відходи "на місці" захопити, значить треба атакувати АЕС, або сховища, бо таємне транспортування такої радіоактивності через кордон в достатній кількості фактично неможливо. Думаю у Ірана (та і у будь-кого іншого) не знайдеться спеціалістів-смертників для операції такого рівня складності. 🤔
показать весь комментарий
01.03.2026 10:00 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 10:16 Ответить
З грязного і немитого у персів є тільки дупа...
показать весь комментарий
01.03.2026 10:40 Ответить
Та ні. Але що показав Іран та Венесуела а також РФ - нема ЯЗ - тобі кранти, є ЯЗ - червона доріжка
показать весь комментарий
01.03.2026 09:34 Ответить
А вот Ким Чен Ина Тампон боится
показать весь комментарий
01.03.2026 09:38 Ответить
Нет.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:49 Ответить
Були б у Ина великі запаси нафти і ЯЗ не врятувала б...
показать весь комментарий
01.03.2026 09:52 Ответить
Трамп не хочет сориться с Си, которому прислуживает Ын. Но если психанёт, то буден тоже, что и с аятолой.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:02 Ответить
глупости ))) непобедимость Ына в том что он нахер никому не нужен , что ты собрался захватывать э той дыре ....кроме пары лямов голодных корейцев ?Подгонишь авианосцы потратишь бомбы что бы что?
показать весь комментарий
01.03.2026 11:03 Ответить
І таліби Пакистану?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:55 Ответить
Як показав Іран і Вннксуелла, менше вийобуйся і тебе ніхто не чіпатами.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:58 Ответить
Про В'єтнам ще розкажи..
показать весь комментарий
01.03.2026 10:44 Ответить
Гітлер теж в 1945 про тотальну війну казав, потискуючи руку дітям з Гітлерюгенд
показать весь комментарий
01.03.2026 09:35 Ответить
навчилися у кацапів всіх язиком перемогати
показать весь комментарий
01.03.2026 09:39 Ответить
Я завжди підорював, що вони щось курять. Але ні! Те, що вони вживають, значно потужніше за траву.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:38 Ответить
Щось забагато тексту як для справжньої погрози...
показать весь комментарий
01.03.2026 09:40 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 09:41 Ответить
Вмикнули кацапські понти, типу - "на Вашингтон!"
показать весь комментарий
01.03.2026 09:41 Ответить
Іранці! Потужно присягайте шаху!
показать весь комментарий
01.03.2026 09:42 Ответить
Фіг його знає. Може кацапи підігнали їм пару списаних стареньких тактичних ядерних боєголовок?
показать весь комментарий
01.03.2026 09:42 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 09:42 Ответить
Це напевно Іран до 1976 року
показать весь комментарий
01.03.2026 09:44 Ответить
до1979
показать весь комментарий
01.03.2026 10:19 Ответить
Ви можете мати і свою думку
показать весь комментарий
01.03.2026 10:22 Ответить
Якщо протримаются хоча б пару тижнів-місяць і щось значиме *********** типу нафтових терміналів, то тоді вже Китай буде допомогати і можливо буде проксі війна на Іранській терріторії. Короче дуже скоро побачимо диспозицію. Можливо навіть вже завтра,куди все йде.

Але в любому випадку зараз нафта почне зростати,тільки не ясно ще з якою динамікою. Фьючи поки в одноцифрових процентах але завтра на відкритті бірж по коммодітіс і індексах побачим.
Це все (зростання ціни) звістно на руку московії і частково США,якщо вони будуть брати дешеву мадурівську нафту і зглажувати ціну на галон у США для своїх громадян.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:44 Ответить
Китай не буде втручатися.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:05 Ответить
Багатотисячні зомбі вийшли на мітинги в різних містах Ірану та скандують смерть США, https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/smert-ameritsi-irantsi-vijshli-na-vulitsi-z-portretami-hamenei-i-zaklikali-do-pomsti.htm відео 🤦‍♂️
показать весь комментарий
01.03.2026 09:46 Ответить
Адмінресурс + скрєпоносци. Спробуй не вийди.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:51 Ответить
Це напевно стара картинка, на даний момент
, по всіх каналах показують, як люди святкують смерть хаменеї
показать весь комментарий
01.03.2026 10:21 Ответить
З сільської місцевості могли вівцейобів понаганяти
показать весь комментарий
01.03.2026 11:25 Ответить
Це кацапи постять старе з архівів...
показать весь комментарий
01.03.2026 10:47 Ответить
Схоже Пезешкіан теж фанат Кабзона..
показать весь комментарий
01.03.2026 09:52 Ответить
Без перевороту або без наземної операції 90 мільйонну країну з територією в 4 рази більшою за Україну не вийде перемогти. З переворотом американці проітикали, треба було розпочинати свою операцію тоді коли декілька місяців тому іранці виходили масово на вулиці. Зараз заколотники придушені, лідери в тюрмі або знищені. На що розраховує Трамп ХЗ, але в разі якщо війна затягнеться то для України це дуже хєрово, бо і американська зброя і увага американців та світу будуть спрямовані на цей конфлікт, а нафта зростатиме в ціні.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:52 Ответить
Та зброя яку дають в Україну ніякого відношення до Ірану не мае
показать весь комментарий
01.03.2026 10:16 Ответить
хер..о дурачком рости....
показать весь комментарий
01.03.2026 10:43 Ответить
Агонія пи₴дунів.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:53 Ответить
100% будуть грязні бомби.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:56 Ответить
Не буде, навіть при наявності ресурсу. Кожен з тих довбойобів знає, що як тільки він віддасть такий наказ, жити йому залишиться кілька годин. А чесати про героїчну смерть і гурій,то для лошків, щось типу "кожен з нас президент".
показать весь комментарий
01.03.2026 10:02 Ответить
Поки продемонстрували тільки труселя аятоли у такому стані...
показать весь комментарий
01.03.2026 10:49 Ответить
"Гавкаюча собака, не кусається...". "Відповісти" можна тільки тоді, коли цього хочуть народні маси... А "аятолли", з своїми "есесівцями-НКВДистами", вже так народ "дістали", що у них просто не буде чим "відповідать"...
показать весь комментарий
01.03.2026 09:56 Ответить
Тим часом у мережі з'явилися кадри з Ірану, на яких іранці закликають до помсти і скандують "Смерть Америці!"
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/smert-ameritsi-irantsi-vijshli-na-vulitsi-z-portretami-hamenei-i-zaklikali-do-pomsti.htm

«Народ» походу повернул не туда … 🤪
показать весь комментарий
01.03.2026 11:19 Ответить
Іран пригрозив найпотужнішою в історії наступальною операцією: Змусимо Вашингтон і Тель-Авів капітулювати.

Ізраїль не стане... А Вашингтон здатний до капітуляції - з Афганістану дременули, з Кореї, з В'єтнаму... Трамп то видасть за свою миротворчість
показать весь комментарий
01.03.2026 09:56 Ответить
З Кореї? Сіриєслі?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:04 Ответить
І яка то вже перемога трампона по рахунку буде?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:08 Ответить
Нанесуть кілька ракетних ударів, за які отримають ще додатково по голові і через місцевий телемарафон проголосять чергову перемогу над Ізраїлем та США
показать весь комментарий
01.03.2026 09:58 Ответить
Як завжди. Скоро ракети закінчаться у обох сторін. Через пару днів. І всі підуть святкувати перемогу і розповідати телевізору які вони герої. Може вже закінчилися.
показать весь комментарий
01.03.2026 09:59 Ответить
BGM-109 Tomahawk произведено 7302 шт., производство продолжается.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:07 Ответить
З 80-х. Вони ж солять їх і складають в банку. Чортові полоумни старпери.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:13 Ответить
На расії теж насолили і тепер українці гинуть. Прилітають і ті ракети які Україна передала в 90-х роках на кацапстан.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:19 Ответить
На жаль, навіть у ***** вже 4 роки ракети не закінчуються. А в США їх значно більше.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:19 Ответить
Ну може ракети в них ще й залишились в печерах, а от з пусковими вже проблема. Іран вже без системного ППО, американська космічна та авіарозвідка бачить усе. Нехай спробують
показать весь комментарий
01.03.2026 10:06 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 10:07 Ответить
Далеко не факт
показать весь комментарий
01.03.2026 10:12 Ответить
Ага... На тому світі всі, між собою, помиряться... Хоча, недавно прочитав цікаве оповідання - суміш фантастики і "фентезі", з релігійною складовою - нібито "вища сила", яка у людей іменується "Богом", створила один Рай, для всіх... Просто він "багатосегментний"... Таке собі поєднання "паралельних світів", у якому душі адептів різних релігій, існують в одному місці, але їх світи не пересікаються...
показать весь комментарий
01.03.2026 10:37 Ответить
" ДАЙОШ СВО " три дня и фсе !!
показать весь комментарий
01.03.2026 10:08 Ответить
Заключат с Мексикой и китаезами договор о военном сотрудничестве и потребуют вернуть Мексике Техас и Калифорнию,такие полчища Трамп ничем не остановит.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:10 Ответить
Техас и Калифорнія дуже хочуть до Мексики?
показать весь комментарий
01.03.2026 10:21 Ответить
Вы идиот,как куски территорий могут иметь желания?
показать весь комментарий
01.03.2026 11:18 Ответить
Значит рушниконосці вже визначились з розміром пісюна який вони візьмуть защеку.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:10 Ответить
Нехай жахне свою вусату фатіму поміж сідниць, перс сраний))))
показать весь комментарий
01.03.2026 10:11 Ответить
Напомнило школьные эпизоды - "а я вот выросту и всем вам отомщу" *убегает в слезах*.
показать весь комментарий
01.03.2026 10:17 Ответить
А потом Вовочка вырастает во Владимира (владимировича) и таки мстит...
показать весь комментарий
01.03.2026 10:36 Ответить
а все починається з релігії
показать весь комментарий
01.03.2026 10:23 Ответить
Як у кацапів: Конференция «Какая религия самая мирная?» традиционно закончилась сожжением неверных. ..
показать весь комментарий
01.03.2026 10:56 Ответить
А чи існують зараз "мирні релігії"? Чи всі виродилися в небезпечні секти ??
Куди податися віруючий людини ?
показать весь комментарий
01.03.2026 11:11 Ответить
Так і є. Релігії придумали задля того щоб керувати стадом рабів і збирати з них данину. Даже те ж християнство віщає що який би ти гріх не зробив, даже вбивство, то просто прийди в церкву, купи свічку, або дай попам грошей і вони відмолять і простять тобі всі гріхи. Тобто, якщо в тебе є гроші то можна грішити скільки тобі влізе. Самі багаті злочинці даже в церкву не ходять, а прямо в себе на задньому дворі котеджів поставили каплички для ''обнулення'' гріхів
показать весь комментарий
01.03.2026 11:21 Ответить
Памятаю живих станіліністів, яких обробляли з народження. На початку 90-х вони залишалися вірними "штиками" КПРС. Ніякі зміни в світі не могли змінити їх безмежну відданість сталіну. Смерть сталіна і його похорони для них були сакральним виголошенням клятв до останнього подиху прямувати визначеним сталіном шляхом. То ж релігійні фанатики Ірану ще більш оброблені та зомбовані. Релігійі війни не припиняються ніколи бо будь який компроміс з ворогом означає компроміс з самим Сатаною, Іблісом чи ще там якимсь ворогом Бога. Для "істинно-віруючого" це неможливо в принципі. На щастя релігійних або ідеологічних фанатиків, навіть за повного зомбування націй!, ніколи не буває більше 15% населення і врешті завжди перемагає світський здоровий глузд, інстинкт самозбереження і продовження роду. Єдиною ідеологією ********* світу яка здатна сприяти розвитку націй є світські Права людини. Все інше омана...
показать весь комментарий
01.03.2026 10:54 Ответить
Хотелось бы верить , что их 15 % , но судя по тому , что сейчас происходит в Иране и как они скандируют Смерть Америки , то там все 100% фанатиков исламистов …
показать весь комментарий
01.03.2026 11:27 Ответить
Дайош Тель-Авів за трідня!
Ну шо там іво пабіждать, ну Тель-Авівже))
показать весь комментарий
01.03.2026 11:02 Ответить
Дивовижна здатність підарських ботів навіть в найлютішій ***** шукати якийсь пазітів.

Підари!
Вам всім, вашим Сиріям, Іранам --- *****!

Читайте по губах і по складах:
Велика, Волохата, Рожева ПИИИ-ЗДА !!!
показать весь комментарий
01.03.2026 11:05 Ответить
На все що вони здатні так провести надпотужнішу операцію проти власного беззбройного народу...тут вони випереджають навіть комуністів
показать весь комментарий
01.03.2026 11:08 Ответить
Там хоча би народ є, а на ху.... лостані тільки бидло, яке називається населенням
показать весь комментарий
01.03.2026 11:14 Ответить
Ну нарешті..
показать весь комментарий
01.03.2026 11:09 Ответить
Іран повинен спочатку ху... лостану помститися, як гарантові, якому він допомагав, а коли дали пі...дюлей йому, то у другана не чутно було навіть щоб кінь ху...ла щось проіржал, не кажучи вже про допомогу
показать весь комментарий
01.03.2026 11:12 Ответить
Найпотужнішу в історії купу накладуть вони. Народ ірану вже святкує на вулицях знищення цього диктатора. Так що скоріше іранці доб'ють свій режим ніж підуть за нього воювати. Коли хочеш погрожувати якісь країні не потрібно розстрілювати свій народ.
показать весь комментарий
01.03.2026 11:14 Ответить
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/smert-ameritsi-irantsi-vijshli-na-vulitsi-z-portretami-hamenei-i-zaklikali-do-pomsti.htm

Они там все фанатики исламисты , у них крышу рвет на религии , так что скорее всего к власти опять придёт Хаменеи 2 …
показать весь комментарий
01.03.2026 11:22 Ответить
Завтра мої колеги тунісці будуть нєгадавать,який рудий покидьок поганий)Так,він поганий,але для українців шахедна вічність може ,якщо не припинитися повністю,то зменшитися в рази,це їм і повідомлю)
показать весь комментарий
01.03.2026 11:29 Ответить
 
 