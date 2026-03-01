Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае эскалации

Президент США Дональд Трамп предупредил Иран, что в случае дальнейшей эскалации или новых атак его ждет удар невиданной мощности.

Президент США подчеркнул, что Иран открыто заявил о намерении нанести "чрезвычайно мощный удар" уже сегодня.

По словам Трампа, эта атака, которую готовит Тегеран, может превзойти по масштабу все предыдущие операции иранского режима.

Угроза Трампа

"Им лучше этого не делать. Если они это сделают, мы ударим по ним с силой, которую никогда раньше не видели! Спасибо за внимание к этому вопросу!" - написал президент США.

Напомним, верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

