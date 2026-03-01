Тимчасовим верховним лідером Ірану став Аліреза Арафі
В Ірані аятолу Аліреза Арафі призначили тимчасовим верховним лідером після ліквідації Алі Хаменеї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише іранське агентство ISNA.
Що відомо?
Так, зазначається, що тимчасовим верховним лідером Ірану став високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі. Згідно з конституцією країни, він увійшов до складу тимчасової ради керівництва, яка виконуватиме обов'язки глави держави до обрання наступника.
Крім того, до складу цієї ради увійшли президент Масуд Пезешкіан та головний суддя Голям-Хоссейн Мохсені-Ежеї. Цей орган спільно керуватиме країною під час транзиту влади.
Зміни у КВІР
Також відомо, що внаслідок масованих ударів ліквідовано верхівку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Повідомляється про загибель головнокомандувача генерала Мохаммада Пакпура.
Новим очільником КВІР призначено Ахмада Вахіді. Варто зазначити, що Корпус є найвпливовішою інституцією Ірану, яка контролює не лише військові, а й політичні та економічні процеси, діючи окремо від регулярних збройних сил.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Призначили, я прочитав як привезли😸
плідерів, які стали лідерами в обхід демократичних процедур та ще й на довічні терміни треба усувати будь-якими доступними способами, яеюкщо вони не хочуть вступитися зі своїх крісел самостійно.
Можна ставки приймати скільки він протягне...
Тут "товарищи интересуются":