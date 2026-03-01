Тимчасовим верховним лідером Ірану став Аліреза Арафі

В Ірані аятолу Аліреза Арафі призначили тимчасовим верховним лідером після ліквідації Алі Хаменеї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише іранське агентство ISNA.

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Що відомо?

Так, зазначається, що тимчасовим верховним лідером Ірану став високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі. Згідно з конституцією країни, він увійшов до складу тимчасової ради керівництва, яка виконуватиме обов'язки глави держави до обрання наступника.

Крім того, до складу цієї ради увійшли президент Масуд Пезешкіан та головний суддя Голям-Хоссейн Мохсені-Ежеї. Цей орган спільно керуватиме країною під час транзиту влади.

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Зміни у КВІР

Також відомо, що внаслідок масованих ударів ліквідовано верхівку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Повідомляється про загибель головнокомандувача генерала Мохаммада Пакпура.

Новим очільником КВІР призначено Ахмада Вахіді. Варто зазначити, що Корпус є найвпливовішою інституцією Ірану, яка контролює не лише військові, а й політичні та економічні процеси, діючи окремо від регулярних збройних сил.

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