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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану Ліквідація Алі Хаменеї
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Тимчасовим верховним лідером Ірану став Аліреза Арафі

В Ірані призначили нового верховного лідера

В Ірані аятолу Аліреза Арафі призначили тимчасовим верховним лідером після ліквідації Алі Хаменеї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це пише іранське агентство ISNA.

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Що відомо?

Так, зазначається, що тимчасовим верховним лідером Ірану став високопоставлений священнослужитель аятола Аліреза Арафі. Згідно з конституцією країни, він увійшов до складу тимчасової ради керівництва, яка виконуватиме обов'язки глави держави до обрання наступника.

Крім того, до складу цієї ради увійшли президент Масуд Пезешкіан та головний суддя Голям-Хоссейн Мохсені-Ежеї. Цей орган спільно керуватиме країною під час транзиту влади.

Також читайте: Іран обіцяє помсту за смерть Хаменеї, - заява президента Пезешкіана

Зміни у КВІР

Також відомо, що внаслідок масованих ударів ліквідовано верхівку Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Повідомляється про загибель головнокомандувача генерала Мохаммада Пакпура.

Новим очільником КВІР призначено Ахмада Вахіді. Варто зазначити, що Корпус є найвпливовішою інституцією Ірану, яка контролює не лише військові, а й політичні та економічні процеси, діючи окремо від регулярних збройних сил.

Також дивіться: Мільйони іранців святкують смерть аятоли Хаменеї на вулицях міст. ВIДЕО

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

Іран (3472) Хаменеї (50)
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Топ коментарі
+19
Піде за іншим аятолою.
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01.03.2026 13:19 Відповісти
+14
Там аятол еще много, особо радоваться нечему.
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01.03.2026 13:29 Відповісти
+14
Можливо варто починати з України? А то зелені євреї сильно засиділися
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01.03.2026 13:37 Відповісти
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Піде за іншим аятолою.
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01.03.2026 13:19 Відповісти
Так наче ж уже і цього вбили.
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01.03.2026 19:31 Відповісти
Стрімко розвиваються події.
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01.03.2026 19:36 Відповісти
Ірані аятолу Аліреза Арафі призначили тимчасовим верховним лідером після ліквідації Алі Хаменеї. Джерело: https://censor.net/ua/n3602983

Призначили, я прочитав як привезли😸
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01.03.2026 13:19 Відповісти
Ну - ось - свіженький аятола
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01.03.2026 13:21 Відповісти
Тимчасово дихаючий і щось там погрожуючий волохатою голою дупою.
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01.03.2026 13:33 Відповісти
Там аятол еще много, особо радоваться нечему.
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01.03.2026 13:29 Відповісти
Нууу, сподіваюся, ракет тв бомб у СЩА та Ізраїлю теж багато. Якщо щось, то британці докинуть, хоч і не планували цього робити. А для загальнолюдського блага усіх верховних плідерів, які стали лідерами в обхід демократичних процедур та ще й на довічні терміни треба усувати будь-якими доступними способами, яеюкщо вони не хочуть вступитися зі своїх крісел самостійно.
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01.03.2026 14:26 Відповісти
Если будет сговорчивее, выживет.
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01.03.2026 13:33 Відповісти
Пора вводить в Иране внешнее управление и проводить свободные ,демократичные выборы.
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01.03.2026 13:34 Відповісти
Можливо варто починати з України? А то зелені євреї сильно засиділися
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01.03.2026 13:37 Відповісти
А Україні у зелених сидьно розвинутий істинкт самозбереження і впевнений, що навіть красномовні приклади в інших країнах дадуть старт їхньому бігу у напрямку західного кордону.
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01.03.2026 14:29 Відповісти
Починай з виборців зелених. Саме вони проклали шлях та напрямок руху в19 році на десятиліття вперед.
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01.03.2026 22:30 Відповісти
Черговий смертник...
Можна ставки приймати скільки він протягне...
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01.03.2026 14:00 Відповісти
Цьому треба глибше закопуватися, мабуть до центру Землі.
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01.03.2026 14:11 Відповісти
Там система, а не отдельно взятый старик. У ***** такая же ситуация. Даже если ***** завтра сдохнет, кардинально ничего не поменяется. Пока не раздолбают режим поткускам до основания ничего не будет. А без наземной операции это сделать будет не реально.
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01.03.2026 14:14 Відповісти
Ну не скажіть...
Тут "товарищи интересуются":

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01.03.2026 16:07 Відповісти
!!!!!!!!!!!
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01.03.2026 17:10 Відповісти
Там в Иране фанатики -исламисты , как на паРаше ватники , сдохнут лидеры , но ничего не поменяется , потому что сам фанатичный народ и поддерживает этот самый режим !
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01.03.2026 16:17 Відповісти
в черзі на концерт до кабздона
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01.03.2026 14:20 Відповісти
Перманентні аятолли. До безкінечності. Ісламські республіки, які виникли в другій половині ХХ ст. Чому виникли? І Ізраїль, який хоче..Чого? І напіввідкритий ящик Пандори Трампом. Хто зна, що з того вийде. В усякому разі Трамп не та людина, яка розуміє все це. А Україні треба вистояти серед цього всесвітнього хаосу...
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01.03.2026 14:24 Відповісти
смертники...
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01.03.2026 14:44 Відповісти
Вже 10 годин пройшло, вiн ще живий?
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01.03.2026 14:58 Відповісти
"ісламська" + "республіка": тупіше поєднання термінів у означенні державного ладу годі й придумати.
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01.03.2026 15:33 Відповісти
Щото тіпа шило на мило .
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01.03.2026 15:57 Відповісти
А навіщо там президент та парламент, коли країною мулли рулять?
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01.03.2026 16:37 Відповісти
Смертник.
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01.03.2026 16:57 Відповісти
 
 