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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Каллас про смерть Хаменеї: Шлях до іншого Ірану відкритий

Реакція ЄС на смерть аятоли: Кая Каллас назвала це історичним моментом

Висока представниця ЄС Кая Каллас назвала загибель аятоли Алі Хаменеї визначальним моментом в історії Ірану.  

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Каллас у Х.

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"Що буде далі, невідомо. Але тепер шлях до іншого Ірану відкритий, і його народ матиме більшу свободу формувати його", - йдеться у дописі.

Каллас зазначила, що підтримує зв'язок з партнерами, зокрема з тими в регіоні, які несуть на собі основний тягар військових дій Ірану, щоб знайти практичні кроки для деескалації.

Що відомо про Хаменеї?

Алі Хосейні Хаменеї - верховний лідер Ірану з 1989 року, був найвпливовішою політичною та релігійною постаттю країни. Він визначав загальний курс держави, контролював збройні сили, судову систему, силові структури та мав вирішальний вплив на зовнішню політику.

Хаменеї був відомий жорсткою антизахідною риторикою, особливо щодо США та Ізраїлю. Він підтримував розширення впливу Ірану на Близькому Сході та розвиток ядерної програми.

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За часів його правління Іран перебуває під міжнародними санкціями, а всередині країни регулярно відбуваються протести проти економічної ситуації та обмежень прав і свобод.

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Хаменеї (50)
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Топ коментарі
+6
Євреї занадто багато викопали могил по всьому світові.
Я НЕ підтримую Іран і хаменеї.
Я не підтримую плач євреїв при владі і їх політику.
Як скоро вони "намалюють" Умань, Житомир, Одесу, Мінськ - надбанням, необхідних для існування єврейського народу??
Думайте, поки що ЩЕ живі українці.
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01.03.2026 14:27 Відповісти
+5
Так можна сказати про будь-якого кервіника будь-якої країни. Але це не значить, що підарів не треба вбивати.
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01.03.2026 14:24 Відповісти
+3
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01.03.2026 13:57 Відповісти
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Убитый аятолла выпустил фетву(указ) о запрете производства атомной бомбы.Следующий аятолла может не быть таким пацифистом.
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01.03.2026 13:56 Відповісти
Так можна сказати про будь-якого кервіника будь-якої країни. Але це не значить, що підарів не треба вбивати.
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01.03.2026 14:24 Відповісти
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01.03.2026 13:57 Відповісти
Иран в 70-х
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01.03.2026 13:59 Відповісти
Та хєр там , Каллас. До нвого Ірану, як до Києва рачки. Ті рушникоголові, ще крові не напились, ні своїх ні чужеї...
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01.03.2026 13:57 Відповісти
Далі буде заслуженне рівняння Ірану з землею,а потім,можливо,вони почнуть щось нове будувати.
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01.03.2026 13:58 Відповісти
Мабуть перед нападом у трампона якись же план був.
Все ідьот по плану.
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01.03.2026 14:38 Відповісти
Не все так просто. В 1989 умер другой аятолла, Рухолла Хомейни, и в результате "определяющего момента" к власти пришел нынешний покойник.
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01.03.2026 14:01 Відповісти
ірак розхєрачили. афган теж. а толку? ніякого. Там війна між іудеями і муслімами ніколи не скінчиться.
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01.03.2026 14:06 Відповісти
кая!
не дозволяй урсулі нічого!
якась всрата баронеса, чи вільна естонка?
до речі!
яка радикальна різниця між каллас та орбаном! а коріння однакове....

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01.03.2026 14:21 Відповісти
Яке ще "коріння"?
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01.03.2026 17:12 Відповісти
фіно-угорське.
ви не знали.....
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01.03.2026 17:20 Відповісти
Естонці та угорці є родичами. Їхні мови відносяться до фінно-угорської мовної групи.
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01.03.2026 17:23 Відповісти
Євреї занадто багато викопали могил по всьому світові.
Я НЕ підтримую Іран і хаменеї.
Я не підтримую плач євреїв при владі і їх політику.
Як скоро вони "намалюють" Умань, Житомир, Одесу, Мінськ - надбанням, необхідних для існування єврейського народу??
Думайте, поки що ЩЕ живі українці.
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01.03.2026 14:27 Відповісти
Она понимает что убивать лидеров других стран ненормально?
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01.03.2026 14:32 Відповісти
Їй про це ніхто не казав. Якась Кая Колапс.
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01.03.2026 14:40 Відповісти
Хаменеї вже нікому нічого не винен - Іран - вперед із піснею - Каллас
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01.03.2026 14:33 Відповісти
Шлях відкритий. Вбили правлячу верхівку.
Тепер рівняють місто Тегеран під нуль.
Чи ще когось потрібно вбити?
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01.03.2026 14:33 Відповісти
Китай різко засудив удари США та Ізраїлю по Ірану, назвавши їх "неприйнятними" - шлях протистояння відкритий ,і Китай дуже швидко відбудує Іран Дешева іранська нафта буде оплатою Китаю,за відбудову Ірану,
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01.03.2026 14:38 Відповісти
Ага, відбудує, як Венесуелу зараз відбудовує рашка залишилася єдиною надійною бензоколонкою Китаю і непотоплюваним авіаносцем трьох океанів.
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01.03.2026 15:04 Відповісти
з якого дива Китай має відбудовувати Венесуелу ? де американці поставили своїх людей до правління???
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01.03.2026 15:33 Відповісти
Смерті Хаменеі в віці 86 років недостатньо. Наступників вже давно призначено і це перевірені особисто Хаменеі особи. "Вартові" на всіх постах, закони шаріату діють, духовенство править, армія це духовенство захищає. І їх більше мільйона! Вони не мають наміру от так просто віддати владу підданим. Будуть вбивати своїх і чужих до останнього. Там без громадянської війни навряд чи вдасться змінити владу з духовної на світську. І де ж ті лідери опозиції? Сприймати серйозно вигнанця шахського сина з США? Та ну на фіг. Народ його не знає...
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01.03.2026 14:59 Відповісти
Вони такі оптимісти...
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01.03.2026 15:00 Відповісти
ЄС хитрозроблена лише констатують те що вже трапилося, а часом і примазуються типу і ми за були... Ну точно як Зеленський
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01.03.2026 15:06 Відповісти
Краще б ця Кая мовчала. Виходить, що європейська "демократія" підтримує убивство керівництва суверенної країни чужою армією з метою заміни політичного режиму на "інший". То, може б уже підтримала вторгнення рф в Україну? Адже путін теж ратує за "повалення київського режиму".
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01.03.2026 15:22 Відповісти
100%
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01.03.2026 16:25 Відповісти
Якби вона сказала не загибель , а знищення іноземними державами аятоли, членів його сім'ї та іншого керівництва то решту можна було б послухати чи почитати, а так - навіщо?
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01.03.2026 15:26 Відповісти
Не все так просто. Там тих хаменеї стільки, що американцям з ізраїльтянами ще хаменеїть і хаменеїть.
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01.03.2026 15:48 Відповісти
Клоуна - в керівники Ірану. І щоб умів грати на піаніно !!!!!!
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01.03.2026 17:08 Відповісти
Там есть адекватные в управлении ЕС?
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01.03.2026 17:16 Відповісти
Існування ісламу - ось проблема. Бо там написано, що релігія повинна бути державною. Що з цим будете робити?
А вони прищики давлять
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01.03.2026 17:21 Відповісти
 
 