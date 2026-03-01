Каллас про смерть Хаменеї: Шлях до іншого Ірану відкритий

Висока представниця ЄС Кая Каллас назвала загибель аятоли Алі Хаменеї визначальним моментом в історії Ірану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Каллас у Х.

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"Що буде далі, невідомо. Але тепер шлях до іншого Ірану відкритий, і його народ матиме більшу свободу формувати його", - йдеться у дописі.

Каллас зазначила, що підтримує зв'язок з партнерами, зокрема з тими в регіоні, які несуть на собі основний тягар військових дій Ірану, щоб знайти практичні кроки для деескалації.

Що відомо про Хаменеї?

Алі Хосейні Хаменеї - верховний лідер Ірану з 1989 року, був найвпливовішою політичною та релігійною постаттю країни. Він визначав загальний курс держави, контролював збройні сили, судову систему, силові структури та мав вирішальний вплив на зовнішню політику.

Хаменеї був відомий жорсткою антизахідною риторикою, особливо щодо США та Ізраїлю. Він підтримував розширення впливу Ірану на Близькому Сході та розвиток ядерної програми.

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За часів його правління Іран перебуває під міжнародними санкціями, а всередині країни регулярно відбуваються протести проти економічної ситуації та обмежень прав і свобод.

Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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