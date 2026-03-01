Литва осудила удары Ирана и призвала не отвлекаться от войны РФ против Украины

Литва осудила атаки Ирана на страны Ближнего Востока и призвала не отвлекать внимание мира от войны России против Украины

об этом президент Литвы Гитанас Науседа написал в соцсети X.

Глава государства сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Финляндии Александром Стуббом.

По его словам, обе стороны решительно осуждают удары Ирана и выразили поддержку партнерам в регионе.

"Разговаривал с президентом Финляндии. Мы решительно осуждаем нападения Ирана на страны Ближнего Востока и выражаем солидарность с нашими партнерами", - отметил Науседа.

Он также подчеркнул, что нынешняя эскалация не должна уменьшить международное внимание к российской агрессии против Украины и подчеркнул, что поддержка Киева остается стратегическим приоритетом для Вильнюса.

Поддержка Украины остается неизменной

Президент Литвы отдельно подчеркнул, что вызовы безопасности требуют четкой и последовательной реакции международного сообщества. По его словам, война России против Украины остается ключевым фактором нестабильности в Европе.

"Наш приоритет остается четким - постоянная поддержка Украины и твердая сосредоточенность на стратегических вызовах безопасности", - подчеркнул Науседа.

Ранее мы писали, что 1 марта российские войска 20 раз атаковали Никопольский, Синельниковский и Криворожский районы Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией. В результате атаки три человека ранены, одна женщина - в тяжелом состоянии.

