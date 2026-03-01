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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Литва засудила удари Ірану та закликала не відволікатися від війни РФ проти України

Науседа закликав не відволікатися від війни в Україні

Литва засудила атаки Ірану на країни Близького Сходу та закликала не відвертати увагу світу від війни Росії проти України

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про президент Литви Гітанас Наусєда написав у соцмережі X.

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Глава держави повідомив, що обговорив ситуацію з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

 За його словами, обидві сторони рішуче засуджують удари Ірану та висловили підтримку партнерам у регіоні.

"Розмовляв з президентом Фінляндії. Ми рішуче засуджуємо напади Ірану на країни Близького Сходу та висловлюємо солідарність з нашими партнерами", - зазначив Наусєда.

Він також наголосив, що нинішня ескалація не повинна зменшити міжнародну увагу до російської агресії проти України та підкреслив, що підтримка Києва залишається стратегічним пріоритетом для Вільнюса.

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Підтримка України залишається незмінною

Президент Литви окремо акцентував, що безпекові виклики потребують чіткої та послідовної реакції міжнародної спільноти. За його словами, війна Росії проти України залишається ключовим фактором нестабільності в Європі.

"Наш пріоритет залишається чітким – постійна підтримка України та тверда зосередженість на стратегічних викликах безпеці", – наголосив Наусєда.

  • Раніше ми писали, що 1 березня російські війська 20 разів атакували Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. У результаті атаки троє людей поранені, одна жінка - у важкому стані.

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Іран (3472) Литва (2692) Близький Схід (346) Науседа Гітанас (401) війна в Україні (8475)
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01.03.2026 19:57 Відповісти
В Литві , маленькій правлять країною великі люди!!! Дякуємо!!
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01.03.2026 20:05 Відповісти
по вказівці куйла.щоб відвернути увагу від війни в Україні агент "краснов" розпочав бойню в Ірані...
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01.03.2026 20:06 Відповісти
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01.03.2026 20:16 Відповісти
Незрозуміло, як країни, що засуджують напад росії на Україну, одночасно схвалюють напад інших країн на Іран
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01.03.2026 20:51 Відповісти
Незрозуміло, як ви захищаєте Іран, який русні ішакєди надав, спочатку у вигляді готових виробів, а потім - у вигляді технології.
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01.03.2026 21:04 Відповісти
Он наверное защищает не Иран а обычный здравый смысл, ведь осуждать Иран на то что он ответил на атаки Израиля и США и называть это "нападением" это орвеловщина ещё та. То же касается и других стран ЕС, которые " сказали" Ирану не отвечать " необоснованно" на атаки.
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02.03.2026 00:01 Відповісти
Здоровий глузд підказує, що диктатури треба *******, поки вони до сусідів не полізли.
росія тому приклад.
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02.03.2026 08:34 Відповісти
бо іран то вісь зла
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02.03.2026 06:38 Відповісти
 
 