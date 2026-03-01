Литва засудила удари Ірану та закликала не відволікатися від війни РФ проти України

Литва засудила атаки Ірану на країни Близького Сходу та закликала не відвертати увагу світу від війни Росії проти України

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про президент Литви Гітанас Наусєда написав у соцмережі X.

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Глава держави повідомив, що обговорив ситуацію з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

За його словами, обидві сторони рішуче засуджують удари Ірану та висловили підтримку партнерам у регіоні.

"Розмовляв з президентом Фінляндії. Ми рішуче засуджуємо напади Ірану на країни Близького Сходу та висловлюємо солідарність з нашими партнерами", - зазначив Наусєда.

Він також наголосив, що нинішня ескалація не повинна зменшити міжнародну увагу до російської агресії проти України та підкреслив, що підтримка Києва залишається стратегічним пріоритетом для Вільнюса.

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Підтримка України залишається незмінною

Президент Литви окремо акцентував, що безпекові виклики потребують чіткої та послідовної реакції міжнародної спільноти. За його словами, війна Росії проти України залишається ключовим фактором нестабільності в Європі.

"Наш пріоритет залишається чітким – постійна підтримка України та тверда зосередженість на стратегічних викликах безпеці", – наголосив Наусєда.

Раніше ми писали, що 1 березня російські війська 20 разів атакували Нікопольський, Синельниківський і Криворізький райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. У результаті атаки троє людей поранені, одна жінка - у важкому стані.

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