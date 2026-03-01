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Новини Ядерна програма Ірану Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Іран запропонував поновити перемовини: Трамп погодився

Трамп заявив, що погодився на переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував поновити перемовини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарі виданню The Atlantic.

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За словами глави Білого дому, він погодився на діалог із Тегераном після відповідної ініціативи іранської сторони. Трамп наголосив, що Іран мав зробити цей крок раніше.

"Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони мали дати те, що було дуже практичним і легким для виконання, раніше. Вони занадто довго чекали", — сказав Дональд Трамп.

Також читайте: Трамп озвучив причини, через які розпочав операцію проти Ірану: Одна із них – провал переговорів

Заява про поновлення перемовин

Американський президент підкреслив, що можливість переговорів залишається відкритою. Водночас він дав зрозуміти, що рішення про удари було ухвалено з міркувань безпеки.

У коментарі телеканалу Fox News Трамп заявив, що Іран міг отримати ядерну зброю протягом двох тижнів. Саме це, за його словами, стало підставою для випереджувального удару з боку США.

Читайте також: Трамп про загибель Хаменеї: Ми вважаємо, що це правдива історія

Аргументи щодо ударів США

Трамп стверджує, що дії Вашингтона були спрямовані на недопущення появи в Ірану ядерної зброї. За його словами, унаслідок ударів загинули 48 іранських посадовців.

Раніше президент США підкреслив, що Сполучені Штати діятимуть рішуче у разі виникнення загроз національній безпеці.

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Читайте: Трамп стежив за ударами по Ірану зі своєї резиденції у Мар-а-Лаго, - Білий дім

Автор: 

Іран (3472) Трамп Дональд (8911)
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Топ коментарі
+34
Завдання це зміна влади в Ірані. Це було можливо ще під час останнього повстання народу проти влади аятол. Трамп пообіцяв допомогу і злився. В результаті люди засвітились на вулицях та їх потім знищили. Цей рудий покидьок зробив брудну справу як піп Гапон на московщині в свій час. Трамп і зараз грає в московську дудку.
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01.03.2026 18:37 Відповісти
+32
шо ж ти фраєр здав назад
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01.03.2026 18:29 Відповісти
+31
Ну й дебіл рудий півень. Потрібно добивати щоб знищити загрозу на десятиліття, а не відсовувати її на короткий строк. Чи це така тактика від кремлівського куратора?
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01.03.2026 18:30 Відповісти
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шо ж ти фраєр здав назад
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01.03.2026 18:29 Відповісти
Цього слід було і чекати. Як за попередне президенство з Кім Чен Ыном.. І 7-мий флот ішов до Кореї, і шо всьо-хана.Потім сіли ********* і розійшлись.
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01.03.2026 18:34 Відповісти
донні, книжки читати треба:
"История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. ... "

.
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01.03.2026 18:39 Відповісти
«От него кровопролитий ждали, а он чижика в полотенце съел»

.
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01.03.2026 18:41 Відповісти
Навіщо йому кацапські книжки читати....
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02.03.2026 00:20 Відповісти
в сраку неси свій узькій мір неповноцінне
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02.03.2026 01:02 Відповісти
Ну й дебіл рудий півень. Потрібно добивати щоб знищити загрозу на десятиліття, а не відсовувати її на короткий строк. Чи це така тактика від кремлівського куратора?
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01.03.2026 18:30 Відповісти
він запише собі ще одну закінчену війну
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01.03.2026 18:31 Відповісти
Для цього потрібна наземна операція, він цього ніколи не зробить, бо можливо будуть тікать як в афгані.
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01.03.2026 18:32 Відповісти
Завдання це зміна влади в Ірані. Це було можливо ще під час останнього повстання народу проти влади аятол. Трамп пообіцяв допомогу і злився. В результаті люди засвітились на вулицях та їх потім знищили. Цей рудий покидьок зробив брудну справу як піп Гапон на московщині в свій час. Трамп і зараз грає в московську дудку.
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01.03.2026 18:37 Відповісти
Довгострокова бійня у Перській Затоці вигідна лише москалям. Бо це високі ціни на нафту й перебої з постачанням для країн Перської Затоки. А зміна влади у Ірані може породити прихід до влади ще більш фундаменталістських рухів, на зразок Аль-Каїди, Талібану, або ІД. Як це було зі змінами влади у Іраку та Афганістані. Це схід. Тут дуже сильні ісламські традиції і вплив ззовні лише радикалізує населення цих країн.
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01.03.2026 18:46 Відповісти
зараз історичний шанс скинути іранських попів і відновити про-західного шаха Пехлеві.
це зробить Іран союзником США і Заходу в регіоні і завдасть величезного удару по "Піднебесному Півдню"
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01.03.2026 18:49 Відповісти
"Тут дуже сильні ісламські традиції"

в этом и проблема, что ни аль-каида ни игил к исламским традициям не имеют никакого отношения
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01.03.2026 18:54 Відповісти
Сунниты, которые массово их поддерживают, думают иначе.
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01.03.2026 19:14 Відповісти
"Сунниты, которые массово их поддерживают, думают иначе"

я это и имел ввиду, изначальный суннизм это не то, что проповедуется сейчас
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01.03.2026 19:26 Відповісти
>>Трамп і зараз грає в московську дудку.

До речі не факт. Тромбон тільки і вміє що в дудки дути. А дудок тих в світі вистачає. У свою чергу вони йому в дудок дмухають. Епштейнінг дудок у природі.
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01.03.2026 19:10 Відповісти
так то ж при демократах вони тікали, Доні взявся за вісь зла серйозно має хороші успіши тому прихильники глобалістів аж з штанів випригують як мають повід позлодадствувати над Трампом, але ховають язик в опу коли він має серйозні успіхи як вигнання ассада з сирії, арешт мадуро або ліквідація аятоли
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02.03.2026 04:19 Відповісти
Замість асада прийшов нічим не кращий. Колишній терорист з аль-каіди та іділ. Переслідує та вбиває християн, а трамп йому руку тисне, а потім на прес конференції розповідає який він відданий християнин.
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02.03.2026 15:00 Відповісти
Так іди і добий, клоун. Ти навіть за свою країну задницю не підняв щоб піти захищати.
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01.03.2026 20:27 Відповісти
Українці кажуть сраку не підняв, кацапе законспірований.
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01.03.2026 23:35 Відповісти

а може він соромиться слова срака
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02.03.2026 13:05 Відповісти
Тобі я бачу з дому зручно керувати і чужими руками воювати на всіх фронтах, і на українському, і на іранському.
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01.03.2026 20:43 Відповісти
"Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти."

Як він такі фрази конструює?
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01.03.2026 18:34 Відповісти
труднощі перекладу
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01.03.2026 19:43 Відповісти
Був пив горілку )
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01.03.2026 20:02 Відповісти
його нєлох по..сав в сауні
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02.03.2026 01:05 Відповісти
Рудий бреше, як диха. Ніхрена Іран його не просив, то руде опудало хоче цього. Про ядерну зброю в Ірану теж туфта. Трампону не хочеться втягукватись в наземну операцію, тому і блефує, на понт бере. Хоча цих аятол давно пора знести.
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01.03.2026 18:36 Відповісти
Накінець притомний коментар! Звичайно іранці просили Трампа про перемовини. Але так, що це чув лише він. У своїй голові. 😊 А ще я луже сподіваюся на притомність євреїв. Така нагода - роззброїти свого найлютішого ворога ща допомогою двох АУГ США може вже ніколи не трапитись.
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01.03.2026 18:56 Відповісти
Дебіл. Замість того щоб добити режим поки він не оговтався, Тромб затягнув війну на місяці або на роки
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01.03.2026 18:37 Відповісти
режим вже змінений, Хеменеї і був режим, він правив самовільно більше 35 років
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01.03.2026 20:40 Відповісти
Тимчасовий І.О., такий же їбанько-богослов аятола Аліреза Арафі поки не виберуть нового, КВІР на місці. З претендентів на верховного підара: син Хаменеї, Аліреза Арафі - довірене лице Хаменеї, та інша ******* фанатики. В чому зміни?
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01.03.2026 21:34 Відповісти
побачимо переговори, тоді і можна робити висновки. за політичний курс відповідав особисто Хаменеї, можливо авжеж вислуховував радників, но приймав все самотужки бо був диктатор і усі інші підкорялись йому. будуть всі інші підкорятись фіг знає кому, це вже велике запитання
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01.03.2026 22:16 Відповісти
Трамп снова оказал помощь страдающему от тирании народу Ирана версия 2.0. Израиль молчит, шо всегда подозрительно и будут последствия. Иран останавливает операцию возмездия "Карабас-Барабас", но все равно победил. Ну и переговоры.
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01.03.2026 18:37 Відповісти
Бреше. Нехай самі аятоли про це скажуть спочатку.
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01.03.2026 18:39 Відповісти
В русском мірє.
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01.03.2026 19:10 Відповісти
Рудий недоумок знову буде вихвалятись який він миротворець і що зупинив ще одну війну.
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01.03.2026 18:41 Відповісти
Кіна не буде, буде біг діл
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01.03.2026 18:41 Відповісти
А з твоїм друганом ****** так не можна домовитись?
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01.03.2026 18:42 Відповісти
Зараз вже котрий раз в Ірані стратять всіх протестувальників
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01.03.2026 18:48 Відповісти
Забздять, бо бачили що сталось з папєрєднікамі...
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01.03.2026 19:42 Відповісти
Якщо США не контролюють аеродроми, це тільки возня, щоб довести новий боєзапас
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01.03.2026 18:49 Відповісти
Але є слава богу Ізраіль)
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01.03.2026 18:51 Відповісти
Даремно: терористів треба "бити до кінця" тому що, вони "готовлять ответку" Це ми вже виучили на рашистській падалі
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01.03.2026 19:01 Відповісти
як можна вірити праводверним мудакам
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01.03.2026 19:05 Відповісти
Ядерну зброю за 2 тижні!!! Так начебто він не так давно усю їх ядерку стер в порошок...чи вже забув?...
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01.03.2026 19:17 Відповісти
Вчіться , як треба ставати миротворцем - сам розпочав війну - сам і закінчив !
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01.03.2026 19:21 Відповісти
Ну, тут точно треба давати Нобелівську премію миру, ще одну війну закінчив
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01.03.2026 19:22 Відповісти
Гора родила мышь - этот дебил мог получить лояльную страну и ВСЮ её нефть, но получит ДУЛЮ от нового "хаменеи"! Израиль в шоке!
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01.03.2026 19:38 Відповісти
Ця "трампонова" замусолена куйня вже була після озвучених "ним глибинних ударах по Ірану де він 3,14 стабол брехав про знищення іранської ядерної програми....(((https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/22/7518177/)))
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01.03.2026 19:41 Відповісти
Ого, як тут місцеві "стратеги" розійшлися, повчати США що їм треба робити. Киш, киш під лавку, ТЦК, ТЦК!!!
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01.03.2026 19:46 Відповісти
Все - амерікоси отримали по щам та вже зкиглять про перемовини. Але треба ісламістам потопити ще авіаносец. Це буде дуже епічно та вразить Трампа у самоє серце.
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01.03.2026 19:50 Відповісти
Чим потопити, тапком гумовим хтось кине?
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01.03.2026 19:58 Відповісти
Теоретически есть чем(Китай поставил сотни ПКР, есть собственные дроны). На практике у США богатый опыт в этом регионе, авиакрыло(дивизия у русских) на каждом из двух авианосцев, плюс корабли сопровождения.
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01.03.2026 20:18 Відповісти
Повітря закрите, зливайте воду…
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01.03.2026 20:29 Відповісти
треба ісламістам потопити ще авіаносец

А багато вже у вологих мріях потопили? 😁
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01.03.2026 21:53 Відповісти
BBC
Трамп пішов на величезний ризик, коли вирішив атакувати Іран та усунути всю верхівку режиму. Якщо Трампу вдасться те, що не вдавалося попереднім президентам - перевлаштувати Близький Схід катком американської військової машини, то він оголосить історичний тріумф.

Однак якщо удар обернеться провалом або переросте у велику війну, Трамп ризикує підірвати не лише шанси республіканців утримати контроль над Конгресом на виборах у листопаді, а й власну репутацію та історичну спадщину.

Трамп не приховує, що ставки високі, а головний гравець тут він сам. За початком операції він стежив особисто зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

"Іранський режим 47 років скандував "Смерть Америці". Досить це терпіти", - пояснив Трамп американцям причину нападу на Іран.

Поки не зрозуміло, як довго триватиме військова кампанія і чи підтримає Трампа американський народ, особливо його затяті прихильники з руху MAGA, яким не ******* заокеанські військові авантюри.
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01.03.2026 19:51 Відповісти
Для Трампа настав момент істини. Рік тому він повернувся до Білого дому із обіцянкою закінчити "вічні війни". З того часу він віддав накази про початок військових операцій в Ірані, Венесуелі та Сирії, серед іншого.

Ставка Трампа стала ще ризикованішою після вбивства Хаменеї та його найближчих соратників. Усунення верхівки режиму - різке загострення конфлікту і ситуація може вийти з-під контролю, попереджають аналітики.

"Жереб кинутий. Тепер США повинні йти до кінця і змінювати режим. Але це неможливо зробити без наземної операції".
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01.03.2026 19:52 Відповісти
Затяжний конфлікт зірве інші грандіозні плани Трампа на Близькому Сході, включаючи відновлення Гази та зміцнення зв'язків із Саудівською Аравією. А вдома в Америці він ризикує втратити довіру виборців, і без того стурбованих зростаючими цінами та іншими внутрішніми проблемами США.
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01.03.2026 19:54 Відповісти
За даними нафтових трейдерів, у неділю,1 березня, ціни на нафту марки Brent підскочили на 10% до приблизно 80 доларів за барель.
В разі, якщо конфлікт триватиме, то аналітики не відкидають підвищення ціни до 100 доларів.
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01.03.2026 20:14 Відповісти
В Ірані оголошено джихад (священну війну) і піднятий червоний прапор на головній мечеті так що автор статті Бурковський вводить панство в оману не ведіться на таке лайно.
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01.03.2026 19:59 Відповісти
Естественно. То что сказал Трамп о том, что ему сказали и этого кроме него никто не слышал.
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02.03.2026 04:47 Відповісти
Кажись в Ираке тоже искали ядерное оружие. Ошиблись. Краснеющий человек для поднятия своего рейтинга вы.брал Иран. Почему ? Хотя мог за раз уничтожить всех диктаторов. Не станет путинской империи., остальние пали бы сами по себе. Вот в чем вопрос , почему? А так мог всех зайцев убить сразу. И ещё рейтинг поднять и Украинские территории очистить от врага.. Что то не позволяет ему это сделать. Что? Слава Украине! Все будет Украина!
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01.03.2026 21:16 Відповісти
Хімічну зброю шукали і не виявили.
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02.03.2026 08:05 Відповісти
⚡️ США через посередника запропонували Ірану припинити вогонь сьогодні або завтра, але Тегеран відмовився, - Yedioth Ahronoth.
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01.03.2026 21:22 Відповісти
А як же "режим який є загрозою для США" та піклування про "іранський народ"?
Піздаболіна руда.
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01.03.2026 21:25 Відповісти
Нормас зайшов. Якщо здадуться то цілі операції будуть досягнуті дешевше. Якщо ні - то тоді доведеться ще витратитися на бомби і керосин для літаків.
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01.03.2026 21:26 Відповісти
З ким?

Обраний тимчасовий наступник Хаменеї вже теж сильно не живий. 😁
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01.03.2026 21:50 Відповісти
Іран запропонував поновити перемовини: Трамп погодився
-------------------------------------------------------------------------------
Другими словами: "пуйло потряс компроматом перед фэйсом Трампа и тот согласился"
путину тоже надо как-то спасать морду своего лица перед своими союзниками.
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01.03.2026 21:58 Відповісти
Дурака учить , только портить.
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01.03.2026 22:30 Відповісти
знову дибіла розвели
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01.03.2026 23:03 Відповісти
Трусливая макака, такая же как подвальная крыса.
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02.03.2026 02:15 Відповісти
людоньки! та срати він хтів на іранський народ, як і на народ сша, як і на всі народи світу. тільки бабло! тільки влада! в цьому він з рушникоголовими однакові. люди, що вийшли в ірані були найсвідомішими та найактивнішими, як наші на Майдані. такі могли і трампівських маріонеток прибрати. тому він їх здав свідомо. а зараз, коли з народу вже немає нікого, хто міг йому завадити, від спокійно домовиться із залишками кровавих аятол про дешеву нафту для себе і залишить їм країну. і по...уй йому, що бабаї знищать пів країни, головне - трампу буде йти дешева нафта. а від чорта вона чи від Бога, трампові все єдино
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02.03.2026 08:13 Відповісти
Погодився,а режим має припинити опір,скласти зброю,щоб дем.опозиція вийшла сміливо на вибори.
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02.03.2026 11:27 Відповісти
 
 