Іран запропонував поновити перемовини: Трамп погодився
Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував поновити перемовини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарі виданню The Atlantic.
За словами глави Білого дому, він погодився на діалог із Тегераном після відповідної ініціативи іранської сторони. Трамп наголосив, що Іран мав зробити цей крок раніше.
"Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони мали дати те, що було дуже практичним і легким для виконання, раніше. Вони занадто довго чекали", — сказав Дональд Трамп.
Заява про поновлення перемовин
Американський президент підкреслив, що можливість переговорів залишається відкритою. Водночас він дав зрозуміти, що рішення про удари було ухвалено з міркувань безпеки.
У коментарі телеканалу Fox News Трамп заявив, що Іран міг отримати ядерну зброю протягом двох тижнів. Саме це, за його словами, стало підставою для випереджувального удару з боку США.
Аргументи щодо ударів США
Трамп стверджує, що дії Вашингтона були спрямовані на недопущення появи в Ірану ядерної зброї. За його словами, унаслідок ударів загинули 48 іранських посадовців.
Раніше президент США підкреслив, що Сполучені Штати діятимуть рішуче у разі виникнення загроз національній безпеці.
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
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"История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. ... "
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це зробить Іран союзником США і Заходу в регіоні і завдасть величезного удару по "Піднебесному Півдню"
в этом и проблема, что ни аль-каида ни игил к исламским традициям не имеют никакого отношения
я это и имел ввиду, изначальный суннизм это не то, что проповедуется сейчас
До речі не факт. Тромбон тільки і вміє що в дудки дути. А дудок тих в світі вистачає. У свою чергу вони йому в дудок дмухають. Епштейнінг дудок у природі.
а може він соромиться слова срака
Як він такі фрази конструює?
А багато вже у вологих мріях потопили? 😁
Трамп пішов на величезний ризик, коли вирішив атакувати Іран та усунути всю верхівку режиму. Якщо Трампу вдасться те, що не вдавалося попереднім президентам - перевлаштувати Близький Схід катком американської військової машини, то він оголосить історичний тріумф.
Однак якщо удар обернеться провалом або переросте у велику війну, Трамп ризикує підірвати не лише шанси республіканців утримати контроль над Конгресом на виборах у листопаді, а й власну репутацію та історичну спадщину.
Трамп не приховує, що ставки високі, а головний гравець тут він сам. За початком операції він стежив особисто зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
"Іранський режим 47 років скандував "Смерть Америці". Досить це терпіти", - пояснив Трамп американцям причину нападу на Іран.
Поки не зрозуміло, як довго триватиме військова кампанія і чи підтримає Трампа американський народ, особливо його затяті прихильники з руху MAGA, яким не ******* заокеанські військові авантюри.
Ставка Трампа стала ще ризикованішою після вбивства Хаменеї та його найближчих соратників. Усунення верхівки режиму - різке загострення конфлікту і ситуація може вийти з-під контролю, попереджають аналітики.
"Жереб кинутий. Тепер США повинні йти до кінця і змінювати режим. Але це неможливо зробити без наземної операції".
В разі, якщо конфлікт триватиме, то аналітики не відкидають підвищення ціни до 100 доларів.
Піздаболіна руда.
Обраний тимчасовий наступник Хаменеї вже теж сильно не живий. 😁
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Другими словами: "пуйло потряс компроматом перед фэйсом Трампа и тот согласился"
путину тоже надо как-то спасать морду своего лица перед своими союзниками.