Іран запропонував поновити перемовини: Трамп погодився

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран запропонував поновити перемовини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його коментарі виданню The Atlantic.

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За словами глави Білого дому, він погодився на діалог із Тегераном після відповідної ініціативи іранської сторони. Трамп наголосив, що Іран мав зробити цей крок раніше.

"Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони мали дати те, що було дуже практичним і легким для виконання, раніше. Вони занадто довго чекали", — сказав Дональд Трамп.

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Заява про поновлення перемовин

Американський президент підкреслив, що можливість переговорів залишається відкритою. Водночас він дав зрозуміти, що рішення про удари було ухвалено з міркувань безпеки.

У коментарі телеканалу Fox News Трамп заявив, що Іран міг отримати ядерну зброю протягом двох тижнів. Саме це, за його словами, стало підставою для випереджувального удару з боку США.

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Аргументи щодо ударів США

Трамп стверджує, що дії Вашингтона були спрямовані на недопущення появи в Ірану ядерної зброї. За його словами, унаслідок ударів загинули 48 іранських посадовців.

Раніше президент США підкреслив, що Сполучені Штати діятимуть рішуче у разі виникнення загроз національній безпеці.

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

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