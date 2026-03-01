РУС
Иран предложил возобновить переговоры: Трамп согласился

Трамп заявил, что согласился на переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предложил возобновить переговоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии изданию The Atlantic.

По словам главы Белого дома, он согласился на диалог с Тегераном после соответствующей инициативы иранской стороны. Трамп подчеркнул, что Иран должен был сделать этот шаг раньше.

"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны были дать то, что было очень практичным и легким для выполнения, раньше. Они слишком долго ждали", — сказал Дональд Трамп.

Читайте также: Трамп озвучил причины, по которым начал операцию против Ирана: Одна из них — провал переговоров

Заявление о возобновлении переговоров

Американский президент подчеркнул, что возможность переговоров остается открытой. В то же время он дал понять, что решение об ударах было принято из соображений безопасности.

В комментарии телеканалу Fox News Трамп заявил, что Иран мог получить ядерное оружие в течение двух недель. Именно это, по его словам, стало основанием для упреждающего удара со стороны США.

Читайте также: Трамп о гибели Хаменеи: Мы считаем, что это правдивая история

Аргументы в отношении ударов США

Трамп утверждает, что действия Вашингтона были направлены на недопущение появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, в результате ударов погибли 48 иранских чиновников.

Ранее президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в случае возникновения угроз национальной безопасности.

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Читайте: Трамп следил за ударами по Ирану из своей резиденции в Мар-а-Лаго, - Белый дом

+20
шо ж ти фраєр здав назад
01.03.2026 18:29 Ответить
+18
Ну й дебіл рудий півень. Потрібно добивати щоб знищити загрозу на десятиліття, а не відсовувати її на короткий строк. Чи це така тактика від кремлівського куратора?
01.03.2026 18:30 Ответить
+16
Завдання це зміна влади в Ірані. Це було можливо ще під час останнього повстання народу проти влади аятол. Трамп пообіцяв допомогу і злився. В результаті люди засвітились на вулицях та їх потім знищили. Цей рудий покидьок зробив брудну справу як піп Гапон на московщині в свій час. Трамп і зараз грає в московську дудку.
01.03.2026 18:37 Ответить
шо ж ти фраєр здав назад
01.03.2026 18:29 Ответить
Цього слід було і чекати. Як за попередне президенство з Кім Чен Ыном.. І 7-мий флот ішов до Кореї, і шо всьо-хана.Потім сіли ********* і розійшлись.
01.03.2026 18:34 Ответить
донні, книжки читати треба:
"История только отменнейшие кровопролития ценит, а о малых упоминает с оплеванием. ... "

.
01.03.2026 18:39 Ответить
«От него кровопролитий ждали, а он чижика в полотенце съел»

.
01.03.2026 18:41 Ответить
Ну й дебіл рудий півень. Потрібно добивати щоб знищити загрозу на десятиліття, а не відсовувати її на короткий строк. Чи це така тактика від кремлівського куратора?
01.03.2026 18:30 Ответить
він запише собі ще одну закінчену війну
01.03.2026 18:31 Ответить
Для цього потрібна наземна операція, він цього ніколи не зробить, бо можливо будуть тікать як в афгані.
01.03.2026 18:32 Ответить
Завдання це зміна влади в Ірані. Це було можливо ще під час останнього повстання народу проти влади аятол. Трамп пообіцяв допомогу і злився. В результаті люди засвітились на вулицях та їх потім знищили. Цей рудий покидьок зробив брудну справу як піп Гапон на московщині в свій час. Трамп і зараз грає в московську дудку.
01.03.2026 18:37 Ответить
Довгострокова бійня у Перській Затоці вигідна лише москалям. Бо це високі ціни на нафту й перебої з постачанням для країн Перської Затоки. А зміна влади у Ірані може породити прихід до влади ще більш фундаменталістських рухів, на зразок Аль-Каїди, Талібану, або ІД. Як це було зі змінами влади у Іраку та Афганістані. Це схід. Тут дуже сильні ісламські традиції і вплив ззовні лише радикалізує населення цих країн.
01.03.2026 18:46 Ответить
зараз історичний шанс скинути іранських попів і відновити про-західного шаха Пехлеві.
це зробить Іран союзником США і Заходу в регіоні і завдасть величезного удару по "Піднебесному Півдню"
01.03.2026 18:49 Ответить
"Тут дуже сильні ісламські традиції"

в этом и проблема, что ни аль-каида ни игил к исламским традициям не имеют никакого отношения
01.03.2026 18:54 Ответить
Сунниты, которые массово их поддерживают, думают иначе.
01.03.2026 19:14 Ответить
"Сунниты, которые массово их поддерживают, думают иначе"

я это и имел ввиду, изначальный суннизм это не то, что проповедуется сейчас
01.03.2026 19:26 Ответить
>>Трамп і зараз грає в московську дудку.

До речі не факт. Тромбон тільки і вміє що в дудки дути. А дудок тих в світі вистачає. У свою чергу вони йому в дудок дмухають. Епштейнінг дудок у природі.
01.03.2026 19:10 Ответить
Так іди і добий, клоун. Ти навіть за свою країну задницю не підняв щоб піти захищати.
01.03.2026 20:27 Ответить
"Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти."

Як він такі фрази конструює?
01.03.2026 18:34 Ответить
труднощі перекладу
01.03.2026 19:43 Ответить
Був пив горілку )
01.03.2026 20:02 Ответить
Рудий бреше, як диха. Ніхрена Іран його не просив, то руде опудало хоче цього. Про ядерну зброю в Ірану теж туфта. Трампону не хочеться втягукватись в наземну операцію, тому і блефує, на понт бере. Хоча цих аятол давно пора знести.
01.03.2026 18:36 Ответить
Накінець притомний коментар! Звичайно іранці просили Трампа про перемовини. Але так, що це чув лише він. У своїй голові. 😊 А ще я луже сподіваюся на притомність євреїв. Така нагода - роззброїти свого найлютішого ворога ща допомогою двох АУГ США може вже ніколи не трапитись.
01.03.2026 18:56 Ответить
Дебіл. Замість того щоб добити режим поки він не оговтався, Тромб затягнув війну на місяці або на роки
01.03.2026 18:37 Ответить
Трамп снова оказал помощь страдающему от тирании народу Ирана версия 2.0. Израиль молчит, шо всегда подозрительно и будут последствия. Иран останавливает операцию возмездия "Карабас-Барабас", но все равно победил. Ну и переговоры.
01.03.2026 18:37 Ответить
Бреше. Нехай самі аятоли про це скажуть спочатку.
01.03.2026 18:39 Ответить
В русском мірє.
01.03.2026 19:10 Ответить
Рудий недоумок знову буде вихвалятись який він миротворець і що зупинив ще одну війну.
01.03.2026 18:41 Ответить
Кіна не буде, буде біг діл
01.03.2026 18:41 Ответить
А з твоїм друганом ****** так не можна домовитись?
01.03.2026 18:42 Ответить
Зараз вже котрий раз в Ірані стратять всіх протестувальників
01.03.2026 18:48 Ответить
Забздять, бо бачили що сталось з папєрєднікамі...
01.03.2026 19:42 Ответить
Якщо США не контролюють аеродроми, це тільки возня, щоб довести новий боєзапас
01.03.2026 18:49 Ответить
Але є слава богу Ізраіль)
01.03.2026 18:51 Ответить
Даремно: терористів треба "бити до кінця" тому що, вони "готовлять ответку" Це ми вже виучили на рашистській падалі
01.03.2026 19:01 Ответить
як можна вірити праводверним мудакам
01.03.2026 19:05 Ответить
Ядерну зброю за 2 тижні!!! Так начебто він не так давно усю їх ядерку стер в порошок...чи вже забув?...
01.03.2026 19:17 Ответить
Вчіться , як треба ставати миротворцем - сам розпочав війну - сам і закінчив !
01.03.2026 19:21 Ответить
Ну, тут точно треба давати Нобелівську премію миру, ще одну війну закінчив
01.03.2026 19:22 Ответить
БУДЬ ТИ ПРОКЛЯТИЙ!!!!!
01.03.2026 19:23 Ответить
Гора родила мышь - этот дебил мог получить лояльную страну и ВСЮ её нефть, но получит ДУЛЮ от нового "хаменеи"! Израиль в шоке!
01.03.2026 19:38 Ответить
Ця "трампонова" замусолена куйня вже була після озвучених "ним глибинних ударах по Ірану де він 3,14 стабол брехав про знищення іранської ядерної програми....(((https://www.pravda.com.ua/news/2025/06/22/7518177/)))
01.03.2026 19:41 Ответить
Ого, як тут місцеві "стратеги" розійшлися, повчати США що їм треба робити. Киш, киш під лавку, ТЦК, ТЦК!!!
01.03.2026 19:46 Ответить
Все - амерікоси отримали по щам та вже зкиглять про перемовини. Але треба ісламістам потопити ще авіаносец. Це буде дуже епічно та вразить Трампа у самоє серце.
01.03.2026 19:50 Ответить
Чим потопити, тапком гумовим хтось кине?
01.03.2026 19:58 Ответить
Теоретически есть чем(Китай поставил сотни ПКР, есть собственные дроны). На практике у США богатый опыт в этом регионе, авиакрыло(дивизия у русских) на каждом из двух авианосцев, плюс корабли сопровождения.
01.03.2026 20:18 Ответить
BBC
Трамп пішов на величезний ризик, коли вирішив атакувати Іран та усунути всю верхівку режиму. Якщо Трампу вдасться те, що не вдавалося попереднім президентам - перевлаштувати Близький Схід катком американської військової машини, то він оголосить історичний тріумф.

Однак якщо удар обернеться провалом або переросте у велику війну, Трамп ризикує підірвати не лише шанси республіканців утримати контроль над Конгресом на виборах у листопаді, а й власну репутацію та історичну спадщину.

Трамп не приховує, що ставки високі, а головний гравець тут він сам. За початком операції він стежив особисто зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.

"Іранський режим 47 років скандував "Смерть Америці". Досить це терпіти", - пояснив Трамп американцям причину нападу на Іран.

Поки не зрозуміло, як довго триватиме військова кампанія і чи підтримає Трампа американський народ, особливо його затяті прихильники з руху MAGA, яким не ******* заокеанські військові авантюри.
01.03.2026 19:51 Ответить
Для Трампа настав момент істини. Рік тому він повернувся до Білого дому із обіцянкою закінчити "вічні війни". З того часу він віддав накази про початок військових операцій в Ірані, Венесуелі та Сирії, серед іншого.

Ставка Трампа стала ще ризикованішою після вбивства Хаменеї та його найближчих соратників. Усунення верхівки режиму - різке загострення конфлікту і ситуація може вийти з-під контролю, попереджають аналітики.

"Жереб кинутий. Тепер США повинні йти до кінця і змінювати режим. Але це неможливо зробити без наземної операції".
01.03.2026 19:52 Ответить
Затяжний конфлікт зірве інші грандіозні плани Трампа на Близькому Сході, включаючи відновлення Гази та зміцнення зв'язків із Саудівською Аравією. А вдома в Америці він ризикує втратити довіру виборців, і без того стурбованих зростаючими цінами та іншими внутрішніми проблемами США.
01.03.2026 19:54 Ответить
За даними нафтових трейдерів, у неділю,1 березня, ціни на нафту марки Brent підскочили на 10% до приблизно 80 доларів за барель.
В разі, якщо конфлікт триватиме, то аналітики не відкидають підвищення ціни до 100 доларів.
01.03.2026 20:14 Ответить
В Ірані оголошено джихад (священну війну) і піднятий червоний прапор на головній мечеті так що автор статті Бурковський вводить панство в оману не ведіться на таке лайно.
01.03.2026 19:59 Ответить
 
 