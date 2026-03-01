Иран предложил возобновить переговоры: Трамп согласился
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предложил возобновить переговоры.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии изданию The Atlantic.
По словам главы Белого дома, он согласился на диалог с Тегераном после соответствующей инициативы иранской стороны. Трамп подчеркнул, что Иран должен был сделать этот шаг раньше.
"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны были дать то, что было очень практичным и легким для выполнения, раньше. Они слишком долго ждали", — сказал Дональд Трамп.
Заявление о возобновлении переговоров
Американский президент подчеркнул, что возможность переговоров остается открытой. В то же время он дал понять, что решение об ударах было принято из соображений безопасности.
В комментарии телеканалу Fox News Трамп заявил, что Иран мог получить ядерное оружие в течение двух недель. Именно это, по его словам, стало основанием для упреждающего удара со стороны США.
Аргументы в отношении ударов США
Трамп утверждает, что действия Вашингтона были направлены на недопущение появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, в результате ударов погибли 48 иранских чиновников.
Ранее президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в случае возникновения угроз национальной безопасности.
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
це зробить Іран союзником США і Заходу в регіоні і завдасть величезного удару по "Піднебесному Півдню"
в этом и проблема, что ни аль-каида ни игил к исламским традициям не имеют никакого отношения
я это и имел ввиду, изначальный суннизм это не то, что проповедуется сейчас
До речі не факт. Тромбон тільки і вміє що в дудки дути. А дудок тих в світі вистачає. У свою чергу вони йому в дудок дмухають. Епштейнінг дудок у природі.
Як він такі фрази конструює?
Трамп пішов на величезний ризик, коли вирішив атакувати Іран та усунути всю верхівку режиму. Якщо Трампу вдасться те, що не вдавалося попереднім президентам - перевлаштувати Близький Схід катком американської військової машини, то він оголосить історичний тріумф.
Однак якщо удар обернеться провалом або переросте у велику війну, Трамп ризикує підірвати не лише шанси республіканців утримати контроль над Конгресом на виборах у листопаді, а й власну репутацію та історичну спадщину.
Трамп не приховує, що ставки високі, а головний гравець тут він сам. За початком операції він стежив особисто зі своєї резиденції Мар-а-Лаго у Флориді.
"Іранський режим 47 років скандував "Смерть Америці". Досить це терпіти", - пояснив Трамп американцям причину нападу на Іран.
Поки не зрозуміло, як довго триватиме військова кампанія і чи підтримає Трампа американський народ, особливо його затяті прихильники з руху MAGA, яким не ******* заокеанські військові авантюри.
Ставка Трампа стала ще ризикованішою після вбивства Хаменеї та його найближчих соратників. Усунення верхівки режиму - різке загострення конфлікту і ситуація може вийти з-під контролю, попереджають аналітики.
"Жереб кинутий. Тепер США повинні йти до кінця і змінювати режим. Але це неможливо зробити без наземної операції".
В разі, якщо конфлікт триватиме, то аналітики не відкидають підвищення ціни до 100 доларів.