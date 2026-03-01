Иран предложил возобновить переговоры: Трамп согласился

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран предложил возобновить переговоры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментарии изданию The Atlantic.

По словам главы Белого дома, он согласился на диалог с Тегераном после соответствующей инициативы иранской стороны. Трамп подчеркнул, что Иран должен был сделать этот шаг раньше.

"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они должны были дать то, что было очень практичным и легким для выполнения, раньше. Они слишком долго ждали", — сказал Дональд Трамп.

Заявление о возобновлении переговоров

Американский президент подчеркнул, что возможность переговоров остается открытой. В то же время он дал понять, что решение об ударах было принято из соображений безопасности.

В комментарии телеканалу Fox News Трамп заявил, что Иран мог получить ядерное оружие в течение двух недель. Именно это, по его словам, стало основанием для упреждающего удара со стороны США.

Аргументы в отношении ударов США

Трамп утверждает, что действия Вашингтона были направлены на недопущение появления у Ирана ядерного оружия. По его словам, в результате ударов погибли 48 иранских чиновников.

Ранее президент США подчеркнул, что Соединенные Штаты будут действовать решительно в случае возникновения угроз национальной безопасности.

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

