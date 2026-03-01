Операція в Ірані просувається з випередженням графіка, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що операція Сполучених Штатів в Ірані "випереджає графік".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі CNBC.
США випереджає графік
Так, Трамп заявив, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".
"Це дуже жорстокий режим, один з найжорстокіших режимів в історії", – сказав Трамп.
"Ми виконуємо свою роботу не лише для нас, але й для всього світу. І все випереджає графік", – додав він.
Ситуація розвивається позитивно
Також Трамп висловився щодо можливого виходу з конфлікту, який, за його словами, залежить від багатьох змінних. Але президент США зазначив, що ситуація розвивається в позитивному напрямку.
"Зараз ситуація розвивається дуже позитивно, дуже позитивно", – сказав Трамп.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+10 Дід Степан
показати весь коментар01.03.2026 18:53 Відповісти Посилання
+8 S. Fogger
показати весь коментар01.03.2026 18:46 Відповісти Посилання
+7 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар01.03.2026 18:59 Відповісти Посилання
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