Операція в Ірані просувається з випередженням графіка, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція Сполучених Штатів в Ірані "випереджає графік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі CNBC.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

США випереджає графік

Так, Трамп заявив, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".

"Це дуже жорстокий режим, один з найжорстокіших режимів в історії", – сказав Трамп.

"Ми виконуємо свою роботу не лише для нас, але й для всього світу. І все випереджає графік", – додав він.

Також читайте: Іран запропонував поновити перемовини, Трамп погодився

Ситуація розвивається позитивно

Також Трамп висловився щодо можливого виходу з конфлікту, який, за його словами, залежить від багатьох змінних. Але президент США зазначив, що ситуація розвивається в позитивному напрямку.

"Зараз ситуація розвивається дуже позитивно, дуже позитивно", – сказав Трамп.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракети навіть близько не підлетіли до цілі: У США заперечили заяви Ірану про ураження авіаносця "Авраам Лінкольн". ФОТОрепортаж

Удари по Ірану 28 лютого