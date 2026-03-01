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Новини Трамп про Іран Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Операція в Ірані просувається з випередженням графіка, - Трамп

Трамп про операцію США в Ірані

Президент США Дональд Трамп заявив, що операція Сполучених Штатів в Ірані "випереджає графік".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав у коментарі CNBC.

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США випереджає графік

Так, Трамп заявив, що операція США в Ірані "просувається дуже добре, дуже добре – випереджаючи графік".

"Це дуже жорстокий режим, один з найжорстокіших режимів в історії", – сказав Трамп.

"Ми виконуємо свою роботу не лише для нас, але й для всього світу. І все випереджає графік", – додав він.

Також читайте: Іран запропонував поновити перемовини, Трамп погодився

Ситуація розвивається позитивно

Також Трамп висловився щодо можливого виходу з конфлікту, який, за його словами, залежить від багатьох змінних. Але президент США зазначив, що ситуація розвивається в позитивному напрямку.

"Зараз ситуація розвивається дуже позитивно, дуже позитивно", – сказав Трамп.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Іран (3472) США (26703) Трамп Дональд (8911)
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Топ коментарі
+10
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01.03.2026 18:53 Відповісти
+8
Спецоперація відбувається згідно графіку, по плану... Щось знайоме.
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01.03.2026 18:46 Відповісти
+7
Дивлячись які цілі операції були. Якщо насрати і втекти то да, все по плану. А якщо ціль знищити іранський режим то ще роботи непочатийкрай
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01.03.2026 18:59 Відповісти
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тонкий тролінг від Трампа? ... "Все идет по плану" якось убого виглядає на цьому фоні
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01.03.2026 18:37 Відповісти
фон тут нідочого. він завжди так виглядав
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01.03.2026 18:39 Відповісти
між тим ЗЄуроди з настанням весни оголосив війну квітам -

Гетманцев розкрив тіньову схему продажу квітів в Україні.

жінки повинні його придушити !

.
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01.03.2026 18:52 Відповісти
опудало, а податки треба платити, чи у тебе грошей на квіти немає? ааа васьмоємарта
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01.03.2026 19:52 Відповісти
В слові випередження,після букви р повинна бути д.Так більш точно буде
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01.03.2026 22:08 Відповісти
Типу вже виграли війну?)
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01.03.2026 18:39 Відповісти
Яка операцiя ? поки що все завмерло якось з боку США
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01.03.2026 18:40 Відповісти
Трамп хитріше Путі. Він не казав -Тегеран за три дні. Він казав-ми це можемо зробити швидко, або затянути це. Ну вобщем все по плану.
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01.03.2026 18:44 Відповісти
Иранские беспилотники атаковали нефтяную платформу ОАЭ в Персидском заливе.
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01.03.2026 18:43 Відповісти
доні ,давай вали цей режим до кінця ,твоя операція , не може бути ,трохи вагітною...
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01.03.2026 18:43 Відповісти
давай мочи путлера
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01.03.2026 18:44 Відповісти
Спецоперація відбувається згідно графіку, по плану... Щось знайоме.
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01.03.2026 18:46 Відповісти
це як його -ВолюнтаризмЬ
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01.03.2026 18:50 Відповісти
Такое уже мало кто помнит).
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01.03.2026 18:51 Відповісти
ви даєте не реальні плани
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01.03.2026 18:53 Відповісти
На цензоре - не выражаться)
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01.03.2026 20:53 Відповісти
Операція йде з випередженням графіка.( в строгом соответствии с графиком,по плану).Та це все ж було.
Дональд Фредович тебе ще одна морда чекає,його прівзвище "*****".
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01.03.2026 18:51 Відповісти
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01.03.2026 18:53 Відповісти
всє прі дєлє
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01.03.2026 19:01 Відповісти
Головне ЄС не підводить, завжди знаєш що від них чекати на 😸
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01.03.2026 19:25 Відповісти
ЄС країни створювали не для тебе і мене, а для себе. і допомагати нам їх ніхто не забовязував. це їх справа .
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01.03.2026 19:28 Відповісти
А США яке постійно критикують створили для нас?)
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01.03.2026 19:29 Відповісти
люди створили свою державу. як і ми наразі зє зону.
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01.03.2026 19:32 Відповісти
трамп через три дні:

"Я закінчив вже 9 воєн!!"
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01.03.2026 18:55 Відповісти
Увлекался фантастикой. 50-60 годов. 80 % того, что пришло в "больные" умы фантастов сбылось, через 50 лет! Согласитесь. что срок маленький. Следующая картина! Веселый Таракан, который вылезает из убежища, со своей тараканьей семьей, когда люли на планете земля поубивали друг друга!
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01.03.2026 18:56 Відповісти
не вздумай жиріновського почати дивиться та читати!
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01.03.2026 18:58 Відповісти
Роберт Шекли, Клиффор Саймок,Роджер Желпезяны, Льюис, Пол Андерсон. Тебе эти имена, что то говорят? Или только жирик в уме отпечатался?
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01.03.2026 19:02 Відповісти
я тєхнарь. а не романтик.
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01.03.2026 19:06 Відповісти
Ну ты первый начал) Звание, должность, образование? И с какого перепугу фантасты стали романтиками?
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01.03.2026 19:09 Відповісти
я не починав синку. я просто попросив не дивитись тебе виступи жиріновського про війну ірана та ізраїля. хоча можеш подивиться.
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01.03.2026 19:11 Відповісти
Нет, уважаемый! Отвечай за свои слова! Просто попросил? ( Дальше продолжить, или поймешь!?)
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01.03.2026 19:13 Відповісти
я за свої слова відповідаю. і завжди українською. а не на псячому русійському діалекту.. я оцінюю це як неповагу до мене та України. і що ти після цього від мене очікуєш?
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01.03.2026 19:18 Відповісти
Началось! Уже, каждый раз когда заходит в тупик диалог, начинается! Розумнику, а ті впевненій що володіешь Українською мовою на моєму рівні ?
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01.03.2026 19:21 Відповісти
ні не почалось. ти знаєш як я за кордоном відрізняю українців від підерів кацапських? ну почитай своїх фантастів.... або просто включи свої мізки.
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01.03.2026 19:25 Відповісти
Ти за кордоном? Какго хера мне голову морочишь?
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01.03.2026 19:26 Відповісти
Дед Степан! Ты в армии служил? Ты по мобилизации с 2014 года служил? У тебя есть награди хотя бы от МО ? Сиди и не булькай "дед бородет"!
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01.03.2026 19:32 Відповісти
ні не служив. бо інвалід дитинства. в 2014 році пішов до військомату- вигнали. в 2022 році добровільно пішов в тер.оборону. пізніше відправимли мене до дому. що ще спитаєш свінопідер?
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01.03.2026 19:35 Відповісти
Тогда не говори, то чего тебе по статусу не гоже говорить!
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01.03.2026 19:36 Відповісти
Еще, инвалиду, У меня есть награды ЗСУ МО . И когда ко мне в 2014 году пришли, я не прятался! Хотя был не совсем молодой и не совсем здоровый!
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01.03.2026 19:41 Відповісти
ти був в регулярних військах?
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01.03.2026 19:43 Відповісти
і ще тєло ти кацапське, я з Донеччини. а розмовляю українською. і англійською також. і мені противно розмовляти з вкраїнчиками підероізичними.
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01.03.2026 19:41 Відповісти
Удачи! Не вижу смысла дальше ветку загружать. Когда работал у меня был коллега с Луганщины, много я про вас узнал!
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01.03.2026 19:43 Відповісти
ну звичайно.... так що ти ще збрешеш кацапчику? героя Ураїни тобі присвоїли?
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01.03.2026 19:46 Відповісти
ЦН! Я заявил права на свою интеллектуальную собственность
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01.03.2026 19:48 Відповісти
а твій псячий діалект тут не розуміють. пиши англійською чи українською . або точнішше бреши. що ти і робиш.
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01.03.2026 19:50 Відповісти
і на майбутнє, навчись правильно писати на своєму кацапському діалектові. Роджер Желязни а не як ти нашкрябало.
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01.03.2026 20:04 Відповісти
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01.03.2026 20:05 Відповісти
молодець .посміємось разом з даунів зелених.
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01.03.2026 20:07 Відповісти
Бредбері, Азімов, Воннегут, Уиндем, Орвел, Кларк, Замятін, Лєм - фантасти, а не фентазі, яке ти перерахував(як туди Шеклі попав?)
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01.03.2026 19:44 Відповісти
Роберт Шекли? Не пропал! )
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01.03.2026 20:06 Відповісти
" Лучше воздержаться" Это вроде он)?
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01.03.2026 20:09 Відповісти
Нет, пардон! Айзик Азимов.
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01.03.2026 20:44 Відповісти
Станіслава Лема, я думаю ти теж читав, особливо цикл Фундація.
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01.03.2026 19:54 Відповісти
С ходу не вспомню, возможно нет.
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01.03.2026 19:55 Відповісти
В данной ситуации думаю уместно .Мацйк Коули, " Симбиот".
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01.03.2026 20:01 Відповісти
почитаю, а Лема Фундацію рекомендую.
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01.03.2026 20:05 Відповісти
Спасибо, за рекомендацию.
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01.03.2026 20:07 Відповісти
Когда в молодости служил и всем расчетом ждали ядерную войну, кто в преф на деньги играл, кто спал, а я книжки читал)
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01.03.2026 20:12 Відповісти
Фундація - Азімов. літературовєди, бл...
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01.03.2026 20:50 Відповісти
Дивлячись які цілі операції були. Якщо насрати і втекти то да, все по плану. А якщо ціль знищити іранський режим то ще роботи непочатийкрай
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01.03.2026 18:59 Відповісти
Це потрібно було робити коли були масові протести в не очікувати коли їх потоплять у крові.
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01.03.2026 19:24 Відповісти
Теж так спочатку думав. Але проаналізувавши змінив свою думку. Думаю там проблема в тому що протести відбулися "не в той час". США просто не були готові. По перше були заняті Венесуелой, а по друге - не було сил і засобів в затоці (в т.ч. саме тому що були заняті на іншому кінці світу). Іранці самі фальшстартанули. Нажаль (
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03.03.2026 07:37 Відповісти
Іран за три дні.
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01.03.2026 19:05 Відповісти
Означає,що підготовка до операції відбулась змістовно Вищий пілотаж.
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01.03.2026 19:24 Відповісти
Подобається як українці, тобто ми, критикуємо чиюсь війну чи операцію. Особливо на фоні розграбованої та роззброєно власної країни. Не кажучи вже про підготовку до війни в 2022. Та й за чужими президентами ми пильно слідкуємо, щоб не дай Бог,а то ми огого і Трампу покажемо. 😸. Як копалини показали і віддалали 😸.
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01.03.2026 19:24 Відповісти
Завались. Іди ***** в дупу поцілуй і пожалій Іран. Все як плєшивий заповів. Ти видно з тих хто коронував клоуна 73% . А тепер прикриваєшся лозунгами.
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02.03.2026 18:54 Відповісти
А і доречі війна в Україні не 4 роки, це тільки у зелених чий ти і є, війна 4 роки, а до цього у вас там біл канфлікт с повстанцамі. Опешний бот.
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02.03.2026 18:56 Відповісти
Тоталітарні режими тримаються на лідерах, і то як їм вдалося швидко вбити того Хаменеї, то велике діло...
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01.03.2026 19:57 Відповісти
якщо путін помре, я не впевнений що сам режим паде
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02.03.2026 00:48 Відповісти
Почнеться трансформація влади, в історії достатньо прикладів, навіть союз змінився після смерті сталіна, хоча опозиції не було, і вцілому влада не змінилася.
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02.03.2026 08:22 Відповісти
Завжди можна так сказати: - Все йде по плану. Ніхто ж насправді того плану не бачив. )
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01.03.2026 20:06 Відповісти
Америка вміє планувати операції, це не блискавична триденна 5 річна операція
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01.03.2026 20:46 Відповісти
Тегеран за три дні? Це вже десь було.
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01.03.2026 22:40 Відповісти
Дупа мала наступити набагато пізніше?
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01.03.2026 23:24 Відповісти
а чому ви для України не виконуєте свою роботу? не лише для України, але й для всього світу, гаранти херові?
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02.03.2026 00:49 Відповісти
ПА ПЛАНУ.
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02.03.2026 09:26 Відповісти
 
 