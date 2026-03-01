Операция в Иране продвигается с опережением графика, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов в Иране "опережает график".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии CNBC.
США опережают график
Так, Трамп заявил, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".
"Это очень жестокий режим, один из самых жестоких режимов в истории", – сказал Трамп.
"Мы выполняем свою работу не только для нас, но и для всего мира. И все опережает график", – добавил он.
Ситуация развивается позитивно
Также Трамп высказался о возможном выходе из конфликта, который, по его словам, зависит от многих переменных. Но президент США отметил, что ситуация развивается в положительном направлении.
"Сейчас ситуация развивается очень позитивно, очень позитивно", – сказал Трамп.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
