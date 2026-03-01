Операция в Иране продвигается с опережением графика, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов в Иране "опережает график".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии CNBC.

США опережают график

Так, Трамп заявил, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".

"Это очень жестокий режим, один из самых жестоких режимов в истории", – сказал Трамп.

"Мы выполняем свою работу не только для нас, но и для всего мира. И все опережает график", – добавил он.

Ситуация развивается позитивно

Также Трамп высказался о возможном выходе из конфликта, который, по его словам, зависит от многих переменных. Но президент США отметил, что ситуация развивается в положительном направлении.

"Сейчас ситуация развивается очень позитивно, очень позитивно", – сказал Трамп.

Удары по Ирану 28 февраля