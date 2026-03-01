РУС
Операция в Иране продвигается с опережением графика, - Трамп

Трамп об операции США в Иране

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция Соединенных Штатов в Иране "опережает график".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в комментарии CNBC.

США опережают график

Так, Трамп заявил, что операция США в Иране "продвигается очень хорошо, очень хорошо – опережая график".

"Это очень жестокий режим, один из самых жестоких режимов в истории", – сказал Трамп.

"Мы выполняем свою работу не только для нас, но и для всего мира. И все опережает график", – добавил он.

Ситуация развивается позитивно

Также Трамп высказался о возможном выходе из конфликта, который, по его словам, зависит от многих переменных. Но президент США отметил, что ситуация развивается в положительном направлении.

"Сейчас ситуация развивается очень позитивно, очень позитивно", – сказал Трамп.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

+6
01.03.2026 18:53 Ответить
+5
Дивлячись які цілі операції були. Якщо насрати і втекти то да, все по плану. А якщо ціль знищити іранський режим то ще роботи непочатийкрай
01.03.2026 18:59 Ответить
+3
тонкий тролінг від Трампа? ... "Все идет по плану" якось убого виглядає на цьому фоні
01.03.2026 18:37 Ответить
тонкий тролінг від Трампа? ... "Все идет по плану" якось убого виглядає на цьому фоні
01.03.2026 18:37 Ответить
фон тут нідочого. він завжди так виглядав
01.03.2026 18:39 Ответить
між тим ЗЄуроди з настанням весни оголосив війну квітам -

Гетманцев розкрив тіньову схему продажу квітів в Україні.

жінки повинні його придушити !

.
01.03.2026 18:52 Ответить
опудало, а податки треба платити, чи у тебе грошей на квіти немає? ааа васьмоємарта
показать весь комментарий
Типу вже виграли війну?)
показать весь комментарий
Яка операцiя ? поки що все завмерло якось з боку США
показать весь комментарий
Трамп хитріше Путі. Він не казав -Тегеран за три дні. Він казав-ми це можемо зробити швидко, або затянути це. Ну вобщем все по плану.
показать весь комментарий
Иранские беспилотники атаковали нефтяную платформу ОАЭ в Персидском заливе.
показать весь комментарий
доні ,давай вали цей режим до кінця ,твоя операція , не може бути ,трохи вагітною...
показать весь комментарий
давай мочи путлера
показать весь комментарий
Спецоперація відбувається згідно графіку, по плану... Щось знайоме.
показать весь комментарий
це як його -ВолюнтаризмЬ
показать весь комментарий
Такое уже мало кто помнит).
показать весь комментарий
ви даєте не реальні плани
показать весь комментарий
Операція йде з випередженням графіка.( в строгом соответствии с графиком,по плану).Та це все ж було.
Дональд Фредович тебе ще одна морда чекає,його прівзвище "*****".
показать весь комментарий
01.03.2026 18:51 Ответить
всє прі дєлє
показать весь комментарий
Головне ЄС не підводить, завжди знаєш що від них чекати на 😸
показать весь комментарий
ЄС країни створювали не для тебе і мене, а для себе. і допомагати нам їх ніхто не забовязував. це їх справа .
показать весь комментарий
А США яке постійно критикують створили для нас?)
показать весь комментарий
люди створили свою державу. як і ми наразі зє зону.
показать весь комментарий
трамп через три дні:

"Я закінчив вже 9 воєн!!"
показать весь комментарий
Увлекался фантастикой. 50-60 годов. 80 % того, что пришло в "больные" умы фантастов сбылось, через 50 лет! Согласитесь. что срок маленький. Следующая картина! Веселый Таракан, который вылезает из убежища, со своей тараканьей семьей, когда люли на планете земля поубивали друг друга!
показать весь комментарий
не вздумай жиріновського почати дивиться та читати!
показать весь комментарий
Роберт Шекли, Клиффор Саймок,Роджер Желпезяны, Льюис, Пол Андерсон. Тебе эти имена, что то говорят? Или только жирик в уме отпечатался?
показать весь комментарий
я тєхнарь. а не романтик.
показать весь комментарий
Ну ты первый начал) Звание, должность, образование? И с какого перепугу фантасты стали романтиками?
показать весь комментарий
я не починав синку. я просто попросив не дивитись тебе виступи жиріновського про війну ірана та ізраїля. хоча можеш подивиться.
показать весь комментарий
Нет, уважаемый! Отвечай за свои слова! Просто попросил? ( Дальше продолжить, или поймешь!?)
показать весь комментарий
я за свої слова відповідаю. і завжди українською. а не на псячому русійському діалекту.. я оцінюю це як неповагу до мене та України. і що ти після цього від мене очікуєш?
показать весь комментарий
Началось! Уже, каждый раз когда заходит в тупик диалог, начинается! Розумнику, а ті впевненій що володіешь Українською мовою на моєму рівні ?
показать весь комментарий
ні не почалось. ти знаєш як я за кордоном відрізняю українців від підерів кацапських? ну почитай своїх фантастів.... або просто включи свої мізки.
показать весь комментарий
Ти за кордоном? Какго хера мне голову морочишь?
показать весь комментарий
Дед Степан! Ты в армии служил? Ты по мобилизации с 2014 года служил? У тебя есть награди хотя бы от МО ? Сиди и не булькай "дед бородет"!
показать весь комментарий
ні не служив. бо інвалід дитинства. в 2014 році пішов до військомату- вигнали. в 2022 році добровільно пішов в тер.оборону. пізніше відправимли мене до дому. що ще спитаєш свінопідер?
показать весь комментарий
Тогда не говори, то чего тебе по статусу не гоже говорить!
показать весь комментарий
Еще, инвалиду, У меня есть награды ЗСУ МО . И когда ко мне в 2014 году пришли, я не прятался! Хотя был не совсем молодой и не совсем здоровый!
показать весь комментарий
ти був в регулярних військах?
показать весь комментарий
і ще тєло ти кацапське, я з Донеччини. а розмовляю українською. і англійською також. і мені противно розмовляти з вкраїнчиками підероізичними.
показать весь комментарий
Удачи! Не вижу смысла дальше ветку загружать. Когда работал у меня был коллега с Луганщины, много я про вас узнал!
показать весь комментарий
ну звичайно.... так що ти ще збрешеш кацапчику? героя Ураїни тобі присвоїли?
показать весь комментарий
ЦН! Я заявил права на свою интеллектуальную собственность
показать весь комментарий
а твій псячий діалект тут не розуміють. пиши англійською чи українською . або точнішше бреши. що ти і робиш.
показать весь комментарий
і на майбутнє, навчись правильно писати на своєму кацапському діалектові. Роджер Желязни а не як ти нашкрябало.
показать весь комментарий
показать весь комментарий
молодець .посміємось разом з даунів зелених.
показать весь комментарий
Бредбері, Азімов, Воннегут, Уиндем, Орвел, Кларк, Замятін, Лєм - фантасти, а не фентазі, яке ти перерахував(як туди Шеклі попав?)
показать весь комментарий
Роберт Шекли? Не пропал! )
показать весь комментарий
" Лучше воздержаться" Это вроде он)?
показать весь комментарий
Станіслава Лема, я думаю ти теж читав, особливо цикл Фундація.
показать весь комментарий
С ходу не вспомню, возможно нет.
показать весь комментарий
В данной ситуации думаю уместно .Мацйк Коули, " Симбиот".
показать весь комментарий
почитаю, а Лема Фундацію рекомендую.
показать весь комментарий
Спасибо, за рекомендацию.
показать весь комментарий
Когда в молодости служил и всем расчетом ждали ядерную войну, кто в преф на деньги играл, кто спал, а я книжки читал)
показать весь комментарий
Дивлячись які цілі операції були. Якщо насрати і втекти то да, все по плану. А якщо ціль знищити іранський режим то ще роботи непочатийкрай
показать весь комментарий
Це потрібно було робити коли були масові протести в не очікувати коли їх потоплять у крові.
показать весь комментарий
Іран за три дні.
показать весь комментарий
Означає,що підготовка до операції відбулась змістовно Вищий пілотаж.
показать весь комментарий
Подобається як українці, тобто ми, критикуємо чиюсь війну чи операцію. Особливо на фоні розграбованої та роззброєно власної країни. Не кажучи вже про підготовку до війни в 2022. Та й за чужими президентами ми пильно слідкуємо, щоб не дай Бог,а то ми огого і Трампу покажемо. 😸. Як копалини показали і віддалали 😸.
показать весь комментарий
Тоталітарні режими тримаються на лідерах, і то як їм вдалося швидко вбити того Хаменеї, то велике діло...
показать весь комментарий
Завжди можна так сказати: - Все йде по плану. Ніхто ж насправді того плану не бачив. )
показать весь комментарий
