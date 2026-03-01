Ракеты даже близко не подлетели к цели: В США опровергли заявления Ирана о поражении авианосца "Авраам Линкольн". ФОТОрепортаж

Центральное командование ВС США опровергло заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о поражении авианосца "Авраам Линкольн" четырьмя ракетами.

Об этом говорится в сообщении Командования в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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"Даже близко не приблизились к цели"

Так, Центральное командование ВС США заявило, что Ирану не удалось поразить авианосец "Авраам Линкольн".

"Линкольн" не был атакован. Выпущенные ракеты даже близко не приблизились к цели. "Линкольн" продолжает запускать самолеты в поддержку непрерывной кампании Центрального командования по защите американского народа путем устранения угроз со стороны иранского режима", - говорится в сообщении.

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Также Командование ВС США опубликовало фото запуска самолетов с авианосца.







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Что предшествовало?

Иранский КВИР утверждает, что нанес удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" четырьмя баллистическими ракетами.

Удары по Ирану 28 февраля