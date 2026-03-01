Ракеты даже близко не подлетели к цели: В США опровергли заявления Ирана о поражении авианосца "Авраам Линкольн". ФОТОрепортаж
Центральное командование ВС США опровергло заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о поражении авианосца "Авраам Линкольн" четырьмя ракетами.
Об этом говорится в сообщении Командования в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Даже близко не приблизились к цели"
Так, Центральное командование ВС США заявило, что Ирану не удалось поразить авианосец "Авраам Линкольн".
"Линкольн" не был атакован. Выпущенные ракеты даже близко не приблизились к цели. "Линкольн" продолжает запускать самолеты в поддержку непрерывной кампании Центрального командования по защите американского народа путем устранения угроз со стороны иранского режима", - говорится в сообщении.
Также Командование ВС США опубликовало фото запуска самолетов с авианосца.
Что предшествовало?
Иранский КВИР утверждает, что нанес удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" четырьмя баллистическими ракетами.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
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він філософ.
навіть тут.
Смерть теократам.
А щодо міжнародного права... якщо в ООН засідають людожери, які це саме право на вертелі крутили, то що тут казати.
Тому треба добряче надавати по пиці першим, щоб відновити порядок "ніхто нікого не чіпає".
забудьте, тепер треба вибирати прагматику - чим більше імперіаліст донні вб'є імперіалістів вісі зла, тим краще !
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які класні фотки....
будь яка бійка, це і получити у відповідь!
але ж, рудий пеніс не може цього допустити........
- Василь Иваныч, а правда, народ гутарить шо ты яврей?
- Видите ли, Пётр.....
Иранцы пустили (как они сами утверждают) 4 баллистические ракеты по авианосцу "Линкольн". Не попали, само собой.
Попасть в авианосец баллистической ракетой можно только при одном условии, если он стоит, привязанный канатами к причалу базы. А в море, да за 800 км, да при том, что он движется, ну как? При том, что точность их ракет "на кого Бог пошлет". Плюс-минус километр.
В советское время считалось, что для уверенного поражения авианосной ударной группы нужно два полка морской авиации с крылатыми ракетами, при этом бОльшая часть самолетов должна погибнуть.
Иранцам сейчас позарез нужен хоть какой-то успех. Убийство мирных граждан в Бейт-Шемеше или филлипинской работницы в Тель-Авиве, хоть удавись, на такое не тянет. Хотя они привычно соврали про "штаб Моссада". Но тут принцип простой: куда попали, там и штаб.