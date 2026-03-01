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Новости Фото Операция США против Ирана Иран атаковал базы США
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Ракеты даже близко не подлетели к цели: В США опровергли заявления Ирана о поражении авианосца "Авраам Линкольн". ФОТОрепортаж

Центральное командование ВС США опровергло заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о поражении авианосца "Авраам Линкольн" четырьмя ракетами.

Об этом говорится в сообщении Командования в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

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"Даже близко не приблизились к цели"

Так, Центральное командование ВС США заявило, что Ирану не удалось поразить авианосец "Авраам Линкольн".

"Линкольн" не был атакован. Выпущенные ракеты даже близко не приблизились к цели. "Линкольн" продолжает запускать самолеты в поддержку непрерывной кампании Центрального командования по защите американского народа путем устранения угроз со стороны иранского режима", - говорится в сообщении.

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Также Командование ВС США опубликовало фото запуска самолетов с авианосца.

Авианосец США Авраам Линкольн
Авианосец США Авраам Линкольн
Авианосец США Авраам Линкольн

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США об авианосце Авраам Линкольн

Что предшествовало?

Иранский КВИР утверждает, что нанес удар по американскому авианосцу "Авраам Линкольн" четырьмя баллистическими ракетами.

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

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Иран (2964) корабль (2074) США (29526)
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Топ комментарии
+21
Телемарафон аятол сказав, що вразили, а він не бреше, як і подібні інші марафони
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01.03.2026 17:56 Ответить
+16
На боці США, Ізраїлю та народу Ірана.
Смерть теократам.
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01.03.2026 17:59 Ответить
+14
Він загрожує в першу чергу народу самого Ірана.
А щодо міжнародного права... якщо в ООН засідають людожери, які це саме право на вертелі крутили, то що тут казати.
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01.03.2026 18:04 Ответить
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Зараз в коментарях подивимось, хто на чиєму боці.
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01.03.2026 17:48 Ответить
А ти на чиєму боці?
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01.03.2026 17:51 Ответить
він нейтрал.
він філософ.
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01.03.2026 17:54 Ответить
Нашел философа! ( Извините, что к Вам наты)
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01.03.2026 17:58 Ответить
С ошибками, тороплюсь пока не забанили)
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01.03.2026 17:59 Ответить
отака війна!
навіть тут.
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01.03.2026 18:04 Ответить
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01.03.2026 18:05 Ответить
На боці США, Ізраїлю та народу Ірана.
Смерть теократам.
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01.03.2026 17:59 Ответить
Тобто щодо міжнародного права ви солідарні з кацапським царем? До речі, яким чином "іранський режим" загрожував американському народу?
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01.03.2026 18:03 Ответить
Він загрожує в першу чергу народу самого Ірана.
А щодо міжнародного права... якщо в ООН засідають людожери, які це саме право на вертелі крутили, то що тут казати.
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01.03.2026 18:04 Ответить
Ясно, таки позиція путіна вам близька...
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01.03.2026 18:07 Ответить
В умовах, коли одні вирішують, що їм можна, а інші водночас погоджуються з тим, що тим - зась, програють останні.
Тому треба добряче надавати по пиці першим, щоб відновити порядок "ніхто нікого не чіпає".
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01.03.2026 18:14 Ответить
міжнародне право поховане !
забудьте, тепер треба вибирати прагматику - чим більше імперіаліст донні вб'є імперіалістів вісі зла, тим краще !

.
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01.03.2026 18:45 Ответить
Не треба глубоко копати, iранськi аятоли - друззя Кремльовського виродка, це все, що треба знати вибираючi на чьому ти боцi.
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01.03.2026 21:00 Ответить
Тобто ви за те, що трампи/путіни самі встановлювали - кому жити, а кому ні, на кого можна напасти, а кому почекати?
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02.03.2026 07:23 Ответить
Але щось тупориліше міг запитати? Може й шахеди нам не загрожували?
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02.03.2026 02:14 Ответить
Всі слова українською розумієш?
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02.03.2026 07:20 Ответить
За який народ ти більше переживаєш?
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02.03.2026 09:48 Ответить
ой йой!
які класні фотки....
будь яка бійка, це і получити у відповідь!
але ж, рудий пеніс не може цього допустити........
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01.03.2026 17:53 Ответить
Так ти за бАльшЄвіков, алі за кАмуністов?
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01.03.2026 17:56 Ответить
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01.03.2026 18:15 Ответить
Напомнило.
- Василь Иваныч, а правда, народ гутарить шо ты яврей?
- Видите ли, Пётр.....
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01.03.2026 18:22 Ответить
Телемарафон аятол сказав, що вразили, а він не бреше, як і подібні інші марафони
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01.03.2026 17:56 Ответить
Де зараз гордость флота расіі, адмірал Кузя?
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01.03.2026 17:58 Ответить
Тсс, він виконує таємне завдання зі знищення військового бюджету росії.
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01.03.2026 18:02 Ответить
Гордо бовтається на вічному ремонті.
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01.03.2026 18:06 Ответить
Он устал. Вкрадений з міста Миколаєва ''адмірал Кузя'' всьо.
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01.03.2026 18:06 Ответить
Фото взлета ( в стать сказано запуска) самолетов, это да !
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01.03.2026 18:03 Ответить
Нептун би впорався
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01.03.2026 18:06 Ответить
Нептун крилата ракета, не балістична.
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01.03.2026 18:25 Ответить
ракети не той системи ,боягузи
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01.03.2026 18:08 Ответить
так...саме не той системи..балістичні...цікаво як вони можуть уразити рухому ціль
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01.03.2026 18:11 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Иранцы пустили (как они сами утверждают) 4 баллистические ракеты по авианосцу "Линкольн". Не попали, само собой.

Попасть в авианосец баллистической ракетой можно только при одном условии, если он стоит, привязанный канатами к причалу базы. А в море, да за 800 км, да при том, что он движется, ну как? При том, что точность их ракет "на кого Бог пошлет". Плюс-минус километр.

В советское время считалось, что для уверенного поражения авианосной ударной группы нужно два полка морской авиации с крылатыми ракетами, при этом бОльшая часть самолетов должна погибнуть.

Иранцам сейчас позарез нужен хоть какой-то успех. Убийство мирных граждан в Бейт-Шемеше или филлипинской работницы в Тель-Авиве, хоть удавись, на такое не тянет. Хотя они привычно соврали про "штаб Моссада". Но тут принцип простой: куда попали, там и штаб.
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01.03.2026 18:12 Ответить
Москалі в соцмережі Х,згенероване низькоякісне відео постили.
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01.03.2026 18:13 Ответить
дай посилання
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01.03.2026 18:17 Ответить
В соцмережі Х шукайте.Я навряд че знайду,бо там навіть не коментував.Воно мені просто в стрічку попало.
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01.03.2026 18:19 Ответить
Нічого не уразили, але троє американських військових загинули. Це як? Подавились котлетами?
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01.03.2026 18:24 Ответить
Крім авіаносця, нічого ж не обстрілювали, вірно?
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01.03.2026 18:25 Ответить
катлєти готувати а не коментувати це все що ти маєш робити ирина
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02.03.2026 16:23 Ответить
Ірина вміє і котлети готувати, і коми знає де ставити.
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02.03.2026 18:04 Ответить
A куди подівся москітний флот і москіти з Ірану? Стільки верещання було. Вбивці авіаносців, алакба ааааа! 😂
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01.03.2026 18:27 Ответить
Ну то буде як у кінченина для своїх де вони виграли чем світу по футболу-бо всі медіа в ірані контрольовані
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01.03.2026 18:33 Ответить
Кацапи постять підбитий оманський нафтовий танкер і радіють що це авіаносець горить
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01.03.2026 18:35 Ответить
Якщо декілька зразу, то це можливо, бо літаки такої спроможності не мають, тільки антибалістика, а на одну балістику пискають 3, і навіть тоді не має 100 відсотків враження, про це всі знають це не секрет.
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01.03.2026 18:35 Ответить
Кацапы научили Иран тактики! Не подлетели сейчас, подлетят позже. И это на поле боя опробовано.
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01.03.2026 19:54 Ответить
а шо, ще чотири літачка залишилося
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01.03.2026 23:42 Ответить
Зебіли повністю підтримують вісь зла. То ж вибір зєлєнскава це не помилка
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02.03.2026 10:29 Ответить
 
 