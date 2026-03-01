Поражен иранский корвет "Джамаран" в Оманском заливе, - Центральное командование ВС США
В США заявили о поражении в Оманском заливе иранского корвета "Джамаран", сейчас он тонет.
Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, речь идет о корвете класса "Джамаран", который находился вблизи пирса Чах-Бахар и был поражен в начале операции "Эпическая ярость".
Сообщается, что корабль сейчас тонет в Оманском заливе.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Тепер ще б пару фрегатів потопити і півдюжини катерів, щоб взти під контроль Ормузську протоку. Правда у Ірана ще підводних човнів як бліх на собаці. Але ж ціну на брент на наступному тижні треба стабілізувати на рівні нижче 80 доларів.
https://x.com/CENTCOM
