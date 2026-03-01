РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9334 посетителя онлайн
Новости Удар Израиля по Ирану Удары США по Ирану
4 111 7

Поражен иранский корвет "Джамаран" в Оманском заливе, - Центральное командование ВС США

В США заявили о поражении в Оманском заливе иранского корвета "Джамаран", сейчас он тонет.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, речь идет о корвете класса "Джамаран", который находился вблизи пирса Чах-Бахар и был поражен в начале операции "Эпическая ярость".

Сообщается, что корабль сейчас тонет в Оманском заливе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Миллионы иранцев празднуют смерть аятоллы Хаменеи на улицах городов. ВИДЕО

США потопили иранский корвет

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте: Иран запустил по ОАЭ более 500 беспилотников и 167 ракет: трое погибших, 58 раненых

Автор: 

Иран (785) корвет (3) США (7117)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Разом з крейсером москва буде формувати новий світопорядок !
показать весь комментарий
01.03.2026 17:30 Ответить
Шо так мало? Это не сухопутная операция...у США есть все средства потопить 100% иранских корыт
показать весь комментарий
01.03.2026 17:49 Ответить
У них, був, один корвет, все інше- "москітний" флот...
показать весь комментарий
01.03.2026 18:04 Ответить
В США інші цілі і вони їх знищують.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:08 Ответить
Був Джамара і нема Джамарана. Перетворився Джамаран на дохлошл Барана.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:02 Ответить
У порядку мультикультурності була використана халяльна ракета.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:35 Ответить
нарешті U.S. Central Command розрдилось хоч якоюсь інформацією. Могли би ще вчора запостити цю новину.
Тепер ще б пару фрегатів потопити і півдюжини катерів, щоб взти під контроль Ормузську протоку. Правда у Ірана ще підводних човнів як бліх на собаці. Але ж ціну на брент на наступному тижні треба стабілізувати на рівні нижче 80 доларів.

https://x.com/CENTCOM



https://x.com/CENTCOM

показать весь комментарий
01.03.2026 18:46 Ответить
 
 