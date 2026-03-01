Поражен иранский корвет "Джамаран" в Оманском заливе, - Центральное командование ВС США

В США заявили о поражении в Оманском заливе иранского корвета "Джамаран", сейчас он тонет.

Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США

Что известно

Как отмечается, речь идет о корвете класса "Джамаран", который находился вблизи пирса Чах-Бахар и был поражен в начале операции "Эпическая ярость".

Сообщается, что корабль сейчас тонет в Оманском заливе.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

