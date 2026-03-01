Иран запустил по ОАЭ более 500 беспилотников и 167 ракет: трое погибших, 58 раненых

Министерство обороны ОАЭ заявило, что в результате ударов Ирана погибли три человека. По меньшей мере 58 получили травмы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на оборонное ведомство ОАЭ, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия иранских атак

По данным Министерства обороны, среди погибших в результате ударов иранских беспилотников в ОАЭ – граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. По меньшей мере 58 других человек получили легкие травмы.

В Минобороны ОАЭ сообщили, что в целом Иран запустил 165 баллистических ракет по ОАЭ, из которых 152 были уничтожены системами противовоздушной обороны страны, а 13 упали в море. Еще две крылатые ракеты были обнаружены и уничтожены.

Также Иран запустил 541 беспилотник, из которых 506 были перехвачены, а 35 упали на территории страны.

"В результате перехвата баллистических ракет и беспилотников системами противовоздушной обороны обломки упали в разных районах страны, что привело к незначительным и умеренным материальным убыткам ряда гражданских объектов", - говорится в сообщении.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

