Смена режима в Иране
Иран запустил по ОАЭ более 500 беспилотников и 167 ракет: трое погибших, 58 раненых

Массированная атака на ОАЭ: Иран выпустил более 500 дронов и 167 ракет, есть погибшие

Министерство обороны ОАЭ заявило, что в результате ударов Ирана погибли три человека. По меньшей мере 58 получили травмы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на оборонное ведомство ОАЭ, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия иранских атак

По данным Министерства обороны, среди погибших в результате ударов иранских беспилотников в ОАЭ – граждане Пакистана, Непала и Бангладеш. По меньшей мере 58 других человек получили легкие травмы.

В Минобороны ОАЭ сообщили, что в целом Иран запустил 165 баллистических ракет по ОАЭ, из которых 152 были уничтожены системами противовоздушной обороны страны, а 13 упали в море. Еще две крылатые ракеты были обнаружены и уничтожены.

Также Иран запустил 541 беспилотник, из которых 506 были перехвачены, а 35 упали на территории страны.

"В результате перехвата баллистических ракет и беспилотников системами противовоздушной обороны обломки упали в разных районах страны, что привело к незначительным и умеренным материальным убыткам ряда гражданских объектов", - говорится в сообщении.

Смотрите также: В Дубае иранский "Шахед" попал в отель Бурдж-аль-Араб. ВИДЕО

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Иран нанес удар баллистической ракетой по израильскому городу Бейт-Шемеш: девять человек погибли, есть раненые

Топ комментарии
+8
іран вміє собі ворогів робити - ті щє стражі ісламської леваруції
01.03.2026 17:07 Ответить
+7
Беженка из Тегерана рассказывает: «Взяли аятоллу, маленького в чалме и трусиках, и просто прибили.»
01.03.2026 17:18 Ответить
+3
Що поганого шо здох ублюдок в якого руки по лікоть в крові? Було б правильно створити при сьогоднішньому посміховиську що зветься ООН якесь ССО що займалось би ліквідацією істот включно з їх нащадками до 7-го коліна які ********** "погратись в солдатики" з своїх бункерив. Війн би стало менше
01.03.2026 17:41 Ответить
іран вміє собі ворогів робити - ті щє стражі ісламської леваруції
01.03.2026 17:07 Ответить
Трагедия, конечно Но из трех(3) погибших: один(1) гражданин Пакистана, один(1) гражданин Непала и один(1) гражданин Бангладеш. Граждане-аборигены либо очень везучие, либо очень немногочисленны.
01.03.2026 17:11 Ответить
І ППО в них класне! Чиє, до речі?
01.03.2026 17:13 Ответить
мабуть фірми фаєр поінт зеленського!
01.03.2026 17:16 Ответить
Без понятия. Раз пишешь, шо классное, просвети.
01.03.2026 17:18 Ответить
дурна псіхологія, а як за Україну загибне етнічний руський, чи там еврей - то не в счет?
вам нагадати націoнальність буби, чи самі вспомьятаєте?
01.03.2026 17:18 Ответить
Какая еще нафик психология?). Коммент к новости и не больше.
01.03.2026 17:20 Ответить
та да - з кого починаються кацапи?
01.03.2026 17:24 Ответить
"нафік і что", а потім танки
01.03.2026 17:27 Ответить
Нечисельні. Всю роботу виконують "понаїхавші'
01.03.2026 17:13 Ответить
Беженка из Тегерана рассказывает: «Взяли аятоллу, маленького в чалме и трусиках, и просто прибили.»
01.03.2026 17:18 Ответить
А перед цим цього маленького аятолу, в трусиках і підгузниках, прямо за бороду тягали по центральній площі за танком на якому нєгри танцювали.
01.03.2026 18:05 Ответить
Всем, "хлопающим ушами по щекам от радости" по недомыслию ( не за деньги), веселого в этом замесе мало, для всех "посторонних"!
01.03.2026 17:22 Ответить
Що поганого шо здох ублюдок в якого руки по лікоть в крові? Було б правильно створити при сьогоднішньому посміховиську що зветься ООН якесь ССО що займалось би ліквідацією істот включно з їх нащадками до 7-го коліна які ********** "погратись в солдатики" з своїх бункерив. Війн би стало менше
01.03.2026 17:41 Ответить
Вопрос, "не что плохого", а как? Для чего и почему? И кот за это отгребет!
01.03.2026 17:43 Ответить
Ні краще роками підгодовувати звіра і постійно надіятись що цієї ночі він тобі руку не відкусить.

Дати ще одним божевільним ядерну палицю, щоб вони нею махали при кожній нагоді нічим не кращий варіант.

Просто американці фактично самі колись і створили цих Ісламістів тим що не ввели блокаду на тіньовий флот, але там нажаль великий вплив мають корпорації, яким була вигідна дешева нафта та інші ресурси для Китаю. Тепер політика щодо косооких змінилась тому і перерізають їм канали постачання.
01.03.2026 17:52 Ответить
Почему Вы думаете, что тем кому первым "дали" эту булаву адекватные?
01.03.2026 17:55 Ответить
Щось я не чув про Францію бажаючою знищити в ядерний попіл сусідів. Чи не сусідів.
01.03.2026 18:08 Ответить
Франция при чем? Т.е. у Франции первой ЯО появилось?
01.03.2026 18:10 Ответить
Тому що в США бімба сама з'явилася, а всім іншим її фактично ,,дали,, З бажанням чи без. То ж Франція як приклад. Міг би сказати те саме про Велику Британію.
01.03.2026 18:15 Ответить
"Бимба" у Третьего Рейха появилась)
01.03.2026 18:17 Ответить
Якби вона там була то, як мінімум, радянські міста її б відчули стовідсотково. Німцям вже нічого було втрачати.Так що мимо.
01.03.2026 18:20 Ответить
ЦН, а авторские права на идею впервые озвученную в громадськом просторе на вашем сайте действуют?
01.03.2026 17:50 Ответить
В Дубаї щас можо дати дуба.
01.03.2026 17:57 Ответить
так доня цю зупинену війну вже собі в кишеню поклав!
ох начювайтесь, гади - доня за себе нікого не постоїть...
тобто 27ма буде припинена...
01.03.2026 18:03 Ответить
Узкій почерк- "а хто вам разрешал так харашо жить...?"
01.03.2026 18:05 Ответить
01.03.2026 18:15 Ответить
іншала...
01.03.2026 18:27 Ответить
вовік виє у кремлю - рудий підспиває,
козирів нема в ірану - ми ж тут в карти граєм..
01.03.2026 18:33 Ответить
оп што б первертоц - українців не злякати!
операція што б повернути прайвета міндича!
01.03.2026 18:39 Ответить
 
 