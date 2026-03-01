Иран нанес удар баллистической ракетой по израильскому городу Бейт-Шемеш: девять человек погибли, есть раненые
В воскресенье, 1 марта, Иран нанес удар баллистической ракетой по жилому району города Бейт-Шемеш. Предварительно известно о 9 погибших, есть раненые.
Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.
Иран атаковал город Бейт-Шемеш
Ракета попала в жилой район города, разрушив синагогу и нанеся значительные повреждения общественному бомбоубежищу и окружающим домам.
Мэр Бейт-Шемеша Шмуэль Гринберг рассказал, что с 20 жителями не удалось связаться. Он подчеркнул, что "это не обязательно означает, что с ними что-то случилось".
Также известно о 17 пострадавших.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 28, среди них есть дети.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
