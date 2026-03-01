РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9334 посетителя онлайн
Новости Атаки Ирана на Израиль Смена режима в Иране
4 252 65

Иран нанес удар баллистической ракетой по израильскому городу Бейт-Шемеш: девять человек погибли, есть раненые

Удар Ирана по Бейт-Шемешу: 9 погибших

В воскресенье, 1 марта, Иран нанес удар баллистической ракетой по жилому району города Бейт-Шемеш. Предварительно известно о 9 погибших, есть раненые.

Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Иран атаковал город Бейт-Шемеш

Ракета попала в жилой район города, разрушив синагогу и нанеся значительные повреждения общественному бомбоубежищу и окружающим домам.

Мэр Бейт-Шемеша Шмуэль Гринберг рассказал, что с 20 жителями не удалось связаться. Он подчеркнул, что "это не обязательно означает, что с ними что-то случилось".

Также известно о 17 пострадавших.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших возросло до 28, среди них есть дети.

Читайте также: Гутерриш в Совбезе ООН призвал США и Иран вернуться за стол переговоров

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Верховный лидер Хаменеи погиб во время массированных ракетных ударов США и Израиля, - госСМИ Ирана

Автор: 

Израиль (509) Иран (785) жертвы (975)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Зібрав вождь індіанське плем'я і питає:
- Індіанці! Адже ми великий народ?
Всі:
- Так!
- Тоді чому в нас немає ядерної ракети?
- Ну… Давайте будувати.
Відправилися індіанці будувати ракету. Спиляли найздоровішу секвою, вибили серцевину сокирами, за старим іспанським рецептом приготували порох, забили його, заклали пробку, вивели великий канат у ґнотову частину.
Потім знову зібрав вождь плем'я і питає:
- Куди її запустимо?
Наймудріший індіанець каже:
- Давайте в Єреван!
- А чому в Єреван?
- А я інших міст не знаю.
І ось індіанці урочисто написали на ракеті «На Єреван», підпалили канат-ґніт… Все вибухає к чортам, навколо дим, вогонь, гар, всі валяються. Вождь без ноги, без руки, озирається:
- Ого! Уявляю, що в Єревані коїться!
показать весь комментарий
01.03.2026 17:06 Ответить
+5
Друзяки рашиків не здатні на щось нормальне, людське. Вони можуть лише гадити.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:40 Ответить
+5
"...так ещё и Европу хотят среди них видеть?"
А в Європі мильони муслімів ще не вийшли на вулиці на захист "брацково ірансково нарота"?
показать весь комментарий
01.03.2026 17:12 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кажуть по тєліку що Іран шарахнув ракетами по авіаносцю Авраам Лінкольн.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:36 Ответить
посилання є на інфу?
показать весь комментарий
01.03.2026 16:39 Ответить
https://www.bbc.com/news/live/cn5ge95q6y7t
Iran's IRGC says it attacked USS Abraham Lincoln, state media reports
показать весь комментарий
01.03.2026 16:51 Ответить
ще кажуть що іран (якого біса ця діра в тебе з великої літери) шарахнув язиком по дупі!
показать весь комментарий
01.03.2026 16:39 Ответить
Повернись до школи щоб вивчити правила граматики.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:50 Ответить
То брехня все.І відео підробка.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:44 Ответить
Якщо французький телевізор бреше то я повторюю.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:47 Ответить
Є відео апідбитого авіаносця,то воно несправжнє.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:49 Ответить
По тєліку поки що говорять без відео і кажуть що чекають підтвердження від американців.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:53 Ответить
влажные мечты кацапов)))
показать весь комментарий
01.03.2026 16:46 Ответить
Так ніби ж пишуть шо по французах стрельнули.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:51 Ответить
Про французів не розказують, кажуть що мін 3 америанці загинули, декількка поранено, але не знають чи на якійсь базі, чи на авіаносці.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:15 Ответить
Шарахнуть вони могли і по Вашингтону.
Питання у тому, що з цього вийшло. 😁
показать весь комментарий
01.03.2026 16:53 Ответить
Зібрав вождь індіанське плем'я і питає:
- Індіанці! Адже ми великий народ?
Всі:
- Так!
- Тоді чому в нас немає ядерної ракети?
- Ну… Давайте будувати.
Відправилися індіанці будувати ракету. Спиляли найздоровішу секвою, вибили серцевину сокирами, за старим іспанським рецептом приготували порох, забили його, заклали пробку, вивели великий канат у ґнотову частину.
Потім знову зібрав вождь плем'я і питає:
- Куди її запустимо?
Наймудріший індіанець каже:
- Давайте в Єреван!
- А чому в Єреван?
- А я інших міст не знаю.
І ось індіанці урочисто написали на ракеті «На Єреван», підпалили канат-ґніт… Все вибухає к чортам, навколо дим, вогонь, гар, всі валяються. Вождь без ноги, без руки, озирається:
- Ого! Уявляю, що в Єревані коїться!
показать весь комментарий
01.03.2026 17:06 Ответить
Друзяки рашиків не здатні на щось нормальне, людське. Вони можуть лише гадити.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:40 Ответить
Якщо Україна буде на межі капітуляції, ти підтримуєш підрив усіх наших АЕС, щоб кацапам не дісталися?
показать весь комментарий
01.03.2026 16:42 Ответить
Головне перднути?
показать весь комментарий
01.03.2026 16:46 Ответить
Так, пану Юрію головне перднути і звинуватити когось іншого, забуваючи, що він такий самий і є
показать весь комментарий
01.03.2026 16:49 Ответить
Щоби що?
показать весь комментарий
01.03.2026 16:55 Ответить
Спитай це в тих, хто це підтримує і закликає до цього.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:59 Ответить
А хто з них більші "друзяки рашистів"?
показать весь комментарий
01.03.2026 17:10 Ответить
Тут кажуть: https://www.tf1info.fr/direct/
показать весь комментарий
01.03.2026 16:40 Ответить
Вижу горящий не совсем) авианосец "Skylight", может пропустил шо?)
показать весь комментарий
01.03.2026 16:49 Ответить
Тапнкери палять.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:51 Ответить
«Иранская ракета почти прилетела по круизному лайнеру в Абу-Даби, принадлежащему германскому туристическому концерну», - Bild со ссылкой на очевидцев. Не попала, но упала рядом. На борту судна находятся, на минуточку, около 3,5 тыс. человек. Этим идиотам мало втянуть в кружок своих врагов страны Персидского залива, так ещё и Европу хотят среди них видеть? Сегодня в сторону Кипра из Иоана были запущены 2 ракеты, которые не долетели. По французскому судну пальнули (см. один из предыдущих твитов). А теперь им ещё и Германии для полного "флеш рояля" не хватает?
показать весь комментарий
01.03.2026 16:56 Ответить
"...так ещё и Европу хотят среди них видеть?"
А в Європі мильони муслімів ще не вийшли на вулиці на захист "брацково ірансково нарота"?
показать весь комментарий
01.03.2026 17:12 Ответить
нет вот прикинь - фсе заткнулись
показать весь комментарий
01.03.2026 17:14 Ответить
Нєможетбить! Все нє жалко іранскіх мальчіковвтрусіках?
показать весь комментарий
01.03.2026 17:33 Ответить
Два нафтові танкери горять, якраз показують.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:45 Ответить
показать весь комментарий
01.03.2026 16:45 Ответить
Як кажуть Шпілерман та Зеленський, балістика - то вещь. Україні вона нахер не нужна.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:47 Ответить
Мразі.
Я був у Бейт-Шемеші в 2003 - чисте, охайне, світле містечко, справжній Дім Сонця. Не думаю, що там десь були військові бази, суто цивільне.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:49 Ответить
школа теж не військова ціль.як так....
показать весь комментарий
01.03.2026 18:36 Ответить
ЦАХАЛ под руководством ВВС переходит на новый этап - операция Торнадо Б Операция Торнадо - это кодовое название израильской военной программы (иногда также называемой «программой Торнадо»), разработанной в рамках подготовки к конфликту с Ираном, главным образом в рамках операции Народ как лев (война Израиля и Ирана в июне 2025 года). Основная цель операции - Уничтожить или нанести серьёзный ущерб Тегерану - поражение правительственных зданий, критической инфраструктуры, символов режима, объектов подавления и целей иранского режима в самом сердце столицы. - Создание нового сдерживающего баланса: любая значительная иранская атака на Израиль приведёт к немедленному и решительному ответу непосредственно в Тегеране. - Операция была запланирована как «тяжёлая опция» на случай затяжной войны, если иранцы продолжат запуск ракет/БПЛА по тылу Израиля или попытаются вести войну на истощение. Предыстория и планирование Программа была разработана в рамках операции Гало (ноябрь 2024 - июнь 2025), в ходе которой были подготовлены комплексные планы ударов по Ирану. Она была одобрена на политическом уровне (Нетаниягу и министром обороны Израэлем Кацом) и должна была быть реализована, если конфликт не завершится быстро. Что произошло на самом деле в 2025 году: - Некоторые части операции были выполнены частично и в очень ограниченном объёме во время операции 13-24 июня 2025, включая точечные удары по Тегерану. - Основная и драматическая часть (массовое разрушение Тегерана) была отменена в последний момент в последние сутки войны (23-24 июня), вероятно, из-за американского давления, достигнутого перемирия или других соображений. - Многие в Израиле восприняли эту отмену как большую «разочарование», поскольку она рассматривалась как упущенная возможность для окончательного решения с иранским режимом. Текущая ситуация ( на сегодня) В последние дни, после обстрелов в сторону Израиля, министр обороны Израэль Кац объявил, что операция Торнадо возобновляется (или по крайней мере её части): - ВВС проводят «стенд-ин» (удары с низкой высоты) над небом Тегерана. - Мощные удары по целям режима и подавления в самом центре столицы. - Кац объявил о «непрерывном воздушном мосте» против целей Торнадо в Тегеране. Это происходит в рамках текущей операции "Львиный рык", в ходе которой ЦАХАЛ уже добился значительного господства в воздухе над Ираном и наносит непрерывные удары. Операция Торнадо - это израильская программа «сломать Тегеран» в ответ на тяжёлые иранские атаки - программа, которая почти была реализована в 2025 году, отменена в последний момент, и теперь возвращается на повестку дня и уже выполняется в эти дни. ЦАХАЛ действует совместно с иностранными силами в миссии по свержению Иранской республики.
показать весь комментарий
01.03.2026 16:55 Ответить
Хочеться побачити Цахал в наземній акції. Домовитися про десантну операцію або "коридор" територіями Йорданії та Іраку. Торнадо - В. А так балаканина.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:21 Ответить
Бухал солдат, слеза катилась, Валялся порванный иван, И на груди его светилась, Медаль за город Тегеран.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:22 Ответить
глупые эти люди-человеки, штампуют бомбы, чтобы убивать себе подобных, потом винят кого-то, что кто-то виноват, журналисты пишут статьи, чтобы вызввать сострадание, а когда напишут, что перестаньте убивать людей, ведь другие, такие же люди, как вы
показать весь комментарий
01.03.2026 16:57 Ответить
Пан "толстовєц"?
показать весь комментарий
01.03.2026 17:25 Ответить
Одного разу зберуться гарні добрі люди і вбьють злих та поганих всіх до останнього. 😛
А з бомбами та ракетами нести добро набагато зручніше ніж без них.

Он Україна вже 4 роки довбиться.
А були б свої гарні убивачки, що дістають до МСК та СПБ, то всі б вже радісно їли марожена на похованні РФ.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:47 Ответить
Слава Богу що іранський режим не встиг ядерну зброю зробити. Інакше зараз би шизонуті аятоли пуляли б ядерними ракетами направо і наліво по всьому світу в тому числі по Європі
показать весь комментарий
01.03.2026 17:05 Ответить
Перестаньте вбивати, а потім захочете перестати терпіти несправедливість. Це ж якій владі сподобається Вас обізвуть агентом ворога і зацькують.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:10 Ответить
я шо то за Тімура переживаю
показать весь комментарий
01.03.2026 17:24 Ответить
А за "ево маладую каманду"?
показать весь комментарий
01.03.2026 17:34 Ответить
Кто придумал шахматы? И как эта игра попала в Европу? Это к тому, что первый ход ( в этой игре был сделан не вчера).
показать весь комментарий
01.03.2026 17:30 Ответить
хто ?
показать весь комментарий
01.03.2026 17:32 Ответить
Почитай, для развития, если играл в такую игру!
показать весь комментарий
01.03.2026 17:33 Ответить
в дитинстві грав
показать весь комментарий
01.03.2026 17:34 Ответить
Шахи вигадали в Індії не пізніше VI століття нашої ери.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:33 Ответить
Молодец! Гугл и ШИ в помощь. Вопрос задан вторым. Как эта игра попала в Европу.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:35 Ответить
то не важливо ,важливо хто перший придумав
показать весь комментарий
01.03.2026 17:42 Ответить
Нет, "дорогой"! Когда вся недоразвитая Европа играла в кости, персы научились играть в шахматы!
показать весь комментарий
01.03.2026 17:44 Ответить
І де тепер ті перси?
Вже століть 5 Європа ними дупу витирає.

А без західних технологій ці перси взагалі не далеко від середньовічча пішли.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:50 Ответить
Сколько стоит Европа? Когда появилась Америка? И Персы особо не знают, что ими что то вытирают. Как жители пухлика не знают, что их команда никогда в футбол не играла!
показать весь комментарий
01.03.2026 17:53 Ответить
"персы научились играть в шахматы"

вы путаете тех персов с нынешними иранцами. они имеют к тем персам такое же отношение, как и нынешние египтяне к древнему египту
показать весь комментарий
01.03.2026 18:07 Ответить
А Американцы к чему древнему имеют отношение? А кацапы когда появились и что кроме репы выдумали?
показать весь комментарий
01.03.2026 18:09 Ответить
КолоБок українська казка
показать весь комментарий
01.03.2026 18:14 Ответить
Коти Горошко, скорее всего украинская, про колобка не знаю!
показать весь комментарий
01.03.2026 18:16 Ответить
Коло шо це тобі ? у кацапні нема такого слова
показать весь комментарий
01.03.2026 18:19 Ответить
Не знаешь, не трать чужое время Икперд по народным сказаниям!
показать весь комментарий
01.03.2026 18:20 Ответить
кругобок
показать весь комментарий
01.03.2026 18:21 Ответить
«круг» або «окружность»
показать весь комментарий
01.03.2026 18:20 Ответить
"А Американцы к чему древнему имеют отношение?"

какое отношение это имеет к тому, что я написал? современные иранцы не становятся древними от того, что американцы ни к чему древнему не имеют отношение. но хочу заметить, что не игра в шахматы эволюционирует мир, да и шахматы придумали не иранцы
показать весь комментарий
01.03.2026 18:47 Ответить
перси навчились у індійців
показать весь комментарий
01.03.2026 18:13 Ответить
шах мати не мають ніякого відношення до ХАМАені і цих радиКАЛьних ісламістських полуумків.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:39 Ответить
ісламісти Ірана ,застосовують тактику вбивст цівільних , так як це робить русня ...
показать весь комментарий
01.03.2026 18:36 Ответить
 
 