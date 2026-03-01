Іран вдарив балістичною ракетою по ізраїльському місту Бейт-Шемеш: дев’ятеро людей загинули, є поранені

У неділю,1 березня, Іран завдав удару балістичною ракетою по житловому району міста Бейт-Шемеш. Попередньо відомо про 9 загиблих, є поранені.

Про це повідомляє The Times of Israel,інформує Цензор.НЕТ.

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Іран атакував місто Бейт-Шемеш

Ракета влучила в житловий район міста, зруйнувавши синагогу та завдавши значних пошкоджень громадському бомбосховищу та навколишнім будинкам.

Мер Бейт-Шемеша Шмуель Грінберг розповів, що з 20 мешканцями не вдалося зв’язатися. Він наголосив, що "це не обов’язково означає, що з ними щось сталося".

Також відомо про 17 постраждалих.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 28, серед них є діти.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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