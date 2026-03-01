Іран вдарив балістичною ракетою по ізраїльському місту Бейт-Шемеш: дев’ятеро людей загинули, є поранені
У неділю,1 березня, Іран завдав удару балістичною ракетою по житловому району міста Бейт-Шемеш. Попередньо відомо про 9 загиблих, є поранені.
Про це повідомляє The Times of Israel,інформує Цензор.НЕТ.
Іран атакував місто Бейт-Шемеш
Ракета влучила в житловий район міста, зруйнувавши синагогу та завдавши значних пошкоджень громадському бомбосховищу та навколишнім будинкам.
Мер Бейт-Шемеша Шмуель Грінберг розповів, що з 20 мешканцями не вдалося зв’язатися. Він наголосив, що "це не обов’язково означає, що з ними щось сталося".
Також відомо про 17 постраждалих.
Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 28, серед них є діти.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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показати весь коментар02.03.2026 06:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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- Індіанці! Адже ми великий народ?
Всі:
- Так!
- Тоді чому в нас немає ядерної ракети?
- Ну… Давайте будувати.
Відправилися індіанці будувати ракету. Спиляли найздоровішу секвою, вибили серцевину сокирами, за старим іспанським рецептом приготували порох, забили його, заклали пробку, вивели великий канат у ґнотову частину.
Потім знову зібрав вождь плем'я і питає:
- Куди її запустимо?
Наймудріший індіанець каже:
- Давайте в Єреван!
- А чому в Єреван?
- А я інших міст не знаю.
І ось індіанці урочисто написали на ракеті «На Єреван», підпалили канат-ґніт… Все вибухає к чортам, навколо дим, вогонь, гар, всі валяються. Вождь без ноги, без руки, озирається:
- Ого! Уявляю, що в Єревані коїться!
А з бомбами та ракетами нести добро набагато зручніше ніж без них.
Он Україна вже 4 роки довбиться.
А були б свої гарні убивачки, що дістають до МСК та СПБ, то всі б вже радісно їли марожена на похованні РФ.