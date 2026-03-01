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В Дубае иранский "Шахед" попал в отель Бурдж-аль-Араб. ВИДЕО
В сети обнародованы кадры атаки иранским дроном типа "Шахед" по известному отелю в Дубае.
Как сообщает Цензор.НЕТ, местные СМИ отмечают, что в результате удара беспилотника загорелся отель Бурдж-аль-Араб.
Министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран в субботу, 28 февраля 2026 года, выпустил по территории страны 137 ракет и 209 беспилотников.
По официальной информации, по меньшей мере один человек погиб, еще семеро получили ранения.
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+39 YU ST
показать весь комментарий01.03.2026 11:07 Ответить Ссылка
+29 Green Bill #603485
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+28 Sav UA #551121
показать весь комментарий01.03.2026 11:04 Ответить Ссылка
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А путіну червону дорішку стелили і фото з ним у білому домі висить - бо ЯЗ
- Абдула, поджігай !!!
Закликаємо до стриманості.
Я не зрозумів, нащо Іран усіх сусідів бомбанув ?
Ах, який же підлий Трампиня, ну як можна було таку чудову суверенну країну позбавити права володіння ядерною зброєю. Адже якби в них була ядерка замість шахедів - вони би вдарили нею по цим Дубаям з Катарами замість шахедів і тоді настав би одразу мир.
Але деякі цензорні довбойоби і справді лиють слізки по цим людожерам.
зато скільки східних понтів - та ми, та у нас нафтодолари, найкраща зброя, потужна армія..
Терористи діють однаково ...