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Новости Видео Атака беспилотников
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В Дубае иранский "Шахед" попал в отель Бурдж-аль-Араб. ВИДЕО

В сети обнародованы кадры атаки иранским дроном типа "Шахед" по известному отелю в Дубае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные СМИ отмечают, что в результате удара беспилотника загорелся отель Бурдж-аль-Араб.

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Министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран в субботу, 28 февраля 2026 года, выпустил по территории страны 137 ракет и 209 беспилотников.

По официальной информации, по меньшей мере один человек погиб, еще семеро получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В сети показали последствия ударов Ирана по Palm Jumeirah в Дубае. ВИДЕО

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Дубай (70) Иран (2964) ОАЭ (271) атака (1543) Шахед (2239)
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Топ комментарии
+39
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01.03.2026 11:07 Ответить
+29
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01.03.2026 11:06 Ответить
+28
Висловлюємо стурбованість.
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01.03.2026 11:04 Ответить
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😱 Під завалами ТЦ можуть бути люди: у Шарджі (ОАЕ) іранський Шахед впав на повний відвідувачів торговий центр, у будівлі виникла пожежа.
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01.03.2026 11:04 Ответить
Висловлюємо глибоку стурбованість.
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01.03.2026 13:02 Ответить
Висловлюємо стурбованість.
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01.03.2026 11:04 Ответить
обурення !
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01.03.2026 11:06 Ответить
занепокоєння!
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01.03.2026 11:22 Ответить
Легкий понос.
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01.03.2026 11:40 Ответить
💥 Потужні вибухи в Тегерані - столицю Ірану буквально рівняють під фундамент
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01.03.2026 11:05 Ответить
Лайк
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01.03.2026 11:08 Ответить
Отлично !👍😊
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01.03.2026 11:52 Ответить
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01.03.2026 11:05 Ответить
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01.03.2026 11:06 Ответить
шахедом як два пальця
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01.03.2026 11:07 Ответить
В дию пусть заявку пишут. На эВідновдення
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01.03.2026 11:05 Ответить
Да і пох. Призиваємо ОАЄ до міру
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01.03.2026 11:06 Ответить
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01.03.2026 11:07 Ответить
янукович втік з награбованим і США до цього відношення не має. Асада змістила опозиція в результаті кривавої 10 річної війни. І всі у списку не мали ЯЗ

А путіну червону дорішку стелили і фото з ним у білому домі висить - бо ЯЗ
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01.03.2026 11:10 Ответить
Де таких дебілів,як ти клепають?Чув про ятаке,як дипломатія?Це не куєм по роялю.З Іраном напередодні вроді як домовились,а на другий день рушникоголових в гівно!!!
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01.03.2026 11:39 Ответить
усі були при владі ....... а де зараз
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01.03.2026 13:03 Ответить
Пора,хлопці,пора...
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01.03.2026 11:14 Ответить
Якщо малося на увазі відсторонення від влади, а не тільки фіз. знищення, то мабуть тре було сині хрести застосувати, чи чорні. Варіанти.
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01.03.2026 11:15 Ответить
той що Вітек Хам ще на свободі, на жаль
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01.03.2026 14:57 Ответить
- Строілі ми строілі....
- Абдула, поджігай !!!
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01.03.2026 11:07 Ответить
''Нє магу, Ахмет спічкі обоссал'')
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01.03.2026 13:00 Ответить
Путлєру приготуватися...
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01.03.2026 11:10 Ответить
Навряд чи наше МЗС або През будуть кривлятися.
Закликаємо до стриманості.

Я не зрозумів, нащо Іран усіх сусідів бомбанув ?
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01.03.2026 11:13 Ответить
бив де амерські бази
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02.03.2026 01:13 Ответить
Удар ізраїльських ВПС по резиденції аятоли:

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01.03.2026 11:13 Ответить
кучненько
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01.03.2026 11:17 Ответить
Гарненько...
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01.03.2026 20:14 Ответить
"Шахеди" ширяться по світу...
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01.03.2026 11:13 Ответить
Цікаво, сацдіти сглотнут чи відвісять 3,14здюлей рушниконосцям? Такий шанс вирізати цю рокову пухлину як ******** Іран вдруге може і не бути для притомних країн арабського світу.
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01.03.2026 11:14 Ответить
Сглотнуть
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01.03.2026 15:13 Ответить
Собакевич, виходь!
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01.03.2026 11:15 Ответить
І тоді мирний Іран який 2500 років... взагалі не існував, бо на його місці була Персія, держава Сасанидів, потім всякі халіфати і інші володіння Тимурів з Чингізідами - став ******* всім що має в арсеналі по аеропортам, торгівельним центрам і готелям сусідніх країн які на нього не нападали і навіть відмовляли США від ударів по ньому.
Ах, який же підлий Трампиня, ну як можна було таку чудову суверенну країну позбавити права володіння ядерною зброєю. Адже якби в них була ядерка замість шахедів - вони би вдарили нею по цим Дубаям з Катарами замість шахедів і тоді настав би одразу мир.
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01.03.2026 11:27 Ответить
Якщо прибрати соплі то іран нікуя не мірна країна і перший почав війну і порушив територіальну цілісність України разом з рашистами. Так що іран отримав все по заслугам
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01.03.2026 11:27 Ответить
І якби іран рік назад а потім ще й зараз не розбомбили то завтра ядерні ракети тих полотенцеголових шизоїдів летіли б не тільки по Ізраїлю а і по Європі, а може й по Україні.
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01.03.2026 11:31 Ответить
Так уже! Ці виродки б'ють по мирному населенню своїх же єдиновірців , які взагалі ні до чого в цій війні. Це тупо близькосхідна русня, з тією різницею що режим там не має такої тотальної підтримки чи мовчазної згоди як на свинособакії.
Але деякі цензорні довбойоби і справді лиють слізки по цим людожерам.
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01.03.2026 11:34 Ответить
Після нарка навіть не здивований слізьми
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01.03.2026 11:43 Ответить
Наш пасажирський літак підірвав Іран.
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01.03.2026 12:07 Ответить
у мотелі пдр кцпи мабуть обіссали всі апортоменти
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01.03.2026 11:29 Ответить
А що трапилось?
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01.03.2026 11:39 Ответить
Так не повинно бути
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01.03.2026 11:40 Ответить
це ті самі ОАЕ що "розбудовують армію, закуповують найкращу зброю"? це вони? не могли збити шахеда?
зато скільки східних понтів - та ми, та у нас нафтодолари, найкраща зброя, потужна армія..
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01.03.2026 11:42 Ответить
Не хотіли, щоб не було ескалації)
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01.03.2026 11:48 Ответить
То збитий
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01.03.2026 11:55 Ответить
Ти сплутав з Саудією.
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01.03.2026 13:55 Ответить
Ну Дубаю кацапські кроваві гроші не пахли. Зараз отримують пі... від кацапських дружків. Буває. Виражаю стурбованість
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01.03.2026 11:49 Ответить
Їбать тут кацапні тусується
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01.03.2026 11:52 Ответить
Що значить слово їбать?
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01.03.2026 12:23 Ответить
Постановочні зйомки .....
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01.03.2026 12:39 Ответить
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01.03.2026 13:19 Ответить
Так це вже було - у нас .... Морской вокзал Одессы - "Эта ночь стала одной из самых трагических для Одессы в 2023 году. Удар по морвокзалу и гостинице "Одесса" превратил в руины объекты, которые десятилетиями были визитной карточкой города. Россия целенаправленно уничтожает не только военное, но и гражданское и культурное наследие."
Терористи діють однаково ...
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01.03.2026 14:23 Ответить
 
 