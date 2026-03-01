В Дубае иранский "Шахед" попал в отель Бурдж-аль-Араб. ВИДЕО

В сети обнародованы кадры атаки иранским дроном типа "Шахед" по известному отелю в Дубае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные СМИ отмечают, что в результате удара беспилотника загорелся отель Бурдж-аль-Араб.

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Министерство обороны ОАЭ сообщило, что Иран в субботу, 28 февраля 2026 года, выпустил по территории страны 137 ракет и 209 беспилотников.

По официальной информации, по меньшей мере один человек погиб, еще семеро получили ранения.

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