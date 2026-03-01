У Дубаї іранський "Шахед" влучив у готель Бурдж-аль-Араб. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри атаки іранським дроном типу "Шахед" по відомому готелю в Дубаї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві ЗМІ зазначають, що внаслідок удару безпілотника спалахнув готель Бурдж-аль-Араб.

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Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що Іран у суботу, 28 лютого 2026 року, випустив по території країни 137 ракет та 209 безпілотників.

За офіційною інформацією, щонайменше одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

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