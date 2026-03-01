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У Дубаї іранський "Шахед" влучив у готель Бурдж-аль-Араб. ВIДЕО
У мережі оприлюднено кадри атаки іранським дроном типу "Шахед" по відомому готелю в Дубаї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві ЗМІ зазначають, що внаслідок удару безпілотника спалахнув готель Бурдж-аль-Араб.
Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що Іран у суботу, 28 лютого 2026 року, випустив по території країни 137 ракет та 209 безпілотників.
За офіційною інформацією, щонайменше одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.
Топ коментарі
+39 YU ST
показати весь коментар01.03.2026 11:07 Відповісти Посилання
+29 Green Bill #603485
показати весь коментар01.03.2026 11:06 Відповісти Посилання
+28 Sav UA #551121
показати весь коментар01.03.2026 11:04 Відповісти Посилання
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А путіну червону дорішку стелили і фото з ним у білому домі висить - бо ЯЗ
- Абдула, поджігай !!!
Закликаємо до стриманості.
Я не зрозумів, нащо Іран усіх сусідів бомбанув ?
Ах, який же підлий Трампиня, ну як можна було таку чудову суверенну країну позбавити права володіння ядерною зброєю. Адже якби в них була ядерка замість шахедів - вони би вдарили нею по цим Дубаям з Катарами замість шахедів і тоді настав би одразу мир.
Але деякі цензорні довбойоби і справді лиють слізки по цим людожерам.
зато скільки східних понтів - та ми, та у нас нафтодолари, найкраща зброя, потужна армія..
Терористи діють однаково ...