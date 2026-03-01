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Новини Відео Атака безпілотників
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У Дубаї іранський "Шахед" влучив у готель Бурдж-аль-Араб. ВIДЕО

У мережі оприлюднено кадри атаки іранським дроном типу "Шахед" по відомому готелю в Дубаї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві ЗМІ зазначають, що внаслідок удару безпілотника спалахнув готель Бурдж-аль-Араб.

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Міністерство оборони ОАЕ повідомило, що Іран у суботу, 28 лютого 2026 року, випустив по території країни 137 ракет та 209 безпілотників.

За офіційною інформацією, щонайменше одна людина загинула, ще семеро отримали поранення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У мережі показали наслідки ударів Ірану по Palm Jumeirah у Дубаї. ВIДЕО

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Дубай (92) Іран (3472) ОАЕ (434) атака (1609) Шахед (2251)
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Топ коментарі
+39
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01.03.2026 11:07 Відповісти
+29
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01.03.2026 11:06 Відповісти
+28
Висловлюємо стурбованість.
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01.03.2026 11:04 Відповісти
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😱 Під завалами ТЦ можуть бути люди: у Шарджі (ОАЕ) іранський Шахед впав на повний відвідувачів торговий центр, у будівлі виникла пожежа.
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01.03.2026 11:04 Відповісти
Висловлюємо глибоку стурбованість.
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01.03.2026 13:02 Відповісти
Висловлюємо стурбованість.
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01.03.2026 11:04 Відповісти
обурення !
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01.03.2026 11:06 Відповісти
занепокоєння!
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01.03.2026 11:22 Відповісти
Легкий понос.
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01.03.2026 11:40 Відповісти
💥 Потужні вибухи в Тегерані - столицю Ірану буквально рівняють під фундамент
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01.03.2026 11:05 Відповісти
Лайк
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01.03.2026 11:08 Відповісти
Отлично !👍😊
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01.03.2026 11:52 Відповісти
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01.03.2026 11:05 Відповісти
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01.03.2026 11:06 Відповісти
шахедом як два пальця
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01.03.2026 11:07 Відповісти
В дию пусть заявку пишут. На эВідновдення
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01.03.2026 11:05 Відповісти
Да і пох. Призиваємо ОАЄ до міру
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01.03.2026 11:06 Відповісти
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01.03.2026 11:07 Відповісти
янукович втік з награбованим і США до цього відношення не має. Асада змістила опозиція в результаті кривавої 10 річної війни. І всі у списку не мали ЯЗ

А путіну червону дорішку стелили і фото з ним у білому домі висить - бо ЯЗ
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01.03.2026 11:10 Відповісти
Де таких дебілів,як ти клепають?Чув про ятаке,як дипломатія?Це не куєм по роялю.З Іраном напередодні вроді як домовились,а на другий день рушникоголових в гівно!!!
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01.03.2026 11:39 Відповісти
усі були при владі ....... а де зараз
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01.03.2026 13:03 Відповісти
Пора,хлопці,пора...
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01.03.2026 11:14 Відповісти
Якщо малося на увазі відсторонення від влади, а не тільки фіз. знищення, то мабуть тре було сині хрести застосувати, чи чорні. Варіанти.
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01.03.2026 11:15 Відповісти
той що Вітек Хам ще на свободі, на жаль
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01.03.2026 14:57 Відповісти
- Строілі ми строілі....
- Абдула, поджігай !!!
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01.03.2026 11:07 Відповісти
''Нє магу, Ахмет спічкі обоссал'')
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01.03.2026 13:00 Відповісти
Путлєру приготуватися...
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01.03.2026 11:10 Відповісти
Навряд чи наше МЗС або През будуть кривлятися.
Закликаємо до стриманості.

Я не зрозумів, нащо Іран усіх сусідів бомбанув ?
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01.03.2026 11:13 Відповісти
бив де амерські бази
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02.03.2026 01:13 Відповісти
Удар ізраїльських ВПС по резиденції аятоли:

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01.03.2026 11:13 Відповісти
кучненько
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01.03.2026 11:17 Відповісти
Гарненько...
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01.03.2026 20:14 Відповісти
"Шахеди" ширяться по світу...
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01.03.2026 11:13 Відповісти
Цікаво, сацдіти сглотнут чи відвісять 3,14здюлей рушниконосцям? Такий шанс вирізати цю рокову пухлину як ******** Іран вдруге може і не бути для притомних країн арабського світу.
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01.03.2026 11:14 Відповісти
Сглотнуть
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01.03.2026 15:13 Відповісти
Собакевич, виходь!
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01.03.2026 11:15 Відповісти
І тоді мирний Іран який 2500 років... взагалі не існував, бо на його місці була Персія, держава Сасанидів, потім всякі халіфати і інші володіння Тимурів з Чингізідами - став ******* всім що має в арсеналі по аеропортам, торгівельним центрам і готелям сусідніх країн які на нього не нападали і навіть відмовляли США від ударів по ньому.
Ах, який же підлий Трампиня, ну як можна було таку чудову суверенну країну позбавити права володіння ядерною зброєю. Адже якби в них була ядерка замість шахедів - вони би вдарили нею по цим Дубаям з Катарами замість шахедів і тоді настав би одразу мир.
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01.03.2026 11:27 Відповісти
Якщо прибрати соплі то іран нікуя не мірна країна і перший почав війну і порушив територіальну цілісність України разом з рашистами. Так що іран отримав все по заслугам
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01.03.2026 11:27 Відповісти
І якби іран рік назад а потім ще й зараз не розбомбили то завтра ядерні ракети тих полотенцеголових шизоїдів летіли б не тільки по Ізраїлю а і по Європі, а може й по Україні.
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01.03.2026 11:31 Відповісти
Так уже! Ці виродки б'ють по мирному населенню своїх же єдиновірців , які взагалі ні до чого в цій війні. Це тупо близькосхідна русня, з тією різницею що режим там не має такої тотальної підтримки чи мовчазної згоди як на свинособакії.
Але деякі цензорні довбойоби і справді лиють слізки по цим людожерам.
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01.03.2026 11:34 Відповісти
Після нарка навіть не здивований слізьми
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01.03.2026 11:43 Відповісти
Наш пасажирський літак підірвав Іран.
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01.03.2026 12:07 Відповісти
у мотелі пдр кцпи мабуть обіссали всі апортоменти
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01.03.2026 11:29 Відповісти
А що трапилось?
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01.03.2026 11:39 Відповісти
Так не повинно бути
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01.03.2026 11:40 Відповісти
це ті самі ОАЕ що "розбудовують армію, закуповують найкращу зброю"? це вони? не могли збити шахеда?
зато скільки східних понтів - та ми, та у нас нафтодолари, найкраща зброя, потужна армія..
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01.03.2026 11:42 Відповісти
Не хотіли, щоб не було ескалації)
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01.03.2026 11:48 Відповісти
То збитий
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01.03.2026 11:55 Відповісти
Ти сплутав з Саудією.
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01.03.2026 13:55 Відповісти
Ну Дубаю кацапські кроваві гроші не пахли. Зараз отримують пі... від кацапських дружків. Буває. Виражаю стурбованість
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01.03.2026 11:49 Відповісти
Їбать тут кацапні тусується
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01.03.2026 11:52 Відповісти
Що значить слово їбать?
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01.03.2026 12:23 Відповісти
Постановочні зйомки .....
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01.03.2026 12:39 Відповісти
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01.03.2026 13:19 Відповісти
Так це вже було - у нас .... Морской вокзал Одессы - "Эта ночь стала одной из самых трагических для Одессы в 2023 году. Удар по морвокзалу и гостинице "Одесса" превратил в руины объекты, которые десятилетиями были визитной карточкой города. Россия целенаправленно уничтожает не только военное, но и гражданское и культурное наследие."
Терористи діють однаково ...
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01.03.2026 14:23 Відповісти
 
 