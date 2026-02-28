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У мережі показали наслідки ударів Ірану по Palm Jumeirah у Дубаї. ВIДЕО

У мережі публікують відео наслідків ударів по району Palm Jumeirah у Дубаї.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві ЗМІ зазначають про серію вибухів, що струсили місто на тлі різкого загострення ситуації в регіоні.

Деталі

Після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану Іран розпочав масовану відповідь, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.

За наявною інформацією, ракети було випущено по Катару, Бахрейну, Кувейту та ОАЕ.

Найбільш напружена ситуація склалася в Дубаї та Абу-Дабі, де також пролунали вибухи.

Відповідь Тегерана

Міністр закордонних справ Ірану заявив, що відповіддю Тегерана стануть атаки на всі військові бази США в регіоні.

Напівофіційне агентство Fars повідомило про удари по кількох американських об’єктах у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іран атакував військові об’єкти США на Близькому Сході: одна людина загинула в Абу-Дабі, – 3МІ. ВIДЕО

Дивіться також: Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по пускових установках балістичних ракет Ірану. ВIДЕО

Автор: 

Дубай (92) Ізраїль (1988) Іран (3471) обстріл (34353) ракети (4445) США (26698)
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Топ коментарі
+43
Яка ілюзорна межа між процвітанням і пусткою...
Ось найкраща ілюстрація того, що виродків потрібно давити в зародку, а не давати їм вирости до розміру монстра.
Балачки, бла, бла... типу санкції, рішучий осуд... до сраки!!!
Тільки повернення агресора в стан кам'яного віку вирішить проблему. По іншому вони не розуміють.
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28.02.2026 17:31 Відповісти
+32
Абсолютно не жаль, там тисячі московитів. Хай дохнуть 🤙
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28.02.2026 17:28 Відповісти
+29
ви про нас забули! звідки шахеди взялись на наші голови...
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28.02.2026 17:45 Відповісти
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Еще ничего не произошло в финансовом плане, но у нас уже посчитали +5 гривен на литр топлива. Для начала, что бы голова не шаталась...
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28.02.2026 18:26 Відповісти
Підвищення цін на пальне відбулось ще тижні 2-3 тому.
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28.02.2026 18:52 Відповісти
Який Ви оптіміст! То було не "підвищення", то була корекція стартової сходинки...
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01.03.2026 01:05 Відповісти
Можливо, можливо...
З новин чутно, що на "стартовій сходинці" вже ПДВ та тарифи комунальних платежів...
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01.03.2026 18:28 Відповісти
Не розумію я цих мусульман. Замість того щоб об'єднатись та вдарити разом по ізраїльских та амереканських сіоністах вони гамселять один одного.
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28.02.2026 19:43 Відповісти
Краще по кацапах. Сiонiзм десь збоку нервово палить, перед шаленим рашизмом.
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28.02.2026 21:27 Відповісти
1. Хто там справжні мусульмани ?
2. Там тих течій ісламу ... Готові горло один-одному перегризти. Віряни, хоспадіпрасті.
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01.03.2026 11:39 Відповісти
Так i до Moscow Hotel дiйде.
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28.02.2026 21:22 Відповісти
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