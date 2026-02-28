У мережі показали наслідки ударів Ірану по Palm Jumeirah у Дубаї. ВIДЕО
У мережі публікують відео наслідків ударів по району Palm Jumeirah у Дубаї.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, місцеві ЗМІ зазначають про серію вибухів, що струсили місто на тлі різкого загострення ситуації в регіоні.
Деталі
Після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану Іран розпочав масовану відповідь, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки.
За наявною інформацією, ракети було випущено по Катару, Бахрейну, Кувейту та ОАЕ.
Найбільш напружена ситуація склалася в Дубаї та Абу-Дабі, де також пролунали вибухи.
Відповідь Тегерана
Міністр закордонних справ Ірану заявив, що відповіддю Тегерана стануть атаки на всі військові бази США в регіоні.
Напівофіційне агентство Fars повідомило про удари по кількох американських об’єктах у Кувейті, ОАЕ, Катарі та Бахрейні.
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2. Там тих течій ісламу ... Готові горло один-одному перегризти. Віряни, хоспадіпрасті.