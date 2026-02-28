В сети показали последствия ударов Ирана по Palm Jumeirah в Дубае. ВИДЕО

В сети публикуют видео последствий ударов по району Palm Jumeirah в Дубае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные СМИ отмечают серию взрывов, потрясших город на фоне резкого обострения ситуации в регионе.

Детали

После утренних совместных ударов США и Израиля по Тегерану Иран начал массированный ответ, нацелившись на американские военные базы в странах Персидского залива.

По имеющейся информации, ракеты были выпущены по Катару, Бахрейну, Кувейту и ОАЭ.

Наиболее напряженная ситуация сложилась в Дубае и Абу-Даби, где также прогремели взрывы.

Ответ Тегерана

Министр иностранных дел Ирана заявил, что ответом Тегерана станут атаки на все военные базы США в регионе.

Полуофициальное агентство Fars сообщило об ударах по нескольким американским объектам в Кувейте, ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

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