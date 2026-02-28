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В сети показали последствия ударов Ирана по Palm Jumeirah в Дубае. ВИДЕО

В сети публикуют видео последствий ударов по району Palm Jumeirah в Дубае.

Как сообщает Цензор.НЕТ, местные СМИ отмечают серию взрывов, потрясших город на фоне резкого обострения ситуации в регионе.

Детали

После утренних совместных ударов США и Израиля по Тегерану Иран начал массированный ответ, нацелившись на американские военные базы в странах Персидского залива.

По имеющейся информации, ракеты были выпущены по Катару, Бахрейну, Кувейту и ОАЭ.

Наиболее напряженная ситуация сложилась в Дубае и Абу-Даби, где также прогремели взрывы.

Ответ Тегерана

Министр иностранных дел Ирана заявил, что ответом Тегерана станут атаки на все военные базы США в регионе.

Полуофициальное агентство Fars сообщило об ударах по нескольким американским объектам в Кувейте, ОАЭ, Катаре и Бахрейне. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке: один человек погиб в Абу-Даби, – 3МИ. ВИДЕО

Смотрите также: Воздушные силы Израиля нанесли удары по пусковым установкам баллистических ракет Ирана. ВИДЕО

Автор: 

Дубай (70) Израиль (2245) Иран (2963) обстрел (33004) ракеты (3988) США (29521)
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Топ комментарии
+43
Яка ілюзорна межа між процвітанням і пусткою...
Ось найкраща ілюстрація того, що виродків потрібно давити в зародку, а не давати їм вирости до розміру монстра.
Балачки, бла, бла... типу санкції, рішучий осуд... до сраки!!!
Тільки повернення агресора в стан кам'яного віку вирішить проблему. По іншому вони не розуміють.
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28.02.2026 17:31 Ответить
+32
Абсолютно не жаль, там тисячі московитів. Хай дохнуть 🤙
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28.02.2026 17:28 Ответить
+29
ви про нас забули! звідки шахеди взялись на наші голови...
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28.02.2026 17:45 Ответить
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Еще ничего не произошло в финансовом плане, но у нас уже посчитали +5 гривен на литр топлива. Для начала, что бы голова не шаталась...
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28.02.2026 18:26 Ответить
Підвищення цін на пальне відбулось ще тижні 2-3 тому.
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28.02.2026 18:52 Ответить
Який Ви оптіміст! То було не "підвищення", то була корекція стартової сходинки...
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01.03.2026 01:05 Ответить
Можливо, можливо...
З новин чутно, що на "стартовій сходинці" вже ПДВ та тарифи комунальних платежів...
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01.03.2026 18:28 Ответить
Не розумію я цих мусульман. Замість того щоб об'єднатись та вдарити разом по ізраїльских та амереканських сіоністах вони гамселять один одного.
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28.02.2026 19:43 Ответить
Краще по кацапах. Сiонiзм десь збоку нервово палить, перед шаленим рашизмом.
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28.02.2026 21:27 Ответить
1. Хто там справжні мусульмани ?
2. Там тих течій ісламу ... Готові горло один-одному перегризти. Віряни, хоспадіпрасті.
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01.03.2026 11:39 Ответить
Так i до Moscow Hotel дiйде.
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28.02.2026 21:22 Ответить
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