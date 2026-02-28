В сети показали последствия ударов Ирана по Palm Jumeirah в Дубае. ВИДЕО
В сети публикуют видео последствий ударов по району Palm Jumeirah в Дубае.
Как сообщает Цензор.НЕТ, местные СМИ отмечают серию взрывов, потрясших город на фоне резкого обострения ситуации в регионе.
Детали
После утренних совместных ударов США и Израиля по Тегерану Иран начал массированный ответ, нацелившись на американские военные базы в странах Персидского залива.
По имеющейся информации, ракеты были выпущены по Катару, Бахрейну, Кувейту и ОАЭ.
Наиболее напряженная ситуация сложилась в Дубае и Абу-Даби, где также прогремели взрывы.
Ответ Тегерана
Министр иностранных дел Ирана заявил, что ответом Тегерана станут атаки на все военные базы США в регионе.
Полуофициальное агентство Fars сообщило об ударах по нескольким американским объектам в Кувейте, ОАЭ, Катаре и Бахрейне.
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2. Там тих течій ісламу ... Готові горло один-одному перегризти. Віряни, хоспадіпрасті.