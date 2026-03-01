Іран запустив по ОАЕ понад 500 безпілотників і 167 ракет: троє загиблих, 58 поранених

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що в результаті ударів Ірану загинули троє людей. Щонайменше 58 зазнали травм.

Про це повідомляє CNN з посиланням на оборонне відомство ОАЕ, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки іранських атак

За даними Міністерства оборони, серед загиблих внаслідок ударів іранських безпілотників в ОАЕ – громадяни Пакистану, Непалу та Бангладеш. Щонайменше 58 інших людей дістали легкі травми.

У Міноборони ОАЕ повідомили, що загалом Іран запустив 165 балістичних ракет по ОАЕ, з яких 152 були знищені системами протиповітряної оборони країни, а 13 впали в море. Ще дві крилаті ракети були виявлені та знищені.

Також Іран запустив 541 безпілотник, з яких 506 було перехоплено, а 35 впали на території країни.

"Внаслідок перехоплення балістичних ракет і безпілотників системами протиповітряної оборони уламки впали в різних районах країни, що призвело до незначних і помірних матеріальних збитків низці цивільних об'єктів", - сказано в повідомленні.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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