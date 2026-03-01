Іран запустив по ОАЕ понад 500 безпілотників і 167 ракет: троє загиблих, 58 поранених
Міністерство оборони ОАЕ заявило, що в результаті ударів Ірану загинули троє людей. Щонайменше 58 зазнали травм.
Про це повідомляє CNN з посиланням на оборонне відомство ОАЕ, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки іранських атак
За даними Міністерства оборони, серед загиблих внаслідок ударів іранських безпілотників в ОАЕ – громадяни Пакистану, Непалу та Бангладеш. Щонайменше 58 інших людей дістали легкі травми.
У Міноборони ОАЕ повідомили, що загалом Іран запустив 165 балістичних ракет по ОАЕ, з яких 152 були знищені системами протиповітряної оборони країни, а 13 впали в море. Ще дві крилаті ракети були виявлені та знищені.
Також Іран запустив 541 безпілотник, з яких 506 було перехоплено, а 35 впали на території країни.
"Внаслідок перехоплення балістичних ракет і безпілотників системами протиповітряної оборони уламки впали в різних районах країни, що призвело до незначних і помірних матеріальних збитків низці цивільних об'єктів", - сказано в повідомленні.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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вам нагадати націoнальність буби, чи самі вспомьятаєте?
кляті бандерівці напали на саміх себе - не все так однозначно!
Дати ще одним божевільним ядерну палицю, щоб вони нею махали при кожній нагоді нічим не кращий варіант.
Просто американці фактично самі колись і створили цих Ісламістів тим що не ввели блокаду на тіньовий флот, але там нажаль великий вплив мають корпорації, яким була вигідна дешева нафта та інші ресурси для Китаю. Тепер політика щодо косооких змінилась тому і перерізають їм канали постачання.
нацисти були тупі
їхні вчені навмисно пішли по хибному путі збагачення
ох начювайтесь, гади - доня за себе нікого не постоїть...
тобто 27ма буде припинена...
козирів нема в ірану - ми ж тут в карти граєм..
операція што б повернути прайвета міндича!
И тут еще созрел чиряк на афгано-пакистанской сраке, кто его подогрел, интересно?
- на хій не потрібно, в нас шашликі!
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tako