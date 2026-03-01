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Новини Зміна режиму в Ірані
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Іран запустив по ОАЕ понад 500 безпілотників і 167 ракет: троє загиблих, 58 поранених

Масована атака на ОАЕ: Іран випустив понад 500 дронів та 167 ракет, є загиблі

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що в результаті ударів Ірану загинули троє людей. Щонайменше 58 зазнали травм.

Про це повідомляє CNN з посиланням на оборонне відомство ОАЕ, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки іранських атак

За даними Міністерства оборони, серед загиблих внаслідок ударів іранських безпілотників в ОАЕ – громадяни Пакистану, Непалу та Бангладеш. Щонайменше 58 інших людей дістали легкі травми.

У Міноборони ОАЕ повідомили, що загалом Іран запустив 165 балістичних ракет по ОАЕ, з яких 152 були знищені системами протиповітряної оборони країни, а 13 впали в море. Ще дві крилаті ракети були виявлені та знищені.

Також Іран запустив 541 безпілотник, з яких 506 було перехоплено, а 35 впали на території країни.

"Внаслідок перехоплення балістичних ракет і безпілотників системами протиповітряної оборони уламки впали в різних районах країни, що призвело до незначних і помірних матеріальних збитків низці цивільних об'єктів", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: У Дубаї іранський "Шахед" влучив у готель Бурдж-аль-Араб. ВIДЕО

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: Іран вдарив балістичною ракетою по ізраїльському місту Бейт-Шемеш: дев’ятеро людей загинули, є поранені

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Іран (3472) ОАЕ (434) жертви (1988) атака (1609)
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Топ коментарі
+17
Беженка из Тегерана рассказывает: «Взяли аятоллу, маленького в чалме и трусиках, и просто прибили.»
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01.03.2026 17:18 Відповісти
+15
іран вміє собі ворогів робити - ті щє стражі ісламської леваруції
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01.03.2026 17:07 Відповісти
+11
Що поганого шо здох ублюдок в якого руки по лікоть в крові? Було б правильно створити при сьогоднішньому посміховиську що зветься ООН якесь ССО що займалось би ліквідацією істот включно з їх нащадками до 7-го коліна які ********** "погратись в солдатики" з своїх бункерив. Війн би стало менше
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01.03.2026 17:41 Відповісти
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іран вміє собі ворогів робити - ті щє стражі ісламської леваруції
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01.03.2026 17:07 Відповісти
Трагедия, конечно Но из трех(3) погибших: один(1) гражданин Пакистана, один(1) гражданин Непала и один(1) гражданин Бангладеш. Граждане-аборигены либо очень везучие, либо очень немногочисленны.
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01.03.2026 17:11 Відповісти
І ППО в них класне! Чиє, до речі?
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01.03.2026 17:13 Відповісти
мабуть фірми фаєр поінт зеленського!
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01.03.2026 17:16 Відповісти
Без понятия. Раз пишешь, шо классное, просвети.
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01.03.2026 17:18 Відповісти
дурна псіхологія, а як за Україну загибне етнічний руський, чи там еврей - то не в счет?
вам нагадати націoнальність буби, чи самі вспомьятаєте?
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01.03.2026 17:18 Відповісти
Какая еще нафик психология?). Коммент к новости и не больше.
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01.03.2026 17:20 Відповісти
та да - з кого починаються кацапи?
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01.03.2026 17:24 Відповісти
"нафік і что", а потім танки
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01.03.2026 17:27 Відповісти
Нечисельні. Всю роботу виконують "понаїхавші'
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01.03.2026 17:13 Відповісти
Беженка из Тегерана рассказывает: «Взяли аятоллу, маленького в чалме и трусиках, и просто прибили.»
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01.03.2026 17:18 Відповісти
А перед цим цього маленького аятолу, в трусиках і підгузниках, прямо за бороду тягали по центральній площі за танком на якому нєгри танцювали.
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01.03.2026 18:05 Відповісти
мілліон мальчікаф ф трусікаф убили - расп'яли...
кляті бандерівці напали на саміх себе - не все так однозначно!
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02.03.2026 04:14 Відповісти
і їбе ж хтось таке ніщо
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02.03.2026 04:16 Відповісти
за 3 солених огірка не став би
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02.03.2026 04:21 Відповісти
Всем, "хлопающим ушами по щекам от радости" по недомыслию ( не за деньги), веселого в этом замесе мало, для всех "посторонних"!
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01.03.2026 17:22 Відповісти
Що поганого шо здох ублюдок в якого руки по лікоть в крові? Було б правильно створити при сьогоднішньому посміховиську що зветься ООН якесь ССО що займалось би ліквідацією істот включно з їх нащадками до 7-го коліна які ********** "погратись в солдатики" з своїх бункерив. Війн би стало менше
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01.03.2026 17:41 Відповісти
Вопрос, "не что плохого", а как? Для чего и почему? И кот за это отгребет!
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01.03.2026 17:43 Відповісти
Ні краще роками підгодовувати звіра і постійно надіятись що цієї ночі він тобі руку не відкусить.

Дати ще одним божевільним ядерну палицю, щоб вони нею махали при кожній нагоді нічим не кращий варіант.

Просто американці фактично самі колись і створили цих Ісламістів тим що не ввели блокаду на тіньовий флот, але там нажаль великий вплив мають корпорації, яким була вигідна дешева нафта та інші ресурси для Китаю. Тепер політика щодо косооких змінилась тому і перерізають їм канали постачання.
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01.03.2026 17:52 Відповісти
Почему Вы думаете, что тем кому первым "дали" эту булаву адекватные?
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01.03.2026 17:55 Відповісти
Щось я не чув про Францію бажаючою знищити в ядерний попіл сусідів. Чи не сусідів.
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01.03.2026 18:08 Відповісти
Франция при чем? Т.е. у Франции первой ЯО появилось?
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01.03.2026 18:10 Відповісти
Тому що в США бімба сама з'явилася, а всім іншим її фактично ,,дали,, З бажанням чи без. То ж Франція як приклад. Міг би сказати те саме про Велику Британію.
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01.03.2026 18:15 Відповісти
"Бимба" у Третьего Рейха появилась)
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01.03.2026 18:17 Відповісти
Якби вона там була то, як мінімум, радянські міста її б відчули стовідсотково. Німцям вже нічого було втрачати.Так що мимо.
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01.03.2026 18:20 Відповісти
Не з'явилась. Менше треба було євреїв гнобити - можливо тоді розробка пішла би вірним шляхом і історія пішла зовсім по-іншому.
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01.03.2026 21:43 Відповісти
почитайте історію
нацисти були тупі
їхні вчені навмисно пішли по хибному путі збагачення
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02.03.2026 06:56 Відповісти
Почитаю, а которого автора("историка") Вы посоветуете?
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02.03.2026 07:44 Відповісти
вікіпєдії достатньо
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02.03.2026 10:07 Відповісти
Ну тогда, "17 мгновений весны" ваш первоисточник?
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02.03.2026 11:09 Відповісти
ЦН, а авторские права на идею впервые озвученную в громадськом просторе на вашем сайте действуют?
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01.03.2026 17:50 Відповісти
В Дубаї щас можо дати дуба.
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01.03.2026 17:57 Відповісти
так доня цю зупинену війну вже собі в кишеню поклав!
ох начювайтесь, гади - доня за себе нікого не постоїть...
тобто 27ма буде припинена...
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01.03.2026 18:03 Відповісти
Узкій почерк- "а хто вам разрешал так харашо жить...?"
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01.03.2026 18:05 Відповісти
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01.03.2026 18:15 Відповісти
шутейки за 300 с сельского стендапа
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01.03.2026 18:50 Відповісти
ви тут не місцевий. ідіть своєю сибірською дорогою
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01.03.2026 20:18 Відповісти
іншала...
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01.03.2026 18:27 Відповісти
вовік виє у кремлю - рудий підспиває,
козирів нема в ірану - ми ж тут в карти граєм..
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01.03.2026 18:33 Відповісти
оп што б первертоц - українців не злякати!
операція што б повернути прайвета міндича!
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01.03.2026 18:39 Відповісти
А нефть тем временем 72, 5... пока...еще..

И тут еще созрел чиряк на афгано-пакистанской сраке, кто его подогрел, интересно?
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01.03.2026 19:25 Відповісти
І що ОАЕ запхали язик до сраки
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01.03.2026 19:32 Відповісти
побіжать до своїх дружбанів кацапів
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02.03.2026 00:53 Відповісти
Удари нанесли Ізраїль і США, а вони у відповідь ******** ОАЕ. Їх там що контузило?
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01.03.2026 20:29 Відповісти
у них там амерські бази
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02.03.2026 00:55 Відповісти
та вкурсі, ну типа вирішили обрати простіші цілі у відповідь.
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02.03.2026 07:47 Відповісти
в Украйні таке щодня
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01.03.2026 21:45 Відповісти
значно гірше
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02.03.2026 00:56 Відповісти
рука не піднімається лайк ставити але розумію за що ви ...
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02.03.2026 03:02 Відповісти
рийте окопи, вам гаварять
- на хій не потрібно, в нас шашликі!
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01.03.2026 21:50 Відповісти
tramp says " new iranian liders wont to talk
..
tako
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01.03.2026 21:55 Відповісти
ну кин' щє ізраїльтйян , укrаїнціів вже кинув
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01.03.2026 22:07 Відповісти
міндичі не туди бігуть
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02.03.2026 04:59 Відповісти
у доні вибори, треба війна
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02.03.2026 05:48 Відповісти
 
 