Уражено іранський корвет "Джамаран" в Оманській затоці, - Центральне командування ЗС США
У США заявили про ураження в Оманській затоці іранського корвету "Джамаран", нині він тоне.
Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, йдеться про корвет класу "Джамаран", який перебував поблизу пірсу Чах-Бахар і був уражений на початку операції "Епічна лють"
Повідомляється, що корабель нині тоне в Оманській затоці.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+19 Мирон Боднар
показати весь коментар01.03.2026 17:30 Відповісти Посилання
+9 Речь Брежнева
показати весь коментар01.03.2026 17:49 Відповісти Посилання
+3 Старый зольдат
показати весь коментар01.03.2026 18:02 Відповісти Посилання
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Тепер ще б пару фрегатів потопити і півдюжини катерів, щоб взти під контроль Ормузську протоку. Правда у Ірана ще підводних човнів як бліх на собаці. Але ж ціну на брент на наступному тижні треба стабілізувати на рівні нижче 80 доларів.
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