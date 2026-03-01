УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8654 відвідувача онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
7 489 11

Уражено іранський корвет "Джамаран" в Оманській затоці, - Центральне командування ЗС США

У США заявили про ураження в Оманській затоці іранського корвету "Джамаран", нині він тоне.

Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Як зазначається, йдеться про корвет класу "Джамаран", який перебував поблизу пірсу Чах-Бахар і був уражений на початку операції "Епічна лють"

Повідомляється, що корабель нині тоне в Оманській затоці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мільйони іранців святкують смерть аятоли Хаменеї на вулицях міст. ВIДЕО

США потопили іранський корвет

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте: Іран запустив по ОАЕ понад 500 безпілотників і 167 ракет: троє загиблих, 58 поранених

Автор: 

Іран (3472) корвет (35) США (26703)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+19
Разом з крейсером москва буде формувати новий світопорядок !
показати весь коментар
01.03.2026 17:30 Відповісти
+9
Шо так мало? Это не сухопутная операция...у США есть все средства потопить 100% иранских корыт
показати весь коментар
01.03.2026 17:49 Відповісти
+3
Був Джамара і нема Джамарана. Перетворився Джамаран на дохлошл Барана.
показати весь коментар
01.03.2026 18:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Разом з крейсером москва буде формувати новий світопорядок !
показати весь коментар
01.03.2026 17:30 Відповісти
Шо так мало? Это не сухопутная операция...у США есть все средства потопить 100% иранских корыт
показати весь коментар
01.03.2026 17:49 Відповісти
У них, був, один корвет, все інше- "москітний" флот...
показати весь коментар
01.03.2026 18:04 Відповісти
взагалі то "Джамаран" - це фрегат, і коли він потоне, то у флота залишиться ще п'ять фрегатів. А корветів три штуки, але вони ще старих проектів. А от підводних човнів у них десятка три.
показати весь коментар
01.03.2026 18:54 Відповісти
Тепер буде на один більше.
показати весь коментар
01.03.2026 19:17 Відповісти
В США інші цілі і вони їх знищують.
показати весь коментар
01.03.2026 18:08 Відповісти
Був Джамара і нема Джамарана. Перетворився Джамаран на дохлошл Барана.
показати весь коментар
01.03.2026 18:02 Відповісти
У порядку мультикультурності була використана халяльна ракета.
показати весь коментар
01.03.2026 18:35 Відповісти
нарешті U.S. Central Command розрдилось хоч якоюсь інформацією. Могли би ще вчора запостити цю новину.
Тепер ще б пару фрегатів потопити і півдюжини катерів, щоб взти під контроль Ормузську протоку. Правда у Ірана ще підводних човнів як бліх на собаці. Але ж ціну на брент на наступному тижні треба стабілізувати на рівні нижче 80 доларів.

https://x.com/CENTCOM



https://x.com/CENTCOM

показати весь коментар
01.03.2026 18:46 Відповісти
Джамаран перекладається як мацква
показати весь коментар
01.03.2026 19:04 Відповісти
https://www.dialog.ua/war/329539_1772388603?fbclid=IwY2xjawQRY_ZleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeUjJQcUC3AwN3f2ylFYxOEc98O5L6YL380uIQLXcrN5DccESIPVCGRAn7EAU_aem_xp8HvXr96-b1teT6AcNPBw Трамп каже що вже 9
показати весь коментар
01.03.2026 20:27 Відповісти
 
 