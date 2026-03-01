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Новини Відео Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Мільйони іранців святкують смерть аятоли Хаменеї на вулицях міст. ВIДЕО

Мільйони іранців заповнили вулиці міст, відзначаючи смерть верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, про загибель якого офіційно повідомило державне телебачення після авіаударів США та Ізраїлю.

Про це пишуть  The New York Times, Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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Попри те, що державне телебачення Ірану транслює вірші з Корану та оголосило національну жалобу, реальна ситуація на вулицях кардинально відрізняється від офіційної картинки.

Соціальні мережі заполонили відео з Тегерана та інших великих міст, де тисячі автомобілів утворили затори, беззупинно сигналячи на знак радості. На опублікованих кадрах видно натовпи людей, які танцюють, співають та запускають феєрверки, святкуючи кінець 37-річного правління Хаменеї.

Особливості режиму Хаменеї

Для мільйонів молодих іранців, народжених після 1989 року, Хаменеї був єдиним правителем, якого вони знали. Його режим асоціювався з тотальною цензурою, жорстокими катуваннями, вбивстами протестувальників та економічною кризою, що змусило мільйони громадян покинути країну.

Також читайте: Путін відреагував на ліквідацію Хаменеї: співчуття президенту Ірану

Влада Ірану заблокувала доступ до інтернету та майже добу поширювала повідомлення про те, що інформація про смерть Хаменеї є "психологічною операцією Заходу". Втім, близько третьої години ночі 1 березня державне телебачення підтвердило його смерть.

Хаменеї зосередив у своїх руках абсолютну владу, яку він успадкував від засновника ісламської республіки аятоли Хомейні. Протягом десятиліть він придушував будь-які прояви незгоди.

У 2009 році під час протестів іранці вперше почали масово закликати до його смерті. Останній великий виклик його владі відбувся у січні 2026 року, коли сили безпеки за наказом Хаменеї вбили десятки тисяч демонстрантів під час загальнонаціональних протестів.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Автор: 

Іран (3472) Хаменеї (50)
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Топ коментарі
+42
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01.03.2026 13:19 Відповісти
+38
Зараз насвяткуються і підуть КСІРовців різати. Як з охранкою у 1917 було.
До речі у маскабаді незабаром теж саме буде. Це ми після втечі овоча заспокоїлись, жодного беркута не порізали. Ось і маємо те що маємо.
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01.03.2026 13:22 Відповісти
+35
Точно, бо при аятоллах вони ж належали народу. А тепер американці все відберуть.
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01.03.2026 13:19 Відповісти
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Трамп зробив послугу своєму кумиру пуйлу. Нафта тепер полізе вгору..
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01.03.2026 13:34 Відповісти
У нас тоже праздновали когда Зеленского выбрали. Помню статьи на цензоре писали, что это бескровная революция против барыги.
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01.03.2026 13:35 Відповісти
**** тихесенько в собі памʼятати?
Посилання давай! Відео як святкують українці. Статті на Цензорі про революцію. Інакше 15 рублєй не заробиш
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01.03.2026 14:02 Відповісти
Пошукова функція Цензору - в поміч! Давай, самостійно!, ветеранистий ти наш юзер....
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01.03.2026 14:50 Відповісти
Те що я пам'ятаю: у його виборців зранку іпальники були як...як у дівчини,яка вночі лишилася цноти-такий пришиблено-усміхнений вираз дебіла..-Ось ,бачите,я зробила як хотіла(нікого не слухала), я стала дорослою жінкою,буде ржачно...алеее.. де ж той кайф,про який так натхненно росповідали подруги??..тільки вологі труселя..Може в наступний раз?
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01.03.2026 20:57 Відповісти
кацапи скажуть шо всі ці люди святкують оголошення війни заходу і підуть штурмувати військомати квір.
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01.03.2026 13:36 Відповісти
Саме на таку жалобу заслуговує кат власного народу
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01.03.2026 13:37 Відповісти
путлер вже офіційно висловив глубокоє соболєзнованіє по поводу цінічного убійства. вопрєкі всєм мєждународним правам.* Від всьох українців побажаєм і йому такого кінця!!!!
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01.03.2026 13:40 Відповісти
Ні. Не заслужив. Я хочу бачити як його натягують на цар-пушку.
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01.03.2026 15:53 Відповісти
Після Гааги...
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01.03.2026 20:59 Відповісти
Потужна підтримка рушникоголових від народу.
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01.03.2026 13:40 Відповісти
с другой стороны не могу понять, как амеры их убили( Там же не идиоты сидеть на открытом воздухе проводить совещание? Или знали где бункер и в****** туда несколько противобункерых ракет?
С третьей стороны почему иранцы не выкопали более глубокий бункер? Ведь на определенной глубине даже термояд 10 Мт не достанет
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01.03.2026 13:50 Відповісти
Дістане якщо удар буде направлений, почитайте як працюють протибункерні бомби, а якщо зробити його дуже глубоким, то так чи інакше бункери мають входи, де їх можна заживо поховати і діставати будуть довше автономності, якщо взагалі будуть діставати, тому що завжди є боротьба за владу.
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01.03.2026 14:04 Відповісти
"с другой стороны не могу понять" "С третьей стороны почему"

вы первую сторону пропустили. там что?
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01.03.2026 15:35 Відповісти
Так й до громадської війни недалеко...
Багатотисячні зомбі вийшли на мітинги в різних містах Ірану та скандують смерть США, https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/smert-ameritsi-irantsi-vijshli-na-vulitsi-z-portretami-hamenei-i-zaklikali-do-pomsti.htm відео 🤦‍♂️
https://i.obozrevatel.com/gallery/2026/3/1/screenshot-2026-03-01-084431.png
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01.03.2026 13:53 Відповісти
Побачимо там частина людей могли бути не по своїй волі, тупо відправити керівники підприємств а на мітингу якщо серед людей росприділити провокаторів легко сформувати картинку, всі будуть кричати боячись що їх потім покарають або осудять, такі режими вміють влаштовувати паради.
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01.03.2026 14:09 Відповісти
Сама вулиця без зброї нічого не змінить, хоч перси набагато волелюбніші порівняно з тупим просякнутим імперіалізмом поголів'ям Московщини. Повалення теократичного режиму залежить від того, чи буде вагатися армія, чи вона хоча б частково підтримає протест, або ж вона повністю знаходиться під контролем режиму. А КСІР той взагалі буде вбивати повстанців до останнього подиху, ці охоронці влади теократів мають все, що можуть мати, натомість у випадку успішної антиклерикальної революції також втратять все.
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01.03.2026 13:57 Відповісти
За словами Крутіхіна прихильників аятолла в Ірані біля 30 процентів. Саме тому розвинутий такий репресивний апарат. Диктатури завжди стоять на тотальному контролі і репресіях. Так що майбутня різня другого та третього ешелону апарату репресій не за горам
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01.03.2026 14:00 Відповісти
От сталінізм в совку навіть коли пішла Хрущовська відлига там було багато людей які шкодували за диктатором, як мінімум 15% це пряма підтримка режиму, потім є їхні родичі які так чи інакше мають хороше життя і т.д.
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01.03.2026 14:06 Відповісти
дікарі!
а, начебто перси з багатотисячною історією.....
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01.03.2026 14:07 Відповісти
А ёпнутое ***** думало своими куриными мозгами, что украинцы так будут кацапню встречать как говорится, почувствуйте разницу..
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01.03.2026 14:08 Відповісти
У Венгрії до 1956 року було репресовано до 10 відсотків дорослого населення. Тривалий час МВД очолював Імре Надь. В 1956 році почалася відлига і у Венгрії. З Будапешту були відкликані опергрупи5 НКВС, які направляли і контролювали репресії. Поширилась амністія. З тюрми звільнили навіть Я.Кадара, опонента Ракоші і Надя,Гьоре. Під час повстання почали вішати на ліхтарях місцевих чекістів. Хроніку показали Хрущова, і це спонукало його на введення військ. Після придушення повстання було засуджено венгерськими трійками до страти біля 800 чоловік, ще біля 9000 до тюрми. Під час повстання арештованих вивозили в СРСР, в Україну. Ядро - на Лубянку. Безпосередньо в Будапешті керувала динамікою придушення трійка від Політбюро в складі Сєрова,Руденка, Малєнкова. Андропов готував новий уряд на чолі з Кадаром. Всі звинувачення затверджені були Політбюро за поданням цієї трійки.
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01.03.2026 14:29 Відповісти
Угорщині
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01.03.2026 21:02 Відповісти
Цікаво,де в цей час був папік вітьки орбана?
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01.03.2026 21:07 Відповісти
Не все так однозначно. Настрої в Ірані - діаметрально різні. "Від" і "до".
Он, https://hromadske.ua/svit/260170-irantsi-sviatkuiut-ta-oplakuiut-smert-khameneyi-pislia-ofitsiynoho-pidtverdzennia-yoho-vbyvstva-video?traffic_source=ukr.net Громадське повідомляє, шо:
За даними медіа, «натовпи» іранців у Тегерані, інших містах Ірану та за кордоном вийшли на вулиці вночі, святкуючи звістку про смерть Хаменеї. У соцмережах поширилися кадри, як люди скандують та свистять з вікон власних домівок.
Стаціонарні телефони та мобільний зв'язок не працювали по всьому Ірану, але деяким вдалося передати інформацію назовні через супутниковий інтернет від Starlink. Так, троє жителів Тегерана під час відеодзвінків з журналістами New York Times показали «натовпи чоловіків і жінок, що танцювали та святкували», та водіїв, що сигналили, проїжджаючи повз.
Тим часом державні медіа показали кадри натовпу прихильників Хаменеї, що вийшли на вулиці з його портретами. Реакції людей варіювалися від шоку до сліз та голосіння.
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01.03.2026 14:46 Відповісти
У хмарафону один настрій
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01.03.2026 16:56 Відповісти
Дохомейнився до того що його захомейнили.
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01.03.2026 15:13 Відповісти
Але ж не аятола виконував накази власноруч?
Їм ще десятки років хаосу гарантовано, як і українцям, які вийшовши з рядянського стійла продовжили лизати сраку москалям, обираючи регіоналів, опзж, відродження. І кянця краю не видно, бо якщо нема поводиря, то отара повертається в той же хлів
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01.03.2026 15:21 Відповісти
зеленський тебе чекає те саме .
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01.03.2026 15:53 Відповісти
Не святкувати треба,а захоплювати аеропорт,вокзали, телецентр та установи уряду,поки вони у розпачі....Тупорилі вівці
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01.03.2026 16:26 Відповісти
Якщо США не наважаться на наземну операцію в Ірані, всі ці святкування аж ніяк не призведуть до зміни режиму аятол. Очевидно, що розрахунок на те, що повсталий народ почне перебирати владу в свої руки, провалився.
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01.03.2026 17:20 Відповісти
***** не пойму , чи святкують чи сумують - дикий народ
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01.03.2026 18:47 Відповісти
"При погибели нечестивых бывает торжество"-Притчи Соломона 11.10.Библия
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01.03.2026 19:36 Відповісти
Як думаєте, на Хрещатику буде гуляння, коли ЗЄ закавеениться? 😁

От кацапи точно будуть у траурі, коли ***** кдбешниться.
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01.03.2026 22:26 Відповісти
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