Мільйони іранців святкують смерть аятоли Хаменеї на вулицях міст. ВIДЕО

Мільйони іранців заповнили вулиці міст, відзначаючи смерть верховного лідера аятоли Алі Хаменеї, про загибель якого офіційно повідомило державне телебачення після авіаударів США та Ізраїлю.

Про це пишуть The New York Times, Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

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Попри те, що державне телебачення Ірану транслює вірші з Корану та оголосило національну жалобу, реальна ситуація на вулицях кардинально відрізняється від офіційної картинки.

Соціальні мережі заполонили відео з Тегерана та інших великих міст, де тисячі автомобілів утворили затори, беззупинно сигналячи на знак радості. На опублікованих кадрах видно натовпи людей, які танцюють, співають та запускають феєрверки, святкуючи кінець 37-річного правління Хаменеї.

Особливості режиму Хаменеї

Для мільйонів молодих іранців, народжених після 1989 року, Хаменеї був єдиним правителем, якого вони знали. Його режим асоціювався з тотальною цензурою, жорстокими катуваннями, вбивстами протестувальників та економічною кризою, що змусило мільйони громадян покинути країну.

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Влада Ірану заблокувала доступ до інтернету та майже добу поширювала повідомлення про те, що інформація про смерть Хаменеї є "психологічною операцією Заходу". Втім, близько третьої години ночі 1 березня державне телебачення підтвердило його смерть.

Хаменеї зосередив у своїх руках абсолютну владу, яку він успадкував від засновника ісламської республіки аятоли Хомейні. Протягом десятиліть він придушував будь-які прояви незгоди.

У 2009 році під час протестів іранці вперше почали масово закликати до його смерті. Останній великий виклик його владі відбувся у січні 2026 року, коли сили безпеки за наказом Хаменеї вбили десятки тисяч демонстрантів під час загальнонаціональних протестів.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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