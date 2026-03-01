Миллионы иранцев празднуют смерть аятоллы Хаменеи на улицах городов. ВИДЕО
Миллионы иранцев заполнили улицы городов, отмечая смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, о гибели которого официально сообщило государственное телевидение после авиаударов США и Израиля.
Об этом пишут The New York Times, Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
Несмотря на то, что государственное телевидение Ирана транслирует стихи из Корана и объявлен национальный траур, реальная ситуация на улицах кардинально отличается от официальной картинки.
Социальные сети заполонили видео из Тегерана и других крупных городов, где тысячи автомобилей образовали пробки, непрерывно сигналя в знак радости. На опубликованных кадрах видны толпы людей, которые танцуют, поют и запускают фейерверки, празднуя конец 37-летнего правления Хаменеи.
Особенности режима Хаменеи
Для миллионов молодых иранцев, родившихся после 1989 года, Хаменеи был единственным правителем, которого они знали. Его режим ассоциировался с тотальной цензурой, жестокими пытками, убийствами протестующих и экономическим кризисом, который заставил миллионы граждан покинуть страну.
Власти Ирана заблокировали доступ к интернету и почти сутки распространяли сообщения о том, что информация о смерти Хаменеи является "психологической операцией Запада". Впрочем, около трех часов ночи 1 марта государственное телевидение подтвердило его смерть.
Хаменеи сосредоточил в своих руках абсолютную власть, которую он унаследовал от основателя исламской республики аятоллы Хомейни. На протяжении десятилетий он подавлял любые проявления несогласия.
В 2009 году во время протестов иранцы впервые начали массово призывать к его смерти. Последний большой вызов его власти произошел в январе 2026 года, когда силы безопасности по приказу Хаменеи убили десятки тысяч демонстрантов во время общенациональных протестов.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
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С третьей стороны почему иранцы не выкопали более глубокий бункер? Ведь на определенной глубине даже термояд 10 Мт не достанет
вы первую сторону пропустили. там что?
Багатотисячні зомбі вийшли на мітинги в різних містах Ірану та скандують смерть США, https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/smert-ameritsi-irantsi-vijshli-na-vulitsi-z-portretami-hamenei-i-zaklikali-do-pomsti.htm відео 🤦♂️
https://i.obozrevatel.com/gallery/2026/3/1/screenshot-2026-03-01-084431.png
а, начебто перси з багатотисячною історією.....
Он, https://hromadske.ua/svit/260170-irantsi-sviatkuiut-ta-oplakuiut-smert-khameneyi-pislia-ofitsiynoho-pidtverdzennia-yoho-vbyvstva-video?traffic_source=ukr.net Громадське повідомляє, шо:
За даними медіа, «натовпи» іранців у Тегерані, інших містах Ірану та за кордоном вийшли на вулиці вночі, святкуючи звістку про смерть Хаменеї. У соцмережах поширилися кадри, як люди скандують та свистять з вікон власних домівок.
Стаціонарні телефони та мобільний зв'язок не працювали по всьому Ірану, але деяким вдалося передати інформацію назовні через супутниковий інтернет від Starlink. Так, троє жителів Тегерана під час відеодзвінків з журналістами New York Times показали «натовпи чоловіків і жінок, що танцювали та святкували», та водіїв, що сигналили, проїжджаючи повз.
Тим часом державні медіа показали кадри натовпу прихильників Хаменеї, що вийшли на вулиці з його портретами. Реакції людей варіювалися від шоку до сліз та голосіння.
Їм ще десятки років хаосу гарантовано, як і українцям, які вийшовши з рядянського стійла продовжили лизати сраку москалям, обираючи регіоналів, опзж, відродження. І кянця краю не видно, бо якщо нема поводиря, то отара повертається в той же хлів
От кацапи точно будуть у траурі, коли ***** кдбешниться.