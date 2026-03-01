Миллионы иранцев празднуют смерть аятоллы Хаменеи на улицах городов. ВИДЕО

Миллионы иранцев заполнили улицы городов, отмечая смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, о гибели которого официально сообщило государственное телевидение после авиаударов США и Израиля.

Об этом пишут The New York Times, Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

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Несмотря на то, что государственное телевидение Ирана транслирует стихи из Корана и объявлен национальный траур, реальная ситуация на улицах кардинально отличается от официальной картинки.

Социальные сети заполонили видео из Тегерана и других крупных городов, где тысячи автомобилей образовали пробки, непрерывно сигналя в знак радости. На опубликованных кадрах видны толпы людей, которые танцуют, поют и запускают фейерверки, празднуя конец 37-летнего правления Хаменеи.

Особенности режима Хаменеи

Для миллионов молодых иранцев, родившихся после 1989 года, Хаменеи был единственным правителем, которого они знали. Его режим ассоциировался с тотальной цензурой, жестокими пытками, убийствами протестующих и экономическим кризисом, который заставил миллионы граждан покинуть страну.

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Власти Ирана заблокировали доступ к интернету и почти сутки распространяли сообщения о том, что информация о смерти Хаменеи является "психологической операцией Запада". Впрочем, около трех часов ночи 1 марта государственное телевидение подтвердило его смерть.

Хаменеи сосредоточил в своих руках абсолютную власть, которую он унаследовал от основателя исламской республики аятоллы Хомейни. На протяжении десятилетий он подавлял любые проявления несогласия.

В 2009 году во время протестов иранцы впервые начали массово призывать к его смерти. Последний большой вызов его власти произошел в январе 2026 года, когда силы безопасности по приказу Хаменеи убили десятки тысяч демонстрантов во время общенациональных протестов.

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Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

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