РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9065 посетителей онлайн
Новости Видео Удар Израиля по Ирану Операция США против Ирана
17 168 137

Миллионы иранцев празднуют смерть аятоллы Хаменеи на улицах городов. ВИДЕО

Миллионы иранцев заполнили улицы городов, отмечая смерть верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, о гибели которого официально сообщило государственное телевидение после авиаударов США и Израиля.

Об этом пишут The New York Times, Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Несмотря на то, что государственное телевидение Ирана транслирует стихи из Корана и объявлен национальный траур, реальная ситуация на улицах кардинально отличается от официальной картинки.

Социальные сети заполонили видео из Тегерана и других крупных городов, где тысячи автомобилей образовали пробки, непрерывно сигналя в знак радости. На опубликованных кадрах видны толпы людей, которые танцуют, поют и запускают фейерверки, празднуя конец 37-летнего правления Хаменеи.

Особенности режима Хаменеи

Для миллионов молодых иранцев, родившихся после 1989 года, Хаменеи был единственным правителем, которого они знали. Его режим ассоциировался с тотальной цензурой, жестокими пытками, убийствами протестующих и экономическим кризисом, который заставил миллионы граждан покинуть страну.

Читайте также: Путин отреагировал на ликвидацию Хаменеи: соболезнования президенту Ирана

Власти Ирана заблокировали доступ к интернету и почти сутки распространяли сообщения о том, что информация о смерти Хаменеи является "психологической операцией Запада". Впрочем, около трех часов ночи 1 марта государственное телевидение подтвердило его смерть.

Хаменеи сосредоточил в своих руках абсолютную власть, которую он унаследовал от основателя исламской республики аятоллы Хомейни. На протяжении десятилетий он подавлял любые проявления несогласия.

В 2009 году во время протестов иранцы впервые начали массово призывать к его смерти. Последний большой вызов его власти произошел в январе 2026 года, когда силы безопасности по приказу Хаменеи убили десятки тысяч демонстрантов во время общенациональных протестов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае эскалации

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иран обещает месть за смерть Хаменеи, - заявление президента Пезешкиана

Автор: 

Иран (2964) Хаменеи (52)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+42
показать весь комментарий
01.03.2026 13:19 Ответить
+38
Зараз насвяткуються і підуть КСІРовців різати. Як з охранкою у 1917 було.
До речі у маскабаді незабаром теж саме буде. Це ми після втечі овоча заспокоїлись, жодного беркута не порізали. Ось і маємо те що маємо.
показать весь комментарий
01.03.2026 13:22 Ответить
+35
Точно, бо при аятоллах вони ж належали народу. А тепер американці все відберуть.
показать весь комментарий
01.03.2026 13:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Трамп зробив послугу своєму кумиру пуйлу. Нафта тепер полізе вгору..
показать весь комментарий
01.03.2026 13:34 Ответить
У нас тоже праздновали когда Зеленского выбрали. Помню статьи на цензоре писали, что это бескровная революция против барыги.
показать весь комментарий
01.03.2026 13:35 Ответить
**** тихесенько в собі памʼятати?
Посилання давай! Відео як святкують українці. Статті на Цензорі про революцію. Інакше 15 рублєй не заробиш
показать весь комментарий
01.03.2026 14:02 Ответить
Пошукова функція Цензору - в поміч! Давай, самостійно!, ветеранистий ти наш юзер....
показать весь комментарий
01.03.2026 14:50 Ответить
Те що я пам'ятаю: у його виборців зранку іпальники були як...як у дівчини,яка вночі лишилася цноти-такий пришиблено-усміхнений вираз дебіла..-Ось ,бачите,я зробила як хотіла(нікого не слухала), я стала дорослою жінкою,буде ржачно...алеее.. де ж той кайф,про який так натхненно росповідали подруги??..тільки вологі труселя..Може в наступний раз?
показать весь комментарий
01.03.2026 20:57 Ответить
кацапи скажуть шо всі ці люди святкують оголошення війни заходу і підуть штурмувати військомати квір.
показать весь комментарий
01.03.2026 13:36 Ответить
Саме на таку жалобу заслуговує кат власного народу
показать весь комментарий
01.03.2026 13:37 Ответить
путлер вже офіційно висловив глубокоє соболєзнованіє по поводу цінічного убійства. вопрєкі всєм мєждународним правам.* Від всьох українців побажаєм і йому такого кінця!!!!
показать весь комментарий
01.03.2026 13:40 Ответить
Ні. Не заслужив. Я хочу бачити як його натягують на цар-пушку.
показать весь комментарий
01.03.2026 15:53 Ответить
Після Гааги...
показать весь комментарий
01.03.2026 20:59 Ответить
Потужна підтримка рушникоголових від народу.
показать весь комментарий
01.03.2026 13:40 Ответить
с другой стороны не могу понять, как амеры их убили( Там же не идиоты сидеть на открытом воздухе проводить совещание? Или знали где бункер и в****** туда несколько противобункерых ракет?
С третьей стороны почему иранцы не выкопали более глубокий бункер? Ведь на определенной глубине даже термояд 10 Мт не достанет
показать весь комментарий
01.03.2026 13:50 Ответить
Дістане якщо удар буде направлений, почитайте як працюють протибункерні бомби, а якщо зробити його дуже глубоким, то так чи інакше бункери мають входи, де їх можна заживо поховати і діставати будуть довше автономності, якщо взагалі будуть діставати, тому що завжди є боротьба за владу.
показать весь комментарий
01.03.2026 14:04 Ответить
"с другой стороны не могу понять" "С третьей стороны почему"

вы первую сторону пропустили. там что?
показать весь комментарий
01.03.2026 15:35 Ответить
Так й до громадської війни недалеко...
Багатотисячні зомбі вийшли на мітинги в різних містах Ірану та скандують смерть США, https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti-mir/smert-ameritsi-irantsi-vijshli-na-vulitsi-z-portretami-hamenei-i-zaklikali-do-pomsti.htm відео 🤦‍♂️
https://i.obozrevatel.com/gallery/2026/3/1/screenshot-2026-03-01-084431.png
показать весь комментарий
01.03.2026 13:53 Ответить
Побачимо там частина людей могли бути не по своїй волі, тупо відправити керівники підприємств а на мітингу якщо серед людей росприділити провокаторів легко сформувати картинку, всі будуть кричати боячись що їх потім покарають або осудять, такі режими вміють влаштовувати паради.
показать весь комментарий
01.03.2026 14:09 Ответить
Сама вулиця без зброї нічого не змінить, хоч перси набагато волелюбніші порівняно з тупим просякнутим імперіалізмом поголів'ям Московщини. Повалення теократичного режиму залежить від того, чи буде вагатися армія, чи вона хоча б частково підтримає протест, або ж вона повністю знаходиться під контролем режиму. А КСІР той взагалі буде вбивати повстанців до останнього подиху, ці охоронці влади теократів мають все, що можуть мати, натомість у випадку успішної антиклерикальної революції також втратять все.
показать весь комментарий
01.03.2026 13:57 Ответить
За словами Крутіхіна прихильників аятолла в Ірані біля 30 процентів. Саме тому розвинутий такий репресивний апарат. Диктатури завжди стоять на тотальному контролі і репресіях. Так що майбутня різня другого та третього ешелону апарату репресій не за горам
показать весь комментарий
01.03.2026 14:00 Ответить
От сталінізм в совку навіть коли пішла Хрущовська відлига там було багато людей які шкодували за диктатором, як мінімум 15% це пряма підтримка режиму, потім є їхні родичі які так чи інакше мають хороше життя і т.д.
показать весь комментарий
01.03.2026 14:06 Ответить
дікарі!
а, начебто перси з багатотисячною історією.....
показать весь комментарий
01.03.2026 14:07 Ответить
А ёпнутое ***** думало своими куриными мозгами, что украинцы так будут кацапню встречать как говорится, почувствуйте разницу..
показать весь комментарий
01.03.2026 14:08 Ответить
У Венгрії до 1956 року було репресовано до 10 відсотків дорослого населення. Тривалий час МВД очолював Імре Надь. В 1956 році почалася відлига і у Венгрії. З Будапешту були відкликані опергрупи5 НКВС, які направляли і контролювали репресії. Поширилась амністія. З тюрми звільнили навіть Я.Кадара, опонента Ракоші і Надя,Гьоре. Під час повстання почали вішати на ліхтарях місцевих чекістів. Хроніку показали Хрущова, і це спонукало його на введення військ. Після придушення повстання було засуджено венгерськими трійками до страти біля 800 чоловік, ще біля 9000 до тюрми. Під час повстання арештованих вивозили в СРСР, в Україну. Ядро - на Лубянку. Безпосередньо в Будапешті керувала динамікою придушення трійка від Політбюро в складі Сєрова,Руденка, Малєнкова. Андропов готував новий уряд на чолі з Кадаром. Всі звинувачення затверджені були Політбюро за поданням цієї трійки.
показать весь комментарий
01.03.2026 14:29 Ответить
Угорщині
показать весь комментарий
01.03.2026 21:02 Ответить
Цікаво,де в цей час був папік вітьки орбана?
показать весь комментарий
01.03.2026 21:07 Ответить
Не все так однозначно. Настрої в Ірані - діаметрально різні. "Від" і "до".
Он, https://hromadske.ua/svit/260170-irantsi-sviatkuiut-ta-oplakuiut-smert-khameneyi-pislia-ofitsiynoho-pidtverdzennia-yoho-vbyvstva-video?traffic_source=ukr.net Громадське повідомляє, шо:
За даними медіа, «натовпи» іранців у Тегерані, інших містах Ірану та за кордоном вийшли на вулиці вночі, святкуючи звістку про смерть Хаменеї. У соцмережах поширилися кадри, як люди скандують та свистять з вікон власних домівок.
Стаціонарні телефони та мобільний зв'язок не працювали по всьому Ірану, але деяким вдалося передати інформацію назовні через супутниковий інтернет від Starlink. Так, троє жителів Тегерана під час відеодзвінків з журналістами New York Times показали «натовпи чоловіків і жінок, що танцювали та святкували», та водіїв, що сигналили, проїжджаючи повз.
Тим часом державні медіа показали кадри натовпу прихильників Хаменеї, що вийшли на вулиці з його портретами. Реакції людей варіювалися від шоку до сліз та голосіння.
показать весь комментарий
01.03.2026 14:46 Ответить
У хмарафону один настрій
показать весь комментарий
01.03.2026 16:56 Ответить
Дохомейнився до того що його захомейнили.
показать весь комментарий
01.03.2026 15:13 Ответить
Але ж не аятола виконував накази власноруч?
Їм ще десятки років хаосу гарантовано, як і українцям, які вийшовши з рядянського стійла продовжили лизати сраку москалям, обираючи регіоналів, опзж, відродження. І кянця краю не видно, бо якщо нема поводиря, то отара повертається в той же хлів
показать весь комментарий
01.03.2026 15:21 Ответить
зеленський тебе чекає те саме .
показать весь комментарий
01.03.2026 15:53 Ответить
Не святкувати треба,а захоплювати аеропорт,вокзали, телецентр та установи уряду,поки вони у розпачі....Тупорилі вівці
показать весь комментарий
01.03.2026 16:26 Ответить
Якщо США не наважаться на наземну операцію в Ірані, всі ці святкування аж ніяк не призведуть до зміни режиму аятол. Очевидно, що розрахунок на те, що повсталий народ почне перебирати владу в свої руки, провалився.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:20 Ответить
***** не пойму , чи святкують чи сумують - дикий народ
показать весь комментарий
01.03.2026 18:47 Ответить
"При погибели нечестивых бывает торжество"-Притчи Соломона 11.10.Библия
показать весь комментарий
01.03.2026 19:36 Ответить
Як думаєте, на Хрещатику буде гуляння, коли ЗЄ закавеениться? 😁

От кацапи точно будуть у траурі, коли ***** кдбешниться.
показать весь комментарий
01.03.2026 22:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 