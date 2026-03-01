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Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
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Троє американських військовослужбовців загинули під час операції проти Ірану

Перші втрати США в Ірані: троє військових загинули

Троє американських військовослужбовців загинули під час операції "Епічна лють" проти Ірану.

Про це в соцмережі Х повідомляє Центральне командування США, інформує Цензор.НЕТ.

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Є загиблі та поранені військові США 

За даними Центрального командування США, п'ятеро військових дістали серйозні поранення.

"Кілька інших дістали легкі осколкові поранення та струси мозку і зараз повертаються до виконання своїх обов'язків",- сказано в повідомленні.

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Імена загиблих поки не розголошують 

"Ситуація є нестабільною, тому з поваги до родин загиблих ми не будемо надавати додаткову інформацію, зокрема імена наших загиблих воїнів, до закінчення 24 годин після повідомлення найближчих родичів",- додали у командуванні.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Іран (3472) смерть (6746) США (26703) військовослужбовці (5197)
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Топ коментарі
+13
Я б не став довіряти КСІР та ще й розповсюджувати їх висери.

Ці довбойоби і попереднього разу всіх розбомбили, вбили та перемогли.
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01.03.2026 17:53 Відповісти
+13
Як ти собі уявляєш враження рухомої цілі балістикою на відстані декілька сотень кілометрів? Та ще й не один раз.

Ця "новина" для ідіотів.
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01.03.2026 17:55 Відповісти
+9
спеціально для конченого уйобка!!!
україна захищається!!!!!!!!!!!!!!!
всіма доступними засобами!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не зважаючи на зе!гніду з його яскраво вираженими етнічними соратниками!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2026 18:02 Відповісти
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Це з команди авіаносця?

Корпус вартових ісламської революції повідомляє про https://t.me/oleksiihoncharenko/53183 ураження американського авіаносця USS Abraham Lincoln!

Повідомляється про враження 4 балістичними ракетами. Всього США мають 11 авіаносців, і втрата будь-якого з них буде серйозним ударом у рамках морського протистояння з Китаєм.
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01.03.2026 17:47 Відповісти
На авианосцах США несколько тысяч человек экипажа не каждом. Даже если "попадание 4 баллистическими ракетами" правда, то это мизерные потери.
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01.03.2026 17:51 Відповісти
безперечно.
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01.03.2026 18:02 Відповісти
Я б не став довіряти КСІР та ще й розповсюджувати їх висери.

Ці довбойоби і попереднього разу всіх розбомбили, вбили та перемогли.
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01.03.2026 17:53 Відповісти
зрозуміло, що вони як конашенка: втрати противника завищують не на один, і не на два порядки.
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01.03.2026 18:04 Відповісти
Як ти собі уявляєш враження рухомої цілі балістикою на відстані декілька сотень кілометрів? Та ще й не один раз.

Ця "новина" для ідіотів.
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01.03.2026 17:55 Відповісти
Для цього ставляться радіолокаційні головки самонаведення щоб ракета трохи маневрувала.Але слабо віриться щоб ракети навіть і близько підлетіли до авіаносця.
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01.03.2026 18:01 Відповісти
Snark Lewis, do tebe prychepyvsja israelskij dog I gavkaje two days.
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01.03.2026 18:04 Відповісти
********! ну признай що ти дебіл, який не взмозі нормально перевірити та проаналізувати інформацію, і постиш будь-яку херню!
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01.03.2026 17:58 Відповісти
йди *****
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01.03.2026 18:01 Відповісти
ну теплий ..уй тобі в дорогу, а я утримаюсь
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01.03.2026 18:25 Відповісти
паскуда щтз
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01.03.2026 19:19 Відповісти
+100 яке слушне спостереження
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01.03.2026 18:18 Відповісти
По авіаносці вони не попали. Випустили здається 4 балістики, а в них відхилення до кілометра, та ще й авіаносець рухається.
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01.03.2026 18:01 Відповісти
Подивимось згодом. Може чимось і зачепили.
А, може, і ні.
Тому я і питав не стільки про авіаносця, як про об'єкт, де американці понесли втрати. Авіаносець - як варіант.
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01.03.2026 18:06 Відповісти
дура нагуляна, по базам гатили, там і втрати, до чого тут авіаносець? яка ж ти тупа істота....
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01.03.2026 18:29 Відповісти
канай, *******
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01.03.2026 19:23 Відповісти
не знав про твою мамку...
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01.03.2026 21:35 Відповісти
Вірити корпусам не варто.Це скоріше за все на наземній базі.Бо ж тих баз багато.
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01.03.2026 18:04 Відповісти
Может было попадание по РЛС дальнего обнаружения, находящейся на территории одной из стран Ближнего Востока.
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01.03.2026 17:54 Відповісти
Теж іранський фейк.
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01.03.2026 17:56 Відповісти
Та, которая в Катаре. Пока нет подтверждения.
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01.03.2026 17:57 Відповісти
А як треба?

З чужим старлінком, чужою артою, чужими танками, чужими літаками за чужі гроші з сотнями тисяч жертв, як Україна?
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01.03.2026 17:57 Відповісти
ну так, все вірно - укранські Воїни в пеклі повномасштабної сухопутної війни, а американці "ще й не починали".

і ви хочете мати таких "миротворців-гарантів" ?
смішно - вони здриснуть при першому ж прильоті !!!

.
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01.03.2026 18:02 Відповісти
Це мінімальні втрати.В нас он скільки ао навчальних центрах прилітало?
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01.03.2026 18:05 Відповісти
при можливостях кацапів прострілювати всю Україну балістикою, у нас - мінімальні втрати в навчальних центрах.
хоча, й їх не повинно було бути !
це - вірно.

.
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01.03.2026 18:08 Відповісти
Так виводять на шикування,безпілотник,який це фіксував бачили і нічого не робили і так не один раз.США на багато інтенсивніше від москалів,завдає ракетно-бомбові удари і Іран як видно також.
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01.03.2026 18:18 Відповісти
в будь-якому випадку -

R.I.P. американським Воїнам !
поклали життя за справедливу справу.

командуванню ж ганьба за організацію.

.
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01.03.2026 18:06 Відповісти
спеціально для конченого уйобка!!!
україна захищається!!!!!!!!!!!!!!!
всіма доступними засобами!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не зважаючи на зе!гніду з його яскраво вираженими етнічними соратниками!!!!!!!!!!!!!!!!!
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01.03.2026 18:02 Відповісти
Більшість жертв кацапам Україна завдавала та все більше завдає українською зброєю...
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01.03.2026 18:06 Відповісти
Ага.
Це, якщо вірити ЗЄбанарію та єдиному шмарофону.

А ще у нас економіка росте, коли МВФ та ЄС дають гроші.
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02.03.2026 02:33 Відповісти
Міняємо весь цей б.в. хлам на СВОЮ ЯЗ яку в нас забрали в обмін на папірець.
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02.03.2026 02:11 Відповісти
Та он прямо зараз одним повертальникам насипають.
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02.03.2026 02:29 Відповісти
В них ніколи нічого і не було
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02.03.2026 09:50 Відповісти
Мабуть десь по базі прилетіло, або спецпризначенці
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01.03.2026 18:15 Відповісти
Я понимаю, что смерть человек трагедия, но обсуждать когда не в Украину прилетело интереснее.
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01.03.2026 18:27 Відповісти
Дуже шкода.. Співчуваємо рідним загиблих
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02.03.2026 06:30 Відповісти
 
 