Троє американських військовослужбовців загинули під час операції проти Ірану

Троє американських військовослужбовців загинули під час операції "Епічна лють" проти Ірану.

Про це в соцмережі Х повідомляє Центральне командування США, інформує Цензор.НЕТ.

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Є загиблі та поранені військові США

За даними Центрального командування США, п'ятеро військових дістали серйозні поранення.

"Кілька інших дістали легкі осколкові поранення та струси мозку і зараз повертаються до виконання своїх обов'язків",- сказано в повідомленні.

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Імена загиблих поки не розголошують

"Ситуація є нестабільною, тому з поваги до родин загиблих ми не будемо надавати додаткову інформацію, зокрема імена наших загиблих воїнів, до закінчення 24 годин після повідомлення найближчих родичів",- додали у командуванні.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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