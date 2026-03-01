Троє американських військовослужбовців загинули під час операції проти Ірану
Троє американських військовослужбовців загинули під час операції "Епічна лють" проти Ірану.
Про це в соцмережі Х повідомляє Центральне командування США, інформує Цензор.НЕТ.
Є загиблі та поранені військові США
За даними Центрального командування США, п'ятеро військових дістали серйозні поранення.
"Кілька інших дістали легкі осколкові поранення та струси мозку і зараз повертаються до виконання своїх обов'язків",- сказано в повідомленні.
Імена загиблих поки не розголошують
"Ситуація є нестабільною, тому з поваги до родин загиблих ми не будемо надавати додаткову інформацію, зокрема імена наших загиблих воїнів, до закінчення 24 годин після повідомлення найближчих родичів",- додали у командуванні.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+13 Снарк Льюїс
показати весь коментар01.03.2026 17:53 Відповісти Посилання
+13 Снарк Льюїс
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+9 Begemot Pepa
показати весь коментар01.03.2026 18:02 Відповісти Посилання
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Корпус вартових ісламської революції повідомляє про https://t.me/oleksiihoncharenko/53183 ураження американського авіаносця USS Abraham Lincoln!
Повідомляється про враження 4 балістичними ракетами. Всього США мають 11 авіаносців, і втрата будь-якого з них буде серйозним ударом у рамках морського протистояння з Китаєм.
Ці довбойоби і попереднього разу всіх розбомбили, вбили та перемогли.
Ця "новина" для ідіотів.
А, може, і ні.
Тому я і питав не стільки про авіаносця, як про об'єкт, де американці понесли втрати. Авіаносець - як варіант.
З чужим старлінком, чужою артою, чужими танками, чужими літаками за чужі гроші з сотнями тисяч жертв, як Україна?
і ви хочете мати таких "миротворців-гарантів" ?
смішно - вони здриснуть при першому ж прильоті !!!
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хоча, й їх не повинно було бути !
це - вірно.
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R.I.P. американським Воїнам !
поклали життя за справедливу справу.
командуванню ж ганьба за організацію.
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україна захищається!!!!!!!!!!!!!!!
всіма доступними засобами!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не зважаючи на зе!гніду з його яскраво вираженими етнічними соратниками!!!!!!!!!!!!!!!!!
Це, якщо вірити ЗЄбанарію та єдиному шмарофону.
А ще у нас економіка росте, коли МВФ та ЄС дають гроші.