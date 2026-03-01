РУС
Трое американских военнослужащих погибли во время операции против Ирана

Первые потери США в Иране: трое военных погибли

Трое американских военнослужащих погибли во время операции "Эпическая ярость" против Ирана.

Об этом в соцсети Х сообщает Центральное командование США, информирует Цензор.НЕТ.

Есть погибшие и раненые военные США 

По данным Центрального командования США, пятеро военных получили серьезные ранения.

"Несколько других получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга и сейчас возвращаются к выполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Читайте также: Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае эскалации

Имена погибших пока не разглашаются 

"Ситуация нестабильна, поэтому из уважения к семьям погибших мы не будем предоставлять дополнительную информацию, в том числе имена наших погибших воинов, до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников", - добавили в командовании.

Читайте также: Иран обещает месть за смерть Хаменеи, - заявление президента Пезешкиана

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Поражен иранский корвет "Джамаран" в Оманском заливе, - Центральное командование ВС США

Топ комментарии
+9
Як ти собі уявляєш враження рухомої цілі балістикою на відстані декілька сотень кілометрів? Та ще й не один раз.

Ця "новина" для ідіотів.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:55 Ответить
+8
Я б не став довіряти КСІР та ще й розповсюджувати їх висери.

Ці довбойоби і попереднього разу всіх розбомбили, вбили та перемогли.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:53 Ответить
+4
спеціально для конченого уйобка!!!
україна захищається!!!!!!!!!!!!!!!
всіма доступними засобами!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не зважаючи на зе!гніду з його яскраво вираженими етнічними соратниками!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
01.03.2026 18:02 Ответить
Це з команди авіаносця?

Корпус вартових ісламської революції повідомляє про https://t.me/oleksiihoncharenko/53183 ураження американського авіаносця USS Abraham Lincoln!

Повідомляється про враження 4 балістичними ракетами. Всього США мають 11 авіаносців, і втрата будь-якого з них буде серйозним ударом у рамках морського протистояння з Китаєм.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:47 Ответить
На авианосцах США несколько тысяч человек экипажа не каждом. Даже если "попадание 4 баллистическими ракетами" правда, то это мизерные потери.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:51 Ответить
безперечно.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:02 Ответить
Я б не став довіряти КСІР та ще й розповсюджувати їх висери.

Ці довбойоби і попереднього разу всіх розбомбили, вбили та перемогли.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:53 Ответить
зрозуміло, що вони як конашенка: втрати противника завищують не на один, і не на два порядки.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:04 Ответить
Як ти собі уявляєш враження рухомої цілі балістикою на відстані декілька сотень кілометрів? Та ще й не один раз.

Ця "новина" для ідіотів.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:55 Ответить
Для цього ставляться радіолокаційні головки самонаведення щоб ракета трохи маневрувала.Але слабо віриться щоб ракети навіть і близько підлетіли до авіаносця.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:01 Ответить
Snark Lewis, do tebe prychepyvsja israelskij dog I gavkaje two days.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:04 Ответить
********! ну признай що ти дебіл, який не взмозі нормально перевірити та проаналізувати інформацію, і постиш будь-яку херню!
показать весь комментарий
01.03.2026 17:58 Ответить
йди *****
показать весь комментарий
01.03.2026 18:01 Ответить
ну теплий ..уй тобі в дорогу, а я утримаюсь
показать весь комментарий
01.03.2026 18:25 Ответить
+100 яке слушне спостереження
показать весь комментарий
01.03.2026 18:18 Ответить
По авіаносці вони не попали. Випустили здається 4 балістики, а в них відхилення до кілометра, та ще й авіаносець рухається.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:01 Ответить
Подивимось згодом. Може чимось і зачепили.
А, може, і ні.
Тому я і питав не стільки про авіаносця, як про об'єкт, де американці понесли втрати. Авіаносець - як варіант.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:06 Ответить
дура нагуляна, по базам гатили, там і втрати, до чого тут авіаносець? яка ж ти тупа істота....
показать весь комментарий
01.03.2026 18:29 Ответить
Вірити корпусам не варто.Це скоріше за все на наземній базі.Бо ж тих баз багато.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:04 Ответить
Может было попадание по РЛС дальнего обнаружения, находящейся на территории одной из стран Ближнего Востока.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:54 Ответить
Теж іранський фейк.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:56 Ответить
Та, которая в Катаре. Пока нет подтверждения.
показать весь комментарий
01.03.2026 17:57 Ответить
а, це, навіть не планували сухопутне вторгнення...
оце, піндоси воюють!
показать весь комментарий
01.03.2026 17:56 Ответить
А як треба?

З чужим старлінком, чужою артою, чужими танками, чужими літаками за чужі гроші з сотнями тисяч жертв, як Україна?
показать весь комментарий
01.03.2026 17:57 Ответить
ну так, все вірно - укранські Воїни в пеклі повномасштабної сухопутної війни, а американці "ще й не починали".

і ви хочете мати таких "миротворців-гарантів" ?
смішно - вони здриснуть при першому ж прильоті !!!

.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:02 Ответить
Це мінімальні втрати.В нас он скільки ао навчальних центрах прилітало?
показать весь комментарий
01.03.2026 18:05 Ответить
при можливостях кацапів прострілювати всю Україну балістикою, у нас - мінімальні втрати в навчальних центрах.
хоча, й їх не повинно було бути !
це - вірно.

.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:08 Ответить
Так виводять на шикування,безпілотник,який це фіксував бачили і нічого не робили і так не один раз.США на багато інтенсивніше від москалів,завдає ракетно-бомбові удари і Іран як видно також.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:18 Ответить
в будь-якому випадку -

R.I.P. американським Воїнам !
поклали життя за справедливу справу.

командуванню ж ганьба за організацію.

.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:06 Ответить
спеціально для конченого уйобка!!!
україна захищається!!!!!!!!!!!!!!!
всіма доступними засобами!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не зважаючи на зе!гніду з його яскраво вираженими етнічними соратниками!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
01.03.2026 18:02 Ответить
Більшість жертв кацапам Україна завдавала та все більше завдає українською зброєю...
показать весь комментарий
01.03.2026 18:06 Ответить
Мабуть десь по базі прилетіло, або спецпризначенці
показать весь комментарий
01.03.2026 18:15 Ответить
Я понимаю, что смерть человек трагедия, но обсуждать когда не в Украину прилетело интереснее.
показать весь комментарий
01.03.2026 18:27 Ответить
 
 