Трое американских военнослужащих погибли во время операции против Ирана
Трое американских военнослужащих погибли во время операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Об этом в соцсети Х сообщает Центральное командование США, информирует Цензор.НЕТ.
Есть погибшие и раненые военные США
По данным Центрального командования США, пятеро военных получили серьезные ранения.
"Несколько других получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга и сейчас возвращаются к выполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.
Имена погибших пока не разглашаются
"Ситуация нестабильна, поэтому из уважения к семьям погибших мы не будем предоставлять дополнительную информацию, в том числе имена наших погибших воинов, до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников", - добавили в командовании.
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Топ комментарии
+9 Снарк Льюїс
показать весь комментарий01.03.2026 17:55 Ответить Ссылка
+8 Снарк Льюїс
показать весь комментарий01.03.2026 17:53 Ответить Ссылка
+4 Begemot Pepa
показать весь комментарий01.03.2026 18:02 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Корпус вартових ісламської революції повідомляє про https://t.me/oleksiihoncharenko/53183 ураження американського авіаносця USS Abraham Lincoln!
Повідомляється про враження 4 балістичними ракетами. Всього США мають 11 авіаносців, і втрата будь-якого з них буде серйозним ударом у рамках морського протистояння з Китаєм.
Ці довбойоби і попереднього разу всіх розбомбили, вбили та перемогли.
Ця "новина" для ідіотів.
А, може, і ні.
Тому я і питав не стільки про авіаносця, як про об'єкт, де американці понесли втрати. Авіаносець - як варіант.
оце, піндоси воюють!
З чужим старлінком, чужою артою, чужими танками, чужими літаками за чужі гроші з сотнями тисяч жертв, як Україна?
і ви хочете мати таких "миротворців-гарантів" ?
смішно - вони здриснуть при першому ж прильоті !!!
.
хоча, й їх не повинно було бути !
це - вірно.
.
R.I.P. американським Воїнам !
поклали життя за справедливу справу.
командуванню ж ганьба за організацію.
.
україна захищається!!!!!!!!!!!!!!!
всіма доступними засобами!!!!!!!!!!!!!!!!!!
не зважаючи на зе!гніду з його яскраво вираженими етнічними соратниками!!!!!!!!!!!!!!!!!