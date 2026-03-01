Трое американских военнослужащих погибли во время операции против Ирана

Трое американских военнослужащих погибли во время операции "Эпическая ярость" против Ирана.

Об этом в соцсети Х сообщает Центральное командование США, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Есть погибшие и раненые военные США

По данным Центрального командования США, пятеро военных получили серьезные ранения.

"Несколько других получили легкие осколочные ранения и сотрясения мозга и сейчас возвращаются к выполнению своих обязанностей", - говорится в сообщении.

Читайте также: Трамп пригрозил Ирану ударом невиданной силы в случае эскалации

Имена погибших пока не разглашаются

"Ситуация нестабильна, поэтому из уважения к семьям погибших мы не будем предоставлять дополнительную информацию, в том числе имена наших погибших воинов, до истечения 24 часов после уведомления ближайших родственников", - добавили в командовании.

Читайте также: Иран обещает месть за смерть Хаменеи, - заявление президента Пезешкиана

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Читайте также: Поражен иранский корвет "Джамаран" в Оманском заливе, - Центральное командование ВС США