Ракети навіть близько не підлетіли до цілі: У США заперечили заяви Ірану про ураження авіаносця "Авраам Лінкольн". ФОТОрепортаж
Центральне командування ЗС США спростувало заяву Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) про ураження авіаносця "Авраам Лінкольн" чотирма ракетами.
Про це йдеться в дописі Командування в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Навіть близько не наблизилися до цілі"
Так, Центральне командування ЗС США заявило, що Ірану не вдалося уразити авіаносець "Авраам Лінкольн".
"Лінкольн" не був атакований. Випущені ракети навіть близько не наблизилися до цілі. "Лінкольн" продовжує запускати літаки на підтримку невпинної кампанії Центрального командування із захисту американського народу шляхом усунення загроз з боку іранського режиму", - йдеться в повідомленні.
Також Командування ЗС США опублікувало фото запуску літаків з віаносця.
Що передувало?
Іранський КВІР стверджує, що завдав удару по американському авіаносцю "Авраам Лінкольн" чотирма балістичними ракетами.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
він філософ.
навіть тут.
Смерть теократам.
А щодо міжнародного права... якщо в ООН засідають людожери, які це саме право на вертелі крутили, то що тут казати.
Тому треба добряче надавати по пиці першим, щоб відновити порядок "ніхто нікого не чіпає".
забудьте, тепер треба вибирати прагматику - чим більше імперіаліст донні вб'є імперіалістів вісі зла, тим краще !
.
які класні фотки....
будь яка бійка, це і получити у відповідь!
але ж, рудий пеніс не може цього допустити........
- Василь Иваныч, а правда, народ гутарить шо ты яврей?
- Видите ли, Пётр.....
Иранцы пустили (как они сами утверждают) 4 баллистические ракеты по авианосцу "Линкольн". Не попали, само собой.
Попасть в авианосец баллистической ракетой можно только при одном условии, если он стоит, привязанный канатами к причалу базы. А в море, да за 800 км, да при том, что он движется, ну как? При том, что точность их ракет "на кого Бог пошлет". Плюс-минус километр.
В советское время считалось, что для уверенного поражения авианосной ударной группы нужно два полка морской авиации с крылатыми ракетами, при этом бОльшая часть самолетов должна погибнуть.
Иранцам сейчас позарез нужен хоть какой-то успех. Убийство мирных граждан в Бейт-Шемеше или филлипинской работницы в Тель-Авиве, хоть удавись, на такое не тянет. Хотя они привычно соврали про "штаб Моссада". Но тут принцип простой: куда попали, там и штаб.