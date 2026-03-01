УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8309 відвідувачів онлайн
Новини Фото Операція США проти Ірану Іран атакував бази США
12 456 48

Ракети навіть близько не підлетіли до цілі: У США заперечили заяви Ірану про ураження авіаносця "Авраам Лінкольн". ФОТОрепортаж

Центральне командування ЗС США спростувало заяву Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) про ураження авіаносця "Авраам Лінкольн" чотирма ракетами.

Про це йдеться в дописі Командування в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

"Навіть близько не наблизилися до цілі"

Так, Центральне командування ЗС США заявило, що Ірану не вдалося уразити авіаносець "Авраам Лінкольн".

"Лінкольн" не був атакований. Випущені ракети навіть близько не наблизилися до цілі. "Лінкольн" продовжує запускати літаки на підтримку невпинної кампанії Центрального командування із захисту американського народу шляхом усунення загроз з боку іранського режиму", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Уражено іранський корвет "Джамаран" в Оманській затоці, - Центральне командування ЗС США

Також Командування ЗС США опублікувало фото запуску літаків з віаносця.

Авіаносець США Авраам Лінкольн
Авіаносець США Авраам Лінкольн
Авіаносець США Авраам Лінкольн

Також читайте: Троє американських військовослужбовців загинули під час операції проти Ірану

Сша про авіаносець Авраам Лінкольн

Що передувало?

Іранський КВІР стверджує, що завдав удару по американському авіаносцю "Авраам Лінкольн" чотирма балістичними ракетами.

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Автор: 

Іран (3472) корабель (1662) США (26703)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Телемарафон аятол сказав, що вразили, а він не бреше, як і подібні інші марафони
показати весь коментар
01.03.2026 17:56 Відповісти
+16
На боці США, Ізраїлю та народу Ірана.
Смерть теократам.
показати весь коментар
01.03.2026 17:59 Відповісти
+14
Він загрожує в першу чергу народу самого Ірана.
А щодо міжнародного права... якщо в ООН засідають людожери, які це саме право на вертелі крутили, то що тут казати.
показати весь коментар
01.03.2026 18:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зараз в коментарях подивимось, хто на чиєму боці.
показати весь коментар
01.03.2026 17:48 Відповісти
А ти на чиєму боці?
показати весь коментар
01.03.2026 17:51 Відповісти
він нейтрал.
він філософ.
показати весь коментар
01.03.2026 17:54 Відповісти
Нашел философа! ( Извините, что к Вам наты)
показати весь коментар
01.03.2026 17:58 Відповісти
С ошибками, тороплюсь пока не забанили)
показати весь коментар
01.03.2026 17:59 Відповісти
отака війна!
навіть тут.
показати весь коментар
01.03.2026 18:04 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 18:05 Відповісти
На боці США, Ізраїлю та народу Ірана.
Смерть теократам.
показати весь коментар
01.03.2026 17:59 Відповісти
Тобто щодо міжнародного права ви солідарні з кацапським царем? До речі, яким чином "іранський режим" загрожував американському народу?
показати весь коментар
01.03.2026 18:03 Відповісти
Він загрожує в першу чергу народу самого Ірана.
А щодо міжнародного права... якщо в ООН засідають людожери, які це саме право на вертелі крутили, то що тут казати.
показати весь коментар
01.03.2026 18:04 Відповісти
Ясно, таки позиція путіна вам близька...
показати весь коментар
01.03.2026 18:07 Відповісти
В умовах, коли одні вирішують, що їм можна, а інші водночас погоджуються з тим, що тим - зась, програють останні.
Тому треба добряче надавати по пиці першим, щоб відновити порядок "ніхто нікого не чіпає".
показати весь коментар
01.03.2026 18:14 Відповісти
міжнародне право поховане !
забудьте, тепер треба вибирати прагматику - чим більше імперіаліст донні вб'є імперіалістів вісі зла, тим краще !

.
показати весь коментар
01.03.2026 18:45 Відповісти
Не треба глубоко копати, iранськi аятоли - друззя Кремльовського виродка, це все, що треба знати вибираючi на чьому ти боцi.
показати весь коментар
01.03.2026 21:00 Відповісти
Тобто ви за те, що трампи/путіни самі встановлювали - кому жити, а кому ні, на кого можна напасти, а кому почекати?
показати весь коментар
02.03.2026 07:23 Відповісти
Але щось тупориліше міг запитати? Може й шахеди нам не загрожували?
показати весь коментар
02.03.2026 02:14 Відповісти
Всі слова українською розумієш?
показати весь коментар
02.03.2026 07:20 Відповісти
За який народ ти більше переживаєш?
показати весь коментар
02.03.2026 09:48 Відповісти
ой йой!
які класні фотки....
будь яка бійка, це і получити у відповідь!
але ж, рудий пеніс не може цього допустити........
показати весь коментар
01.03.2026 17:53 Відповісти
Так ти за бАльшЄвіков, алі за кАмуністов?
показати весь коментар
01.03.2026 17:56 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 18:15 Відповісти
Напомнило.
- Василь Иваныч, а правда, народ гутарить шо ты яврей?
- Видите ли, Пётр.....
показати весь коментар
01.03.2026 18:22 Відповісти
Телемарафон аятол сказав, що вразили, а він не бреше, як і подібні інші марафони
показати весь коментар
01.03.2026 17:56 Відповісти
Де зараз гордость флота расіі, адмірал Кузя?
показати весь коментар
01.03.2026 17:58 Відповісти
Тсс, він виконує таємне завдання зі знищення військового бюджету росії.
показати весь коментар
01.03.2026 18:02 Відповісти
Гордо бовтається на вічному ремонті.
показати весь коментар
01.03.2026 18:06 Відповісти
Он устал. Вкрадений з міста Миколаєва ''адмірал Кузя'' всьо.
показати весь коментар
01.03.2026 18:06 Відповісти
Фото взлета ( в стать сказано запуска) самолетов, это да !
показати весь коментар
01.03.2026 18:03 Відповісти
Нептун би впорався
показати весь коментар
01.03.2026 18:06 Відповісти
Нептун крилата ракета, не балістична.
показати весь коментар
01.03.2026 18:25 Відповісти
ракети не той системи ,боягузи
показати весь коментар
01.03.2026 18:08 Відповісти
так...саме не той системи..балістичні...цікаво як вони можуть уразити рухому ціль
показати весь коментар
01.03.2026 18:11 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Иранцы пустили (как они сами утверждают) 4 баллистические ракеты по авианосцу "Линкольн". Не попали, само собой.

Попасть в авианосец баллистической ракетой можно только при одном условии, если он стоит, привязанный канатами к причалу базы. А в море, да за 800 км, да при том, что он движется, ну как? При том, что точность их ракет "на кого Бог пошлет". Плюс-минус километр.

В советское время считалось, что для уверенного поражения авианосной ударной группы нужно два полка морской авиации с крылатыми ракетами, при этом бОльшая часть самолетов должна погибнуть.

Иранцам сейчас позарез нужен хоть какой-то успех. Убийство мирных граждан в Бейт-Шемеше или филлипинской работницы в Тель-Авиве, хоть удавись, на такое не тянет. Хотя они привычно соврали про "штаб Моссада". Но тут принцип простой: куда попали, там и штаб.
показати весь коментар
01.03.2026 18:12 Відповісти
Москалі в соцмережі Х,згенероване низькоякісне відео постили.
показати весь коментар
01.03.2026 18:13 Відповісти
дай посилання
показати весь коментар
01.03.2026 18:17 Відповісти
В соцмережі Х шукайте.Я навряд че знайду,бо там навіть не коментував.Воно мені просто в стрічку попало.
показати весь коментар
01.03.2026 18:19 Відповісти
Нічого не уразили, але троє американських військових загинули. Це як? Подавились котлетами?
показати весь коментар
01.03.2026 18:24 Відповісти
Крім авіаносця, нічого ж не обстрілювали, вірно?
показати весь коментар
01.03.2026 18:25 Відповісти
катлєти готувати а не коментувати це все що ти маєш робити ирина
показати весь коментар
02.03.2026 16:23 Відповісти
Ірина вміє і котлети готувати, і коми знає де ставити.
показати весь коментар
02.03.2026 18:04 Відповісти
A куди подівся москітний флот і москіти з Ірану? Стільки верещання було. Вбивці авіаносців, алакба ааааа! 😂
показати весь коментар
01.03.2026 18:27 Відповісти
Ну то буде як у кінченина для своїх де вони виграли чем світу по футболу-бо всі медіа в ірані контрольовані
показати весь коментар
01.03.2026 18:33 Відповісти
Кацапи постять підбитий оманський нафтовий танкер і радіють що це авіаносець горить
показати весь коментар
01.03.2026 18:35 Відповісти
Якщо декілька зразу, то це можливо, бо літаки такої спроможності не мають, тільки антибалістика, а на одну балістику пискають 3, і навіть тоді не має 100 відсотків враження, про це всі знають це не секрет.
показати весь коментар
01.03.2026 18:35 Відповісти
Кацапы научили Иран тактики! Не подлетели сейчас, подлетят позже. И это на поле боя опробовано.
показати весь коментар
01.03.2026 19:54 Відповісти
а шо, ще чотири літачка залишилося
показати весь коментар
01.03.2026 23:42 Відповісти
Зебіли повністю підтримують вісь зла. То ж вибір зєлєнскава це не помилка
показати весь коментар
02.03.2026 10:29 Відповісти
 
 