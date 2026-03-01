Ракети навіть близько не підлетіли до цілі: У США заперечили заяви Ірану про ураження авіаносця "Авраам Лінкольн". ФОТОрепортаж

Центральне командування ЗС США спростувало заяву Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) про ураження авіаносця "Авраам Лінкольн" чотирма ракетами.

Про це йдеться в дописі Командування в соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"Навіть близько не наблизилися до цілі"

Так, Центральне командування ЗС США заявило, що Ірану не вдалося уразити авіаносець "Авраам Лінкольн".

"Лінкольн" не був атакований. Випущені ракети навіть близько не наблизилися до цілі. "Лінкольн" продовжує запускати літаки на підтримку невпинної кампанії Центрального командування із захисту американського народу шляхом усунення загроз з боку іранського режиму", - йдеться в повідомленні.

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Також Командування ЗС США опублікувало фото запуску літаків з віаносця.







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Що передувало?

Іранський КВІР стверджує, що завдав удару по американському авіаносцю "Авраам Лінкольн" чотирма балістичними ракетами.

Удари по Ірану 28 лютого