УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8799 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
8 448 66

США знищили дев’ять іранських військових кораблів, - Трамп

США ліквідували дев’ять одиниць іранського флоту

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили знищили дев'ять іранських військових кораблів.

Про це глава Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

США знищили іранські кораблі 

"Мені щойно повідомили, що ми знищили та потопили 9 іранських військово-морських кораблів, деякі з них були досить великими та важливими", - заявив президент США.

Трамп додав, що США "переслідують решту кораблів, які незабаром теж лежатимуть на дні моря".

"Під час іншої атаки ми значною мірою знищили їхній штаб військово-морських сил. А в іншому їхній флот почувається дуже добре!",- заявив очільник США.

допис Трампа

Читайте також: Іран запропонував поновити перемовини: Трамп погодився

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте також: Операція в Ірані просувається з випередженням графіка, - Трамп

Автор: 

Іран (3472) США (26703) флот (493) Трамп Дональд (8911)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Весь флот треба топити.
показати весь коментар
01.03.2026 20:02 Відповісти
+14
показати весь коментар
01.03.2026 20:17 Відповісти
+12
Значить треба ділити на три.
показати весь коментар
01.03.2026 20:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Весь флот треба топити.
показати весь коментар
01.03.2026 20:02 Відповісти
І закінчили 10 війн
показати весь коментар
01.03.2026 23:41 Відповісти
Так все. По другому разу вже будуть топити. ВМС Ірану - 3 корвети 60х років, 6 фрегатів, 3 з яких також із 60х і два десятки підлодок. Ну і кільканадцять катерів.
показати весь коментар
02.03.2026 00:08 Відповісти
Там ще якийсь дрононосець в них є
показати весь коментар
02.03.2026 09:37 Відповісти
Значить треба ділити на три.
показати весь коментар
01.03.2026 20:07 Відповісти
Ну все, Трамп в рай попадет, доброе дело сделал, не зря переживал, там таких миротворцев так и ждут
показати весь коментар
01.03.2026 20:07 Відповісти
Від 8 воєн до 9 кораблів. Подрібнішав Доні.
показати весь коментар
01.03.2026 20:10 Відповісти
закінчив 8 війн і потопив 9 іранських кораблів ))
показати весь коментар
01.03.2026 20:11 Відповісти
Другий день тривають удари на Близькому Сході після початку операції США й Ізраїлю проти Тегерана.
Іран б'є по країнах Перської затоки і блокує Ормузьку протоку, ключовий маршрут транзиту нафти.
Поблизу берегів Омана тоне після атаки нафтовий танкер.
Акції провідних країн регіону падають, аналітики передбачають значний стрибок цін на нафту.
За даними нафтових трейдерів, у неділю,1 березня, ціни на нафту марки Brent підскочили на 10% до приблизно 80 доларів за барель.
В разі, якщо конфлікт триватиме, то аналітики не відкидають підвищення ціни до 100 доларів.
показати весь коментар
01.03.2026 20:11 Відповісти
BBC
Державне інформаційне агентство Ірану IRNA передало повідомлення Корпусу вартових ісламської революції про те, що три нафтові танкери із США та Великої Британії були «вражені ракетами і загорілися».
Влада США та Великої Британії не підтвердили і не спростували це повідомлення.
Британське управління морських торгових операцій у своєму щоденному звіті, опублікованому о 17:22 за Гринвічем, повідомляє про «численні інциденти, пов'язані з морською безпекою» у закритій Іраном Ормузькій протоці.
За даними управління, два судна були уражені «невідомим снарядом», що спричинило пожежі. В управлінні не уточнили, звідки ці судна і де вони зареєстровані.
показати весь коментар
01.03.2026 20:22 Відповісти
Еге ж підарів ніззя вбивати бо ціна на нафту виросте,щоразу з,'являється кацапське гуано під канадським прапором з дурними попередженнями.То нічого що ірансько-китайські шахеди вбивають українців щодня.
показати весь коментар
01.03.2026 21:10 Відповісти
Тупий чорноротий дебіл - це ти сказав "підарів ніззя вбивати".
показати весь коментар
01.03.2026 21:15 Відповісти
Сам ти дебіл.
показати весь коментар
01.03.2026 21:18 Відповісти
Вісім держав, які входять до Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) та координують політику з нею, збільшать її видобуток у квітні через порушення постачання нафти на тлі бойових дій в Ірані. Про це за підсумками засідання 1 березня повідомив сайт ОПЕК

«Вісім країн-учасниць скасували додаткові добровільні обмеження на 1,65 мільйона барелів на день, оголошені у квітні 2023 року, та домовилися про збільшення виробництва на 206 тисяч барелів на день», - ідеться в повідомленні.
показати весь коментар
01.03.2026 20:48 Відповісти
Нафіга нам твої простирадла?Покидьки відправилися у пекло в Україні свято.
показати весь коментар
01.03.2026 20:59 Відповісти
У путіна свято - нафта по $80.
показати весь коментар
01.03.2026 21:02 Відповісти
У якого з них? А що Дружбу вже відремонтували?
показати весь коментар
01.03.2026 21:04 Відповісти
Станом на початок 2026 року значна більшість російського експорту нафти продається і транспортується морем, що становить приблизно 81%-83% від загальних доходів від експорту сирої нафти.
показати весь коментар
01.03.2026 21:11 Відповісти
Військова операція якраз і є шансом на зміну режиму в Ірані на те що іранська нафта замінить кацапську на світових ринках от чого ви кацапи біситеся
показати весь коментар
01.03.2026 21:17 Відповісти
А як інакше замінити????
показати весь коментар
01.03.2026 23:42 Відповісти
Путин сейчас в бункере на совещании если верить слухам а в Европе очередной танкер теневого флота Бельгия при содействии французов арестовала. Так что не дрейфь
показати весь коментар
01.03.2026 21:22 Відповісти
Миротворець на всі 100 - а як інакше з такими відбитими на голову
показати весь коментар
01.03.2026 20:13 Відповісти
Пошла "ПиС торезка" Там Индия с Пакистаном подтянутая.
показати весь коментар
01.03.2026 20:15 Відповісти
Хаменеї збирає підводну флотилію для своєї армії некромантів
показати весь коментар
01.03.2026 20:16 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 20:16 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 20:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=v3_8udjCkQA

Агонія аятолл. Слабкість рашки, Та надзвичайно не веселі наслідки для Китаю. Лариса Волошина - дуже схоже , як завжди, її аналітика справдиться
показати весь коментар
01.03.2026 20:20 Відповісти
Шах ближнему востоку был поставлен, когда МадуРу захватили. Теперь похоже мат.
показати весь коментар
01.03.2026 20:24 Відповісти
потоплять вісковий флот,танкерний залишать. І візмуть під свій контроль.+1 агрумент на майбутніх переговорах Трампа з Сі. Бо майже 100% нафти викуповував Китай. І це ~15% від всього об'єму імпорту нафтопродуктів в Китай. Що теж не мало

Хочу знову ж це тільки на руку московії буде.
показати весь коментар
01.03.2026 20:24 Відповісти
Без санкцій, було би на руку
показати весь коментар
01.03.2026 20:53 Відповісти
Трамп дуже любить цифру 9 , 9 закінчених "мною" воєн і 9 потоплених" мною" іранських кораблів.
показати весь коментар
01.03.2026 20:30 Відповісти
там ще топить і топить. Там одні тільки ПЧ під три десятка, не кажучі вже про катери різного типу (ракетні, торпедні, патрульні), кількіість яких мабуть вже досягла пару сотень.
показати весь коментар
01.03.2026 20:41 Відповісти
а рыбацкие б лодки? Там можно гранатомет установить, да и пулемет при необходимости
показати весь коментар
02.03.2026 01:15 Відповісти
у них було достатньо грошей, щоб такою ******* не займатись.
показати весь коментар
02.03.2026 01:23 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 20:46 Відповісти
а у цього Є ?

показати весь коментар
01.03.2026 20:53 Відповісти
У Ербілі, Іракський Курдистан, "шахед" влучив по складу *********** бази США. На місці зафіксовано вторинні детонації та потужну пожежу.
показати весь коментар
01.03.2026 20:49 Відповісти
Відео пожежі

https://t.me/operativnoZSU/205156?single
показати весь коментар
01.03.2026 20:53 Відповісти
это конец пиндосам!!! авионосцы разворачиваються и трусливо убегают выкидывая за борт кал!!(туалеты поламались) ИРАН ПААБЕЕДИИИЛ!!!
показати весь коментар
01.03.2026 23:07 Відповісти
США завдали удару по підземних ракетних об'єктах Ірану. 4 бомбардувальники B-2 скинули десятки 2000-фунтових бомб, - Пентагон.
показати весь коментар
01.03.2026 20:50 Відповісти
В.о. верховного лідера Ірану Аятола Арафі загинув після нових ударів Ізраїлю по Тегерану, - інформація потребує уточнення
показати весь коментар
01.03.2026 20:51 Відповісти
лошадиная морда (клавров) настаивает на возвращении к международному праву (вам не послышалось) на фоне подтверждения гибели верховного лидера Ирана в результате точечного удара.

В мяцкве настаивают: военное решение ( американское СВО ) перечеркивает нормы международного права и ставит под удар безопасность всех арабских государств....
США: проводит СВО Операцию «Эпическая ярость» (Epic Fury).
Израиль: проводит СВО Операцию «Рык льва» (Lion's Roar) - название было изменено Биньямином Нетаньяху в последний момент (первоначальный вариант - «Щит Иегуды»).

А шо другим низя
показати весь коментар
01.03.2026 20:59 Відповісти
"Рык"??? Може "рёв"?
показати весь коментар
01.03.2026 21:05 Відповісти
Та ж його тільки призначили. Яка страшна текучка кадрів
показати весь коментар
01.03.2026 21:52 Відповісти
🔶 Іран мав отримати ядерну зброю протягом двох тижнів, тому ми атакували, 48 їх лідерів та генералів знищено, все йде добре, - трамп.
показати весь коментар
01.03.2026 20:57 Відповісти
У Тегерані пролунали нові вибухи. Удари були нанесені по будівлі державної телерадіокомпанії Ірану. Вибухи також чулися на півдні та південному заході столиці, а також у місті Бушер.
показати весь коментар
01.03.2026 21:17 Відповісти
https://cursorinfo.co.il/politics/lavrov-nedovolen-operatsiej-v-irane-i-vystupil-s-prizyvom/

там рык
показати весь коментар
01.03.2026 21:18 Відповісти
Ну нехай рикають
показати весь коментар
01.03.2026 21:31 Відповісти
❗️ Іран одним ударом вбив 560 військових США на американській базі в Бахрейні, - Al Mayadee
показати весь коментар
01.03.2026 21:18 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
01.03.2026 21:25 Відповісти
Одним пострілом з автомата!
показати весь коментар
01.03.2026 23:45 Відповісти
Одним муджахідом з шаблею.
показати весь коментар
02.03.2026 02:00 Відповісти
Хто більше? Раз, два, три... Продано!
показати весь коментар
02.03.2026 09:49 Відповісти
❗️ Іран ударив уже по 11 країнах: випущено більше 500 ракет і 600 дронів, - «Schizointel».

Найбільші атаки були по Еміратах, Ізраїлю і Катару. Дісталося також Бахрейну, Кіпру, Оману, Іраку, Йорданії, Кувейту, Саудівській Аравії та Сирії.
показати весь коментар
01.03.2026 21:19 Відповісти
США знищили дев'ять іранських військових кораблів, - Трамп.

У Трамп завжди проблеми з арифметикою. У Трампа оригінальна ариХВметика...

- Скільки буде три додати шість!?
- А ви продаєте чи купуєте?
показати весь коментар
01.03.2026 21:20 Відповісти
Надувных? Как в Венесуэле?
показати весь коментар
01.03.2026 21:32 Відповісти
Знімки воєнно-морської бази Конарак у Ірані, де було знищено ТРИ фрегати/кораблі берегової охорони.

показати весь коментар
01.03.2026 21:37 Відповісти
А,, у стенки стояли?
показати весь коментар
01.03.2026 21:41 Відповісти
...і курілі
показати весь коментар
01.03.2026 21:44 Відповісти
Ще три країни незабаром завдадуть ударів по Ірану, повідомив старший стратегічний аналітик Fox News, генерал у відставці Джек Кін, з посиланням на джерела. За його словами, глава CENTCOM адмірал Купер наразі координує дії з цими країнами.
показати весь коментар
01.03.2026 21:35 Відповісти
показати весь коментар
01.03.2026 21:39 Відповісти
❗️ США та Ізраїль намагаються якнайшвидше завершити операцію проти Ірану через дефіцит ракет ППО та високоточних ***********, - The Wall Street Journal

За даними видання, запаси перехоплювачів стрімко скорочуються, а затяжний конфлікт може послабити оборонні можливості Заходу на інших напрямках.
показати весь коментар
01.03.2026 21:45 Відповісти
Французький авіаносець «Шарль де Голль» і його ударна група переривають своє розгортання в Балтійському морі, щоб передислокуватися в східне Середземномор'я.

Тим часом президент Франції Макрон визнав, що Іран атакував французьку військово-морську базу в ОАЕ.
показати весь коментар
01.03.2026 21:48 Відповісти
9+ 🤣🤣🤣🤣🤣
показати весь коментар
01.03.2026 23:10 Відповісти
Що трумп з 9 кораблями, що аятоли з американським авіаносцем - вірити не можна нікому, бо брешуть, як дишуть.
показати весь коментар
02.03.2026 09:52 Відповісти
 
 