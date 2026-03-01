США знищили дев'ять іранських військових кораблів, - Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили знищили дев'ять іранських військових кораблів.

Про це глава Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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США знищили іранські кораблі

"Мені щойно повідомили, що ми знищили та потопили 9 іранських військово-морських кораблів, деякі з них були досить великими та важливими", - заявив президент США.

Трамп додав, що США "переслідують решту кораблів, які незабаром теж лежатимуть на дні моря".

"Під час іншої атаки ми значною мірою знищили їхній штаб військово-морських сил. А в іншому їхній флот почувається дуже добре!",- заявив очільник США.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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