США знищили дев’ять іранських військових кораблів, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що американські сили знищили дев'ять іранських військових кораблів.
Про це глава Білого дому повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
США знищили іранські кораблі
"Мені щойно повідомили, що ми знищили та потопили 9 іранських військово-морських кораблів, деякі з них були досить великими та важливими", - заявив президент США.
Трамп додав, що США "переслідують решту кораблів, які незабаром теж лежатимуть на дні моря".
"Під час іншої атаки ми значною мірою знищили їхній штаб військово-морських сил. А в іншому їхній флот почувається дуже добре!",- заявив очільник США.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
Топ коментарі
+14 Ласковый щупчик
показати весь коментар01.03.2026 20:02 Відповісти Посилання
+14 Перехватчик
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+12 Sсhool Bus
показати весь коментар01.03.2026 20:07 Відповісти Посилання
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Іран б'є по країнах Перської затоки і блокує Ормузьку протоку, ключовий маршрут транзиту нафти.
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За даними управління, два судна були уражені «невідомим снарядом», що спричинило пожежі. В управлінні не уточнили, звідки ці судна і де вони зареєстровані.
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Агонія аятолл. Слабкість рашки, Та надзвичайно не веселі наслідки для Китаю. Лариса Волошина - дуже схоже , як завжди, її аналітика справдиться
Хочу знову ж це тільки на руку московії буде.
https://t.me/operativnoZSU/205156?single
В мяцкве настаивают: военное решение ( американское СВО ) перечеркивает нормы международного права и ставит под удар безопасность всех арабских государств....
США: проводит СВО Операцию «Эпическая ярость» (Epic Fury).
Израиль: проводит СВО Операцию «Рык льва» (Lion's Roar) - название было изменено Биньямином Нетаньяху в последний момент (первоначальный вариант - «Щит Иегуды»).
А шо другим низя
там рык
Найбільші атаки були по Еміратах, Ізраїлю і Катару. Дісталося також Бахрейну, Кіпру, Оману, Іраку, Йорданії, Кувейту, Саудівській Аравії та Сирії.
У Трамп завжди проблеми з арифметикою. У Трампа оригінальна ариХВметика...
- Скільки буде три додати шість!?
- А ви продаєте чи купуєте?
За даними видання, запаси перехоплювачів стрімко скорочуються, а затяжний конфлікт може послабити оборонні можливості Заходу на інших напрямках.
Тим часом президент Франції Макрон визнав, що Іран атакував французьку військово-морську базу в ОАЕ.