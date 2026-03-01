Мерц обговорить із Трампом ситуацію на Близькому Сході
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо подій на Близькому Сході.
"У вівторок у Вашингтоні я поговорю з президентом Трампом щодо останніх подій на Близькому Сході", - написав він у соцмережі Х, цитує Цензор.НЕТ.
Мерц зазначив, що перебуває в тісному контакті з партнерами по всій Європі, Ізраїлю та ширшому регіону. Він закликав, що зараз не час читати повчання союзникам, а час для єдності.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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зачепили журналісти - англійська КРАЩЕніж ХРИПАТОГО, а міміка ващє!!!