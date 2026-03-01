Мерц обговорить із Трампом ситуацію на Близькому Сході

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо подій на Близькому Сході.

"У вівторок у Вашингтоні я поговорю з президентом Трампом щодо останніх подій на Близькому Сході", - написав він у соцмережі Х, цитує Цензор.НЕТ.

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Мерц зазначив, що перебуває в тісному контакті з партнерами по всій Європі, Ізраїлю та ширшому регіону. Він закликав, що зараз не час читати повчання союзникам, а час для єдності.

Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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