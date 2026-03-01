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Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
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Мерц обговорить із Трампом ситуацію на Близькому Сході

Мерц має зателефонувати Трампу

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував розмову з президентом США Дональдом Трампом щодо подій на Близькому Сході.

"У вівторок у Вашингтоні я поговорю з президентом Трампом щодо останніх подій на Близькому Сході", - написав він у соцмережі Х, цитує Цензор.НЕТ.

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Мерц зазначив, що перебуває в тісному контакті з партнерами по всій Європі, Ізраїлю та ширшому регіону. Він закликав, що зараз не час читати повчання союзникам, а час для єдності.

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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Іран (3472) Близький Схід (346) Трамп Дональд (8911) Мерц Фрідріх (449)
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Учора рашка в новинах показала, як Мерц копіює Трампа, коли його урядовців після засідання
зачепили журналісти - англійська КРАЩЕніж ХРИПАТОГО, а міміка ващє!!!
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01.03.2026 21:46 Відповісти
"Васток дєло тонкає", Трампуха!
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01.03.2026 22:19 Відповісти
 
 