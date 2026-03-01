Мерц обсудит с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом о событиях на Ближнем Востоке.

"Во вторник в Вашингтоне я поговорю с президентом Трампом о последних событиях на Ближнем Востоке", - написал он в соцсети Х, цитирует Цензор.НЕТ.

Мерц отметил, что находится в тесном контакте с партнерами по всей Европе, Израилю и более широкому региону. Он призвал, что сейчас не время читать нотации союзникам, а время для единства.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

