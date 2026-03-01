Берлин, Лондон и Париж могут присоединиться к операции США и Израиля в Иране

Страны "европейской тройки" могут присоединиться к операции США и Израиля из-за иранских ударов по их военным на Ближнем Востоке.



Германия, Франция и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором осудили неизбирательные атаки Ирана против стран, не участвовавших в бомбардировках, информирует Цензор.НЕТ

Е3 готова к совместной обороне

Если такие атаки не прекратятся, страны готовы принять необходимые меры для защиты своих интересов.

"Это может включать, при необходимости, применение пропорциональных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику их поражения. Мы договорились сотрудничать с Соединенными Штатами и нашими союзниками в регионе по этому вопросу", - говорится в заявлении.

Французская база в ОАЭ пострадала от атаки дрона

Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила о повреждении военно-морской базы страны в Объединенных Арабских Эмиратах в результате атаки дрона.

Атака была направлена на порт Абу-Даби. "Ангар нашей военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов, был поврежден во время атаки дронов, направленной на порт Абу-Даби", - отметила Вотрен.

Министр подчеркнула, что ущерб является исключительно материальным и незначительным. Пострадавших среди французских военных нет.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во вторник анонсировал разговор с президентом США Дональдом Трампом о событиях на Ближнем Востоке. Об этом он написал в соцсети Х.

