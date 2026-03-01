РУС
Берлин, Лондон и Париж могут присоединиться к операции США и Израиля в Иране

Е3 готов действовать с США против атак Ирана

Страны "европейской тройки" могут присоединиться к операции США и Израиля из-за иранских ударов по их военным на Ближнем Востоке.

Германия, Франция и Великобритания опубликовали совместное заявление, в котором осудили неизбирательные атаки Ирана против стран, не участвовавших в бомбардировках, информирует Цензор.НЕТ

Е3 готова к совместной обороне

Если такие атаки не прекратятся, страны готовы принять необходимые меры для защиты своих интересов.

"Это может включать, при необходимости, применение пропорциональных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику их поражения. Мы договорились сотрудничать с Соединенными Штатами и нашими союзниками в регионе по этому вопросу", - говорится в заявлении. 

Читайте также: США уничтожили девять иранских военных кораблей, - Трамп

Французская база в ОАЭ пострадала от атаки дрона

Ранее министр обороны Франции Катрин Вотрен заявила о повреждении военно-морской базы страны в Объединенных Арабских Эмиратах в результате атаки дрона.

Атака была направлена на порт Абу-Даби. "Ангар нашей военно-морской базы, граничащей с базой Эмиратов, был поврежден во время атаки дронов, направленной на порт Абу-Даби", - отметила Вотрен.

Министр подчеркнула, что ущерб является исключительно материальным и незначительным. Пострадавших среди французских военных нет.

Читайте также: Операция в Иране продвигается с опережением графика, - Трамп

Топ комментарии
А проти кацапів сцикотно!
01.03.2026 22:47 Ответить
Ну, ви зрозуміли
01.03.2026 23:06 Ответить
які молодці )).. а що на рахунок паРаши ?
01.03.2026 22:59 Ответить
А проти кацапів сцикотно!
01.03.2026 22:47 Ответить
Кацам червону доріжку в Анкориджі. Для Трампа єта другоє.
01.03.2026 23:22 Ответить
І з якими ж союзниками у регіоні буде співпрацювати Франція?
Макрон же палестиням дупки цілував, а Ізраїль кляв негарними словамм.

Шо сі сталося...
01.03.2026 22:54 Ответить
Нічого. Далі заяв діло не піде. Не ті тепер США для Європи, а таскати каштани з вогню для ізраїльтян французи точно не будуть. Попали по базі - помахали пальчиком і все.
01.03.2026 23:19 Ответить
Це буде добре. Тільки давайте трохи шивидше, а не як завжди.
01.03.2026 22:54 Ответить
Поки ці рішучі зберуться, Ізраїль та США вже все закінчать.
За виключенням Британії, яка по суті вже бере участь.
01.03.2026 23:04 Ответить
Шось турки мовчать - вони ж з Іраном на ножах
01.03.2026 22:55 Ответить
І з Ізраілем також. Непростий вибір. Мабудь в цій ситуації підуть за попкорном.
01.03.2026 23:25 Ответить
Які хоробрі. А в Україні слабо те ж саме зробити?
01.03.2026 22:57 Ответить
які молодці )).. а що на рахунок паРаши ?
01.03.2026 22:59 Ответить
Трамп заявив, що війна в Ірані триватиме близько місяця
01.03.2026 23:04 Ответить
його радник сказав йому, що 2-3, не більше ))
01.03.2026 23:15 Ответить
Ну, ви зрозуміли
01.03.2026 23:06 Ответить
подивимось ))) щас дімон проспиться, вилізе з погрозами скинути всих в ламанш, як жирік помити в ньому свої лапті і тоді вже будемо дивитись на їх реакції ))
01.03.2026 23:14 Ответить
еу куколды решили урвать кусочек славы под шумок? хотя пока они там будут советоваться штаты уже все закончат
01.03.2026 23:15 Ответить
О так, воювати проти верблюдойо*ів, які не можуть знайти задню передачу на совковому танку - це їм тільки дай! А прикрити хоча б західні області України своєю авіацією - страшно і не хочется чомусь...
01.03.2026 23:21 Ответить
>> Берлін, Лондон і Париж можуть....

А Ляйпціґ, Брістоль і Каркассон?
01.03.2026 23:21 Ответить
"...засудили невибіркові атаки Ірану..." Джерело: https://censor.net/ua/n3603035

А вибіркові - "мона".
А оскільки московія здійснює виключно вибіркові атаки (як вона - московія - стверджує), значить ..
01.03.2026 23:22 Ответить
Це коаліція сміливців!
01.03.2026 23:41 Ответить
 
 